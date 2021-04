Ravivihje: Toto75 Jägersro 10.4.2021

Toto75-1 Rivin eniten pelattu hevonen on tositoimissa heti avauskohteessa. 6 Laradja Vrijthout on ollut kaikissa kolmessa Ruotsin-startissaan erinomainen. Kahden helpon keulavoiton lisäksi belgialaisruuna kiri ärhäkästi Åbyn 75:ssä helmikuussa, mutta Oxidizer oli päässyt jo hieman karkuun. Saumat keulajuoksuun ovat olemassa ja siitä ruuna normaalina voittaa. Lähetystavasta ei kuitenkaan ole aiempaa kokemusta ja ainakin Ruotsiin saapuessaan 6-vuotias oli virtavan hevosen maineessa. Varsinkin lähdönuusinnat saattaisivat aiheuttaa suosikille ongelmia, eikä se paljon pelattuna kelpaa luottohevoseksi.

4 Gazza B.R. oli kauden avauksessaan 4. ulkoa luonnollisesti vailla mahdollisuuksia edellä mainittua vastaan, vaikka kulki viimeiset 700 metriä 10,4-vauhtia. Jos suosikille tulee lähtöhetkellä ongelmia, voi Björn Goopin suojatti olla hyvinkin lähdön keulahevonen, eikä sen lyöminen siinä tapauksessa olisi mitenkään helppoa. Startti alla luvassa voi olla parannustakin.

Kolmantena hevosena systeemeihin nostetaan tällä kertaa varsin vähälle huomiolle jäänyt 9 M.T.Oscar, joka starttaa jo kuudetta kertaa peräkkäin samassa Klass I -divisioonassa. Viime kerralla sen tyyli ei pysynyt kasassa maaliin asti, mutta Åbyssä päätöskierros kulki takaa erittäin vahvasti. Täysi matka suosii.

Viikko sitten keulasta monien yllätykseksi voittoon porhaltanut 3 Scorpion's Madness on tällä kertaa jo tanakammin pelattu. Samanlaisella juoksulla ruuna voi toki uusia temppunsa, mutta 5-vuotias ei ole voltista mitenkään suoritusvarma ja amatöörikuskin selviäminen ammattilaisten välistä kärkeen tuntuu enemmän kuin epävarmalta.

Enemmän merkkejä avauskohteeseen uhratessa kannattaa harkita ehkä ennemmin 5 Mystic Momia, vaikka senkin kohdalla alku vitosradalta on kysymysmerkki. Sijoitus jäi viimeksi takaa kehnoksi, mutta tehtäväkin 09-vauhtia lopettanutta kärkeä vastaan oli aivan mahdoton.

12 Lucky Truc punnersi Solvallan alemmassa 75-finaalissa johtavan rinnalta kolmanneksi. 4-vuotiaan kapasiteetti riittänee tälle tasollekin, mutta kehnolta paikalta taktiikka lienee maltillinen ja menestys sen myötä tiukassa.

Juoksunkulku: Laradja Vrijhout on lähtenyt auton takaa erittäin liukkaasti ja on voltin sopiessa juoksuradalta selvä keulasuosikki. 2 Run Brodde Run pystyy avaamaan myös hyvin, mutta tyytyy täydellä matkalla selkään. Scorpion's Madness voi ravilla päästä hyvin liikkeelle, mutta Gazza B.R. on varmempana ja paremmalla kuskilla kakkosvaihtoehto kärkeen.

Pelijakauma: Laradja Vrijthout (52%) on aavistuksen liikaa pelattu. M.T.Oscar (6%) on aliarvostettu, Scorpion's Madness (12%) ylipelattu.

Ranking: A) 6 B) 4, 9, 3, 5, 12, 2, 1, 8 C) 7, 11, 10 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 6, 4, 9 Suuri: 6, 4, 9

Toto75-2 Tammatasoituksessa menestyjät löytynevät takamatkoilta. Ykkösvihje 11 Laleh Pellinille, jolla ei ujosteltu kauden avauksessakaan, kun Björn Goop luotsasi sen johtavan rinnalle jo ennen puolimatkaa. Aavistuksen 5-vuotias joutui lopussa hellittämään, mutta esitys oli kaikin puolin lupaava ja parannustakin on lupa odottaa. Trixtonin tytär teki jo viime vuonna erittäin vahvoja juoksuja vastaavissa lähdöissä ja valmentajan mukaan se on saanut hieman lisää terävyyttä. Startin onnistuessa juoksuradalta Laleh Pellini voisi olla juoksuradalta oleellisesti monia muita kovia paremmissa asemissa.

