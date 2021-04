Ravivihje: GS75 Solvalla 11.4.2021

12 Oskar of Sand ei ole joutunut urallaan maistamaan vielä tappiota. Ruuna on saanut kaikissa kolmessa kisassaan tarkat juoksut joko keulassa tai johtavan takana ja edennyt lopussa varmasti ykköseksi. Tällä kertaa juoksusta tulee erilainen, mutta vastus on suhteellisen sopiva ja ennakkokommenttien mukaan ruunan balanssia on tarkoitus hieman keventää. Hyvä menestyssauma jälleen, mutta ei näistä asemista varmaksi.

6 Bottnas Gamblerilla on hyvä kapasiteetti tähän porukkaan, mutta päivän vire on pieni kysymysmerkki. Claes Sjöströmin suojatti oli viimeksi saamaton kolmannesta ulkoa, mutta tällä kertaa lisäterävyyttä haetaan ottamalla kaikki kengät pois. Ruuna on juoksuradan paikaltaan lähdön todennäköinen keulahevonen ja johtaa pitkään. 7 Nicke Bulwark palasi huippuiskussa takaisin radoille ja oli kirivaiheessa selvästi paras. Startti saattoi viedä virettä edelleen parempaan suuntaan ja silloin hevonen voi jyrätä kärkeen hieman vaativammallakin juoksulla.

Suurempaan systeemiin mukaan pari vähemmän pelattua yllättäjää. 9 Xerxes Millpond tuli viimeksi johtavan takaa voittajan tuntumassa maaliin ja kellotti hienon täyden matkan tuloksen. Ruuna jatkaa kengittä ja vire tuskin on ainakaan laskussa kolmanteen starttiin tauon jälkeen. 1 Royal T.C. juoksee niin ikään ilman kaikkia kenkiä ja tällä balanssilla se oli lähellä uran avausvoittoa lokakuussa Solvallassa. Lähtöpaikka on paras mahdollinen ja vireen ollessa kohdillaan se pystyy osallistumaan kärkikahinoihin.

Juoksunkulku: Bottnas Gambler avaa vauhdilla ja hakee johtopaikan. Nicke Bulwark juoksee rinnalla, ellei Oskar of Sandilla tehdä aikaisia ratkaisuja.

Pelijakauma: Oskar of Sand (54%) on liian selvä suosikki. Xerxes Millpond (3%) ja Royal T.C. (3%) ovat kelpo yllätyshakuja.