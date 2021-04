Ravivihje: Toto75 Romme 4.4.2021 – 485 036 euroa ekstraa

Toto75-1 Avauskohteessa lähtöasemat suosivat vahvasti 6 Astronascente Zacia. Keulaspesialistilla on tällä kertaa hyvä sauma ottaa kiihdytyksessä vetotyöt haltuunsa, mistä se on napannut kaikki seitsemän voittoaan. Viimeksi Mantorpissa hevosen esitys oli vain tyydyttävä johtavan takaa, mutta tällä kertaa starttiväli on lyhyempi ja Björn Goopin tallin yleisvireessä on ilmassa selviä kevään merkkejä. Sopivalla matkavauhdilla kärkisija häämöttää. 4 Marre's Dreamboyn tilipussi voi nelivuotiskaudella karttua aivan toisenlaisiin lukemiin kaiken loksahdellessa kohdilleen. Viime vuonna huippuonnistumiset vielä kiersivät kovimmissa ikäluokkatehtävissä, esimerkiksi Kriteriumissa hevonen jäi niukasti finaalin ulkopuolelle. Jörgen Westholmin suojatin uusi kausi alkoi Rommessa, jossa ori kellotteli kuudennesta ulkoa päätösringin 13-kyytiä ja nousi kevyessä tehtävässä helposti ykköseksi. Startti vei virettä varmasti eteenpäin ja onnistuneella juoksulla kärkisijat eivät yllättäisi. Kolmantena merkkinä mukaan huippupaikalta yllätystä kärkkyvä 7 Mio Flash. Erik Adielssonin luotsaama ruuna tähyää kiihdytyksessä paikkaa Astronascente Zacin selästä ja sieltä kärkisijoituskaan ei suuremmin yllättäisi. Viimeksi ruuna tuli kolmannesta ulkoa päätösringin 13,3-kyytiä, josta kiripuolikkaan kolmatta ilman selkää ja paranteli rehdisti kolmanneksi. Tällä kertaa siltä otetaan kaikki kengät pois ja kotiradan hevoselle tämä 75-lähtö ei varmasti ole vain yksi startti muiden joukossa. 9 Iceland Radio kellotteli Solvallassa viimeiset 800 metriä alle 11-kyytiä ja punnersi toisesta ulkoa totoon. Tammalta otetaan kaikki kengät pois, mikä aiempien kilpailujen perusteella tuo lisää vauhtia, mutta kasvattaa samalla myös laukkariskiä. 2 Choco Garline jatkaa optimibalanssillaan ilman kaikkia kenkiä ja pystyy juoksun onnistuessa totokamppailuun. Mantorpissa ruuna tuli täysissä voimissa maaliin. Rommessa se voitti sopivan lähdön johtopaikalta. 10 Power Blaster on kerännyt tämän vuoden puolella jo sievoisen summan rahaa ja tehtävät tiukkenevat koko ajan. Solvallassa ruuna joutui pinkomaan avauspuolikkaan 09-kyytiä ja kilometrinkin 12-vauhtia, mutta tsemppasi silti hyvin kakkoseksi. Samassa lähdössä sisärataa seuraillut 12 Prince Knight lopetti aivan Power Blasterin tuntumaan. Lähtöpaikat tuovat molemmille nyt suuren haasteen. Juoksunkulku: Astronascente Zac ohittaa sisäpuolelta kiihdyttävät ja pääsee keulaan. Mio Flash on suosikki johtavan selkään. Pelijakauma: Mio Flash (3%) on jäänyt aliarvostetuksi. Power Blaster (15%) ei maistu. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 6, 4, 7 Suuri: 6, 4, 7

