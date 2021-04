Ravivihje: GS75 Hagmyren 5.4.2021

Toto75-1 Rivin avaavassa kylmäverilähdössä suosikkikaksikko erottuu edukseen. Rankingin avaa 4 Frivoll Galilei, joka juoksee kolmannen starttinsa tauon jälkeen ja vastus on tällä kertaa erittäin sopiva. Gävlessä vastassa oli ikäluokan kärkinimiä Eld Teknon ja Backlös Faronin johdolla ja hevonen polki 25-lopetuksessa porukan mukana hyvin perille. Öystein Tjomslandin suojatti meni jo kolmivuotiaana täyden matkan voltin alle 27-kyytiä läpi, joten kapasiteetti on melkoinen tällaiseen lähtöön ja todennäköinen juoksunkulku suosii. 6 Elsås Storm löysi otteisiinsa aivan uuden terän siirryttyään viime kesäkuussa Jan-Olov Perssonin valmennukseen ja talvitreeni on voinut viedä hevosta vielä selvästi eteenpäin. Suurimman epävarmuuden päivän kilpailuun tuo lähtötapa, sillä ruuna on laukannut uran kahteen aikaisempaan autolähtöön, eikä starttitauko välttämättä ainakaan helpota tällä kertaa asiaa. Ehjällä juoksulla menestystä on ilman muuta luvassa. 2 SoldhöjdensLucifer pystyy hyvänä päivänä ainakin totokamppailuun. Gävlessä ruuna lähti kiriinsä pitkän letkan hänniltä ja tuli ulommaisena rehdisti perille. Tällä kertaa juoksu onnistuu todennäköisesti paremmin. 3 Årdals Snuppa on tasainen sijoittuja, mutta huippuhetket ovat harvinaisia. Tamma on jäänyt kahdessa viime kisassaan ilman kiritiloja, mutta vaikea arvioida paljonko rahkeissa on ollut lopulta varaa. Hevonen on vauhdikas avaaja ja saa tälläkin kertaa tarkan juoksun sisäradalla. 5 Hulte Annika tuli Gävlessä porukan keskellä pussissa maaliin. Bergsåkerissa se punnersi kolmatta pitkin mukavasti toiseksi. Kuski heikkenee. 9 Ångsodin ei ole vielä loistanut pienen taukonsa jälkeen. Kykyjä olisi parempaankin. Juoksunkulku: Årdals Snuppa avaa aluksi johtoon. Frivoll Galilei on ensimmäisenä kysymässä johtopaikkaa. Pelijakauma: Frivoll Galilei (30%) on suosikkikaksikosta kiinnostavampi merkki. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 4, 6 Suuri: 4, 6

Toto75-2 Joakim Elfvingin tallin 10 Global Boost on lähellä toisen kohteen voittoa, mikäli suorittaa sallitulla askellajilla koko matkan. Färjestadissa hevonen hyppäsi ahtaassa paikassa ensimmäiseen kaarteeseen. Solvallassa tamma oli johtavan rinnalta huippuhyvä kakkonen vain lahjakkaalle Final Whistlelle häviten. Vastus on tällä kertaa varsin sopiva, mutta laukka voi sen kohdalla pilata pelin melkein missä kohtaa juoksua tahansa. 5 First Mover laukkasi viimeksi namuasemista maalisuoralle kaarruttaessa ja loppuvedosta päätellen se olisi ollut todennäköinen voittaja lähtöön ilman tuota erhettä. Bergsåkerissa ruuna pääsi alkuhypyn jälkeen sujuvasti toiseen ulos, josta lopetti mukavasti keulasta voittaneen No Namen tuntumaan. Kolmantena merkkinä systeemeille 6 L.G.Boko, joka on kilpaillut alku-urallaan suht tasokkaissa tehtävissä. Viimeksi ori oli johtavan takaa kovavauhtisessa lopetuksessa.asiallinen neljäs. Tällä kertaa vastus on sopivaa luokkaa, eikä voittokaan yllättäisi. 1 Forever and Ever paikkasi viimeksi alkulaukkansa todella vahvasti, mutta toki vastuskin oli tuolloin selvästi kevyempää tasoa. Kaj Widell koittanee tässäkin räväkkää avausta ja keulasta se voisi vetää pitkään tätä lähtöä. Juoksunkulku: Forever And Ever yrittää puolustaa keulapaikkaa ja onnistuessaan ajaa myös siitä. First Mover avaa ravatessaan reippaasti. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. L.G.Boko (12%) on kiinnostavin merkki. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 10, 5, 6 Suuri: 10, 5, 6

