Ravivihje: Toto64 Örebro 8.4.2021 – 105 823 euroa ekstraa

Toto64-1 Yli viiden kuukauden tauolta palaava 5 Beauty Kronos juoksi 3-vuotiskauden kahdeksaan starttiinsa yli 300 000 kruunua rahaa, mutta huomattavasti enemmänkin oli tarjolla. Yllätysvoiton Oaksin karsinnassa ottanut tamma laukkasi finaalissa keulapaikalta loppukurvissa. Tuohon paloi todennäköisesti joku sijoista 1-3 ja iso tukko rahaa. Näin matalissa sarjoissa Beauty Kronoksen ei pitäisikään enää juosta ja sikäli tamma on tänäänkin ”väärässä” lähdössä, että Muscle Hillin tyttärellä olisi ollut sanansa sanottavana myös Breeders Crownin alkuerässä. Syystä tai toisesta Daniel Redén valitsi tämän lähdön. Beauty Kronos on haavereitta lähellä voittoa, mutta vastassa on muutama asiallinen kilpasisar ja erityisesti volttilähtö tuo kysymysmerkkejä. Örjan Kihlströmin ajokki ei ole toki neljässä volttilähdössään laukannut, ja se on lähtenyt niissä myös kovaa. Viimeisimmässä volttilähdössä syyskuun alussa Solvallassa toiminta oli kuitenkin volttiympyröissä sen näköistä, ettei laukka vitosradalta yllättäisi lainkaan. 8 Boiling Point aloitti Eskilstunassa lupaavalla esityksellä uudelta treenarilta, kun 1400 metriä toisella ilman vetoapua juossut tamma tsemppasi vahvasti maaliin asti. Toki maalissa se oli toisena, mutta peri oudon siirtotuomion myötä voiton. 5-vuotias parantaa saatuaan startin alle, kuski vahvistuu hurjasti Björn Goopin muodossa ja nyt Boiling Pointilta riisutaan myös kenkiä. 7 Gitane d’Inverne sai Axevallan 75-lähdössä aikaisen joululahjan jo maaliskuussa, sillä niin sujuvasti tamma pääsi etenemään viidennestä sisältä kohti kärkeä kirivaiheessa ja leiskautti maalisuoralla omaa vauhtiaan ykköseksi. Arvovoiton myötä sarjat nousivat, mutta 5-vuotiaan pitäisi vielä näissä riittää. Kuski vahvistuu ja optimitapauksessa Stefan Perssonin ajokki voi päästä juoksuradan paikaltaan keulaan. 9 Garca oli Eskilstunassa pettymys johtavan takaa, mutta oli mainio sitä edeltäneissä Åbyn kovissa 75-lähdöissä. Tammalla oli hieman huonoa tuuriakin ettei kumpikaan päättynyt voittoon. Ensimmäisessä se hävisi niukasti ja jälkimmäisessä jäi voimat tallella pussiin. Kohde yritetään selvittää edellä mainitulla nelikolla. 10 Emma Rae parantaa taatusti Mantorpin kisastaan ja kyvyiltään tamma on porukan kärkipäätä, mutta voitontahtoa saisi olla ripaus lisää. 1 Livi Memory on huomattavasti tauluaan etevämpi tapaus ja se tulee yllättämään pikapuolin jossain. Tuskin kuitenkaan vielä tänään. Juoksunkulku: 6 Klara Zonett avaa alussa keulaan. Jatkossa tuulenhalkojaksi etenee Beauty Kronos tai Gitane d’Inverne. Pelijakauma: Beauty Kronos (51%) tuntuu ylipelatulta. Erityisesti Boiling Point (6%) on maistuva merkki. Myös Garcan (9%) yhteen huonompaan starttiin on tuijotettu liikaa. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5, 8, 7, 9 Suuri: 5, 8, 7, 9