Toto75-2 Tasaisessa tammalähdössä rankingin avaa koko matkan johtoon tähtäävä 2 Harvard Student. Magnus Jernemyrin suojatti oli viimeksi Klass II-finaalissa tasaista sijoitustaan parempi kirien 10,7-kyytiä viimeiset 800 metriä. Tällä kertaa hevonen saa jenkkikärryt peräänsä ja taktiikka on takuulla aktiivinen. Kaksi edellistä voittoaan se on saalistanut juuri keulajuoksuilla. 13 Love No Painin kuntonäytöt ovat koko porukan vakuuttavimmat ja Katja Melkon suojatti on kirivaiheessa jälleen huippuvaarallinen. Viimeksi tamma paineli ylivoimavoittoon johtavan rinnalta. Bergsåkerissa kirin ajoitus ei mennyt aivan nappiin, eikä hurja loppuvetokaan riittänyt lähdön voittoon. Onnistuneella juoksulla lähellä voittoa. 8 Qeen Roc ei häviä kapasiteetiltaan kenellekään tässä lähdössä, mutta lähtöpaikka tuo etenkin alkumatkaan haastavan työmaan. Joakim Elfvingin suojatti palasi Färjestadissa hienossa iskussa takaisin radoille ja kiri kaukaa viidennestä ulkoa tyylikkääseen voittoon. Yllätysideoina systeemeille vielä kaksi merkkiä. 3 She Follow Me kiri Solvallassa omaa vauhtiaan ykköseksi hyvän juoksun jälkeen. Tamman kapasiteetti kestää vertailun tälläkin tasolla ja nyt siltä otetaan kaikki kengät pois. 4 La Mauresque juoksee edellä mainitun tapaan avojaloin ja nopea kiihdyttäjä saa varmasti onnistuneen reissun aivan kärjen tuntumassa. Rommen voitto tuli keulasta helppoon tyyliin, mutta toki lähtökin oli huomattavasti sopivampi. Systeemeiltä jätetään ulos paljon peliä keräävä 11 Beauty Wind. Björn Goopin valmennettava on parhaimmillaan tarkoilla juoksuilla kärjestä tai sen tuntumasta ja tältä lähtöpaikalta onnistuneen juoksun saaminen on vaikeaa. Mantorpissa se sai tauolta säästeliään juoksun ja tuli voimissaan maaliin. Kunto kohenee startti alla, mutta korkea peliosuus ei tällä kertaa houkuttele pelaamaan. Juoksunkulku: Daughterofdarkness ja La Mauresque irtoavat telineistä parhaiten, mutta selkäjuoksu kelvannee tässä lähdössä molemmille. Harvard Student hakee silloin johtopaikan. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Beauty Windin (18%) tuntuu hieman ylipelatulta. She Follow Me (4%) ja La Mauresque (5%) ovat kelpo yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2, 13, 8 Suuri: 2, 13, 8, 3, 4

