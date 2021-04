Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 13.4.2021 – 149 888 euroa ekstraa

Toto64-1 Kierroksen todennäköisin voittaja löytyy avauskohteesta. 4 Eddy West on tottunut pärjäämään huomattavasti kovemmissakin lähdöissä. Toissa kerralla Solvallassa ruuna karkasi keulasta niin makealla tyylillä horisonttiin vastustajiltaan, että samanlaisena muut olisivat helisemässä Sahara Dynamiten pojan kanssa. Kuskikin vahvistuu tähän starttiin kovasti, kun omistajan jälkeen rattaille palaa vaihteeksi valmentaja Claes Sjöström. Täysin varauksetonta luottoa Eddy West ei silti saa, sillä viimeksi Solvallassa se taipui liiankin pahoin johtavan rinnalta, vaikka toki ajosuorituskin meni täysin pieleen. Ruuna on tosin ennenkin osoittanut, ettei kuolemanpaikka ole sille mieleen. 5 Got To Dash kiri Eskilstunassa kolmannesta ulkoa vahvasti ja olisi todennäköisesti voittanut ellei Ulf Ohlsson olisi joutunut korjaamaan sisälle painanutta hevosta hieman ennen maalia. Myös viimeksi Bollnäsissä ruuna oli tekemässä hyvää kiriä kaukaa takajoukoista, kunnes laukkasi sata metriä ennen maalia. Petri Salmelan treenattava kärsi jonkinasteisen varusterikon hieman ennen laukkaansa, joten erhe saattoi johtua siitä. 9 Bear Hope voitteli viime kaudella koviakin lähtöjä. Nyt ruunan vire on arvoitus, sillä taukonsa jälkeen se jäi Färjestadissa umpipussiin ja viimeksi Åbyssa esitys oli tasapaksu. Voittajan luulisi löytyvän suosikkikolmikosta. Yllätysmerkkinä lapulle 13 The Lucky One, joka oli mainio joulukuun voitoissaan. Etenkin Färjestadin esitys oli komea. Kahden ja puolen kuukauden tauolta tulevalta ruunalta riisutaan ainakin ennakkoinfon mukaan kengät pois. 2 Yankee Boy on tauluaan paremmassa iskussa. Mantorpissa ruuna olisi taistellut tilaa saadessaan kärkisijoista ja Kalmarissa se oli kelpo kuudes lähdössä, joka oli iltaraveihin oikeinkin kovatasoinen. 7 Toujours Vif voi nopeana avaajana päästä juoksuradan paikaltaan hyviin asemiin ja tarkalla reissulla ruuna pystyy kamppailemaan totosijoista. Juoksunkulku: Toujours Vif ohittaa nopeasti paalun yksinäisen 1 Raj´s Red Magicin. Jatkossa Eddy West tai Got To Dash etenee keulaan. Matkavauhti voi laskea maltilliseksi. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. The Lucky One (1,7%) on liian unohdettu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4, 5, 9, 13 Suuri: 4, 5, 9, 13

Toto64-2 6 Läckra Lisan onnistuminen roikkuu ilmassa. Rommessa se laukkasi vahvasta noususta viimeisellä takasuoralla ja Bergsåkerissa jäi umpipussiin johtavan taakse. Viimeksi Gävlessä tamma haparoi lähdössä jääden aivan joukon hännille, josta Läckra Lisa nousi kovalla loppuvedolla kolmanneksi. Viimeisen kierroksen se polki 26,4-kyytiä ja tästä viimeiset sadat metrit vieläkin vauhdikkaammin. Sopivan näköisessä koitoksessa Robert Wilhelmssonin suojatti on valmis palaamaan voittokantaan, varsinkin kun tamma osaa voittamisen jalon taidon. Toisin kuin suurin osa pahimmista vastustajista. Viimeisten starttien näytöt ovat muutenkin porukan parhaimmat, mutta jostain syystä Läckra Lisa on jäänyt kahdeksan prosentin kannatuksellaan vasta vitossuosikiksi. Huippumaistuvana merkkinä tamma jää systeemien ainoaksi läpivarmaksi! Isoksi suosikiksi pelattu 3 Rive Sjur oli oikeinkin positiivinen toissa kerralla Eskilstunassa, kun kamppaili keulasta hyvin lupaavaa Monsia vastaan. Kuusi päivää sitten Årjängissa menossa ei ollut samanlaista potkua, vaikka ruuna toki johtavan rinnalla joutuikin juoksemaan. 