Toto64-2 Toinen kohde 3-vuotiaiden tammojen Breeders Crownin alkuerä. Konepalvelu Erkco Oy:n omistaman 4 Islay Mist Sisun 2-vuotiskausi ei jättänyt toivomisen varaa. Huikean hienolla tyylillä polkeva lahjakkuus noteerasi tuloksen 13,2aly ja voitti Ruotsin suuripalkintoisimman 2-vuotislähdön, Svensk Uppfödningslöpningin. Loppusuoralla tamma näytti, että muiden hyvien ominaisuuksien lisäksi myös juoksupää vaikuttaa olevan puhdasta kultaa. Islay Mist Sisu näytti olevan jo alakynnessä, mutta taisteli urhoollisesti ykköseksi. Kaikkiaan tiliä kertyi viidestä startista yli 1,5 miljoonaa kruunua ja se valittiin myös vuoden 2-vuotiaaksi. Per Nordströmin suojatti tuntuu ainakin tässä vaiheessa urapolkua pykälää muita paremmalta, ja kun peliosuuskin on jäämässä yllättävän maltilliseksi, niin Islay Mist Sisu on hyvä varma. 6 A Perfect Face teki Jägersrossa vahvan kirin kolmannesta ulkoa lähestyen lupaavaa Cintraa. Viimeiset 700 metriä sujuivat 12,8-kyytiä. Samanlaisena uran avausvoitto ei voi olla enää pitkään tulematta. Solvallan startin voi unohtaa, sillä tamma laukkasi törkeän päälleajon seurauksena. Tänään rattaille hyppää vahvistuksena Björn Goop. 9 Glorious U.M. voitti hyvällä tyylillä kaikki 2-vuotiskauden kolme starttiaan. Axevallassakin tamma runnoi johtaneen A Perfect Facen rinnalta ykköseksi. Solvallan kauden avauskisassa Erik Adielssonin ajokki sai johtavan takaa myöhään kiritilat ja tuli voimissaan maaliin. 2 Al’s Boozy Suzy kiri Solvallassa joukon hänniltä pirteästi totoon ja viimeksi Åbyssa hävisi vain kahdelle hyvälle. Paikka on paras mahdollinen ja kuski paranee merkittävästi viime starttiin nähden. Juoksunkulku: Islay Mist Sisu leiskauttaa keulaan. Matkavauhti voi olla maltillinen. Pelijakauma: Islay Mist Sisun (38%) prosenteissa olisi reilusti nousun varaa. A Perfect Face (6%) voisi olla myös enemmän pelattu. Glorious U.M. (17%) ja Al’s Boozy Suzy (19%) tuntuvat ylipelatuilta. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto64-3 Kolmas kohde on 3-vuotiaiden oriiden ja ruunien Breeders Crownin alkuerä. 3 Mellby Jinx teki 2-vuotiaana aivan jäätävät esitykset sekä Breeders Coursen että Svensk Uppfödningslöpningin finaaleissa. Molemmissa ruuna marssi alussa pitkään kolmatta ennen kuin pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle. Breeders Coursen se voitti eleettömästi ja jälkimmäisessä haastoi lopun hienossa matsissa Islay Mist Sisua. Mellby Jinx otti pienen haparoinnin loppusuoralla ja siihen taisi palaa voitto. Kaikkiaan tiliä kertyi yli 1,3 miljoonaa kruunua. 3-vuotiskautta odotellaan suurella mielenkiinnolla, sillä Svante Båthin treenattava vaikutti siltä, että kehittymisen varaakin on vielä rutkasti. 7 Mellby Joker voitti hienolla tyylillä uransa kolme starttia, eikä ollut huono Solvallassakaan vaikka keulasta kolmanneksi jäikin. Ruuna joutui avaamaan 10,6-avauspuolikkaan, sai tiukkaa prässiä viimeisellä takasuoralla ja tuli nykivä tempo huomioiden hyvin perille, vaikka näytti jo antautuvan pahemminkin. Robert Berghin taktiikkaa ei tarvitse kahta kertaa miettiä ja todennäköisesti Mellby Joker pääsee illan koitoksessa keulaan. 8 Larry Wood on tehnyt pirteät lopetukset tuoreimmissa starteissa. Viimeksi Jägersrossakin se pinkoi viimeiset 400 metriä alle 1.12-kyytiä. Vielä tulosrivistössäkin näkyvässä Åbyn voitossaan ori jätti selvästi taakseen huippulupaavan Borups Victoryn. Tänään Larry Woodin kärryille hyppää vahvistuksena Björn Goop. 5 Idomenio Sisu suoritti Solvallassa lupauksia herättävän kauden avauksen, kun menoluvan saatuaan ori irtosi hyvällä tyylillä johtavan rinnalta ykköseksi. Viimeiset 400 metriä sujuivat 11,3-vauhtia, toki hiljaisen matkavauhdin jälkeen. Vastus kovenee nyt tuntuvasti, mutta Petri Salmelan treenattavan olemus oli niin hyvä, että se otetaan neljäntenä merkkinä lapulle. Juoksunkulku: Mellby Joker marssii ensimmäisellä takasuoralla keulaan. 1 Ploquepin tai Idomenio Sisu saa asemat johtavan takaa. Mellby Jinxilla otetaan alku varovasti ja ajetaan matkalla johtavan rinnalle. Pelijakauma: Mellby Jinx (34%) voisi olla enemmänkin pelattu ja jää pienemmän systeemin varmaksi. Samoin Larry Wood (9%). IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3 Suuri: 3, 7, 8, 5