40 metristä aloittaa kova kaksikko, joka nähtäneen lopussa kärkikahinoissa. 15 Sharp Dream löysi tasonsa etukenkien riisumisen ja jenkkikärryihin siirtymisen seurauksena kuukausi sitten. Viimeksi tamma ratkaisi 2. ulkoa 09,6-vauhtisella 800 metrin vedolla varmaan tyyliin. Kärryt vaihtuvat voltissa nyt tavallisiksi, mutta jos se ei haittaa, voitto on mahdollinen.

14 Mellby Harissa tuli pitkäperjantain 5-vuotiskisaan varsin positiivisten odotusten saattelemana, mutta sortui kovassa kiihdytyksessä laukalle. Porukan tavoitettuaan tamma taipui lopussa selvästi, mutta jos Robert Berghin suojatti on ottanut avausstartin oikein, on sillä edellytykset nousta matsiin. Marraskuun lopussa Mellby Harissa kipusi samanlaisista asemista totoon.

Neljäntenä lapulle 8 Eye On The Hill, jolle lähetystapa on uusi, mutta tasapainoisen oloinen kanadalainen selvittänee sen. Peter Untersteinerin valmennettava ei ole tehnyt Ruotsissa huonoja juoksuja ja kauden avauskin oli hyvä. Namaste oli vain vielä parempi. Juoksunkulun suhteen 4-vuotias on varsin kaikkiruokainen.

Paaluhevosten tehtävä tuntuu melko kovalta, sillä takana on useampia vauhtikestäviä ja vahvoja hevosia, jotka tuskin jäävät ihmettelemään tilannetta liian pitkäksi aikaa. 1 Domingoa on otolliselta paikalta lähdön todennäköisin keulahevonen ja etukengittä ensimmäistä kertaa kokeileva 4-vuotiaalle annetaan mahdollisuus. Molemmat voitot ovat tulleet johtopaikalta varsin hyvällä tyylillä, kauden avauksessa 4-vuotias jaksoi johtavan rinnalta kolmanneksi.

Huiman loppukauden tehnyt 12 Kali Smart juoksi kaikissa kolmessa 75-kisassa kärjessä ja piti Tessy d'Etea lukuun ottamatta kaikki muut takanaan. Sarjat nousivat hetkessä paljon, toisaalta 4-vuotiaan lahjat riittänevät vielä ylemmäskin. Kauden aloitusstartiksi tehtävä vaikuttaa tällä kertaa silti aika kovalta.

3 Lady Beluga on ottanut kaikki täysosumansa keulasta suhteellisen vaivattomaan tyyliin, mutta tällä kertaa tiedossa lienee selkäjuoksu. Rima on nyt aiempaa selvästi korkeammalla.

Juoksunkulku: Domingoa pitää sisäradalta johtopaikan, Lady Beluga tai 5 Bambi A.F. menee sen taakse. Laleh Pellini voi tulla 20 metristä heti eteenpäin ja yrittää jopa keulaan. Myös 40 metrin hevoset voivat parannella asemiaan jo ensimmäisen kierroksen aikana.

Pelijakauma: Laleh Pellini (14%) on hieman aliarvostettu, samoin Mellby Harissa (9%). Liikaa kannatusta ovat keränneet Lady Beluga (14%) ja Kali Smart (14%).

Ranking: A) 11, 15, 14, 8 B) 1, 12, 3, 5, 13, 7 C) 6, 10, 4, 2 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 11, 15, 14, 8, 1 Suuri: 11, 15, 14, 8, 1

Toto75-3 Rivin ensimmäinen tukipilari on alimmassa 75-sarjassa kärkeen luultavasti porhaltava 3 Bravo Sabotage. Ruunan kilpaileminen on ollut katkonaista, mutta lahjoja on ja tämä kausi on alkanut niiden edellyttämällä tavalla. Avauskisassa 5-vuotias jäi kärjen taakse pussiin, mutta nappasi viimeksi johtopaikalta tyylikkään ykkösen lopetellen 10,0-kyytiä helpon näköisesti. Thomas Uhrbergin on erittäin räväkkä kiihdyttäjä ja vastustajien virityksistä huolimatta selvä suosikki johtopaikalle tässäkin. Mikäli alkuvauhti ei mene aivan hurjaksi, uran kuudes voitto on haarukassa.

