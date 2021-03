Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 31.3.2021

Toto86-1 Hyvätasoisessa avauskohteessa ideavarmaksi asti nousee 3 Dream Kåsgård. Tanskalaisoriin suoritukset talvikaudella eivät ole olleet aivan parasta laatua, mutta kengittä Flemming Jensenin suojatti on pystynyt ennenkin aivan toisenlaisiin esityksiin. Viimeksi se meni jo avojaloin ja hallitsi helpompaa lähtöä keulasta varmasti perille. Muistissa ovat myös viime syksyn keulavoitto Jägersrossa 12,2-tuloksella täydellä matkalla sekä sitä edellisellä kerralla Don Cashin nujertaminen vaivattomasti johtavan rinnalta. Kelpo lähtijän juoksupaikka löytynee nytkin kärkiporukasta ja voittosauma tuntuu varsin hyvältä. Paikka johtavan rinnallakaan ei vesittäisi sen voittohaaveita.

Vastusta varmalta ei toki puutu, sillä mm. 5 Romero osoitti viime startissaan vahvaa virettä. Vaikka lähtö oli pieni, sai Conrad Lugauerin ruuna pistellä silti sisältä päätöskierroksella kuolemanpaikalle noustuaan lopun reipasta 09-tahtia voittaakseen. Juoksun onnistuessa se on nytkin kärkimatsissa.

1 Express A.P. on tehnyt vahvaa jälkeä ja kukisti mm. Dream Kåsgårdin joulukuun lopussa. Viime voitto tuli keulasta varmaan tyyliin, sitä ennen Jägersrossa edellä toista rataa ravannut Dominic Wibb karkasi tanskalaisruunalta lopussa. Paikka puoltaa, mutta kengätön Dream Kåsgård tuntuu kuitenkin Morten Juulin suojattia etevämmältä.

6 Cruise menestyi joulu- ja tammikuussa 75-tasollakin nappireissuilla johtavan takaa. Taukoa on nyt takana, mutta 5-vuotias on ilmoitettu meneväksi heti kengittä ja jenkeillä, joten odotuksia varmasti on pärjäämisestäkin saman tien.

Myöskään 10 Quantum Rocia ei kannata takarivistä huolimatta sivuuttaa, jos lähtöön laittelee enemmän merkkejä. Viime suoritus oli toki kelpo tuloksesta huolimatta hieman vaisu, mutta balanssipuolella oli ongelmia.

Parijonosta niukkaan voittoon 11-lopetuksella viimeksi noussut 7 Scotch Brodde sekä Joakim Lövgrenin kaksikko 12 Durello – 11 Hennesy Boko tulevat rankingissa seuraavina, mutta voittomatsiin yltääkseen kärjen pitäisi vetää avauskilometri raikkaasti.

Juoksunkulku: Hieman epäselvät kuviot. Express A.P. ja Dream Kåsgård avaavat kohtalaisen hyvin, mutta kumpikaan ei ole varsinainen raketti. 2 Zaira Del Ronco pystyy myös avaamaan, mutta tyytyy vaisujen suorituksen jälkeen selkään. Ulompaa kärkikuvioita voi sotkea panostettaessa Cruise, ehkä parhaana päivänään myös Romero.

Pelijakauma: Dream Kåsgårdin (21%) kuuluisi olla lähdön suosikki yliarvostetun Express A.P:n (33%) sijaan. Cruise (6%) on hieman alipelattu.