1 Västerängs Aragon ei sattumalta ole ollut vain neljä kertaa urallaan kaksarisijoilla. Parissa viime startissakin ruuna on näyttänyt hyvältä vielä loppusuoralle tultaessa, mutta viimeiset sata metriä ovat olleet tervanjuontia. Täydelliseltä lähtöpaikaltaan se on todennäköinen totohevonen tässä porukassa, mutta voittaminen voi olla liian vaikeaa. Viimeksi heti lähtöön laukannut 12 Rönningseld teki hyvät suoritukset molemmissa maaliskuun kisoissaan. Ruuna tuntuu menevän hieman käsijarru päällä ja voittoja onkin tullut uralla vasta kaksi. Tänään sitä yrittää terävöittää Jorma Kontio. 9 Kajsas Ture kiri Rommessa vahvasti porukan hänniltä totoon. Viimeksi Rättvikissä ruuna tuli rehdisti maaliin, vaikka juuttui koko matkaksi kolmannelle. Lyhyemmällä starttivälillä Susanne Österbergin suojatti lienee nyt terävämpi. 4 Mine Lottalla olisi kykyjä, nopeutta ja ravivarmuutta, mutta huumoripuolen ongelmista kärsivät tamma ei tahdo tulla loppua. Parissa viime startissakin se on heittänyt pykälän täysin pois päältä loppusuoralla ja tullut sinänsä hyvistä sijoituksista huolimatta hiljaa maaliin. Jos biorytmit sattuisivat olemaan tänään kohdallaan, niin mikään ei saa yllättää. 8 Nygårds Drivex tuli Gävlessä hyvin perille asti pitkän kirin päätteeksi, eikä hävinnyt kuin päänmitan Läckra Lisalle. Toki 110 starttia ja yksi voitto kertoo paljon, mutta minikannatukselle jäänyttä ruunaa ei kannata unohtaa ainakaan sija- ja troikkapeleistä. 2 Axel Sigfrid ei näyttänyt Eskilstunassa lainkaan priimalta palatessaan tauolta. Muutenkin hyvistä suorituksista on jo niin pitkä aika, että ruuna on siihen nähden pelattu yllättävästi jopa kakkossuosikiksi. Juoksunkulku: Rive Sjur edennee alkumatkasta keulaan. Pelijakauma: Todella oudosti pelattu lähtö. Läckra Lisa (8%) on huikeassa tarjouksessa. Rive Sjur (41%) ja Axel Sigfrid (14%) ovat liikaa pelattuja. Nygårds Drivex (1,5%) ei saisi olla ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto64-3 8 Modern Times aloitti viime syksynä uransa hyvinkin lupaavilla otteilla. Erityisen näytön kyvyistään tamma antoi kolmannessa startissaan Solvallassa, jossa pakeni 10-vauhtisessa lopetuksessa helppoon voittoon. Kyseisessä kisassa selityksittä toiseksi jäi huippulupaava Marion Founty Bon, jolle tuo on vieläkin uran ainoa tappio. Kauden avauksessa Solvallassa Modern Times laukkasi lähtöön, jonka jälkeen Kenneth Haugstad ajeli hiittiä porukan perällä. 4-vuotias näytti kaikin puolin hienolta ja moitteettomalta. Muscle Hillin tytär on jäänyt yllättävän maltilliseksi pelatuksi, eikä ole syystä tai toisesta edes suosikki. Modern Times onkin yksi kierroksen varmaehdokkaista, mutta suljettu lähtöpaikka voi aiheuttaa omat mutkansa, Haugstad ei ole luotettavin narumies ja vastassa on pari yllättävänkin hyvää hevosta. Pienempään systeemiin Modern Times kelpaa varmaksi. 13 Eagle Hallin statistiikka ja tulosrivistö eivät kerro mitään miten hyvästä hevosesta on kyse. 3-vuotiaana sillä ajettiin todella kovia lähtöjä, joissa ruuna teki hyviä esityksiä ja se pystyi kukistamaankin todellisia laatuhevosiakin. Markus Svedbergin suojatti joutui huilaamaan koko 4-vuotiskauden, muuten voittosumma olisi täysin toisenlainen. Rommessa se palasi pitkältä tauolta kaviourille ja jäi aivan kaikki tallella umpipussiin. 