Haastajaporukka on tasainen. Ensimmäistä kertaa kengittä juokseva 5 Valeria Wareco pyrkii haastamaan suosikin alussa ulkopuolelta, mutta ohi pääseminen ei onnistune. Tamma sai itse keulassa kovaa prässiä viime kerralla, mutta kesti väsyneenäkin voittoon.

1 Aloha Chipin lähtönopeus ei luultavasti riitä kamppailemaan ensi metreillä aivan kärkipaikoista, mutta sopivalla juoksulla ruuna ei ole ulkona kuvioista. Sen otteet olivat viimeksi jo kahta edellistä starttia selvästi parempia.

Jos eturivin hevoset sortuvat keskinäiseen kilvanajoon, 9 Filip Winnerin osakkeet nousisivat. Kalmarissa Stefan Persson vaihtoi sillä 2. ulkoa puolimatkassa johtavan rinnalle, josta ruuna joutui päästämään edelleen vain seuraavan lähdön suosikin Under Armourin.

2 Classic Galin otteet olivat välillä melko hengettömiä lopun osalta, mutta viime kerralla tamma jäi takana pussiin. Varustemuutokset voivat tietää petrausta, eikä onnistuneella juoksulla kärkipään sijoitus ole mahdottomuus. Peliosuus on kylläkin yläkantissa.

7 Piccadillyn ja 10 Black Missionin luokkakin vaikuttaa riittävältä tälle tasolle. Mainittakoon myös 11 Chased, joka ei ehkä ole voittaja pikamatkalle näistä asemista, mutta ruunan otteet ovat erittäin lupaavia ja varaa parempaankin tuntuu olevan vielä reilusti. 12-lopetus keulasta syntyi viimeksi kuskin vain istuskellessa, tammikuun puolivälissä 4-vuotias kulki alkulaukan jälkeen 1900 metriä alle 14-vauhtia.

Juoksunkulku: Bravo Sabotage lataa kärkeen, vaikka radoilta 2,4,5 ja 6 lähdetään myös reippaasti. Jos vastustajilla ei jää pykälä päälle, toisella puolikkaalla vauhti hieman tasaantuu.

Pelijakauma: Bravo Sabotage (38%) on ansaitusti selvä suosikki. Classic Gal (16%) on yliarvostettu.

Ranking: A) 3 B) 5, 1, 9, 2, 7, 10, 11, 4 C) 6, 8, 12 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto75-4 Kolmen kilometrin kisassa erottuu selkeä suosikkikaksikko, joista pelivalinta kohdistuu keulassa todennäköisesti juoksevaan 2 Under Armouriin. Lahjakkaan hevosen maineessa oleva 4-vuotias palasi maaliskuun alussa uusista käsistä tositoimiin ja otti Crankin takana 2. ulkoa varman kakkossijan. Kalmarissa tahti kengittä oli jo toinen. Kolmatta rataa pitkin tarponut ruuna pääsi viimeisellä takasuoralla hetkeksi huilaamaan kärjen taakse ja ratkaisi maalisuoralla voiton vielä varmalla otteella. Näin pitkästä matkasta kokemusta ei ole, mutta nähdyn perusteella se tuskin tuottaa ongelmia ja keulasta Joakim Lövgrenin valmennettava voi viedä perille asti. Varma.

8 Rotate on löytänyt voittoiskun tänä vuonna ja Mantorpin 75-voiton jälkeen tallia vaihtanut ruuna voitti vastaavalla matkalla Gävlessä selvällä marginaalilla edettyään johtavan rinnalle jo 1900 metriä ennen maalia. Keulahevonen oli sillä kertaa melko kesy ja vastus muutenkin vaatimaton, eikä Under Armourin kukistaminen samalla taktiikalla ole huippukunnosta huolimatta yhtä simppeliä.

14 Ganyboy on kerännyt 40 metrin takamatkalta peliä ja kehuja melko lailla, muttei ainakaan omin avuin edellä mainittujen tavoittaminen ole yksinkertainen tehtävä. Maaliskuun lopussa se voitti kolmen kierroksen kisan takaa, mutta sillä kertaa kärkihevoset tuhlasivat voimiaan keskinäiseen kisailuun jo matkan aikana.