Ranking: A) 3, 5, 1 B) 6, 10, 12, 7, 11 C) 2, 8, 9, 4 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto86-2 Ruotsin kauden kärkituloksen pari viikkoa sitten hurjastellut 2 Moses on kierroksen vahvin voittajaehdokas. Kauden avausstartissa johtavan rinnalta niukasti ohitetuksi tullut ruuna hyötyi viimeksi takana kärjen kisailustakin, mutta ratkaisukin syntyi vailla suurempia ponnisteluja 09,8-vauhtisella 700 metrin loppuvedolla. Taulussa näkyy pari laukkaa, mutta syyskuun finaalissa Daniel Redénin valmennettava oli hieman epävireinen, Eskilstunassa taas raju satsaus alkuun kostautui. Tällä kertaa voiton suhteen riittää luultavasti vain kovimman vastustajan, 5 Go West Young Manin, ulkopuolella pitäminen kiihdytyksessä, jonka jälkeen tie kärkeen ja voittoon lienee auki. Varma.

Go West Young Man on väläytellyt osaamistaan jo nuorempana, mutta läpimurto ikäluokkahevosena jäi tekemättä. Kauden avauksessa ruuna esitteli 2. ulkoa varsin jämerän lopetuksen ja terveyspuolen salliessa sille on helppo ennustaa nousua sarjoissaan. Suosikin ohi pääseminen kiihdytyksessä ei vain taida tällä kertaa onnistua, ja sen myötä voittokin voi olla työn takana.

75-divisioonia talven aikana kolunnut 9 Danilo Brick pääsee tällä kertaa juoksemaan taas kengittä, mutta edellä mainittujen kukistaminen takaa tulee olemaan silti vaikea tehtävä. Helmikuun lopussa ruuna joutui taivaltamaan toista ilman vetoapua kolme kierrosta ja oli hieman ylivirkeäkin, joten siihen nähden kolmoseksi kestäminen oli vahva suoritus.

6 Maximus M.M. ei saanut viimeksi rauhoittaa keulassa vauhtia missään vaiheessa ja oli lopussa ymmärrettävästi aseeton Mosesta vastaan. Tammikuun lopussakaan suosikin torjuminen ei onnistunut paremmasta juoksusta huolimatta. Reipas lähtijä voi silti yltää tototaistoon.

8 Arras Cando palaa tauolta uusissa käsissä, mutta paikka on paha ja parhaat juoksut ovat syntyneet maililla. 7 Fire n'Furylle kuolemanpaikka on tullut tutuksi niin ennen taukoa kuin sen jälkeenkin, joten valmentajan ajamana lienee maltillisemman taktiikan vuoro.

Juoksunkulku: 4 C.R.Nobless ja Maximus M.M. voivat olla kiihdytyksessä suosikkia rivakampia, mutta keulapaikka on molemmilta haettavissa. Eturivin hevosista Go West Young Man on ainoa, jolta Moses ei kärkipaikkaa saa, mutta ohittaminen ei onnistune.

Pelijakauma: Moses (68%) on hieman liian suuri suosikki.

Ranking: A) 2 B) 5, 9, 6, 8, 7 C) 1, 10, 11, 3, 4 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto86-3 Neljättä peräkkäistä voittoaan tavoitteleva 1 Indi Di Quattro olisi ehkä joltain muulta lähtöpaikalta ollut varma-ainestakin, mutta sisältä hieman tasaiselle avaajalle voi olla tiedossa mutkiakin matkaan. Voitot ovat kylläkin tulleet vahvoilla suorituksilla, joten väylät löytäessään Birger Jörgensenin ajokki pystyy töihinkin. Helmikuun molemmissa starteissa ruuna tarpoi toista ilman vetoapua ja marssi tammikuun kisassakin voimalla kärkeen jo päätöslenkin alkupuolella.

Vastaavia otteita on voittokisoissaan esittänyt myös 6 Digital Lucky, jolla Jonas Gylling nappasi ohjastajauransa avausvoiton heti ensimmäisellä yrittämällä tammikuussa. Keulavoiton jatkoksi 6-vuotias ratkaisi Rommessa vakuuttavaan tyyliin johtavan rinnaltakin tarjoiltuaan johtohevoselle prässiä jo matkan varrella. Taktiikka lienee tässäkin aktiivinen, eikä kolmas voitto tunnu kaukaa haetulta, varsinkin jos ruuna pääsee alussa kovimpien vastustajien etupuolelle.