Toto75-3 2 Bork Linda väläytteli viime kauden lopulla oikein lahjakkaita otteita ja samanlaisena se kamppailisi kauden avauksessaan heti voitosta. Viime kausi päättyi Bollnäsiin, jossa tamma päihitti muun porukan murskaavalla marginaalilla. Ohjastaja paranee huimasti Ulf Ohlssonin hypätessä rattaille ja epävarman yksinäisen paaluhevosen laukatessa Bork Linda saattaa saada heti porukan komentoonsa. Vastassa on kuitenkin muutamia nousukuntoisia menijöitä, joten varmistukset ovat korkealla pelikannatuksella paikallaan. 12 Järvsö Ola meni heti kauden avauksessaan täyden voltin alle 30-kyytiä läpi ja parantaa takuulla startin saatuaan. Jan-Olov Perssonin suojatilla on rutkasti kykyjä, mutta lyhyt voltti ja takarivi ovat toki ennakkoon haastava yhdistelmä. Juoksun onnistuessa takuulla tämän lähdön kärkikamppailussa. Alustavassa jakaumassa kohteen kiinnostavin merkki 11 Ängsjokern haki Umåkerin voitossaan johtopaikan ensimmäisen takasuoran lopulla ja marssi loppumatkasta väljään voittoon. Ruuna oli seuraavassakin kisassa jo matkalla kohti voittoa, mutta laukkasi maalisuoran puolivälissä. Lyhyt matka tuskin varsinaisesti suosii, mutta ehjällä juoksulla vauhdit riittävät tässäkin. 4 Hulte Tordilla olisi hyvä kapasiteetti, mutta laukka on todella pinnassa. Onnistuminen ei ole lyhyellä matkalla nytkään kovin todennäköistä, mutta alustava peliosuus on kykyihin nähden mukavan maltillinen. 10 Alsenprinsen purjehti viimeksi rehdin kirin päätteeksi selvään voittoon. Ruuna on ravivarman tuntuinen menijä, millä pääsee yleensä näissä lähdöissä pitkälle. Paalun yksinäinen 1 Angedölen on äärimmäisen epävarma kilpailija. Ruuna on pilannut laukkaan 13 kertaa uransa 14 kilpailusta, mutta sen ainoan ehjän se onnistui myös voittamaan melkolailla vastaavanlaisista lähtöasemista. Juoksunkulku: Angedölen lähtee johtamaan joukkoa, mutta sen laukatessa Bork Linda pokkaa johtopaikan. Pelijakauma: Bork Linda (58%) on ylipelattu suosikki. Ängsjokern (3%) on maistuva yllätyshaku, samoin Hulte Tord (5%). IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 2, 12, 11, 4 Suuri: 2, 12, 11, 4

Toto75-4 Neljäntenä kohteena ajettava stayerlähtö on haastava veikattava, kun ennakkoon parhaat hevoset palaavat tauoilta. Vihjesysteemeissä uskotaan 4 Galileo Amin hoitelevan sopivan tehtävän suoraan paussiltakin ja alustava pelikannatus kannustaa riskinottoon. Marjo Kivimaan talliin siirtynyt ori juoksi viime kaudella kovimmissa mahdollisissa ikäluokkatehtävissä ja seuraili niissäkin aivan terävimmän kärjen tuntumassa. Elokuun lopulla Åbyssa se kohtasi Powerin ja Aramis Barin kaltaisia hurjia ja eroa maalissa oli vaivainen hevosenmitta. Viime kauden avauskilpailun se voitti suoraan neljän kuukauden tauolta. Tällä kertaa hevonen pääsee kaiken järjen mukaan suosiolla johtopaikalle ja normaalioloissa sen täytyy olla siitä lähellä voittoa. 14 Doctor Doxey Zenz on toinen kovissa liemissä keitetty taukohevonen, mutta 40 metriä takamatkaa Galileo Amiin nähden tuntuu ennakkoon todella kovalta tehtävältä. Hevonen kilpailee tällä kertaa optimibalanssillaan ilman kaikkia kenkiä ja juostava matka sopii vahvalle hevoselle. Ohjastaja on yleensä erittäin aktiivinen ajolinjoissaan ja ori voi ilmaantua kärkikuvioihin jo hyvissä ajoin matkan aikana. 9 Messiah ei tunnu luokaltaan aivan edellä mainitun kaksikon veroiselta, mutta toisaalta sillä on puolellaan tasainen starttirytmi ja väkevä kuntonäyttö parin viikon takaa Solvallasta. Tuolloin Nina Petterson-Perklénin suojatti esitti kanuunakirin aivan toivottomista asemista porukan hänniltä ja nousi kolmanneksi. Hevonen meni hyvin pitkää matkaa aikanaan Daniel Redénin valmennuksesta, joten se tuskin muodostuu ongelmaksi. 13 Flash Hammering on kerännyt rutiinia Ranskan kovista lähdöistä, mutta päivän kunto on arvoitus pitkältä tauolta. 3 First Ideal Man on kyvykäs hevonen ja jatkaa optimibalanssillaan ilman kaikkia kenkiä. Kaiken onnistuessa ei aivan ulkona kärkikuvioistakaan. 7 TasteOfChocolatier on tasainen sijoittuja, mutta voitot ovat olleet viime aikoina harvassa. Tälläkin kertaa vastassa on voittoa ajatellen muutama liian kova. 2 And Stitch on kyvyiltään aivan asiallinen tamma ja pystyy hyvällä juoksulla totokamppailuun. Juoksunkulku: TasteOfChocolatier on juoksuradalta nopein, mutta eiköhän Galileo Amin selkä kelpaa. Doctor Doxey Zenz saattaa hyökätä voimalla eteenpäin. Pelijakauma: Galileo Am (28%) on näillä pinnoilla kiehtova merkki. Messiah (26%) tuntuu ylipelatulta. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-5 Viides kohde jatkaa haastavien kylmäverilähtöjen sarjaa. 3 Ängsbalder ei ollut kauden avauksessaan vielä parhaimmillaan, mutta ennakkokommenttien mukaan hevosen pitäisi olla menossa parempaan suuntaan ja silloin se olisi kova luu tähän porukkaan. Lokakuussa Hagmyrenissä ruuna voitti oikein suvereenilla esityksellä johtavan rinnalta. Alustava kuuden prosentin pelikannatus on pahasti alakanttiin. 4 Lill Hans kohtasi Gävlessä kovia ikätovereitaan ja seuraili 25-lopetuksessa hyvin porukan mukana maaliin. Kauden avauksessa se punnersi ykköseksi keulahevosen kupeelta. Potentiaalia riittää, mutta toki epäonnistuminenkaan ei mitenkään yllättäisi uran ensimmäisessä autolähdössä. Riskit huomioiden alustava pelikannatus on turhan korkealla. 7 Årdals Finpavin nousi viimeksi kalkkiviivoilla kakkoseksi jättisuosikki L.Q.Widden takana. Rommessa ruunalle jäi sisäratajuoksun jälkeen hieman jossiteltavaa. Yksi mahdollisista juoksun onnistuessa. 6 Jack M.R. saattaisi onnistuneella kiihdytyksellä ryövätä lähdön vetotyöt haltuunsa ja voisi vetää siitä pitkään. Viimeksi hevonen oli loppusuoralla painumassa ohitse 9 Monster Mustaschista, mutta haparoi ja menetti paikkansa sen edellä. Monster Mustasch on puolestaan tehnyt positiiviset juoksut kauden molempiin kilpailuihin ja kunto tuskin on ainakaan laskusuhdanteessa. Varhain peleihin mukaan. Alustavasti paljon peliä keräävä 10 Åsaindy piti Gävlessä keulasta varmaan voittoon, mutta nyt tehtävä on täysin erilainen. Pidempi matka ei välttämättä ole tammalle etu, mutta toki se on ympäripyöreässä lähdössä silti yksi monista mahdollisista pärjääjistä. Juoksunkulku: Autolähdöt ovat olleet harvassa monilla osallistujilla, joten kiihdytystä on vaikea arvioida. Jack M.R. avasi Gävlessä asiallisesti ja voi päästä keskeltä rataa johtopaikalle. Pelijakauma: Ängsbalder (6%) ja Jack M.R. (4%) ovat kiinnostavimmat merkit. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 3, 4 Suuri: 3, 4, 7, 6, 9, 10

Toto75-6 Päivän Duon avauksessa 6 Qiulius On Stage on lähellä koko matkan johtoa, mikäli suorituskyky pysyy Solvallan kilpailun veroisella tasolla. Tuolloin nelivuotias avasi Mika Forssin kannustamana omaa vauhtiaan johtopaikalle ja piti 12-lopetuksessa varmaan voittoon. Tehtävä on tällä kertaa pitkälti samanmoinen ja lyhyemmän starttivälin luulisi entistestään terävöittävän viime kauden Kymenlaakso-ajon finalistin otteita. Hyvä voittosauma. Ykköshaastaja 5 Cuenca voittaa piakkoin jossain, ehkä jo tässä. Gävlessä tamma kiri vahvasti viidennestä ulkoa, mutta keulassa juossut Jennifer Web jäi edelle. Viimeiset 900 metriä Jörgen Westholmin suojatti tuli kolmatta ja neljättä rataa pitkin 14,6-vauhtia. Jo kauden avauksessa Mantorpissa se kamppaili johtavan rinnalta sitkeästi voitosta. Juoksupaikka jää alussa pahimman vastustajan taakse, jolloin voitto ei tule taaskaan helpolla. 