6 Imagine Boko ei onnistunut voittamaan viime vuonna kertaakaan, mutta teki silti usein kelpo suorituksia varsinkin pitkillä matkoilla. Tiivis starttirytmi on sopinut sille paremmin, muttei ruuna kengittä silti tässäkään aivan ulkona kärkikuvioista ole. 7 Quite Special nousi viikko sitten 75-voittajaksi kuskin päätöskierroksen oivallisen taktisen ratkaisun seurauksena. Jos juoksu juontuu tässäkin sujuvasti, ei voitto nytkään täysin utopiaa ole.

Juoksunkulku: 1 Typhoon Face ei ole helpoin tapaus voltissa, joten Under Armourilla on hyvät mahdollisuudet viedä siltä kärkipaikka. Rotate saanee vitoselta ilman juoksuratojen hevosia hyvän startin, mutta tarjolla on taas kuolemanpaikka.

Pelijakauma: Under Armor (35%) voisi olla hieman selvempi suosikki Rotateen (30%) nähden. Ganyboy (19%) on selvästi liikaa pelattu.

Ranking: A) 2, 8 B) 14, 6, 7, 13, 5, 11, 1 C) 9, 10, 4, 3 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-5 Suursuosikkina viikko sitten lähtölaukan myötä tappion kokenut 9 Farlander Am jatkaa eniten pelattuna myös hopeatasolla tällä kertaa. Viimeiset 2200 metriä ruuna kulki Halmstadissa reippaasti 12,0-vauhtia nousten kärjen tuntumaan, mutta lyhyt starttiväli yhdistettynä melko kovaan juoksuun heti tauolta aiheuttaa myös kysymyksiä. Takarivistä tiedossa lienee töitä tälläkin kertaa, joten varmaksi Johan Svenssonin suojatista ei ole.

1 Ubiquarian Face laukkasi todennäköisen finaalivoiton johtopaikalta loppukaarteessa Solvallassa. Sisäradalta Adrian Kolgjini onnistui sillä kertaa puolustamaan keulan niukin naukin, tässä mahdollisuudet siihen ovat ehkä hieman pienemmät. Pussituksen välttäessään 5-vuotias on toki riittävä osallistuakseen voittotaistoon muiltakin paikoilta.

2 Staro Leonardo sai viimeksi kirissä vetoapua ja punnersi lopussa voittajaksi kellottaen viimeiset 700 metriä 10,0-vauhtisiksi. Kuntohuippu lienee rakenneltu tätä starttia silmällä pitäen voittosumman ollessa jo divisioonan ylärajoilla, eikä viime kerran kaltaisella reissulla voitto olisikaan mikään yllätys.

Kovasti sarjoissaan noussut 3 Sweetman tähyää viime starttien tavoin johtoon, mutta tehtävä on taas aiempaa kovempi. Venymiskykyä osoittaneen 5-vuotiaan mahdollisuuksia ei ole tietysti syytä täysin tuomita, mutta jos vastustajat eivät sorru kyttäilemään vain toisiaan, ehkä ruunan keulavoittojen sarja nyt tulee päätökseensä.

Muutama vähän pelattukin tuntuu kiinnostavalta. 11 Apapmandilta löytyy hopeadivisioonavoitto jo toissa kesältä, mutta oriin starttailu on ollut sittemmin katkonaista. Alkuvuoden juoksut ovat olleet erinomaisia, viimeksi se ratkaisi toiselta radalta 11,4-vauhtisella kirilenkillä ja oli helmikuussa suvereeni keulasta. Kengätkin saatetaan riisua tällä kertaa.

10 Payet D.E. tarjosi viimeksi vetoavut Staro Leonardolle ja tuli itsekin sinnikkäästi maaliin asti häviten vain niukasti. Takakenkien riisuminen ensimmäistä kertaa on suunnitelmissa, eikä juoksun juontuessa sujuvasti voittomatsiin nouseminen tunnu mitenkään mahdottomalta.