3 Cadiz ei tunnu Indi Di Quattron veroiselta menijältä, mutta voittamaan tottunutta menijää ei ole syytä sivuuttaa, varsinkin jos siltä otetaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois. Tammikuun ykkönen tuli johtavan rinnalta, viimeksi se menetti keulapaikan viimeisen kierroksen alussa ja seurasi sitten rintaman takana tasaisesti perille.

Vähän pelatuista mukaan isompaan systeemiin poimitaan myös huippukuntoinen 11 Cash Bore. Takapareista toissa kerralla ykköseksi kirinyt ruuna olisi voittanut viimeksikin selvällä erolla, mutta levisi 100 metriä ennen maalia selvästä johdosta laukalle. Juoksu ei ollut mennyt siihen astikaan helpoimman kautta, joten takarivin paikan ei sikäli tarvitse viedä sen saumoja nytkään.

Kykyjä kärkipäähän omaisi myös 8 Aloha Chip, mutta huippuvireeseen tuntuisi olevan vielä matkaa. Eivät juoksutkaan ole toki menneet maaliskuun starteissa putkeen.

Open stretchiä pitkin viimeksi ratkaissut 2 Nille Sånna voi hyvällä juoksulla olla tässäkin ehkä totokuvioissa, samoin ulompaa reippaasti liikkeelle pääsevä 7 Alert Vendil.

Juoksunkulku: Alert Vendil voi olla ensi metreillä kaikkein terävin. Indi Di Quattro tai Digital Lucky hakee siltä johtopaikan seuraavassa vaiheessa. Cash Bore voi tulla takaa ajoissa eteenpäin.

Pelijakauma: Digital Lucky (16%) ja Cash Bore (6%) ovat edullisia, Cadiz (24%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 1, 6 B) 3, 11, 8, 2, 7 C) 4, 9, 5, 10 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 1, 6 Suuri: 1, 6, 3, 11

Toto86-4 Alesson poisjäännin myötä 2 Don't Be So Shy on Solvallan oppilaslähdössä entistä selvempi suosikki. Voittoja on plakkarissa vain yksi, se tosin tuli johtavan rinnalta sitkeällä suorituksella. Axevallassa Jonathan Bardunin ajokki teki Condiorin voittamassa 75-kisassa takaa aivan asiallisen juoksun. Jos keulapaikka heltiää ilman suuria uhrauksia, uran toinen täysosuma on mahdollinen.

Tätä kovempiakin hevosia usein kohdannut 7 Sedin U.S. on jäänyt turhan pienelle huomiolle, vaikka viime startit ovat kylläkin olleet hieman tasaisia. Kenkien riisuminen ja kokolaput voivat tuoda suoritukseen uutta potkua, eikä voittokaan siinä tapauksessa yllättäisi.

Isompaan vihjesysteemiin nostetaan liuta muitakin, sillä pikamatka, innokkaat kuskit ja nopeat hevoset voivat tehdä juoksunkulusta värikkäänkin. 1 Aurora Borealis pinnisteli kolme viikkoa sitten keulasta yllätysvoittoon, mutta tamma pystyy vielä parempaankin. Johtopaikan puolustaminen ei sisältä ehkä suosikkia vastaan onnistu, mutta juoksusta voi silti tulla sopiva. Otteiden terävöityessä edelleen mahdollinen.

3 Tricky Treatin nopeus ei luultavasti riitä aivan keulataistoon asti, mutta jouhevat asemat voivat silti löytyä, eikä menestyminen ole siinä tapauksessa mahdotonta. Vanja kylläkin karkasi viimeksi aika kauas.

10 Empty The Tanksille kuolemanpaikka ei sopinut viime kerralla, mutta helmikuun alussa ruuna vastaili keulasta niukkaan voittoon. Samalta paikalta ovat tulleet aiemmatkin ykköset, muttei vauhdinjaon istuessa 5-vuotias ole takarivistäkään täysin vailla saumaa.

6 Listas Terminatorin meno oli talvella melko tasaista, mutta varustemuutosten myötä siltäkin sopii odottaa terävöitymistä. Nopea 5 Athletic Lane ei ole riittänyt viime starteissa hyvilläkään juoksuilla kärkeen, mutta vastus on tällä kertaa sopivampi.

Juoksunkulku: Don't Be So Shy päässee Aurora Borealiksen ohi alussa. Athletic Lane voi haastaa keskeltä, mutta tyytynee selkään, jos sellainen on tarjolla.

Pelijakauma: Don't Be So Shy (34%) on ansaittu suosikki, mutta Sedin U.S. (7%) maistuu kovasti. Aurora Borealis (20%) on kerännyt liikaa kannatusta.

Ranking: A) 2, 7 B) 1, 3, 10, 6, 5 C) 9, 8, 11 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 2, 7 Suuri: 2, 7, 1, 3, 10, 6, 5

Toto86-5 Reilu kuukausi sitten Jägersron 86-lähdössä takaa selvään voittoon kiertänyt 6 Hunter Dragon starttaa tällä kertaa entistä suurempana suosikkina. Hieman rouhealla tyylillä takaa ykköseksi sillä kertaa kirinyttä ruunaa on hoidettu hieman pidemmällä starttivälillä, mutta odotettavissa lienee vastaavanlainen suoritus. Kun ravi on hieman kuluttavaa, sisäradalle selviäminen olisi Birger Jörgensenin ajokille luultavasti selkeä etu ja siihen on olemassakin ihan hyvät mahdollisuudet. Kovemmassa tehtävässä paljon pelattuun ruunaan ei kuitenkaan voi luottaa.

Tauosta huolimatta 3 Rutger B.L. kiinnostaa, sillä Carl Johan Jepson lataa sillä vaivattomasti verkkaisten sisäpuolelta aloittavien edelle ja päivän vireestä riippuen tiedossa on juoksu joko keulassa tai heti sen takana. 75-voitonkin viime syksynä johtopaikalta napannut menijä ei ollut enää parissa viime startissaan parhaassa tikissä, mutta jätti aikaisemmin vaikutelman, että voisi menestyä sarjoissaan vielä jatkossakin.

Kolmantena vihjesysteemeihin nostetaan 4-vuotiskautensa avaava 8 Mellby Ironman. Viime syksyn otteet olivat varsin lupaavia ja mm. toissa startissa Robert Berghin suojatti vastaili etumatkan turvin keulasta mm. Ubiquarian Facelle. 18-vauhtinen ratahiitti alla tiedossa lienee heti hyvä suoritus, eikä vaativampikaan taktiikka liene poissuljettu.

Yllätykseen voisi eniten edellytyksiä omata 1 Ingesson, vaikka debyytti uusista käsistä pilaantuikin alkulaukkaan Mantorpissa. Juostava matka suosii, mutta lähtöpaikka vastaavasti ei. Myös 2 Typhoon Face jää alussa taka-alalle, mutta vaisumman esityksen jälkeen kunto vaikutti viimeksi olevan taas aivan hyvä. Takaa aloittavat 11 Speed Vici ja 12 Mirakel Håleryd ovat hevosina näihin sarjoihin riittävää tasoa.

Juoksunkulku: Rutger B.L. avaa aluksi johtoon, mutta on pian valinnan edessä, ajaako keulasta vai luovuttaako vetotyöt Hunter Dragonille. Robert Bergh voi olla paussista huolimatta aktiivinen Mellby Ironmanin kanssa, joten ainakin vauhdin kasvaessa ennen puolimatkaa suosikki lienee lopulta kärjessä.

Pelijakauma: Hunter Dragonin (62%) peliosuus on paisunut liian isoksi. Erityisesti Rutger B.L (8%) on tarjouksessa.

Ranking: A) 6, 3, 8 B) 1, 2, 11, 12 C) 4, 10, 9, 5, 7 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 6, 3, 8 Suuri: 6, 3, 8

Toto86-6 Pelihevoset erottuvat Solvallan ykkössarjassa varsin selvästi, mutta nelikosta yhdenkään puolesta täysillä liputtaminen tuntuu vaikealta.

Jos 2 Viking Brodden ravin tietäisi olevan kuosissa, olisi se näistä asemista tietysti tiukasti voitossa kiinni, sillä kaiken ollessa mallillaan ruuna pystyy avaamaankin sen verran reippaasti, ettei yksikään kovimmista vastustajista pääse etupuolelle. Timo Nurmoksen suojatti oli huippuhyvä suoraan tauolta viime kevään avauskisassa, mutta sen jälkeen ongelmia alkoi tulla. Lokakuun tauolta paluussa ruunan ravissa oli hyvästä noususta huolimatta sanomista ja Bergsåkerissa se ei saanut rytmistä kiinni ollenkaan. Treeniraportit ovat positiivisia.

Suosikkinelikon varmimmalta kortilta vaikuttaa tässä kohtaa 5 Spickleback Face, vaikkei senkään menestyskulku vielä kovin pitkäaikaista ole. Åbyssä kiristä takaa tuli turhan pitkä, mutta viimeksi huippukunto oli jo löytynyt ruunan nitistäessä johtavan rinnalta 09-lopetuksessa Remarkable Feetin. Matsiin nytkin.

Myös 7 Ultion Face lukeutuu ulompaa pelihevosiin, sillä treenitiedot ovat senkin kohdalla varsin lupaavia ja alla on jo 14,5-vauhtinen ratahiitti. Tauon aikana ruunattu 5-vuotias avasi vuosi sitten heti huippuesityksellä ja 12-tuloksella. Nappionnistumisia kovissa ikäluokkalähdöissä ei kuitenkaan myöhemmin enää tullut.

3 Summit In Sightin debyyttikausi Ruotsissa ei tuonut suurempaa menestystä, vaikka väläyksittäin jenkkioriilta nähtiinkin reippaita otteita. Paras oli ehkä jo toukokuun lopun alkulaukan paikkaus Örebrossa, jossa ori ehti 09-lopetuksella koko porukan ohi päätöspuolikkaalla. Isommistakaan kehitysharppauksista treenitalven jälkeen ei kannata yllättyä, kun Daniel Redénin valmentamasta hevosesta on kysymys. Melko varovaisiin kommentteihin peilaten peliosuus on yläkantissa, muttei tätäkään voi unohtaa.

Yllätyksen mahdollisuus lähdössä tuntuu melko pieneltä, vaikka useimmilla edellä mainituista onkin epävarmuustekijöitä vireen suhteen. 9 Dom Perignon osoittautui Mantorpin kisan jälkeen sairaaksi ja takarivistä voittaminen tuntuu muutenkin vähän hankalalta tehtävältä. 1 Divine kiersi takajoukoista 12-vauhtisella kirillä Rommessa aina voittoon asti, mutta vastus on tällä kertaa kovempi. Myös 4 Valeur on osoittanut kelpo virettä, eikä ollut viimeksikään tyhjä laukatessaan loppukaarteessa.

Juoksunkulku: Viking Broddella olisi edellytykset pitää haastajat ulkopuolellaan, mikäli ravi vain käy. Eniten peliä keränneet ovat muuten keskenään melko tasaveroisia asiallisia avaajia. Eturivin nopein on 8 Adi Gallia, mutta valmentajan mukaan alkuun ei ole ulkoa tarkoitus satsata. Keulassa lopulta Viking Brodde tai Spickleback Face.

Pelijakauma: Viking Brodden (23%) kuuluisi olla näistä asemista lähdön eniten pelattu. Summit In Sight (25%) on ainakin vielä liikaa luotettu.

