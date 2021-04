Ravivihje: Toto64 Axevalla 6.4.2021

Illan päälähtö on Stochampionatetin ensimmäinen esikisa. Tässä starttaa myös kenties ravien seuratuin hevonen.

5 Honey Mearasin 3-vuotiskausi meni sikäli pieleen, että isoissa kisoissa oli epäonnea. Täyden matkan E3-finaalissa tamma juuttui jättihienon näköisenä umpipussiin, Oaks-karsinnassa se jäi johtavan rinnalta kolmanneksi ja Breeders Crownin välierissä laukkasi menestystään loppukurvissa. Kovaa kapasiteettiaan Honey Mearas näytti muun muassa vielä tulosrivistössäkin näkyvissä Åbyn starteissaan, jotka voitti hulppean hienolla tyylillä.

Readly Expressin tytär vaihtoi talven aikana Daniel Redénin valmennustalliin, josta tekee tänään huippumielenkiintoisen debyyttinsä. Kun muistaa minkälaisen sysäyksen isosisko Milady Grace sai Redénille siirryttyään, niin myös Honey Mearasin kohdalla kaikki on mahdollista ja siitä voi tulla vaikka ikäluokan hallitsija. Pitkästä tauosta huolimatta Örjan Kihlströmin ajokki on iso suosikki voittamaan, mutta vastassakin on niin hyviä kilpasisaria, että varmistukset ovat paikallaan.

6 Clockwork alkoi 3-vuotiskauden lopussa näyttää huolestuttavasti merkkejä ettei meno enää maistu, mutta talvitauon jälkeen tamma on tullut täysin uudella ilmeellä takaisin radoille. Eskilstunan voitossaan sen täytyi tulla kolmannesta ulkoa loppusuoraa todella lujaa, sillä niin selvään voittoon Clockwork vielä ehti. Solvallan Margaretas Unghästserie-lähdössä kuski lähti kolmannesta sisältä seikkailemaan loppusuoran alussa, mutta sai kuitenkin pelastettua sisäkautta arvokkaat kakkosrahat ja tammalle jäi olemuksesta päätellen runsaasti voimiakin varastoon. Ulf Erikssonin ajokilla on etu puolellaan, kun sillä on jo startteja alla, toisin kuin muilla lähdön kovilla.

3 Chablis Ribb lukeutuu ikäluokkansa parhaimpiin tammoihin. Se oli muun muassa täyden matkan E3-finaalissa kolmas ja selvitti tiensä myös Oaks-finaaliin. Yli neljän kuukauden tauolta palaavaa Raja Mirchin tytärtä ajaa tänään ensimmäistä kertaa todellinen huippukuski, kun kyytiin hyppää Ulf Ohlsson. 2 Florist on jäänyt yllättävän paljon suosikkikolmikon varjoon, sillä tamma on pystynyt niitä vastaan kilpailemaan jatkuvasti täysin tasapäisesti. Jotain sekin kertoo, että Kevin Oscarssonin ajokki on porukan raharuhtinatar päälle miljoonan kruunun voittosummallaan.

Muiden voitto olisi iso yllätys, varsinkin kun hienosti 2-vuotiaana menestynyt 8 Sayonara tuntuu olevan edelleen kaukana parhaastaan.

Juoksunkulku: Clockwork pystyisi satsatessa lähtemään niin lujaa, että voi päästä aluksi keulaan. Chablis Ribb on kuitenkin todennäköisin keulahevonen. Jos Kihlström ajaa Honey Mearasilla voimalla eteenpäin, niin 2640 metrin matkalla keulapaikka voi olla sille tarjolla.

Pelijakauma: Honey Mearas (55%) on turhankin iso suosikki. Clockwork (11%) ja Florist (5%) maistuvat.