Myös 7 Zio Tom Jet poimitaan lähes pelaamattomana mukaan isoon systeemiin, sillä mahdollisuudet suotuisiin juoksuasemiin ovat olemassa. Toissa kerralla se ei voinut keulasta mitään Dear Friendille, mutta piti kuitenkin muutaman tällä kertaa kultadivarissa starttaavan takanaan. Solvallan finaalissa ori laukkasi loppukaarteen alussa takana, muttei vaikuttanut tyhjältä vielä kohtaa.

Juoksunkulku: Ubiquarian Face yrittää torjua Sweetmanin ensi metreillä, mutta jälkimmäinen voi olla liian liukas. Sarjanoususta huolimatta Sweetmanilla pyrittäneen ajamaan keulasta, ellei ensin mainittu tai Farlander Am ilmesty erityisen vaateliaana kupeelle.

Pelijakauma: Farlander Am (35%) on hieman yliarvostettu, Sweetman (23%) selvemmin. Staro Leonardo (11%), Apapmand (5%), Payet D.E. (2%) ja Zio Tom Jet (1%) ovat edullisia.

Ranking: A) 9, 1, 2 B) 3, 11, 10, 7 C) 5, 4, 12, 8 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 9, 1, 2 Suuri: 9, 1, 2, 3, 11, 10, 7

Toto75-6 Pari divisioonaa helmikuun finaalivoiton myötä ylöspäin noussut 1 Demon Ima on pronssitasollakin suosikki. Pienen huilin jälkeen ruuna jäi Åbyssä 2. ulkoa toiseksi, mutta kulki silti 700 metrin kirinsä 09,4-kyytiä Easy Cashin takana. Jos Johan Untersteiner saa puolustettua sillä kärkipaikan, on muiden tehtävä 5-vuotiaan kukistamiseksi hankala, sillä resurssit kyllä riittävät ykköstasolle asti. Valmentaja on väläytellyt myös nätimmän juoksun mahdollisuutta, mikäli johtopaikka ei irtoa.

Kovimmat vastustajat löytyvät takarivistä. 10 Oxidizer jatkoi Rommen helpon keulavoiton jälkeen vakuuttavasti myös finaalissa, jossa se otti Sweetmanin rinnalta kakkossijan. Jos suosikki ei onnistu johtopaikan puolustamisessa, nousisivat Ulf Ohlssonin ajokin osakkeet selvästi.

Kovissa 4-vuotislähdöissä viime kaudella edukseen esiintynyt 9 Rackham laukkasi kauden avauksessaan loppukaarteessa noustuaan takaa jo kärjen tuntumaan. Raamikas hevonen parantaa startti kropassa varmasti paljon, eikä kaihda vaativampaakaan reissua. Lokakuun lopussa se mm. kamppaili Powerin rinnalta toiseksi Breeders Crownin semifinaalissa. Mahdollinen.

3 Pere Ubu on se hevonen, joka voi suosikilta johtopaikan alussa riistää. Solvallan finaalissa divisioonaa alempana Peter Untersteinerin ruuna johti koko matkan, mutta tehtävä on nyt selvästi kovempi. Joku edellä mainitusta kolmikosta edennee sen rinnalle ja voi olla lopussa vahvempi. Melko paljon pelattuna ei siis erityisen kiinnostava tällä kertaa.

Sen sijaan kovan kolmikon ohella suuremmalle lapulle nostetaankin kengittä ja jenkkikärryillä ensimmäistä kertaa kokeileva 2 Romero. Alkulaukkoihin taipuvaiselle ruunalle muutokset voivat toki kääntyä negatiiviseksikin asiaksi, mutta vähän pelattuna se tuntuu silti merkin arvoiselta, sillä lahjojakin löytyy. Kunnossakaan ei ole vikaa, sillä loppu on kulkenut viime starteissa vahvasti.

Tallikaveri 8 Il Duce Boko kulki takaa myös vahvasti viime startissaan, mutta valmentajan mukaan sillä on ollut viikolla hieman murheita. Hevosena se ei olisi tälle tasolle riittämätön.

Juoksunkulku: Demon Ima ja Pere Ubu ratkaisevat keulapaikan kohtalon. Jälkimmäinen on kaksikosta nopeampi, mutta suosikki voi löytää vielä tarvittavan lisävaihteen alkuun. Rackham tai Oxidizer kiertää toisen radan veturiksi viimeistään puolimatkassa.

Pelijakauma: Demon Ima (33%) on oikea suosikki, Rackham (12%) aliarvostettu. Myös Romero (4%) voisi olla hieman enemmän rastittu.

