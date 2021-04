Ravivihje: Toto64 Färjestad 12.4.2021 – 171 737 euroa ekstraa

Toto64-1 2 Don't be Weak on luokaltaan avauskohteen selkeä ykköshevonen ja jää muutamista riskitekijöistä huolimatta vihjesysteemien tukipilariksi. Björn Röcklingerin suojatti tuntuisi jättäneen alku-uralla vaivanneet laukat taakseen ja silloin sarjat eivät nouse aivan heti vastaan. Viimeksi Gävlen 75-kisassa hevonen kellotteli viimeiset 800 metriä väkevästi 10,8-kyytiä ja tuli terävällä potkulla maaliin asti. Edelle jäivät vain Deal Done Zetin, Fighter Ladyn ja Aragorn Asin kaltaiset menijät, joten vastus kevenee nyt huomattavasti. Voltin kakkosrata ei ole tietenkään toivepaikka kiihdyttää ja ohjastajakin heikkenee Mats E Djusen vaihtuessa Petter Lundbergiin, mutta nämä saattavat toisaalta pitää myös peliosuuden sopivan maltillisena. Ehjällä suorituksella hevonen pystyy voittamaan tämän porukan johtavan rinnaltakin. Kovimmat haastajat tulevat Eric Martinssonin tallista. 1 Leo Leo on voittamisen suhteen varsin keulariippuvainen menijä, joten Mikael J Anderssonin taktiikkaa ei tarvitse suuremmin arvuutella. Ruuna palaa pieneltä tauolta, mutta juoksee heti optimibalanssillaan ja johtaa pitkään. 8 The Special Man F. pyrkii pitämään alussa tallikaverinsa selän, josta se olisi kiriluukun avautuessa erittäin vaarallinen. Axevallassa ruuna punnersi ykköseksi toiselta ilman selkää ja osoitti huippukunnon löytyneen. 3 Livi Oboy päätti viime kauden Solvallan 75-finaaliin, jossa se tuli sisäratareissun jälkeen asiallisesti perille. Viime vuonna huippuvireen löytyminen talvitauon jälkeen otti jonkin verran aikaa, joten suoritustaso ei välttämättä ole vielä huipussaan. 6 Knightgi kilpailee tauluaan paremmassa iskussa ja ruuna voi olla yllätysvalmis kolmannessa startissa tauon jälkeen. Örebrossa hevonen jäi johtavan taakse voimat tallella pussiin ja Färjestadissa se esitti kaukaa takaa hyvän loppuvedon. Ripeä avaaja hakee alussa paikkaa sisäradalta kärjen tuntumasta ja pystyy sieltä ainakin totokamppailuun. 12 Un Mec d'Or ei häpeä kyvyiltään, mutta lähtöpaikka on äärimmäisen vaikea ja taukokin painaa. Pelaajien painajainen 10 Global Unesco ravaa harvoin koko matkan, mutta tuppaa silloin myös menestymään. Onnistuminen on tiukassa takavoltin lähtöpaikalta. Juoksunkulku: Leo Leo onnistunee puolustamaan johtopaikan. Knightgi ja The Special Man F. hakevat paikkaa sen selässä. Don't be Weak kiertyy johtavan rinnalle. Pelijakauma: Don't be Weakin (35%) peliosuudessa on vielä pientä kasvun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto64-2 Toisen kohteen suursuosikki 5 Allevil Rek kohtasi monet päivän vastustajistaan jo kolme viikkoa sitten Färjestadissa, jolloin se veti lähtöä avauskaarteesta aina maaliin asti. Kunto on mallillaan ja italiaano on sopivasti johtoon päästessään jälleen selvä suosikki lähdön voittajaksi. Alustava pelikannatus on kuitenkin hurjissa lukemissa ja varmistukset ovat paikallaan. Ykköshaastaja 2 Art of Diamond oli viimeksi peleissä lähes yhtä luotettu kuin Allevil Rek, mutta esitys jäi tasapaksuksi onnistuneen juoksun jälkeen. Josefine Ivehagin suojatti juoksee nyt kolmannen starttinsa tauon jälkeen ja voi edelleen parantaa. Lähtöpaikka takaa jälleen onnistuneen juoksun. 9 C.Neway tsemppasi viimeksi Allevil Rekin rinnalta rehdisti kolmanneksi. Solvallassa ruuna hylättiin murtautumisen takia sijalta yksi. Lähtöpaikka mahdollistaa hyvät alkumatkan tarkkailuasemat. 7 Bear Turbokin juoksi viimeksi edellä mainittujen kanssa samassa lähdössä ja esitti kaukaa kulisseista nousukuntoa uhkuvan loppuvedon. Startti oli ensimmäinen pitkän tauon jälkeen ja vire voi terävöityä. Viidentenä merkkinä suurempaan systeemiin 8 McClintock, vaikka taukoa on kertynyt ja lähtöpaikka on äärimmäisen hankala. Kapasiteetti riittää kuitenkin pitkälle tällaisessa lähdössä, jos juoksu vain jollain ilveellä onnistuisi. Juoksunkulku: Allevil Rek on todennäköinen keulahevonen. McClintock kiertänee rinnalle. Kokemattomien ohjastajien lähdössä saatetaan nähdä värikkäitä taktisia ratkaisuja. Pelijakauma: Allevil Rek (67%) on selvästi ylipelattu. Kiinnostavimmat merkit löytyvät yllättäjäosastolta Bear Turbon (3%) johdolla. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5, 2 Suuri: 5, 2, 7, 9, 8

Toto64-3 10 Global Benefit saa ykkösvihjeen tasaisessa tammasarjassa. Mattias Djusen suojatti joutui viimeksi Axevallan Diamandstoet-karsinnassa spurttailemaan avauskierroksella pariinkin otteseen ja kesti siihen nähden hyvin kolmanneksi. Tällä kertaa tammalta on tarkoitus riisua kaikki kengät pois ja nopean kiihdyttäjän taktiikka lienee heti alusta alkaen aktiivinen. 1 Mill Cava aloitti tyylikkäällä kirivoitolla Ulf Stenströmerin valmennuksesta ja kunto voi olla jyrkässä nousussa. Nelivuotias juoksee ennakkoilmoituksen mukaan ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja pystyy sopivalla vauhdinjaolla tekemään takahevosten elämästä hankalaa. 11 Stella Pona rykäisi Rommessa yhden 75-ravipäivän rajuimmista loppuvedoista, joten tamma on juoksunkulun onnistuessa jälleen kirissä huippuvaarallinen. Micael Stjernströmin suojatti on osoittanut tarvittaessa pystyvänsä tekemään töitä myös ulkoradoilla, kuten helmikuun Färjestadin voitossa nähtiin. 13 Alexi Quick on kapasiteettinsa puolesta lähdön kovin hevonen, mutta tehtävä ei ole kadehdittava pitkältä takamatkalta ja neljän kuukauden tauolta. Vastus on sinänsä varsin sopiva, mutta voitto edellyttää heti huippusuoritusta. Suurempaan systeemiin mukaan vielä kolme yllätysmerkkiä. 3 Merzan sai Axevallassa rakentavan startin alle ja pystyy edelleen parantamaan. Hyvistä lähtöasemista luvassa on tarkka reissu sisäradalla. 8 Esther Rich kirii sopivalla juoksulla kovaa, mutta tauko tuo kysymysmerkkejä päivän vireen suhteen. 4 Xenia Wood on kyvykäs nelivuotias, mutta voitto vaatii suoraan tauolta suosikkien epäonnistumista. Juoksunkulku: Mill Cava lähtee vetämään joukkoa tasaisesti kiihtyvällä vauhdilla. Global Benefitillä saatetaan tulla onnistuneella kiihdytyksellä heti aggressiivisesti eteenpäin. Pelijakauma: Stella Pona (7%) on alustavassa jakaumassa kiinnostavin merkki. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 10, 1, 11, 13 Suuri: 10, 1, 11, 13, 3, 8, 4

Toto64-4 Neljännessä kohteessa on ilmassa kaksinkamppailun makua. 3 Global Bellicosa pääsi Solvallassa etenemään alkumatkasta johtoon ja irtosi 13-lopetuksessa helppoon voittoon. Tamma väläytteli kapasiteettiaan jo viime kauden päätösstartissa Mantorpissa, kun se karkasi johtavan rinnalta aivan maisemiin. Björn Goopin suojatilla on rutiinietu pahimpaan kilpasiskoonsa nähden ja se on jälleen todennäköinen keulahevonen. 2 Cash And Carry ei ole ollut kahdessa ensimmäisessä startissa vielä lähelläkään tappiota. Axevallassa tamma lähti haastamaan keulahevosta päätöskierroksen käynnistyessä ja karkasi lopussa suvereeniin voittoon. Åbyssa se painui heti kiihdytyksestä keulaan ja oli jälleen täysin ylivoimainen. Tällä kertaa vastus tiukkenee ja uran ensimmäinen autolähtö on kysymysmerkki, mutta samanlaisena jatkaessaan voittokulku voi hyvinkin jatkua. Kaksikko erottuu selvästi muusta porukasta ja eiköhän toinen niistä onnistu. Seuraavina rankingissa tuleva 5 Stick Nudger kierteli Axevallassa kolmannesta ulkoa rehdisti ykköseksi. Voitto yllättäisi, mutta totosija ei. 1 Sweet And Wild kiihtyy hyvin ja saa ykkösradalta tarkan juoksun. Solvallassa sille jäi taipuvan keulahevosen taakse hieman jossiteltavaa. Juoksunkulku: Cash And Carryn starttinopeutta on vaikea arvioida. Global Bellicosa lienee todennäköisin keulanimi. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3, 2 Suuri: 3, 2

Toto64-5 Päivän Duon avauksessa suosikki 7 Royal Navy Neo palasi Färjestadissa hienossa iskussa takaisin kilparadoille ja vireen voi odottaa startti alla vain kohenevan. Hevonen avasi keskeltä rataa omaa vauhtiaan johtoon ja karkasi 11,7-vauhtisella 700 metrin loppuvedolla varmaan voittoon, vaikka loppumetreillä muut tavoittivatkin. Keulajuoksuun on jälleen selkeä mahdollisuus ja sopivalla matkavauhdilla siltä täytyy odottaa menestystä. 10 Cyrano de B. väläytteli niin ikään erittäin valmista kuntoa heti kauden avauksessa, vaikka kolmanneksi jäikin. Ruuna kiri neljännestä ulkoa viimeiset 700 metriä 12,2-kyytiä ja tuli väkevällä potkulla maaliin asti, vaikka sisärataa juossut kova kärkikaksikko jäikin ohittamatta. Per Lennartsonin suojatti on osoittanut kestävänsä tarvittaessa paikan johtavan rinnallakin, joten aktiivinen taktiikka ei yllättäisi. Jenkkikärryt perässä kova luu tähän porukkaan. 3 I'm a Believer on parantanut odotetusti kenkien riisumisen myötä. Färjestadissa se sai tulla vetävässä selässä aina maalisuoran alkuun asti ja punnersi lopussa niukkaan voittoon. Viimeiset 700 metriä tamma kellotti hienosti 11,5-kyytiä. Tehtävä tiukkenee, mutta sopivalla juoksulla kärkipään sijoitus ei yllättäisi. 2 Bag's Simoni on nopeana kiihdyttäjänä avainroolissa lähdön juoksunkulun suhteen. Åbyssa ruuna sai tarkan reissun toisessa ulkona ja kiri niukkaan voittoon. Täysi matka ei ole ollut viime aikoina etu Veijo Heiskasen suojatille, mutta eiköhän hyväkuntoinen hevonen klaaraa tarkalla juoksulla senkin. 5 Vien Ici suoritti Axevallassa mukavasti keulahevosen takaa, vaikka edellä juossut Zizou pakenikin lopussa maisemiin. Kunto on nousussa ja totosijoille on kaikki saumat onnistuneella juoksulla. Juoksunkulku: Bag's Simoni leikkaa ensimmäisenä sisäradalle, mutta selkäjuoksu lienee täydellä matkalla todennäköisin vaihtoehto. Vien Ici avaa keskeltä hyvin, samoin ulkoa Royal Navy Neo, joka on lähdön lopullinen johtonimi. Cyrano de B. saattaa kiertää jatkossa rinnalle. Pelijakauma: Cyrano de B. (15%) on kiinnostavin merkki. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7, 10 Suuri: 7, 10

Toto64-6 Kierros päättyy lyhyen matkan volttiin, jonka alustavan suosikin 1 Hållihopin iskukyky on vaikeasti arvioitavissa pitkän tauon jälkeen. Henrik Åslundin suojatti on voittanut valtaosan laukattomista kilpailuistaan, eikä ole seitsemästä keulajuoksusta hävinnyt vielä kertaakaan, mutta toisaalta valtaosa starteista on peräisin pienemmistä ympyröistä ja tasoltaan aika heppoisista tehtävistä. Viime kausi päättyi elokuussa Lindesbergiin, jossa se piti kärkipaikalta niukkaan voittoon. Carl Johan Jepson on hyvä vahvistus rattaille ja keulajuoksu näyttää todennäköiseltä, mutta selvä suosikkiasema tuntuu kyseenalaiselta. Varmistukset paikallaan. 3 One Deep Valley palaa suosikin tapaan tauolta, mutta tehtävä on Björn Goopin suojatille varsin sopivaa luokkaa. Joulukuun lopun voittostartissa ruuna kierteli päätöspuolikkaan kolmannella ilman selkää ja eteni selvään voittoon. 8 Global Black Money avasi kauden kivikovasta Margaretan Nuorten sarjasta ja oli vaikealta lähtöpaikalta täysin toivottoman tehtävän edessä. Magnus Jakobssonin suojatti tuli takajoukoissa hyvin maaliin asti ja voimiakin saattoi jäädä varastoon. Viime kausi päättyi johtopaikalta E3 Bonuksen voittoon, joten kapasiteetti riittää pitkälle. Tässä se voisi päästä alussa Hållihopin selkään ja iskeä sieltä voittoisaan kiriin. Katja Melkon tallin 11 Honey Journeylla on lyödä tiskiin verrattain vahvoja viime aikojen kuntonäyttöjä ja alustava pelikannatus on siihen nähden erittäin maltillinen. Viimeksi tamma joutui antautumaan johtopaikalta kolmanneksi, mutta vastuskin oli kovempaa luokkaa. Axevallassa se kamppaili johtavan rinnalta 75-lähdön kakkoseksi. Kolme prosenttia on maukas tarjous. Suurempaan systeemiin mukaan vielä 5 Solkattens Shirazi, joka on saanut kaksi kilpailua kroppaan pienen tauon jälkeen ja viimeksi oli jo voiton vuoro koko matkan johdon jälkeen. Tehtävä ei ole tässäkään mitenkään liian kova. Revityksiin mahdollisia merkkejä saattaisivat olla vielä ainakin 2 O.M.Entertainyou, joka oli viimeksi johtavan takaa asiallinen kakkonen ja saanee tässäkin tarkan juoksun, sekä 12 Marengo, jolta otetaan kaikki kengät pois ja tällä balanssilla se on tehnyt selvästi parhaat juoksunsa. Lähtöpaikka on tietysti normaalioloissa aika toivoton. Juoksunkulku: Hållihopilla on hyvä mahdollisuus puolustaa johtopaikka. Global Black Money yrittää pitää johtavan selän. Pelijakauma: Honey Journey (2%) on hyvä yllätyshaku ympäripyöreässä lähdössä. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1, 3, 8 Suuri: 1, 3, 8, 11, 5

Hinta: 9,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-04-12&track=Far&race=4&pool=T64&selections=[2],[5,2],[10,1,11,13],[3,2],[7,10],[1,3,8]&stake=0,1&price=9,6



Hinta: 70,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-04-12&track=Far&race=4&pool=T64&selections=[2],[5,2,7,9,8],[10,1,11,13,3,8,4],[3,2],[7,10],[1,3,8,11,5]&stake=0,1&price=70

