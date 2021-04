Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 7.4.2021

Suosikkina lauantaina voittoputkensa katkaissut 9 Suarez jatkaa tiiviillä kilpailurytmillä. Halmstadin esityksessä ei ollut mitään vikaa, mutta neljättä rataa loppupuolikasta kiertämällä tehtävä meni vain takapareista mahdottomaksi voittajan porhaltaessa keulasta karkuun. Viimeiset 600 metriä ruuna latoi kuitenkin 11,1-lukemiin. Johtoon ei ole ainakaan alussa asiaa nytkään, mutta vastus vaikuttaa muuten melko sopivalta. Jos kova startti ei paina kintereissä, Suarez voi palata nopeasti takaisin voittojen tielle. Täyttä luottoa siihen ei kuitenkaan näin lyhyellä starttivälillä ole.



Haastajajoukko on varsin tasainen. Kakkosmerkiksi erottuu 7 Floydside Am, vaikka senkään juoksun onnistumisesta ulkoa ei ole takeita. Tuttu kuski on kuitenkin etu, eikä laukan välttäessään 6-vuotiaan pärjääminen tässä tehtävässä vaikuta mahdottomalta hieman vaativammallakaan taktiikalla. Helmikuun täysosumat tulivat keulasta.



4 Borups Umami teki 3-vuotiaana jämeriäkin suorituksia voittaen kertaalleen kuolemanpaikalta ja kukistettuaan varsin kovia hevosia marraskuussa Kalmarissa. Hieman maltillisista tallikommenteista huolimatta ruuna kuuluu tauoltakin heti peleihin.



Yllätyksen mahdollisuuskin on varteenotettava. 5 Imola Boko on tehnyt viime aikoina takajoukoista jatkuvasti melko hyviä juoksuja ja tuntuu tässä vähän pelattuna kiinnostavalta. Johtavan takaa viimeksi voittoon kirinyt 1 Five O'Clock kärkkyy jälleen samanlaista reissua. 12 Barbaresco V.W. vastaili Halmstadissa johtopaikalta Il Duce Bokolle maaliin saakka. Paikka on nyt oleellisesti kehnompi, mutta viime suoritus riittää silti pitkälle.



Myös Cash Boren laukan myötä voiton viimeksi perinyt 6 Vasco Da Gama, kavio-ongelmista Mantorpissa kärsinyt 11 Tiger Face sekä kelvollisesti Åbyssä takaa kulkenut 10 Karibean Dreams mahtuvat mukaan vähemmän ajavien kuskien lähdössä, jossa voidaan nähdä värikkäitäkin taktisia ratkaisuja.



Juoksunkulku: Five O'Clock pyrkii sisältä rivakasti matkaan, 3 Justice Rhyme ja Borups Umami haastavat lähinnä. Viime mainittu voi painua kärkeen, muttei välttämättä pidä paikastaan kiinni, mikäli joku sopiva tulee rinnalle. Floydside Am saattaa olla sellainen.



Pelijakauma: Suarezin (45%) peliosuus on hieman koholla. Imola Boko (3%) on jäänyt alipelatuksi.



Ranking: A) 9 B) 7, 4, 5, 1, 12, 6, 11, 10 C) 3, 8, 2