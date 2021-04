Ravivihje: Toto75 Färjestad 2.4.2021

Avauskohteessa yhteen iskevät 5-vuotiaat tammat. Seitsemästä hevosesta vain kaksi on juossut tällä kaudella kilpaa.

4 Milady Grace paransi kovasti tasoaan siirryttään viime kesänä Daniel Redénin treeniin. Se oli lähellä voittaa jo Tammaderbyn ja iso onnistuminen tuli myöhemmin syksyllä Breeders Crownissa, jonka finaalin Ready Cashin tytär voitti jäätävän hienon esityksen päätteeksi. Kaikkiaan 4-vuotiskaudella tiliä kertyi noin 2,8 miljoonaa kruunua. On mielenkiintoista nähdä mitä tällä kaudella tapahtuu, kun Redén on päässyt hiomaan timanttia talven yli. Ainakin kommentit hehkuvat tyytyväisyyttä tamman harjoitusotteisiin. Vaikka vastassa onkin parhaita ikätovereita, niin Milady Grace vaikuttaa pykälän niitä paremmalta. Peliosuuskin on niin maltillinen, että Örjan Kihlströmin ajokki jää isomman systeemin ainoaksi tukipilariksi.

2 Queen Of Trixs ei perusluokaltaan ole ihan parhaiden veroinen, mutta saa hiljattain startanneena edun tauoltapalaajiin nähden. Kuukausi sitten Axevallassa tamma kirmasi hienolla tyylillä johtavan takaa ylivoimavoittoon. André Eklundhin suojatti päässee kovana avaajana keulaan.

Einari Vidgren Oy:n omistama 3 Grande Diva Sisu teki hienon 4-vuotiskauden voittamalla muun muassa tammojen Sprintterimestaruuden ja tiliä kertyi yhteensä lähes kaksi miljoonaa kruunua. Valmentaja Per Nordströmin mukaan tamma tarvitsee muutaman startin alle ja on vielä hieman liian tuhdissa kunnossakin. Luokka on kuitenkin niin kova, että Grande Diva Sisu on perusmerkkejä jos suosikkia varmistelee.

5 Mellby Harissalla oli viime kaudella jotain epäonnea lähes kaikissa rahakkaimmissa kilpailussa, muuten voittosumma olisi täysin toisenlainen. Kykyjään tamma näytti muun muassa lokakuun Örebron voittokilpailussaan, jossa niittasi kuolemanpaikalta Click Baitin. 1 Sashay My Way oli pieni pettymys viime kaudella, kun runsaahkosta starttimäärästä huolimatta voittoja tuli vain kaksi. Tallikommenttien mukaan tamma on kehittynyt talven aikana.

Juoksunkulku: Queen Of Trixs saa todennäköisesti pidettyä Grande Diva Sisun ulkopuolellaan ja pääsee keulaan. Milady Grace tai Mellby Harissa ilmestyy johtavan rinnalle pitämään vauhtia yllä.

Pelijakauma: Milady Gracen (36%) prosenteissa olisi ripaus nousunkin varaa.