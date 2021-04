Ravivihje: Toto64 Boden 9.4.2021 – 179 701 euroa ekstraa

Kolmannessa kohteessa 13 Thank The Maker erottuu luokkansa puolesta edukseen. 3-vuotiaana se pystyi kamppailemaan tasapäisesti koviakin hevosia vastaan, esimerkiksi heinäkuisessa Skellefteån startissa Axel Ruda joutui pistelemään tosissaan päästäkseen Thank The Makerista ohi. Petri Salmelan treenattava palasi pari viikkoa sitten Bodenissa puolen vuoden tauolta ja ruuna hoiteli lähdön varmoin ottein toisesta ulkoa. Oletettavasti 4-vuotias parantaa saatuaan startin alle ja kolmosrivistä huolimatta saa ykkösvihjeen.

5 Xanthis Excalibur paransi viime kaudella kovasti otteitaan siirryttyään Stefan Johanssonin treeniin. Se jäi ravia polkiessaan vain kerran kaksarisijojen ulkopuolelle ja tuohon starttiin ruuna ei ollut terve. Umåkerissa tauolta palannut 5-vuotias laukkasi voimissaan viimeisellä takasuoralla ja uudestaan maalisuoralla. Muuten Xanthis Excalibur ravasi normaalisti, kesäkelit suosivat, kenkiä riisutaan ja kuski vahvistuu.

11 Direct Track on paljon tauluaan paremmassa kunnossa. Esimerkiksi helmikuun lopun Solvallan startissa ruuna laukkasi loppukurvissa menestystään ja viimeksi Solvallassa teki varsin vahvan juoksun johtavan rinnalta. Nyt omistajaa ja valmentajaa vaihtanut ori tekee mielenkiintoisen debyytin pohjoisessa.

12 Honky Tonk Angel on ollut pitkän taukonsa jälkeen kuin eri hevonen aiempaan verrattuna. Molemmissa Bodenin starteissa tamma on jäänyt hitaana lähtijänä ykkösradalta takaporukoihin, josta on tehnyt vahvat kirit. Lähtöpaikka on umpisurkea, mutta silti Sandra Erikssonin ajokki on vakava voitontavoittelija. Kohde yritetään selvittää edellä mainitulla nelikolla.

6 Sylvester Töll teki hyvän juoksun viimeksi Bodenissa johtavan rinnalta kamppailtuaan ykköseksi. Nyt vastus kovenee tuntuvasti. 1 Lucias Dotter kiri viimeksi Sylvester Töllin jälkeen kelvollisesti toiseksi. Ykkösradalta tiedossa on loistoreissu. 2 Shawn Leejs ei ole niin huonossa kunnossa kuin tulosrivistö näyttää. Viimeksikin Bodenissa se oli mukana alle 1.12-vauhtisessa avauksessa ja lopulta kolmannessa sisällä juosseelle ruunalle taisi jäädä hieman jossiteltavaakin.

Juoksunkulku: Lucias Dotter pystyy pitämään Shawn Leejsin ulkopuolellaan. Jatkossa Xanthis Excalibur voi edetä tuulenhalkojaksi.

Pelijakauma: Thank The Maker (46%) liian iso suosikki. Xanthis Excaliburin (7%) prosenteissa olisi reilusti nousun varaa. Direct Track (1%) on jättimaistuva merkki.