Toto75-3 Jo viime kaudella pariin otteeseen väläytellyt 10 Digital Eye korkkasi uuden sesongin todella vakuuttavalla esityksellä ja jatkoa odotellaan suurella mielenkiinnolla. Kolmannen kerran Björn Goopin tallista kilpaillut ruuna hyökkäsi kolmannesta ulkoa kiriin ja pakeni ylivoimaiseen voittoon kellotellen viimeiset 700 metriä 11-kyytiä. Startti vei virettä takuulla kohinalla ylöspäin ja se osallistuu ehjällä juoksulla lähdön voittokamppailuun. 4 Global Attentionilla on näihin sarjoihin kova kapasiteetti, mutta laukka ei saa sen kohdalla koskaan yllättää. Solvallassa ruuna haki avauspuolikkaan täyttyessä väkisin johtopaikan ja piti lopussa varmasti ykköseksi. Tällä kertaa hevonen on ilman kenkiä tosi vaarallinen, jos vain ravaa koko matkan. 6 Art Brown on tehnyt upeaa jälkeä molempiin maaliskuun kisoihin ja valmis pärjäämään 75-tasollakin. Solvallassa ruuna runnoi ykköseksi johtavan rinnalta. Bollnäsissä se oli paras neljännestä ulkoa. Stefan Arvidssonin suojatti voi nappikiihdytyksellä ampaista tässä jopa johtopaikalle ja vetäisi siitä pitkään. 12 Crank on ottanut kovia kehitysharppauksia siirryttyään Robert Berghin valmennukseen. Halmstadissa alkulaukka pudotti ruunan pitkän letkan hännille, mutta viisivuotias nousi päätöskierroksen mittaisella kirillä sieltäkin vielä selvään voittoon. Kunto ei ole ainakaan laskussa kolmanteen starttiin, mutta toki lähtöpaikka hankaloittaa tuntuvasti tehtävää. 3 Epimetheus ei ole alustavana suosikkina erityisen maistuva tapaus, mutta toisaalta Daniel Redénin tallin hevoset ovat alkukaudesta olleet järjestään aivan mielettömässä kunnossa. Solvallassa hevonen esitti kolmannesta ulkoa mukavan 600 metrin kirin, mikä kantoi uran avausvoittoon. Ori pystyy satsatessa reippaaseen avaukseen ja keulaan päästessään kamppailee kärkipään sijoituksista. 2 Mojo Express seuraili Axevallassa maksimisijoitukseen johtavan takaa. Ruuna voi edelleen parantaa ja saa jälleen tarkan juoksun kärjen tuntumassa. 11 Håna Am päihitti Rommessa Epimetheusin selvällä marginaalilla. Viimeksi hevonen oli vaisumpi. Kapasiteettia on pitkälle, mutta lähtöpaikka on synkkä. Juoksunkulku: Mojo Express avaa ensimmäisenä sisäradalle, mutta päästänee rinnalle etenevän Epimetheusin tai Art Brownin keulaan. Pelijakauma: Epimetheus (27%) on väärä suosikki. Digital Eye (19%) on kiinnostavin merkki. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 10, 4, 6, 12, 3 Suuri: 10, 4, 6, 12, 3

Toto75-4 Kylmäveristen DubbelCupenin finaalissa superlahjakkuus 8 Månlykke A.M. on normaalijuoksulla vaikeasti pysäytettävissä. Ori voitti kauden avauksensa Gävlessä vaivattomasti 20,8-lopetuksen päätteeksi ja kilpailu näytti käyvän sille lähinnä reipasvauhtisesta hiitistä, vaikka vastus ei ollut tuolloinkaan mitenkään väheksyttävää tasoa. Gunnar Melander kierrättänee hevosensa jälleen hyvissä ajoin johtopaikalle ja siitä sen kukistaminen vaatii poikkeuksellisen hurjaa esitystä. Yhdellä vastustajista sellaiseen olisi rahkeet kaiken onnistuessa. 12 Roli Eld juoksee Daniel Redénin valmennuksesta ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja oriin reservissä saattaa lymyillä vielä vaikka minkälainen superesitys. Aiemmalta valmentajalta kilpaillessaan se heitti tällä balanssilla muutamia tiukkoja haasteita maailman ykköskylmäveriselle Odd Heraklesille ja Redénin käsistä on vaikea uskoa suorituskyvyn ainakaan laskeneen. Alustava peliosuus on houkuttelevan matala. Suosikkikaksikko ei taida päästää muita voittokamppailuun. 3 Orvar Mollyn paikkaili Rommessa haparointinsa tyylikkäällä loppuvedolla ja osoitti päivän vireen olevan hienolla mallilla. Rattailla vahvistaa nyt Björn Goop. 13 B.W.Rune on ottanut talven aikana upeita kehitysharppauksia. Gävlessä se ei voinut mitään keulassa dominoineelle Månlykke A.M.:lle, mutta tsemppasi rinnalta hyvin kolmanneksi. Takamatka on normaalijuoksulla liian kova tehtävä umpeen kurottavaksi. 5 Grislefaksen G.L. palasi tammikuussa melkein vuoden tauolta ja suunnisti heti voittajaesittelyyn koko matkan johdon jälkeen. Starttiväliä on kertynyt jälleen. 6 Emil Mollyn saa Rommen voittostartin tapaan taas jenkkikärryt peräänsä ja lähtöpaikka mahdollistaa säästöreissun sisäradalla. Totosija ei ole mahdoton ajatus kaiken onnistuessa. Juoksunkulku: Orvar Mollyn ja Grislefaksen G.L. ratkovat ensimmäisen keulapaikan kohtalon. Månlykke A.M. kiertää hyvissä ajoin kärkeen. Roli Eldillä tullaan myös varhain eteenpäin. Pelijakauma: Månlykke A.M. (71%) on todennäköinen voittaja, mutta liikaa pelattu. Roli Eld (13%) on kiinnostava varmistus. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 8 Suuri: 8, 12