Ranking: A) 2, 5, 7, 3 B) 9, 1, 4, 8 C) 10, 11, 6 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 2, 5, 7, 3 Suuri: 2, 5, 7, 3

Toto86-7 Isossa tammalähdössä tukipilariksi erottuu huippuasemista 2 Woodbury Wine. Loppuveto kauden avauksessa sisäratajuoksun jälkeen oli makea ja Peter Untersteinerin valmennettava tavoitti jo karkuun päässeen Saonoin päätösmetreillä. Viime vuonna voittoja ei vielä tullut, mutta tamma jätti silti varsin rehdin kuvan. Kärkeen yltääkseen se ei välttämättä tarvitse erityisen tarkkaa juoksua ja suosikkina keulataktiikkakin on varmasti mahdollinen, siitä juoksupaikasta ei tosin aiempaa kokemusta ole. Noususuunnassa olevista prosenteista huolimatta Woodbury Wine on kelpo varma, kun voittoon vievälle taktiikalle on open stretch -radalla monia vaihtoehtoja.

4 M.T.One Wish oli huippuhyvä joulukuun 75-startissa Halmstadissa, jossa se väänsi johtavan rinnalta toiseksi. Sittemmin onnistumisia ei ole tullut, eikä Magnus Dahlénin suojatti ole vaikuttanut muutenkaan aivan yhtä hyvältä. Kalmarin suoritus 2. ulkoa oli kuitenkin kelvollinen ja parantaessaan 5-vuotiaalla olisi edellytyksiä nyt kärkipäähän.

Voittovireen syksyllä löytänyt 13 Lovely O.O. on saanut tauolla jo ratahiitin kroppaansa, mutta odotukset kenkien riisumisesta huolimatta eivät ole vielä tähän erityisen suuret. Kolmannesta rivistä voittoon asti nouseminen ei ole helppo tehtävä, vaikka vire olisikin mallillaan. Marraskuun lopussa se osoitti kylläkin pärjäävänsä takapareistakin.

Jos lähtöön hakee yllättävämpää voittajaa, 11 Miss Moneypennya ei kannata ehkä sivuuttaa. Lupaavan avausstartin jälkeen belgialaiselle annettiin yllätysmahdollisuus jo Axevallan 75-lähdössä, mutta juoksusta tuli sillä kertaa liian vaativa. Juoksun juontuessa sujuvammin Hans Crebasin valmennettava ei ole täysin pihalla nyt.

1 Up New Moon voisi yltää melko ylöskin tulosluettelossa, mikäli kovin moni ei ehdi alussa etupuolelle. Färjestadissa se pinkoi tauosta huolimatta lopun takaa varsin mallikkaasti. Myös 10 Quiz Rock ja 15 Aroseforyou ovat osoittaneet viime starteissaan hyvää virettä.

Juoksunkulku: Radoilta 1,2,3 ja 5 lähdetään ainakin reippaasti, mutta keulapaikka eturivin valjakoista kiinnostanee lopulta vain Woodbury Winea ja M.T.One Wishia. Jos Carl Johan Jepsonin ajokki pääsee riittävän nopeasti mukaan kärkiporukkaan, voi suosikki luovuttaakin tahtipuikon sille. Hieman maltillisista tallikommenteista huolimatta Lovely O.O:n tuleminenkaan aikaisin eteenpäin ei ole pois laskuista.

Pelijakauma: Woodbury Wine (37%) on oikea suosikki, mutta pinnat ovat nousussa. Lovely O.O. (26%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 2 B) 4, 13, 11, 1, 10, 15, 14 C) 3, 8, 9, 5, 6, 12, 7 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto86-8 Päätöskohteen ykkösmerkki on sisäradalta keulaan tähtäävä 1 Moon Zappa, joka voisi pidentyvästä matkasta huolimatta viedä tammakatrasta maaliin asti, mikäli vire on samalla mallilla kuin toissa kerralla. Kauden avausvoitto irtosi silloin suorastaan kevyesti. Ei Axevallan juoksussakaan ollut suurempaa moittimista, tehtävä takaa oli vain täysin erilainen. Jos Ulf Ohlsson pääsee rauhoittamaan matkalla vauhtia, voitto häämöttää.

Mukana on kuitenkin varsin vauhtikestäviä kilpasiskoja, joten haastettakin voi tulla. 6 Lyckans Cash oli vaisu Åbyssä, mutta kurkunpäässä oli sanomista. Jos vahva tamma pystyy samaan kuin aiemmissa kilpailuissaan, on se kesäalustallakin tiukasti mukana matsissa. Tietyllä varauksella pienen sairastelun jälkeen siihen on kuitenkin suhtauduttava.

Rankingissa sen etupuolelle nostetaankin huippuvirettä näyttänyt 7 Gitte Silvåkra, joka piti Bergsåkerissa varmaan keulavoittoon reippaasta alusta huolimatta. Johtoon yltäminen ei nyt onnistune, mutta pitkällä matkalla se ei ehkä ole tarpeenkaan. Jos juoksupaikka löytyy sujuvasti, puree 6-vuotiaan kiri varmasti lopussa hyvin, kuten toissa kerralla.

Vähemmälle huomiolle jääneistä kiinnostaa erityisesti 3 Hasty Helene. Fredrik Perssonin suojatti on ollut kunnossa jo pidempään, mutta juoksut ovat menneet useimmiten liian hankaliksi. Erik Adielssonilla vahvistuva tamma voisi päästä tällä kertaa lähemmäs kärkeä, eikä voittokaan tuntuisi siinä tapauksessa mitenkään mahdottomalta.

4 Laleh Pellini teki syksyllä vahvoja juoksuja ja 5-vuotiaaksi ehtineellä tammalla on epäilemättä vielä edellytyksiä noustakin sarjoissaan. Jos ja kun kengät on tarkoitus riisua heti, kielii se siitä että jonkinlaisia odotuksia on tauosta huolimatta heti.

12 Archidamia kohosi Åbyn vahvan laukan paikkauksen seurauksena viimeksi kuumaksi pelihevoseksi, mutta takaa neljänneksi noususta huolimatta suoritus oli pieni pettymys. Paikka ei tietysti puolla nytkään, mutta hieman unohdettuna kyvykkään oloinen menijä on merkin arvoinen.

Isompaan systeemiin vielä pari isompaakin paukkua. 2 She Is Cecilian kirissä ei ollut viimeksi enää lopussa ruutia sen juututtua kilpailukunnottoman vastustajan taakse jo avauskierroksella. Aiemmissa starteissa suomalaistamma esiintyi kuitenkin sijoituksista huolimatta edukseen, eikä se vastaavanlaisena Moon Zappan takaa olisi tässäkään ulkona kuvioista. 9 Digital Download jäi viimeksi takana pussiin, mutta teki virkeän kirin helmikuun lopussa.

Juoksunkulku: Moon Zappa voi onnistua puolustamaan sisältä kärkipaikan, She Is Cecilia havittelee sen taakse. Keskeltä 5 Visual Condition voi haastaa alussa, mutta sekin hakee tällä matkalla luultavati vain selkäreissua. Gitte Silvåkra pystyy myös kuskin halutessa osallistumaan kärkikuvioihin alussa. Jos vire tuntuu olevan kohdallaan, Laleh Pellinillä ja Lyckans Cashilla on eväät toisen radan töihin.

Pelijakauma: Moon Zappan (21%) pitäisi olla lähdön suosikki Lyckans Cashin (32%) sijaan. Hasty Helene (4%) on oikein makoisa tapaus.

Ranking: A) 1, 7, 6 B) 3, 4, 12, 2, 9 C) 5, 11, 8, 10 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 1, 7, 6, 3, 4, 12 Suuri: 1, 7, 6, 3, 4, 12, 2, 9