Ranking: A) 1, 10, 9 B) 3, 2, 8, 4 C) 6, 5, 7, 11, 12 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 1, 10, 9 Suuri: 1, 10, 9, 2

Toto75-7 Kultadivisioonassa on jaossa lippu 8. toukokuuta ajettavaan Paralympiatravet-finaaliin. Arvontakone käänsi vaakakupin 6 Racing Mangen puolelle, sillä vakuuttavalla kuolemanpaikkavoitolla kautensa avannut ori voi edetä sujuvasti keulaan saakka. Elitloppet-finalistin otteet viime kaudella olivat hieman vaihtelevia, mutta uudistetun treenin myötä ainakin Åbyssä 8-vuotiaan olemus oli erinomainen. Sama tahti voi jatkua tässäkin.

7 Cyber Lanea ei ole edellisen ulkopuoleltakaan silti syytä aliarvioida, sillä Johan Untersteinerin suojatti on onnistunut lyömään Racing Mangen tähän asti joka kerta keskinäisissä starteissa. Ruuna on avannut tässä kisassa kaksi edellistäkin kauttaan ja ollut heti vahvassa iskussa. Viime vuonna Cyber Lane kiri takaa aina voittoon asti. Kovimman vastustajan ohi alussa ei toki normaalisti ole asiaa.

Vähemmän pelatuista selvästi kiinnostavin on 5 Night Brodde, jonka Marc Elias voi luovia nopeasti sisäradalle. Racing Mangelle vastaaminenkaan ei olisi jättiyllätys, mutta todennäköisempi vaihtoehto lienee silti reissu tämän tuntumassa. Toissa kerralla olosuhteet olivat vastaan, mutta Axevallassa ori osoitti kunnon olevan edelleen mallillaan. Kärjen tuntumasta vaarallinen.

Myös 9 Floris Baldwin osoitti hyvää virettä Solvallan finaalikierroksella, vaikka sijoitus jäi takaa vaisuksi. Voiton suhteen juoksupaikka voi jäädä nytkin muutaman pykälän turhan taakse. 1 Osterc sai kauden avauksessa 3. sisältä myöhään vapaata ja vaikutti virkeältä. Samankaltaisella juoksulla 5-vuotias voi venyä totomatsiin tässäkin. 10 Mellby Free on mennyt suoraan tauoltakin hyvin, mutta kaikkien kukistaminen takarivistä on toki tammalle tiukka tehtävä, varsinkin kun sillä on tarkoitus ajaa vielä kengät jalassa.

Juoksunkulku: Osterc ei tällä kertaa varmastikaan halua päästää 3 Giveitgasandgota eteensä, mutta Night Brodden selkä sille voi jo kelvata. Sen ulkopuolelta Cyber Lanen ensi metreillä torjuva Racing Mange on kuitenkin nopeasti kysymässä kärkipaikkaa ja luultavasti sen myös saa.

Pelijakauma: Racing Mangen (35%) pitäisi olla eniten pelattu Cyber Lanea (40%) vastaan ja näin lopulta käyneekin. Night Brodde (5%) maistuu.

Ranking: A) 6, 7 B) 5, 9, 1, 10 C) 2, 8, 3, 4, 11 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 6, 7, 5 Suuri: 6, 7, 5

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 6, 4, 9

Toto75-2: 11, 15, 14, 8, 1

Toto75-3: 3

Toto75-4: 2

Toto75-5: 9, 1, 2

Toto75-6: 1, 10, 9

Toto75-7: 6, 7, 5

Hinta: 20,25 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-04-10&track=Jag&race=5&pool=T75&selections=[6,4,9],[11,15,14,8,1],[3],[2],[9,1,2],[1,10,9],[6,7,5]&stake=0,05&price=20,25



Suuri

Toto75-1: 6, 4, 9

Toto75-2: 11, 15, 14, 8, 1

Toto75-3: 3

Toto75-4: 2

Toto75-5: 9, 1, 2, 3, 11, 10, 7

Toto75-6: 1, 10, 9, 2

Toto75-7: 6, 7, 5

Hinta: 63,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-04-10&track=Jag&race=5&pool=T75&selections=[6,4,9],[11,15,14,8,1],[3],[2],[9,1,2,3,11,10,7],[1,10,9,2],[6,7,5]&stake=0,05&price=63