Toto75-5 Hopeadivisioonassa rankingin aloittaa 10 Cab Lane. Timo Nurmoksen suojatin kausi alkoi Solvallassa helpolla keulavoitolla ja startti oli takuulla sopivan rakentava neljän kuukauden talvitauon jälkeen. Valmentaja on kehunut hevosen kapasiteettia lähes järjestään koko sen uran ajan, mutta kovin odotuksin ladatut Kriterium ja Derby menivät molemmat sairastelujen takia pieleen. Ilman epäonnea hevonen saatettaisiin noteerata tälläkin hetkellä aivan erilaisella statuksella ja tilipussi olla moninkertainen. Takarivistäkin suosikki. 6 Vikens High Yield teki viime kaudella rakettimaisen nousun sarjoissaan ja ruunaa ei sovi aliarvioida suoraan tauoltakaan. Ennakkokommenttien mukaan hevosella on ajettu 16-vauhtinen 2000 metrin harjoitus, joten eiköhän se suhteellisen valmiina radoille palaa ja ohjaksiin valmentajan sijasta vaihtuva Björn Goop on varmasti heti aktiivisella taktiikalla matkassa. Sarjat ovat kuitenkin jo tosi kovia ja alustavan selkeän suosikkiaseman voi tässä kohtaa kyseenalaistaa. 4 Final Dream debytoi Solvallassa vahvalla juoksulla Jan Gustafssonin valmennuksesta ja kamppaili Cab Lanen rinnalta kolmanneksi. Startti notkisti takuulla paikkoja kolmen kuukauden tauon jälkeen ja tällä kertaa nopealle avaajalle on tarjolla huippujuoksu kärjessä tai sen välittömässä läheisyydessä. Varhain mukaan peleihin. Suurempaan systeemiin mukaan vielä pari vähemmän pelattua yllätyshakua. 7 Franklin Face voisi yrittää kamikaze-avauksella parhaille sisäradan paikoille ja sellaisella juoksulla kärkisijatkaan eivät olisi aivan utopiaa. Ruuna juoksee toisen kilpailunsa Joakim Elfvingin valmennuksesta ja parannusta voi odottaa kaiken aikaa. 1 Electrical Storm sai Mantorpista startin kroppaan ja pääsee nappiasemista päivän kilpailuun. Mattias Djusen suojatti jatkaa ilman kenkiä ja saa jenkkikärryt peräänsä Juoksunkulku: Vikens High Yield painostaa tiensä keulaan. Electrical Storm ja Final Dream havittelevat paikkaa takana, mutta myös Franklin Face voi maustaa alun tapahtumia. Matkavauhti pysyy tasaisen reippaana. Pelijakauma: Vikens High Yield (44%) on erottunut liian selvästi. Final Dream (10%) kannattaa huomioida varhain, vähemmän pelatuista Franklin Face (2%) ja Electrical Storm (3%) ovat hyviä yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 10, 6, 4 Suuri: 10, 6, 4, 7, 1

Toto75-6 Päivän Duon avauksessa suosikki 2 Pleasure For Cashin tyyli ei hivele silmiä, mutta maisema vaihtuu näihin sarjoihin hurjaa kyytiä. Oscar Berglundin suojatti avasi kauden keulavoitolla ja löi heti kovia hevosia Zooropan ja Merrittin johdolla, vaikka ravi oli kaikkea muuta kuin priimaa. Startti alla meno voi notkistua huomattavasti ja ruunalta otetaan tällä kertaa kaikki kengät pois, mikä helpottanee osaltaan ravin taittumista. Huippupaikalta vaikeasti lyötävissä. 6 Dwayne Zet voitti kauden avauksensa varmasti, vaikka askel lopussa painoikin alle 13-vauhtisen avausringin jälkeen. Viimeksi peli pilaantui laukkaan heti lähtöhetkellä. Vire on varmasti nousussa kolmanteen starttiin tauon jälkeen ja nappistartilla se voisi havitella jopa keulapaikkaa. Silloin suosikkikin saisi tehdä täyden päivätyön ruunan ohittaakseen. Kolmantena merkkinä systeemeille 8 Mas Capacity, joka on parhaimmillaan varsin reipas avaaja ja tuurien käydessä juoksupaikka voisi löytyä yllättävänkin hyvistä asemista. Katja Melkon suojatti teki Gävlessä hirmuesityksen kellottelemalla pahan lähtölaukan jälkeen 13-kyytiä viimeiset 2500 metriä, josta viimeiset 800 metriä 10,3-vauhtia. Vastaava suoritustaso riittää tässäkin, jos juoksu vaan onnistuu. 4 Rally Hans kerää paljon peliä, mutta tasaisesti kiihtyvän oriin juoksusta voi odottaa hankalaa, eikä se lukeudu tässä kiinnostavimpiin pelihevosiin. Solvallassa hevonen tuli neljännestä ulkoa kiertelemättä ja ylitti maalilinjan voimissaan. Toissa kerralla se otti omansa johtavan rinnalta, mutta vastuskin oli sopivampaa luokkaa. 9 McGarret ei ole hevosena ihan suosikkien veroinen, mutta siltä riisutaan tällä kertaa kaikki kengät pois ja lähtöpaikka mahdollistaa tarkan juoksun. 5 Zizou karkasi Axevallassa suoraan tauoltakin selvään voittoon. Vastus tiukkenee nyt selvästi. 12 Speedy Tilly ailahtelee, mutta parhaimmillaan kapasiteetti riittää hurjiin suorituksiin. Lähtöpaikka ja tauko madaltavat huomattavasti odotuksia. Juoksunkulku: Pleasure For Cashin lähtönopeus vaihtelee, mutta ohjastajan satsatessa se pystynee puolustamaan johtopaikan. Sen varmistellessa Dwayne Zetillä on sauma edetä johtoon. Pelijakauma: Rally Hans (28%) ei maistu kakkossuosikkina. Mas Capacity (5%) kannattaa huomioida varhain. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 2, 6, 8 Suuri: 2, 6, 8

Toto75-7 Kierros päättyy mielenkiintoiseen kultadivisioonaan, joka ei Ruotsin mittapuulla ole kuitenkaan aivan kaikkein kovatasoisimpia. Vihjesysteemeissä uskotaan kivenkovan 9 Who's Whon palaavan valmiissa iskussa takaisin kilparadoille ja Pasi Aikion suojatin fysiikan puhuvan lopussa tylyä kieltään. Valmentajan ennakkokommenttien mukaan hevosella on allaan kolme vauhdikkaampaa harjoitusta, joten suhteellisen vahvaa suoritusta on oriilta heti lupa odottaa. Viime kaudella parin vuoden takainen Derby-voittaja oli tuoreimmillaan juuri kauden ensimmäisiin kilpailuihin ja kruununa Åby Stora Prisin hieno kakkonen vain Moni Vikingille häviten. Örjan Kihlström kierrättänee ajokkinsa matkan aikana johtavan rinnalle ja siitä ori on lopussa vahva voittajakandidaatti sopivaan lähtöön. Alustava peliosuus on yllättävänkin maltillisissa lukemissa. Suosikin takana tulee tasainen porukka, jossa juoksunkulku ratkaisee paljon. 3 Elian Web saanut kaksi starttia alle tauon jälkeen ja taustavoimien ennakkokommenttien mukaan vire on selvässä nousussa. Jorma Kontio tähdännee nopealla avaajalla jälleen kohti keulapaikkaa ja vetää sopivalla matkavauhdilla pitkään. 5 Nadal Broline kilpaili viime kaudella vain harvakseltaan ja oli rata-arvonnassa usein epäonnekas. Kokeneelta ruunalta riisutaan tällä kertaa etukengät pois ja tällä balanssilla se on tehnyt uransa parhaat juoksut. Parin viikon päässä häämöttävään Seinäjoki Raceen kutsuttu 7 Selmer I.H. vakuutti valitsijat Umåkerin voitollaan, kun se mankeloi johtavan rinnalta ykköseksi upean esityksen päätteeksi. Lähtöpaikka on nyt todella hankala ja vastus tiukkenee selvästi. 4 Vagabond Bi marssi viime kaudella läpi sarjojen ja iskukykyä on mielenkiintoista seurata kultadivaritasolla. Kausi alkoi Mantorpissa asiallisella kolmosella. Alustava peliosuus tuntuu tässä porukassa turhan korkealta. 10 Coin Perdu on hakenut huippukuntoaan kevyemmistä lähdöistä, joissa meno on ollut vakuuttavaa. Tammikuun lopulla Bollnäsin 75-lähdössä rahkeet eivät riittäneet ihan terävimpään kärkeen hyvän sisäratareissunkaan jälkeen ja tehtävä on takarivistä nyt vähän turhan kovan tuntuinen. Juoksunkulku: Elian Web on todennäköinen keulahevonen. Remarkable Feetillä voisi olla nopeutta vastata, mutta tuskimpa sillä näin kovassa lähdössä ja tällä matkalla halutaan. Who's Who kiertää eteenpäin viimeistään päätöskierroksen alkaessa. Pelijakauma: Who's Who (28%) on jäänyt aliarvostetuksi ja maistuu tällä peliosuudella varmaksi asti. Vagabond Bi (19%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 9 Suuri: 9

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 6, 4, 7

Toto75-2: 2, 13, 8

Toto75-3: 10, 4, 6, 12, 3

Toto75-4: 8

Toto75-5: 10, 6, 4

Toto75-6: 2, 6, 8

Toto75-7: 9

Hinta: 20,25 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-04-04&track=Rs&race=5&pool=T75&selections=[6,4,7],[2,13,8],[10,4,6,12,3],[8],[10,6,4],[2,6,8],[9]&stake=0,05&price=20,25



Suuri

Toto75-1: 6, 4, 7

Toto75-2: 2, 13, 8, 3, 4

Toto75-3: 10, 4, 6, 12, 3

Toto75-4: 8, 12

Toto75-5: 10, 6, 4, 7, 1

Toto75-6: 2, 6, 8

Toto75-7: 9

Hinta: 112,50 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-04-04&track=Rs&race=5&pool=T75&selections=[6,4,7],[2,13,8,3,4],[10,4,6,12,3],[8,12],[10,6,4,7,1],[2,6,8],[9]&stake=0,05&price=112,5

PieniToto75-1: 6, 4, 7Toto75-2: 2, 13, 8Toto75-3: 10, 4, 6, 12, 3Toto75-4: 8Toto75-5: 10, 6, 4Toto75-6: 2, 6, 8Toto75-7: 9Hinta: 20,25 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 6, 4, 7Toto75-2: 2, 13, 8, 3, 4Toto75-3: 10, 4, 6, 12, 3Toto75-4: 8, 12Toto75-5: 10, 6, 4, 7, 1Toto75-6: 2, 6, 8Toto75-7: 9Hinta: 112,50 €Tästä kupongille: