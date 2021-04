Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto5 Halmstad 3.4.2021 – 20 000 euroa ekstraa

3.4. 11:08

Toto5 Myöhäisen ravipäivämuutoksen takia Ruotsiin pelataan tänään Toto5-peliä omaan pooliin bonuksen vauhdittamana.

Farlander Amin (T5-1) paluu tositoimiin on lauantain merkkitapauksia, eikä ruunaa lähdetä sopivassa lähdössä varmistelemaan. Rivin toinen varma on keulaan tiukasti tähtäävä Zlatan Knick (T5-3).



Yllättäjäosastolta kiehtovia hevosia ovat Scorpion's Madness (T5-2) ja Eldorado B. (T5-4).



Toto5-peliaika päättyy Halmstadin 7. lähdön starttiin klo 16.45.



Toto5-1 Rivin suurin suosikki ja selvästi todennäköisin voittaja on 40 metrin takamatkalta avauskohteeseen lähtevä 15 Farlander Am. Huippukauden viime vuonna tehnyt ruuna nousi aina hopeadivisioonaan saakka ja palaa nyt talvitauolta takaisin tositoimiin. Erityisen raju oli Solvallan pronssifinaalin suoritus marraskuun lopussa, jossa Stefan Perssonin ajokki joutui avaamaan puolikkaan Cab Lanea vastaan peräti 05-vauhtia, mutta kesti siitä huolimatta varmaan voittoon. Kauden päätöskisassa Johan Svenssonin suojatin menossa ei ollut kengät jalassa aivan samaan potkua, vaikka se takaa kolmanneksi nousikin.



Pari ratahiittiä jo kroppaansa saanut ruuna menee heti avojaloin ja vastus paluukisassa vaikuttaa varsin kevyeltä. Tuskinpa Stefan Perssonin ajokille kukaan lähtee vastaamaan, jos suosikki on aikaisin aktiivinen, toisaalta voitto on kyllä otettavissa muullakin taktiikalla. Varma.



Jos suosikki ei syystä tai toisesta olisi vielä riittävässä vireessä, voisi 5 Quite Special napata avausvoittonsa Hanna Lähdekorven käsistä. Ruuna on ollut alkuvuonna joka kerta hyvä, mutta juoksut eivät ole onnistuneet niin, että ykkösiä olisi tullut. Mantorpissa tiloja takana oli huonosti, kotiradallaan 7-vuotias nousi sitä ennen vahvalla päätöslenkillä toiseksi. Jos juoksupaikka ei jää liian kauas, on kärkipään sija otettavissa.



8 Gravity Pace kangistui kirissä viimeksi hieman päätössatasella, mutta nappasi maaliskuun alussa johtavan rinnalta helpon voiton vastaavalla matkalla. Startin onnistuessa Kevin Oscarssonin ajokilla voisi olla tässäkin saumat keulapaikoille, eikä menestyminen olisi siinä tapauksessa mahdotonta.



9 Unit Brodde ei ole hevosena edes oman paalunsa parhaita, mutta juoksuradalta 10-vuotias voi tietysti huippukuskilla saada sen verran reippaan alun, että löytää suotuisiin asemiin. Mantorpissa ruuna nousi ylivauhtisessa kisassa takaa toiseksi.



4 Donovan Hall piti Mantorpissa Unit Brodden ja Gravity Pacen takanaan varsin sitkeän juoksun päätteeksi, mutta starttasi silloin 20 metriä edempää. Sarja ei nyt istu, muttei Dwight Pietersin ajokki silti aivan ulkona totokuvioista ole.



Juoksunkulku: 2 Rado S.W. voi ottaa aluksi keulat. 20 metristä juoksuratojen hevoset päässevät parhaiten liikkeelle, Gravity Pace etenee ehkä keulaan asti? Farlander Am voi tulla aikaisin kohti kärkeä ja edetä aina johtoon saakka.



Pelijakauma: Aamun tilanteessa Farlander Am (53%) on alipelattu.



Ranking: A) 15 B) 5, 8, 9, 4, 10, 7 C) 2, 3, 6, 11, 1, 14, 13, 12



IS-pelisuositus - Toto5-1



Pieni: 15



Suuri: 15



Toto5-2 Viiden voiton putken kehitellyt 7 Suarez tulee keräämään 75-tolppa alla täydellisellä rivillään paljon kannatusta toisessa kohteessa, mutta lähtö ei ole ainakaan viimekertaista helpompi, eikä keulaan selviäminenkään ulkoa ole sanottua. Mantorpissa peli ratkesi jo heti alussa, eikä vastustajilla ollut oikein halukkuuttakaan Suarezin haastamiseen. Tällä kertaa tilanne voi olla toinen.



Ykkösvihjeen saakin 2 Twigs Got U., joka tuskin on hevosena yhtään edellistä kehnompi. Johan Untersteinerin 5-vuotias avasi kautensa kirimällä Åbyssä reippaasti open stretchiä pitkin toiseksi. Mantorpissa ruuna jäi ykkösradalta lopulta 4. sisälle, eikä saanut mahdollisuutta lopussa ja tuli voimissaan maaliin. Huomioitavaa on, että Twigs Got U. kilpaili silloin divisioonaa Suarezia ylempänä. Lähtönopeuden riittäminen kaikkia ulompaa kiihdyttäviä vastaan ei ehkä ole nytkään todennäköistä, mutta ainakin pussituksen välttämiseen Peter Untersteinerin ajokilla on hyvät mahdollisuudet. Vuoden avausvoitto voi olla siinä tapauksessa tosiasia!



Juoksunkulun suhteen avainasemassa on 6 Scorpion's Madness. Bo Örbergin 5-vuotias haparoi ykköskaistalta viimeksi kiihdytyksessä jääden 3. sisälle, mutta pinkoi kuitenkin asiallisesti perille. Ulompaa valjakko pääsee rivakammin matkaan, eikä Örbergillä ole ollut tapana kumarrella kuvia sen kanssa. Helmikuun alussa ruuna haastoi keulasta Maestro Croweakin, joten Suarezille vastaaminenkin tuntuisi aivan loogiselta.



9 Shapes kiri kauden avauksessa parijonosta lopussa kärjen tuntumaan ja startti alla ruunalta sopii odottaa jo parempaakin. Voittokaan ei ole poissuljettu, varsinkin jos kärjessä syntyy kilvanajoa.



Ensimmäistä kertaa kengittä kokeileva 3 Claw tuntuu myös mielenkiintoiselta, sillä Kim Erikssonin suojatti on hankkinut jo jonkin verran kokemusta 75-tasoltakin. Viime juoksut ovat menneet hieman vaativiksi, mutta Kalmarissa ruuna sitkisteli kuitenkin johtavan rinnalta kolmanneksi. Paremmalla reissulla mahdollinen.



Johan Untersteiner on valinnut tallinsa triosta ajokikseen 12 Awesome Kronoksen luultavasti hieman normaalia vaativampien ajo-ominaisuuksien takia. Yllätysvoittoon toissa kerralla open stretchiä pitkin ladannut ruuna pääsi finaalissakin etenemään takaa lopussa melko sujuvasti, muttei löytänyt rennointa otetta kiriinsä. Myös tallikaveri 10 Nairajah on merkin arvoinen, sillä maaliskuun suoritukset olivat hyviä, eikä ruuna ole muutenkaan epäilyttävän totosijajakaumansa oloinen tapaus. Stefan Perssonin ajokin voimat voivat säästyä tällä kertaa viime startteja paremmin ratkaisumetreille.



Juoksunkulku: Twigs Got U. pyrkii reippaasti liikkeelle, mutta Scorpion's Madness ja Suarez voivat olla ulompaa vaikeita torjuttavia kiihdytyksessä. Näistä keskimmäinen voi olla lopullinen keulahevonen. Jos taas Suarez pääsee keulaan, Twigs Got U. voi ottaa paikan sen rinnalta.



Pelijakauma: Suarezin (58%) lukemissa on puolet liikaa. Twigs Got U. (15%) tullee lähenemään sitä päivän mittaan, mutta Scorpion's Madness jäänee vieraammalla kuskilla aliarvostetuksi.



Ranking: A) 2, 7 B) 6, 9, 3, 12, 10 C) 4, 5, 8, 1, 11



IS-pelisuositus - Toto5-2



Pieni: 2, 7, 6, 9, 3, 12, 10



Suuri: 2, 7, 6, 9, 3, 12, 10



Toto5-3 Lyhyessä ryhmässä 5 Zlatan Knickilla on tilaisuus viedä porukkaa alusta loppuun. Maaliskuun starteissa ruuna joutui juoksemaan takana tyytyen melko tasaisiin suorituksiin. Parhaiten sen yrityshalu on kuitenkin riittänyt keulasta, ja lähtönopeuskin on ollut keskeltä ja ulompaa parhaimmillaan. Christoffer Eriksson riisuu suojatiltaan tällä kertaa kaikki kengät pois ja pyrkii ratkaisemaan heti alussa. Melko tasaisesti pelattuun lähtöön maistuva varma!



2 Kick The Dust Ås voi olla hevosena hieman edellä mainittua parempi, mutta lähtönopeus tuskin riittää sen torjumiseen. Kauden avauksessa jenkkiori oli muuten hyvä takaa, mutta painoi lopussa melko lailla sisälle ja ajautui siitä syystä laukan aiheuttaneeseen kontaktiin vastustajan kanssa. Lyhyt matka ei suoranaisesti puolla, mutta hyvistä asemista voittokaan ei tietysti ole pois laskuista.



6 Inspectorin sijoitus kauden avauskisassa jäi vielä vaatimattomaksi, mutta tehtäväkin oli parijonosta aivan mahdoton kärjen porhallettua 09-vauhtia alta pois. Björn Goopin hevoset tuntuvat olevan kauttaaltaan nousuvireessä, eikä voitto tämänkään kohdalla suuri yllätys olisi. Paikka Zlatan Knickin ulkopuolella voi toki tietää vaativaa reissua.



4 Arapaho Ghostdancen otteissa ei ole ollut viime aikoina potkua, mutta sen kohdalla kannattaa seurata balanssia. Jos kengät riisutaan, luvassa on parempi suoritus. Färjestadissa keulaan alussa ladannut 7 Fritjof kiritti voittanutta Stepping Moneyboyta varsin mukavasti 2. sisältä ja omaisi vastaavat asemat löytäessään tässäkin yllätyssauman.



Juoksunkulku: Zlatan Knick lataa keskeltä keulaan, kun kovimmat haastajat alussa ovat ulkopuolella. Inspector jää johtavan rinnalle?



Pelijakauma: Zlatan Knickin (28%) kuuluisi olla selvempi suosikki.



Ranking: A) 5 B) 2, 6, 4, 7, 12, 1 C) 11, 9, 8, 10



IS-pelisuositus - Toto5-3



Pieni: 5



Suuri: 5



Toto5-4 7 Stoletheshow ei ole vielä tämän vuoden starteissa ollut aivan makeimmillaan, muttei ori toki ole huonoille hävinnyt ja vire lienee menossa koko ajan parempaan suuntaan. Solvallassa se teki Sorbetia ja Milligan's Schoolia vastaan kelpo juoksun noustuaan puolimatkassa toisen radan vetäjäksi. Yhtä kovia ei ole nyt viivalla, mutta lähtöpaikka ulkona voi tuoda pulmiakin juoksunkulkuun. Ne selvittäessään kauden avausvoitto voi olla totta.



Pelillisesti edulliseksi tasaisessa lähdössä voi jäädä 2 Eldorado B., sillä asetelmat ovat Joakim Lövgrenin suojatille tällä kertaa varsin otolliset. Viimeksi ori latasi seiskaradaltakin aluksi kärkeen, mutta revitykselle tuli sen verran hintaa, että se putosi lopussa hieman Floris Baldwinin peesistä. Kolmatta kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä menevä 7-vuotias otti edellisen voittonsa juuri kyseisellä balanssilla, eikä keulataktiikkakaan tunnu näistä asemista vieraalta. Jos alku ei mene aivan älyttömäksi, kärkeen on edellytyksiä.



Jos Lövgren luopuu vetotöistä, keula on tarjolla tauolta palaavalle 4 Tycoon Conway Hallille. Viime vuoden päätöskisassa ori joutui taipumaan keulasta, mutta muuten sen esitykset olivat pääsääntöisesti varsin hyviä. Kaikki ykkössijat tulivat johtopaikalta ja tässäkin tilanne mutkistuu, mikäli kärkipaikka ei ole tarjolla. Iän karttuminen ei enää kaksinumeroisiin siirryttäessä ole etu, mutta aiemmin ori on tehnyt suoraan tauoltakin vahvoja juoksuja.



6 Generaal Biancon voitot ovat harventuneet viime vuosina ja ruuna on tarvinnut onnistumisiin tarkan juoksun. Nopeiden avaajien ulkopuolelta sellaisen saaminen ei ole ollenkaan varmaa, mutta mielenkiintoa hollantilaisen kohdalla sen sijaan lisäävät treenitiedot. Peter Untersteinerin mukaan se tuntuu selvästi aiempaa paremmalta.



1 Speedy Face siirtyi viime startin jälkeen Wilhelm Paalin treeniin. Kelpo juoksun johtavan rinnalta Åbyssä tehnyt ori menee nyt ilman kaikkia kenkiä ja kokolapuilla, joten sitäkään ei suotuisalta paikalta ole syytä unohtaa. Paikan isosta systeemistä saa myös helpon lähdön viimeksi vaivattomasti korkannut 9 Harran Boko. Olemus oli positiivinen ja tällä kertaa kengätkin taas riisutaan. Vaikka Conrad Lugauerin ruuna onkin menestynyt usein keulasta, ei takarivikään ole ratkaiseva este, sillä se on voittanut 75-finaalinkin radalta 12.



8 Diamantenin voittoon suoraan tauolta uloimmalta radalta ei sen sijaan löydy suurta luottoa, sillä oriilla on ollut viime vuosina enenevissä määrin tyylipuolen ongelmia. Goopin mukaan ori on treenannut hyvin, mutta kengät jalassa kaiken ollessa mallillaankin tehtävä on aika vaativa.



Juoksunkulku: Tiukka kiihdytys. Eldorado B. pystyy kuskin halutessa luultavasti torjumaan ulompaa avaavat, joista Tycoon Conway Hall on toinen vaihtoehto johtohevoseksi. Stoletheshowlla on vaara ajautua johtavan rinnalle.



Pelijakauma: Eldorado B. (8%) on edullinen.



Ranking: A) 7, 2, 4 B) 6, 1, 9, 8 C) 12, 3, 10, 11



IS-pelisuositus - Toto5-4



Pieni: 7, 2, 4



Suuri: 7, 2, 4, 6, 1, 9



Toto5-5 Erittäin tasaisessa tammalähdössä niukaksi ykkösmerkiksi kohoaa uusista käsistä talvitauolta palaava 4 Kirsi Boko. Se väläytteli osaamistaan jo 3-vuotiaana, mutta henkinen tasapaino ei riittänyt vielä jatkuvampaan menestymiseen. Syyskuun lopussa tamma mm. kiri lähtölaukan jälkeen vielä voittoon, mutta kauden kaksi viimeistä kisaa menivät täysin penkin alle. Ensin se pullaili Solvallassa itsensä tyhjäksi ja oli Jägersrossa sisällä jo aikaisin vaikeuksissa.



Peter Untersteinerin mukaan harjoitukset ovat sujuneet positiivisissa merkeissä, joten Readly Expressin tyttäreltä voitaneen odottaa heti varteenotettavaa suoritusta.



14 Eight Hour oli tauosta huolimatta viimeksi heti iskussa ja tyylitteli keulasta 12,2-lopetuksella hallittuun voittoon. Marraskuussa Kevin Oscarssonin ajama tamma osoitti pystyvänsä voittamaan takaakin, joten lähtöasetelmat eivät vie saumoja. Toki nopeissa olosuhteissa voittoon nouseminen ole helppoa, jos eturivin pelihevoset pystyvät parhaimpaansa.



6 Caramelle T.T. kuuluu myös startti alla aikaisin peleihin. Fredrik Perssonin valmennettava tuli kauden avauksessa keulasta ohitetuksi jo takasuoralla, mutta suoritus kovia hevosia vastaan oli silti hyvä. Jos sisäpuolen taukohevosilla halutaan ajaa maltillisesti, voi 4-vuotias painua tässäkin kärkeen, eikä voittokaan yllättäisi siinä tapauksessa.



5 Kailua Bokon ongelmana on puutteellinen lähtönopeus, joka voi tämänkaltaisissa spårtrappa-lähdöissä tietää joskus isojakin murheita parijonon paikkojen täyttyessä nopeasti. Marcus Lindgrenin valmennettavan kunto mahdollistaa kiertämisenkin, sillä se on saalistanut jo kaksi täysosumaa alkuvuonna kauempaa parijonosta. Toissa kerralla kova prässi johtavan rinnalla hitaissa olosuhteissa sen sijaan vaati veronsa lopussa.



9 Maggiore olisi voinut tehdä 3-vuotiskaudelta isommankin tilin, mutta kehno rata-arpaonni parissa ratkaisevassa paikassa teki juoksuista liian vaativia. Breeders Crown -välierässä 12,0-vauhtisella päätösringillä hänniltä neljänneksi kivunnut menijä kuuluu heti huomoitaviin.



2 Peonyn kanssa edettiin 3-vuotiskaudella matalammalla profiililla, mutta Brionin tytärkin jätti ihan kehityskelpoisen vaikutelman. Solvallan päätöskisassa se jäi kaikissa voimissaan pussiin. Juoksusta voi tulla varsin suotuisa. 3 Envy Secret debytoi Thomas Uhrbergin käsistä, eikä nopean tamman saumoja ole hyvältä paikalta syytä täysin tuomita.



Juoksunkulku: Peony, Envy Secret ja Kirsi Boko pystyvät lähtemään reippaasti, mutta tauko alla nätti juoksu tullee kyseeseen ainakin kahdelle ensin mainitulle. Kirsi Boko voi rauhallisena pysyessään juosta keulassakin, muussa tapauksessa Caramelle T.T. etenee kärkeen. Kailua Boko voi kiertää viimeistään puolimatkassa johtavan rinnalle.



Pelijakauma: Oikeat suosikit. Envy Secret voi jäädä liiaksi unholaan.



Ranking: A) 4, 14, 6, 5 B) 9, 2, 3, 15, 11, 8 C) 13, 7, 1



IS-pelisuositus - Toto5-5



Pieni: 4, 14, 6, 5, 9



Suuri: 4, 14, 6, 5, 9, 2, 3



IS-pelisuositus Pieni vihjesysteemi



T5-1: 15 Farlander Am



T5-2: 2,7,6,9,3,12,10



T5-3: 5 Zlatan Knick



T5-4: 7,2,4



T5-5: 4,14,6,5,9



Hinta: 10,50 €



Suuri vihjesysteemi



T5-1: 15 Farlander Am



T5-2: 2,7,6,9,3,12,10



T5-3: 5 Zlatan Knick



T5-4: 7,2,4,6,1,9



T5-5: 4,14,6,5,9,2,3



Hinta: 29,40 €







Todennäköisyysarviot:



TOTO5-1



15 Farlander Am 68



5 Quite Special 9



8 Gravity Pace 7



9 Unit Brodde 6



4 Donovan Hall 4



10 Fox Dragon 2,5



7 Rocky Bear 2



2 Rado S.W. 0,5



3 Flybury Am 0,5



6 Ecupos Ahla 0,5



1 Fabulous Ixi 0



11 Padron Kloster 0



12 Lee Sånna 0



13 Wildintention Ås 0



14 Star Keeper 0



TOTO5-2



2 Twigs Got U. 30



7 Suarez 29



6 Scorpion's Madness 11



9 Shapes 8



3 Claw 7



12 Awesome Kronos 6



10 Nairajah 4



4 Dontloosememate 1,5



5 A Secret Word 1,5



8 Gangnam Style K. 1



1 Ståhlebos King 0,5



11 Global Workaholic 0,5



TOTO5-3



5 Zlatan Knick 44



2 Kick the Dust Ås 20



6 Inspector 15



4 Arapaho Ghostdance 7



7 Fritjof 6



12 Bonny Boy 3



1 Tournado Dream 2



9 Ingemar Palema 1



11 It's Time 1



8 Crossfire Simoni 0,5



10 Pax 0,5



TOTO5-4



7 Stoletheshow 27



2 Eldorado B. 19



4 Tycoon Conway Hall 18



1 Speedy Face 9



6 Generaal Bianco 9



9 Harran Boko 8



8 Diamanten 5



12 Hickothepooh 2



3 Adde S.H. 1



10 Mellby Drake 1



11 Kick Off Classic 1



TOTO5-5



4 Kirsi Boko 22



14 Eight Hour 18



5 Kailua Boko 16



6 Caramelle T.T. 16



9 Maggiore 10



2 Peony 6



3 Envy Secret 5



15 Almond Paste 2,5



8 Miriam Håleryd 1,5



11 Åsanna Starline 1,5



1 Resplendent 0,5



7 Grace Gamble 0,5



13 Anice Cake 0,5