Toto64-4 Yli kaksi vuotta huilimaan joutunut 4 Indy Lane on näyttänyt kahdessa startissaan, että sillä on vielä paljon annettavaa kaviourilla. Viime viikon Örebron kisassa ruuna pakeni herkällä tyylillä keulasta selvään voittoon. Todennäköisesti nopea lähtijä pääsee tänäänkin keulaan ja Marko Korven treenattava tuskin ainakaan huonontaa saatuaan pitkän tauon jälkeen startteja kroppaansa. Suosikki. 1 Zinco Jet palasi yhden vaisumman kisan jälkeen tasolleen Eskilstunassa, jossa kiri hyvän reissun jälkeen ilmavalla tyylillä ykköseksi ja noteerasi uudet ennätysnumeronsa 11,6aly. Ykkösradalta se tuskin saa torjuttua ainakaan Indy Lanea, mutta tiedossa lienee kuitenkin loistoreissu. 8 Västerbo Lexington voi olla peruskapasiteetiltaan lähdön paras hevonen, vaikka tulosrivistöstä asia ei välitykään. Ruuna voitti viime syksynä Derbyn karsinnan ja oli finaalissa kuudes. Kauden avauksessa Åbyssa se oli yllättävän pehmeä keulapaikalta, muuten Robert Berghin suojatti maistuisi maltillisella peliosuudellaan enemmänkin. 2 Grinnebys Orion kiri Mantorpin pronssidivisioonassa johtavan takaa jättiyllätykseen. Vaikka nyt tullaan iltaraveihin, niin lähtö näyttää jopa kovemmalta. Optimitapauksessa 10-vuotias pääsee taas juoksemaan johtavan kannassa. 6 Up To Me ei ole suorittanut tasollaan kahdessa viime startissa. Niin hyvä se oli kuitenkin Solvallan voitossaan, että vain kolme prosenttia pelattuna Claes Sjöströmin suojatti on kiinnostava yllätyshaku. Juoksunkulku: Indy Lane avaa keulaan. Västerbo Lexington on juoksunkulun kannalta ratkaisuroolissa. Jos Bergh on totutun aktiivinen, niin Indy Lane ei saa vetää hetkeäkään rauhassa. Muuten matkavauhti voi olla hyvinkin maltillista. Pelijakauma: Indy Lane (45%) on turhankin selvä suosikki. Up To Me (3%) on jäänyt liian unohdetuksi. Västerbo Lexington (15%) saisi olla rahtusen enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 4, 1, 8, 2, 6 Suuri: 4, 1, 8, 2, 6

Toto64-5 Viides kohde on 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Breeders Crownin alkuerä. 7 Mr Hercules lukeutui kuumimpiin Kriterium-suosikkeihin, mutta taipui karsinnassa johtavan rinnalta ulos finaalista. Ilman suurkilpailuvoittoa huippulahjakkuus ei kuitenkaan jäänyt. Kauden päättäneessä Breeder Crown-finaalissa Daniel Redénin valmennettava pakeni keulasta jäätävällä tyylillä muista voittaen täysin pystyyn. Illan koitoksessa nopea lähtijä päässee alkumatkasta keulaan, josta on hyvin liki voittoa. Pienempään systeemiin varmaksi, isompaan yksi täsmävarmistus. 1 Hector Sisu oli mainio kauden avauksessaan Solvallassa seuratessaan keulasta voittaneen Manny Musclesin takaa toiseksi. Ruuna sai startin alle ja nopea lähtijä voi hyvinkin päästä himoitulle paikalle Mr Herculeksen taakse. Jos suosikki ei ole tauolta ihan notkeimmillaan, niin Petri Salmelan treenattava pystyy tarjoamaan ainakin haasteen. 9 Hat Trick on täysin kääntämätön kortti. Frode Hamren treenattava on voitellut Norjassa heikkotasoisia lähtöjä mennen tullen ja hakee tässä jo kauden kuudetta ykkössijaansa. 10 Hennessy Am voitti viime kaudella mailin E3-finaalin. Puolen vuoden tauolta ja takarivistä suosikin kukistaminen tulisi yllätyksenä. 8 Hulken Sisu on oikeinkin pystyvä hevonen. Kasirata vain tuntuu toivottomalta paikalta, kun vaihtoehtona ei taida olla kuin pakittaa hännille ja toivoa parasta. Ensimmäisen kerran Ruotsissa juokseva jenkkituonti ja Robert Berghilta debytoiva 11 Rome Pays Off on mielenkiintoinen seurattava. Ori selvitti tiensä viime kesänä Hambletonian finaaliin ja siihen nähden aamupäivän alle kahden prosentin kannatus tuntuu vähäiseltä. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, kun monesta luukusta lähdetään lujaa liikkeelle. Mister Hercules etenee alkumatkasta keulaan, mutta avauksesta voi tulla todella kova. Pelijakauma: Mr Hercules (64%) on liiankin iso suosikki. Hector Sisu (9%) on kiinnostava merkki. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7 Suuri: 7, 1

Toto64-6 Päätöskohde on 4-vuotiaiden tammojen Breeders Crownin alkuerä. Lähtö on tasoltaan luokkaa jäätävä. 2 Barbro Kronos voitti mahtiesityksen päätteeksi täyden matkan E3-finaalin ja jotain kertoo, että Svante Båthin treenattava oli pelattu Oaks-finaalissa kertoimeen 2,5. Siinä tamma oli hyvä kolmas. Breeders Crownin finaalissa se ei saanut paikkaa parijonosta ja kiri aivan joukolta hänniltä lujaa viidenneksi. Solvallan kauden avauksessaan Barbro Kronos oli hiljaisen matkavauhdin jälkeen mahdottoman tehtävän edessä kolmannesta ulkoa, vaikka viimeiset 700 metriä 10,2-vauhtia kirikin. Kolmanneksi sijoittunut tamma oli toista rataa juosseista selvästi paras. Barbro Kronos voitti rata-arvonnan, kovimmilla uhkaajilla on heikkoja lähtöratoja ja etua tulee myös siitä, että Erik Adielssonin ajokilla on startti alla. Ideasuosikki. 7 Eagle Eye Sherryn uran alkustarteista ei olisi voinut uskoa mitä syksyllä tulee tapahtumaan. Ensin tamma voitti isona yllättäjänä Oaks-finaalin johtavan takaa ja huipensi kautensa Breeders Crownin finaalin keulasoololla. Tilipussi karttui hulppeasti viidellä miljoonalla kruunulla. Se on ennätyssumma mitä Ruotsissa 3-vuotias tamma on koskaan juossut rahaa. Björn Goopin suojatti teki mainetekonsa ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. Ainakin alustavan infon mukaan tänään kengät pysyvät visusti jalassa ja ilmeisesti jenkkikärryjäkään ei laiteta perään. Goop tuskin muutenkaan ajaa tätä lähtöä hampaat irvessä. 1 Fifty Cent Piece on illan toinen Robert Berghilta debytoiva uusi jenkkituonti. Hienolla tyylillä tikkaavalta tammalta voi odottaa käytännössä mitä tahansa. Ainakin USA:n starteissa se lähti niin lujaa liikkeelle, että on todennäköisin keulahevonen. Eri asia ajettaisiinko siitä. Fifty Cent Piece meni viime kaudella parhaimmillaan 09,9aly, ja tuon startin se voitti johtavan takaa. 8 Bank Wise As piti Breeders Crownin semifinaalissa Barbro Kronoksen helposti takanaan. Finaaliin osui kauden huonoin juoksu, kun tamma oli toisesta ulkoa varhain valmis. Normaalina se olisi voinut pystyä jopa haastamaan Eagle Eye Sherrya. Lähtöpaikka on karu, mutta sekään ei pudottaisi penkiltä, mikäli tuulennopea lähtijä lasauttaisi jopa keulaan asti Örjan Kihlströmin usuttamana. Jättiyllätysmerkkinä lapulle 5 Joy Alissa, joka teki positiivisen kauden avausstartin Solvallassa. Tamma olisi voinut hyvinkin olla toinen, jos kuski ei olisi optimistisesti kääntänyt loppukurvissa ylikylä Marion Fouty Bonin takaa toiselle. Joy Alissa jäi neljänneksi, mutta ei hävinnyt juurikaan Barbro Kronokselle taistelussa kolmossijasta. Startti alla tamma lienee nyt entistä parempi, kuski vahvistuu kovasti Claes Sjöströmin hypätessä puikkoihin ja nopea lähtijä saanee hyvän reissun. Jotain lähdön tasosta kertoo, että mailin matkan E3-finaalin voittanut 9 Globalizer on jäänyt vain kahden prosentin kannatukselle. Juoksunkulku: Todella hankala veikattava. Jos Fifty Cent Piece lähtee yhtä lujaa kuin USA:ssa, niin se on todennäköisin keulahevonen. Tosin jopa Bergh voi antaa juuri tässä tapauksessa keulat poiskin. Pelijakauma: Eagle Eye Sherry (35%) on tauko ja varusteet huomioiden ylipelattu. Barbro Kronos (29%) voisi olla hieman enemmän luotettu. Joy Alissan (1%) ei saisi olla ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2, 7, 1, 8, 5 Suuri: 2, 7, 1, 8, 5

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5, 8, 7, 9

Toto64-2: 4

Toto64-3: 3

Toto64-4: 4, 1, 8, 2, 6

Toto64-5: 7

Toto64-6: 2, 7, 1, 8, 5

Hinta: 10,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-04-08&track=Ore&race=4&pool=T64&selections=[5,8,7,9],[4],[3],[4,1,8,2,6],[7],[2,7,1,8,5]&stake=0,1&price=10



Suuri

Toto64-1: 5, 8, 7, 9

Toto64-2: 4

Toto64-3: 3, 7, 8, 5

Toto64-4: 4, 1, 8, 2, 6

Toto64-5: 7, 1

Toto64-6: 2, 7, 1, 8, 5

Hinta: 80,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-04-08&track=Ore&race=4&pool=T64&selections=[5,8,7,9],[4],[3,7,8,5],[4,1,8,2,6],[7,1],[2,7,1,8,5]&stake=0,1&price=80

PieniToto64-1: 5, 8, 7, 9Toto64-2: 4Toto64-3: 3Toto64-4: 4, 1, 8, 2, 6Toto64-5: 7Toto64-6: 2, 7, 1, 8, 5Hinta: 10,00 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 5, 8, 7, 9Toto64-2: 4Toto64-3: 3, 7, 8, 5Toto64-4: 4, 1, 8, 2, 6Toto64-5: 7, 1Toto64-6: 2, 7, 1, 8, 5Hinta: 80,00 €Tästä kupongille: