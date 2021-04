Ravivihje: Toto75 Gävle 1.4.2021

Toto75-1 Todellinen mailin matkojen spesialisti 3 Chapuy osoitti Solvallassa, että nykyvireessään homma toimii myös täydellä matkalla, kun ruuna hallitsi keulajuoksun jälkeen helposti. Tämän illan koitos vaikuttaa kuin tehdyltä sille. Lempimatka, loistopaikka, varsin sopivan näköinen vastus ja tauolta palaava kovin haastaja joutuu lähtemään takarivistä. Åke Lindblomin suojatti onkin lähellä koko matkan johtoa Gävlen keulavetoisella radalla. Toki rahallisesti Chapuy on ylisarjassa. Ruuna on vielä hopeadivisioonalainen ja mukana on kultadivareitakin voittaneita hevosia, mutta suurin osa illan vastustajista alkavat olla jo uransa ehtoopuolella. Jotain kertoo, että vain neljällä haastajalla on edes yksi voitto tältä tai viime kaudelta. Niin moni asia puoltaa, että Chapuy jää varmaksi. Jo mainittu pahin haastaja on luonnollisesti 9 From The Mine, joka huipensi hienon viime vuotensa voittamalla lokakuussa juuri Gävlessä ensimmäistä kertaa kultadivisioonassa. Ruuna pystyi kauden aikana lyömään todella koviakin hevosia ja viimeiseksi voitoksi kultadivarissa tuo ei tule jäämään. Mats E Djusen ajokki tuskin on tauolta letkeimmillään, joten maililla ja takarivistä voittaminen vaatisi ainakin tuntuvaa ylivauhtia. Viimeisen vuoden aikana valmentajaa kuin pipoa vaihtanut 4 Ghazi B.R. teki asialliset esitykset molemmissa Vincennessin starteissaan aloittaessaan Björn Goopin treenistä. Viimeksi ruuna polki sisäratareissulla täyden matkan hienoon tulokseen 11,1ake, mutta toki Vincennesin ajat eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kelvollinen avaaja voi päästä Chapuyn taakse toiseen sisälle. 8 J.H. Mannerheim on hyvässä tikissä ja nyt ruunalta riisutaan kengät pois, mutta lähtöpaikka taitaa olla liian synkkä. 12 Don't Mind Me jäi Solvallassa hyvän näköisenä täysissä voimissa pussiin palatessaan pitkältä tauolta. Juoksunkulku: Chapuy pommittaa keulaan. Ghazi B.R. tai 6 Ajlexes Cubano saa asemat johtavan takaa. Pelijakauma: Ei isompia. Chapuy (54%) on ansaitusti iso suosikki ja koko kierroksen eniten pelatuin. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto75-2 Toisen kohteen kylmäverilähdössä neljä eniten pelattua kohtasivat jo pari viikkoa sitten Rommessa. 9 Gormin komea voittokulku päättyi, kun se taipui keulasta suursuosikkina viidenneksi. Liikaa esitystä ei sovi mennä moittimaan. Ori joutui revittelemään pitkän pätkän alle 1.20-kyytejä, parhaimmillaan GPS-datan mukaan 15-vauhtia, keulaan päästäkseen. Tuollaiset spurtit kesken matkan tuntuvat väkisinkin jäsenissä avoimenkin luokan tykeillä. Nyt on uusi päivä ja Gorm on jatkuvasti päihittänyt illan vastustajia, joten se on ansaitustikin iso suosikki. Kovaluokkainen 10 Gott Klirr saattoi laukata jopa voittonsa loppukurvissa, niin hyvältä ruuna näytti ennen erhettään. Nyt on käsillä klassinen kolmas startti tauolta ja Jan-Olov Perssonin treenattava vaikuttaa Gormin pahimmalta haastajalta. 6 Demex kiri tarkan juoksun jälkeen pirteästi toiseksi ja se onkin lähdön hevosista ainoa, joka on Gormin pystynyt joskus lyömään. Perusluokaltaan ori ei ole tallikaveri Gott Klirrin veroinen. 7 Bokli Rapp N.O. oli Rommessa paljon pelattuna iso pettymys, kun hyvästa juoksusta huolimatta hävisi selkeästi ja selityksittä Demexille ja Gormille. Nyt valmentaja Daniel Redénin mukaan ori on saanut kotona rapsakampaa liikettä, että otteet terävöityisivät. Nopea lähtijä voi päästä hakemaan keulapaikan haltuunsa. 8 Nordby Kuling kiri Bergsåkerissa terävästi loppumetrit saadessaan vapaat kiriväylät. Viimeksi Färjestadissa ruuna näytti hienolta ja otti hyvin kyytiä, mutta laukkaili pariinkiin otteeseen. Nyt Olle Alsénin suojatilta raapaistaan kengät pois ja se voi tuoda historiankin perusteella niin paljon lisäefektiä, ettei mikään sijoitus saa yllättää. Aamupäivän alle kahden prosentin kannatuksella kyseessä on koko kierroksen kiehtovimpia merkkejä. 5 G.G. Ojjdo vaikuttaa luokaltaan paalun hevosista selkeästi parhaalta. Ruuna maistuisi vain kolmen prosentin kannatuksella enemmänkin, mutta vire on nyt täysin hämärän peitossa, sillä parissa viime startissa se on pilannut laukkaan ja sitä ennen Bergsåkerissa otteissa ei ollut tuttua potkua. Juoksunkulku: 1 Rasmus Karma lähtee ensin vetämään joukkoa. Jatkossa Bokli Rapp N.O. tai Gorm etenee tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Gorm (47%I ja Bokli Rapp N.O. (20%) ovat liikaa pelattuja. Gott Klirr (11%) ja Nordby Kuling (1,9%) puolestaan liian vähän. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 9, 10 Suuri: 9, 10, 6, 7, 8, 5

Toto75-3 9 Gooner on jatkanut hienoja otteitaan myös kahdessa viime Bergsåkerin kilpailussaan. Toissa kerralla ruuna voitti keulasta leikittelevän kevyesti ja viimeksi 86-lähdössä pommitti parijonosta osin neljännenkin radan kautta omille teilleen. Daniel Wäjerstenin suojatin olemus henkii niin kovaa luokkaa, että kapasiteettia löytyy nousta sarjoissaan vaikka kuinka pitkälle. Stayer-matka sopii ja tässä porukassa Gooner on haavereitta liki voittoa. Lähetystapa tuo kuitenkin ihan merkittävän kysymysmerkin. Kahdessa viime volttilähdössä Gooner ei ole yrittänytkään lähteä ravia ja voltin kakkosrata ei tunnetusti ole se helpoin paikka. 11 Rotate voitti pari viikkoa sitten Rommessa jättiyllättäjänä Klass I-karsinnan upean esityksen päätteeksi johtavan rinnalta. Tuohon liittyi eräänlainen tuhkimotarina, kun uusi omistaja oli sattumalta nähnyt Rotaten olevan myynnissä nettihuutokaupassa, sai 250 000 kruunulla hevosen itselleen samana päivänä ja alle vuorokausi myöhemmin ruuna juoksi lähes puolet kauppahinnasta takaisin. Rotate debytoi tänään Björn Goopin treenistä ja likikään viimekertaisen kaltaisena se on kärkitaistossa. Nopea lähtijä voi päästä 40 metrin takamatkasta huolimatta yllättävänkin nopeasti keulaan. Voittaja löytyy todennäköisesti suosikkikaksikosta. 2 Enjoy’s Wifi teki sijoituksiaan parempia esityksiä jo aiemmin ja viimeksi Rommessa palikat loksahtivat kohdalleen, kun se sai huippukuskin rattailleen. Ruunalla kierrettiin kierros jäljellä toiselle ilman vetoapua, josta mankeloi hienon näköisenä helppoon voittoon. Toki vastus kovenee nyt todella paljon, mutta Enjoy’s Wifin olemus oli vakuuttava, Ulf Ohlsson jatkaa rattailla ja ainakin ennakkoinfon mukaan kengät riisutaan illan starttiin. 10 Madronjo kiri viime viikon ihan tasokkaassa Solvallan 86-lähdössä toisesta ulkoa 12-kyytejä selvään voittoon. Kunto on siis tapissaan ja juostava matka on iso plussa. 1 Geronimo Am on asiallinen kilpuri ja yksin paalulta lähtevänä saa väkisin loistoreissun, mutta sellaisia otteita ruuna ei ole kuitenkaan esittänyt, että sen kuuluisi olla yli kymmenen prosenttia pelattu. 3 Bill Gates oli hyvä toissa kerralla Rommessa kiriessään voittoon ohi kovan Sir Henry P.Hillin. Viime Rommen juoksussa kohtaloksi koitui suljettu lähtörata, mutta ei ruuna mitenkään riehumalla kirinyt saadessaan vapaat väylät ja siitä tuli ohi hevosia, joille ei olisi saanut hävitä. Juoksunkulku: Geronimo Am lähtee vetämään joukkoa. Sille kelvannee pitkällä matkalla jonkun hyvän hevosen selkä, esimerkiksi Rotaten. Pelijakauma: Enjoy’s Wifi (4%) on jäänyt liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 9, 11 Suuri: 9, 11, 2, 10

Toto75-4 Neloskohde on varsinkin suosikkien osalta hienotasoinen lähtö. 6 Yankee Dee osoitti viimeistään Eskilstunassa, että kyseessä on normaalia huomattavasti parempi aloittelija. Ruuna veti keulassa reippaalla liekillä, vastasi rehdisti ainoalle uhkaajalleen ja pysäytti kellot aikaan 11,8aly. Se on hurja tulos enintään 90 000 kruunua tienanneiden lähtöön ja vasta viidennen starttinsa juosseelle hevoselle. Vastus kovenee nyt tuntuvasti, mutta Kenneth Haugstadin suojatti pääsee nopeana lähtijänä keulaan ja saa ykkösvihjeen. 3 Hilltop Hawk on aloittanut 4-vuotiskautensa kahdella ilmavalla voitolla ja varsinkin viimeksi Bollnäsissä orin olemus oli sellainen, että näistä sarjoista Daniel Redénin treenattava tulee marssimaan nopeasti läpi. Mikäli Yankee Dee saa rauhoittaa yhtään vauhtia keulassa, niin Örjan Kihlström ajanee johtavan rinnalle pitämään tempoa yllä. 1 Airborne on täysin kääntämätön kortti. Ruuna on voitellut Saksan pienillä radoilla lähtöjään täysin pystyyn ja vaikuttaa riittävältä tapaukselta Ruotsiin. Tuskin uusi omistaja-valmentaja Oscar Berglund lähtee Östersundista Gävleen ajelemaan 75-lähtöön terveisiä hevosen kanssa. 5 Berra Steel nuiji Östersundin heikkotasoisessa lähdössä niukkaan voittoon johtavan rinnalta. Ruuna pystyy paljon parempaankin ja todennäköisesti petraakin tähän kisaan saadessaan pitkältä tauolta startin alle. Tauolta palaava 4 Capital Cain C.C. teki positiivisen 3-vuotiskauden ja oli muun muassa Kriterium-karsinnassa neljäs. Treenari Oskar Kylin Blomin mukaan ruuna oli tuntunut viimeistelyhiitissä paremmalta kuin koskaan. Juoksunkulku: Yankee Dee avaa keulaan. Hilltop Hawkilla voidaan ajaa johtavan rinnalle jos vauhti rauhoittuu. Pelijakauma: Yankee Deen (41%) prosenteista voisi antaa Hilltop Hawkille (17%), joka on aivan liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 6, 3, 1 Suuri: 6, 3, 1

Toto75-5 Neljän edelliskohteen tavoin myöskin viidennestä kohteesta löytyy yli 40 prosenttia pelattu suosikki. 2 Deal Done Zet pelästytti kannattajiaan viime viikon Solvallan startissaan, kun ruuna näytti olevan loppukurvissa jo ikeen alla keulassa, mutta oikeasti hevosella, eikä etenkään kuskilla, tainnut olla mitään hätää. Örjan Kihlströmillä oli vielä oljenkorsia käyttämättä ja lopulta Deal Done Zet marssi helppoon voittoon. Viidettä peräkkäistä ykkössijaansa hakeva Daniel Redénin valmennettava on nopeana lähtijänä todennäköisin keulahevonen ja varsinkin silloin olisi paha ohitettava. Vastusta ei sovi väheksyä lainkaan. 6 Aragorn As teki hienon debyytin Timo Nurmoksen treenistä Solvallassa hallitessaan keulajuoksun jälkeen helposti, tulos 13,8ake näytti syntyvän täysin puolivaloilla. Ori tuskin ainakaan huonontaa saatuaan tauolta startin alle ja kengätkin raapaistaan tähän starttiin pois. Se voi tuoda yllättävänkin paljon myös lisää lähtönopeutta. 4 Fighter Lady kiri Solvallassa toisesta ulkoa ilmavasti ykköseksi ja viimeksi Örebrossa voitti johtavan rinnalta ajamatta. Sveitsiläistamman olemuskin on sellainen, että luokkaa riittänee pitkällekin. Aamupäivän neljän prosentin kannatus on oudon vähän, vaikka vastus toki nyt paljon aiempaa kovempi onkin. Se otetaankin kolmantena merkkinä lapulle suosikkikaksikon kylkeen. Voitokas 11 Leave Your Sox On lähtee jälleen kerran itselleen jo tutulta surkealta paikalta ja luokaltaan se ei tunnu ainakaan suosikkikaksikon veroiselta. Toki jos lähdössä on ylivauhtia, niin Mika Forssin ajokki pystyy siitä rankaisemaan. Tähän starttiin ruunalta riisutaan kengät pois ja jenkkikärryt laitetaan perään. 5 Deliver kiri Solvallassa kolmannesta ulkoa selvään voittoon tämänkertaista huomattavasti helpommassa lähdössä. Lähdön tasosta kertoo, että esimerkiksi 7 Global Brexitin tasoinen hevonen on jäänyt vain prosentin kannatukselle. Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys. Deal Done Zet pystynee torjumaan ulkopuolen uhat ja pääsemään tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Fighter Lady (4%) on jäänyt liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 2, 6, 4 Suuri: 2, 6, 4

Toto75-6 Illan suurimmat setelit ovat jaossa kuudennen kohteen tammavoltissa, jossa voittaja kuittaa 150 000 kruunun ykkösrahat. 10 Quarcia palasi hienossa vireessä pitkältä tauolta Gävlessä, jossa kiri toisesta ulkoa helppoon voittoon. Tamma vaikuttaa kyvyiltään parhaalta, se parantanee saatuaan startin alle ja nyt kenkiäkin riisutaan. Luotetaan, että lopussa puhuu luokka ja Emilia Leon ajokki saa ykkösvihjeen. 1 Zante Grif väläytteli viime kaudella muutaman kerran varsin lupaavia otteita. Tamma debytoi Bergsåkerissa asiallisella esityksellä Svante Båthin treenistä ja meni hyvän tuloksen 13,7ake. Joskin ravi ei sujunut edelleenkään niin kuin pitäisi ja sellaiselle hevoselle keskipitkä matka ei ole ainakaan eduksi. Quarcian tavoin myös Zante Grif parantanee saatuaan tauolta startin alle ja myös siltä riisutaan tähän starttiin kenkiä. Suosikkikaksikko erottuu muista, sen jälkeen tulee hyvin tasainen lauma. 3 Juvelens Miss F. vakuutti varsinkin toissa kerralla Rommessa voittaessaan keulasta pystyyn ja selvästi taakse jäi Teton Sweet Lindyn ja Gitte Silvåkran kaltaisia hevosia. 15 Estelle Nordique ei ollut viimeksi Bergsåkerissa aivan parhaimmillaan. Katja Melkon hirmuvireisen tallin edustaja kokee nyt mielenkiintoisen kuskinvahvistuksen, kun kyytiin hyppää Örjan Kihlström. Vahvaa tammaa hyödyttää lähdön kaikista hevosista eniten juostava matka. 12 Valborg Marje tippui Rommen 75-lähdössä ensimmäisen takasuoran laukkansa myötä hännille, josta esitti vahvan kirin nousemalla viidenneksi. Ainakin ennakkoinfon mukaan kaikki kengät riisutaan tähän starttiin. 8 Kate Baldwinin kyvyistä kertoo 3-vuotiaana juostu tulos 12,7ake. Tamma kävi syksyllä visiitillä kotimaassaan Hollannissa, jossa oli tammaderbyssä toinen. Tänään Kate Baldwin tekee mielenkiintoisen debyyttinsä Sybille Tinterin treenistä. 11 Anita Roc on kerännyt yllättävän paljon peliä viime esityksiin nähden. Luokka on kuitenkin olemassa ja tamma otetaan pitkin hampain lapulle. Aivan pelaamattomana systeemeihin 7 Jalna Boko, joka on tulosrivistöään huomattavasti paremmassa tikissä. Kahdessa viime startissaan tamma on jäänyt umpipussiin. Nopea lähtijä voi saada juoksuradalta loistoreissun. Juoksunkulku: Zante Grif tai Miss Juvelens F. on lopullinen keulahevonen. Estelle Nordique etenee johtavan rinnalle. Pelijakauma: Quarcia (17%) on liian vähän pelattu. Zante Grifin (28%), Estelle Nordiquen (16%) ja Anita Rocin (12%) prosenteista voisi antaa etenkin Juvelens Miss F.:lle (6%), Valborg Marjelle (4%) ja Jalna Bokolle (1%). IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 10, 1 Suuri: 10, 1, 3, 15, 12, 8, 11, 7

Toto75-7 8 Magnificent Tooma aloitti marraskuussa Daniel Redénin tallista jäätävällä esityksellä Solvallassa, kun se taisteli toiselta ilman vetoapua väkisin voittoon ennen lupaavaa Behind Barsia ja noteerasi kovan tuloksen 12,9ake. Ruuna oli ehtinyt olla uudessa tallissa niin vähän aikaa ennen tuota kilpailua, että on mielenkiintoista nähdä mitä 5-vuotias saa aikaan tällä kaudella, kun Redén on päässyt sitä hiomaan talven omilla systeemeillään. Luokkaa voi olla Solvallan kisan perusteella vaikka kuinka korkealle ja jos Örjan Kihlström vain pääsee suljetulta paikalta ulos, niin Magnificent Tooma on paha lyötävä. Varma. 5 Hombre D. on aloittanut 4-vuotiskautensa pirteillä otteilla. Åbyn 75-lähdössä ruuna sai sisäpareista myöhään kiritilat tullen loppua terävästi ja viimeksi Rommen lounasraveissa mankeloi johtavan rinnalta helppoon voittoon. Tähän starttiin Oskar Kylin Blomin suojatilta riisutaan kaikki kengät pois. 1 Reven Dejavu paransi kovasti Gävleen, kun siltä riisuttiin kengät pois ja ruuna voitti keulasta pystyyn. Toki huomattavasti tämänkertaista helpomman lähdön. Mailin voltissa takamatkan hevoset voivat olla toivottoman paikan edessä, varsinkin Gävlen kaltaisella radalla. Niistä parhaalta vaikuttaa 11 Fonda Boko, joka kiri Solvallassa suoraan tauolta takajoukoista terävästi toiseksi. Juoksunkulku: Juoksuradan 6 Made By Vitsand & 7 Gassin Am voivat päästä alussa ohi Reven Dejavusta ja mailin voltissa niillä saatettaisiin jopa kokeilla keulajuoksua. Pelijakauma: Ei isompia. Magnificent Tooma (42%) on oikein pelattu. Hombre D.:n (8%) ja Reven Dejavun (13%) prosentit voisivat olla toisinpäin. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 8 Suuri: 8