12 Raja Knight aloitti uransa viime syksynä kahdella tyylikkäällä Solvallan voitolla ja samanlaisena olisi kärkihevosia tässäkin. Nyt ruunaan on suhtauduttava varauksella, sillä se väsyi Örebrossa turhan varhain johtavan rinnalta. Toki 4-vuotias palasi tuohon kisaan pitkältä tauolta, joten parannusta lienee luvassa huomattavasti. 3 Birbone O.K. ei erikoista esittänyt 3-vuotiaana yhdessäkään seitsemässä startissaan. Siihen nähden tauolta palaava ruuna on hämmentävän paljon pelattu, sillä se on aamupäivän prosenttijakaumassa jopa selvä suosikki. Lähdön suomalaistoivo 5 Wagger Zacker on tehnyt hyvät juoksut molemmissa starteissaan pitkän tauon jälkeen. Uran avausvoitto tulee pikapuolin, mutta tuskin vielä tässä. Juoksunkulku: Birbone O.K. avaa keulaan. Pelijakauma: Birbone O.K. (33%) on omituisen paljon luotettu esityksiinsä ja taukoon nähden. Modern Times (20%) ja Eagle Hall (13%) ovat rapsakasti alipelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 8 Suuri: 8, 13, 12

Toto64-4 4 Dear Matrix joutui Eskilstunassa revittämään avauspuolikkaan 08,9-vauhtia keulapaikan puolustaakseen ja loppu oli ymmärrettävästi työlästä. Sitä ennen tamma teki asiallisia juoksuja Solvallan kovatasoisemmissa lähdöissä. Loistopaikaltaan 5-vuotias pääsee todennäköisesti keulaan ja isona etuna saa kyytiinsä nuorten ohjastajien lähtöön ylivoimaisesti parhaan kuskin, Magnus A Djusen. Kuskiin on tosin nyt reagoitu liikaa, sillä Dear Matrix on ainakin aamupäivän prosenttijakaumassa jopa koko kierroksen eniten pelatuin hevonen 58 prosentin kannatuksellaan. Se on liikaa, sillä mitään erikoista Dear Matrix ei ole esittänyt ja taistelutahdossa olisi runsaastikin toivomisen varaa. 1 Ailihphilia on juossut pari viime starttiaan huomattavasti kovemmissa Diamantstoet-lähdöissä, joissa on tehnyt vähintään kelvolliset lopetukset. Nyt vastus helpottuu olennaisesti. Maaliskuisessa Solvallan startissa Andreas Lövdalin ajokki hävisi huomattavasti raskaammalla juoksulla Dear Matrixille vain päänmitan. Tuohon peilaten alustava yli 40 prosentin ero pelikannatuksessa tuntuu perin oudolta ja Ailihphilia jääkin pienemmän systeemin ideavarmaksi. 2 S.G.’s Accenta työntyi viime viikon Solvallan startissaan nappireissun päätteeksi toiseksi ylivoimaisen Alien Hillin takana ja noteerasi tähän lähtöön kovan tuloksen 14,0ake. Miinuspuolena tamman ravi oli edelleenkin varsin kulmikasta. Suosikkikolmikko erottuu muista. Yllätysmerkkinä lapulle 10 L.A. Divergent, joka laukkasi Rommessa menestystään loppukurvissa. Tammalta oli pitkästä aikaa kengät pois ja niin on tarkoitus jatkaa tänäänkin. Juoksunkulku: Dear Matrix avaa keulaan. Ailihphilia tai 3 Metallica I.R. saa asemat sen takaa. Pelijakauma: Dear Matrix (58%) on liikaa pelattu. Ailihphilia (14%) maistuu. L.A. Divergent (2,8%) on hyvä yllätysmerkki. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1 Suuri: 4, 1, 2, 10