8 Bellaforza juoksee toisen kilpailun Joakim Elfvingin valmennuksesta ja parannusta voi odottaa melkoisesti. Jo ensimmäinen kisa Rommessa antoi myrskyvaroituksen tamman vireestä sen kiriessä parijonosta viimeiset 700 metriä 13,9-kyytiä, mutta maalilinja tuli muutaman metrin liian aikaisin vastaan. Tällä kertaa juoksunkulusta ei ole mitään takeita hankalalta lähtöpaikalta, mutta vähänkään onnistuneella reissulla suosikit saavat olla sen kanssa varpaillaan. Alustava parin prosentin kannatus on huippukiinnostava. Jonna Irrin valmentama 2 Perfect Storm ei ole lainkaan nolo hevonen tähän porukkaan ja huomioidaan nappiasemista peleihin mukaan. Toissa kerralla hevosella ajettiin optimistisesti johtavan rinnalta ja se paikka oli liikaa. Sitä ennen ruuna kiri oikein vahvasti kakkoseksi kolmannesta ulkoa. 12 Breeze Kronos avasi kauden vahvalla kakkosella johtavan rinnalta ja pystynee edelleen petraamaan. Lähtöpaikka on todella synkkä, mutta ylivauhtisessa juoksussa voittokaan ei ole mahdoton ajatus. 7 Gentleman Sisu on napsinut hyviä sijoituksia viimeisistään, mutta vastuksetkin ovat olleet hieman kepeämpää tasoa. Lähtöpaikka on tällä kertaa haastava tasaiselle avaajalle, eikä se lukeudu korkealla pelikannatuksellaan lähdön kiinnostavimpiin merkkeihin. Juoksunkulku: Qiulius On Stage avaa kärkeen. Esther Easter hakee paikkaa sen takaa. Kokemattomien ohjastajien lähdössä värikkäät tapahtumat eivät yllättäisi. Pelijakauma: Gentleman Sisu (16%) ei maistu. Kiinnostavimmat merkit löytyvät yllättäjäosastolta Bellaforzan (2%), Perfect Stormin (1%) ja Breeze Kronosin (3%) johdolla. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 6, 5, 8 Suuri: 6, 5, 8, 2, 12

Toto75-7 Rivi päättyy lyhyen matkan pikapyrähdykseen. 4 Bolt Kronos sai marraskuussa kunnolla juonen päästä kiinni ja ykkösiä on tullut sen jälkeen lähes liukuhihnalta. Solvallassa ori jäi keulasta kakkoseksi, mutta eipä tuotakaan esitystä pääse liikaa moittimaan pieni starttiväli huomioiden. Viimeksi Svante Båthin suojatti otti eleettömän voiton johtavan rinnalta, eikä kaikki näyttänyt olevan edes pelissä. Kunto tuskin on ainakaan laskussa kolmanteen starttiin tauon jälkeen ja hyvältä paikalta juoksu onnistuu suurella todennäköisyydellä. Voitto on lähellä, mutta pelikannatuskin on hurjissa lukemissa. Haastajista 5 Athos dei Greppillä saattaisi olla ennakkoon parhaat eväät haastaa suosikkia, varsinkin jos se onnistuisi livahtamaan kiihdytyksessä sen etupuolelle. Kauden avauksessa Rommessa ori painoi johtopaikalla liikaa naruille ja taipui varhain. Viimeksi Gävlessä viisivuotias kiri mukavasti tarkan juoksun jälkeen, mutta tuolloin suoritus jäi vielä reilusti lähdön voittaneen Bolt Kronosin varjoon. Kunto on nousussa ja nyt vielä takakengät otetaan pois. Kiinnostava. 2 My Golden Eye kiihtyy rivakasti, joten lähtöpaikka suosii. Joakim Elfvingin suojatti sijoittuu usein kärkipäähän, mutta voitot ovat harvassa. Ykkönen olisi pieni yllätys tässäkin suoraan tauolta. 3 The Trick Vick avaa sekin liukkaasti ja saa huippujuoksun kärjen tuntumassa. Tauko näkyi sen otteissa kauden avauksessa Bergsåkerissa, mutta hevonen terävöityy varmasti. 10 Glide Devie on asiallisessa vireessä, mutta olisi tulisena kiihdyttäjänä hyötynyt eturivin paikasta. Täältä on vaikea ehtiä aivan voittoon asti. 1 S.G.Flying Diaval tuli kauden avauksessa sijoitustaan paremmin takajoukoista perille. Ruuna jatkaa ilman kaikkia kenkiä, mutta ykkösrata ei erityisemmin suosi tasaista kiihtyjää. Juoksunkulku: My Golden Eye ja The Trick Vick käyvät ensimmäisen keulakamppailun, myös Athos Dei Greppi avaa lujaa. Viimeisin tuskin luopuu suosiolla johtopaikastaan. Pelijakauma: Bolt Kronos (77%) on alustavasti turhan suuri suosikki. Athos Dei Greppi (11%) olisi näillä pinnoilla hyvä varmistus suosikille. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 4 Suuri: 4, 5