Toto64-5 4 Cruise ei ole ollut parissa viime startissa ihan niin huono kuin sijoitukset antavat ymmärtää. Molemmilla kerroilla ruunalla on jouduttu pakittamaan hännille, josta on ollut vaikea nousta korkeammalle kovatasoisissa lähdöissä. Björn Goopin hyväluokkainen suojatti päässee illan koitoksessa keulaan, josta vetää maililla pitkään. Moni asia puoltaa, mutta varauksetonta luottoa Cruise ei saa, sillä varsinkin viimeksi Åbyssa ravi oli melkoisen kulmikasta. Eikä 5-vuotias ole urallaan kovin hanakasti turpaansa ykköseksi työntänyt. 5 Mooney kiri Mantorpin Klass II-karsinnassa neljännestä ulkoa vahvasti tototaistoon tullen viimeiset 800 metriä 10,1-vauhdilla. Sitä ennen Solvallassa ruuna voitti leikittelevän kevyesti keulajuoksun päätteeksi. Kunto on tapissaan ja välttämättä paikka johtavan rinnallakaan ei olisi este menestykselle. 7 Grevin Sisu sai Solvallassa onnistumisen parin pussijuoksun jälkeen, kun ruuna käytti kärjen ylivauhdin hyödykseen kirien tasokkaassa porukassa varmaan voittoon. Seiskaradan myötä Petri Salmelan treenattava voi joutua haalarihommiin. 3 Frequency Am kiskoi Solvallassa pirteällä potkulla maalisuoraa saadessaan myöhään kiritilat. Uudet ennätysnumeronsa 11,9aly noteerannut tamma juoksi tuossa kisassa ilman kenkiä ja niin on ilmeisesti tarkoitus jatkaa tänäänkin. Rivakka lähtijä lienee alussa nopein ja juossee Cruisen takana toisessa sisällä. Sieltä kiritilat saadessaan Frequency Am ampuu lopun lujaa. 10 Messiah oli Solvallassa vielä loppukurvissa todella kaukana kärjestä, mutta ehti huiman kiritykityksen päätteeksi totoon. Tuohon nähden ruuna oli Hagmyrenissa pieni pettymys toisesta ulkoa. Jos kärjessä pidetään yhtään ylivauhtia, niin parhaimmillaan Nina Pettersson-Perklénin treenattava kykenee korkealle. Juoksunkulku: Frequency Am on alussa vikkelin. Sille kelvannee Cruisen selkä. Pelijakauma: Cruisen (38%) prosenteista voisi antaa Mooneylle (17%) ja Frequency Amille (8%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4, 5, 7, 3, 10 Suuri: 4, 5, 7, 3, 10

Toto64-6 10 Jaguar Dream on palannut ryminällä takaisin kaviourille vakavan loukkaantumisen jälkeen. Viimeksikin Mantorpin hopeadivisioonassa ruuna pakeni jättihienolla tyylillä keulasta horisonttiin. Vastus on nyt varsin sopivan näköinen ja Claes Sjöströmin suojatti on ansaitusti iso suosikki. Maililla takarivin paikka voi kuitenkin aiheuttaa aina omat ongelmansa ja tähän starttiin Jaguar Dreamia on tuskin millään tavalla viritetty. Iso maali odottaa Elitloppet-viikonvaihteen finaalikierroksella. Se voi näkyä myös ajosuorituksessa, joten varmistukset ovat paikallaan. 4 Short In Cash on suomalaisittainkin illan mielenkiintoisempia seurattavia. Ori on kärsinyt paljon ongelmista ja päässyt starttiin vain harvakseltaan. 7-vuotiaan viimeisimmästä hyvästä näytöstä alkaa olla jo aikaa, mutta kapasiteetti on niin hurja, että Björn Goopin suojatti on huomioitava varhain mikäli varmistelee Jaguar Dreamia. 6 Urban Kronos on ollut asiallinen molemmissa starteissa taukonsa jälkeen. Nyt on käsillä kolmas startti tauolta, maili sopii täyttä matkaa paremmin ja starttiraketti voi päästä keulaan. Siitä ori pystyy vetämään parhaimmillaan jopa maaliin asti. 7 Ural on taipuvainen ailahteluun. Hyvänä päivänä se pystyy pärjäämään näissä porukoissa. Ilmeisesti ruunalta riisutaan nyt kenkiä pois ja se on iso etu. 9 Deep Pockets olisi normaalissa tapauksessa lapputavaraa, mutta seitsemän kuukauden tauolta palaava ja tallia vaihtanut ruuna tuskin on ensimmäiseen starttiin likikään parhaimmillaan. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys. Urban Kronos on niin nopea, että se on keskeltä rataa niukasti todennäköisin keulahevonen. Matkavauhti voi laskea alun jälkeen yllättävän maltilliseksi. Pelijakauma: Urban Kronos (6%) on kiinnostava varmistusmerkki Jaguar Dreamille. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 10, 4, 6 Suuri: 10, 4, 6

