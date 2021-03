Ravivihje: Toto64 Jägersro 30.3.2021

Toto64-1 Jo pitkään vahvoja juoksuja tehneen 6 Pre Calculatedin kuntokäyrä ei tuoreimpien kisojen perusteella ole ainakaan laskusuunnassa. Åbyssa orilla kierrettiin kolmannesta ulkoa kierros ennen maalia toiselle ilman vetoapua, josta se tsemppasi rehdisti kolmanneksi. Viimeksi Mantorpissa 4-vuotias tuli porukan hänniltä 13,6-vauhtia viimeisen kierroksen ja ehätti kovan kirin päätteeksi neljänneksi. Molemmat olivat Klass II-karsintoja ja nyt vastus helpottuu todella paljon. Näin sopivaan tehtävään Pre Calculated ei taida hetkeen tulla pääsemään ja Jörgen Sjunnessonin ajokin pitää olla ilman piilevää sairautta tai laukkaa lähellä voittoa. Kierroksen todennäköisimpänä voittajana Pre Calculated kelpaa systeemien ensimmäiseksi läpivarmaksi. 1 O.M. Highstep teki Jägersrossa kelvollisen debyytin uudelta valmentajalta kiriessään porukan hänniltä viimeiset sadat metrit 13-kyytejä. Startti alla ruuna parantaa varmasti ja loistopaikaltaan on suosikin ykköshaastaja. 8 Victory Highness aloitti 3-vuotiaana uransa Svante Båthin tallista neljällä peräkkäisellä voitolla ja ruuna oli lahjakkaan hevosen maineessa, mutta sittemmin on uralla ollut vastoinkäymisiä. Viimeksi Halmstadissa 11-vauhtinen avaus oli liian kovaa reipastelua toiseen starttiin tauon jälkeen. Ennakkoinfon mukaan 5-vuotiaalta otetaan tänään ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois. 7 Gypsie Du Lupin otti hyvällä tyylillä molemmat tulosrivistössä näkyvät Jägersron voittonsa. Toki niissä ei ollut vastassa likikään Pre Calculatedin kaltaisia hevosia. Kovasta ylisarjasta huolimatta tamma on perushevosia jos suosikkia varmistelee. Jos oikein jättiyllätystä hakee niin 4 Rock The Sockia ei kannata unohtaa. Toissa kerralla Jägersrossa ensimmäistä kertaa ilman kenkiä juossut ruuna kulki alun laukkansa jälkeen viimeisen kierroksen positiivisesti 14,4-kyytiä. Nyt kengät riisutaan jälleen ja kuski vahvistuu merkittävästi. Juoksunkulku: O.M. Highstep lähtee ensin vetämään joukkoa. Sillekin kelvannee Pre Calculatedin selkä jos Sjunnesson vain keulaan haluaa ajaa. Pelijakauma: Ei isompaa huomautettavaa. Pre Calculated (53%) on oikein pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto64-2 3 Staro Next Moven totosijaputki katkesi viimeksi Jägersrossa, mutta esityksessä ei ollut mitään vikaa. Mallikkaita esityksiä Tanskassa tehnyt ori sai sisäpareista myöhään kiritilat ja loppusuoraa se tuli koko porukan kovinta vauhtia. Iina Ahon ajokki lähtee hyvin liikkeelle ja on niukasti todennäköisin keulahevonen. Ykkösvihje. 5 Bistro Oakilla on vasta kolmen startin kokemuksella porukan vähäisin rutiini ja voittosumma, mutta syyskuisen uran debyyttikisan perusteella luokka voi olla paras. Ruuna palasi pari viikkoa sitten pitkältä tauolta Kalmarissa, jossa 4-vuotias teki neljännestä ulkoa asiallisen kirin. Startti saattoi viedä kovastikin eteenpäin ja alustavan infon mukaan kenkiä riisutaan tänään ensimmäistä kertaa. 7 Cire kiri viimeksi Åbyn kuraradalla tilat löydettyään pirteällä potkulla maaliin. Samanlaisena uran avausvoitto voisi ainakin vastuksen puolesta tulla tässä sakissa ja mailin matka lienee iso plussa. Ruuna lähtee hyvin matkaan ja voi seiskaradaltakin osallistua keulakamppailuun. Myös siltä riisutaan ensimmäistä kertaa kenkiä pois. 2 Maiden Heart oli Halmstadissa takaporukoista vailla mahdollisuuksia hitaan matkavauhdin takia. Tamma tuli kuitenkin kelvollisesti 14,5-vauhtia viimeiset 800 metriä kivuten neljänneksi. Se palasi tuohon kisaan tauolta, joten nyt 4-vuotias lienee parempi ja lähtöpaikka on paras mahdollinen. Viidentenä systeemeihin kurjasta lähtöpaikasta huolimatta 8 Falco Simoni, joka on kyvyiltään porukan eliittiä. Juoksunkulku: Hieman vaikea arvioitava, sillä kokemattomien kuskien lähdössä voi tapahtua kaikenlaista ja mailin matkalla voidaan nähdä yllättäviä ratkaisuja. Veikataan, että Staro Next Move tai Cire juoksee keulassa. Pelijakauma: Cire (7%) ja Falco Simoni (5%) ovat kohteen parhaat rastit. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3, 5, 7, 2, 8 Suuri: 3, 5, 7, 2, 8

Toto64-3 Neljännen kohteen isorahaisten lämminveristen maili on hyvätasoinen koitos. Kari Lähdekorven omistama 6 Payet D.E. teki hienon juoksun Mantorpin hopeadivisioonassa. Alun toisella ilman vetoapua matkannut ruuna sai selän eteensä kierros jäljellä ja lopussa Hanna Lähdekorven suojatti puristi ylikylä Jaguar Dreamin takana toiseksi. Samanlaisena Payet D.E. on väkisin kärkitaistossa ja saa ykkösvihjeen. Selväksi suosikiksi ainakin aamupäivän pelijakaumassa pelattu 5 Wonderboy on tehnyt Tanskassa hyviä juoksuja, mutta lähdötkään eivät ole olleet niin kovatasoisia kuin nyt. Viimeksi Charlottenlundissa 26 kertaa voittaneen ruunan ravi ei rullannut aivan yhtä hyvin kuin aiemmin. 3 Staro Leonardo on vakava voitontavoittelija noin kolmen kuukauden tauosta huolimatta. Viime kaudella kovissakin lähdöissä pärjänneeltä ruunalta riisutaan kengät heti ensimmäiseen starttiin. Suosikkikolmikko erottuu muista. Yllätyshakuna lapulle 1 Toddler, joka on tasaista tulosrivistöään paremmassa kunnossa. Viimeksikin Axevallan hopeadivisioonassa ruuna kiri sisäpareista hyvin viidenneksi. Ykkösradalta Marc Eliaksen ajokki voi onnistua pitämään keulapaikan itsellään ja siitä Toddler pystyy vetämään maililla yllättävän pitkään. Kohde yritetään selvittää edellä mainitulla nelikolla, vaikka kaikkien rastaaminen voisi olla paikallaan, sillä yhtään varsinaista statistia lähdössä ei ole. Juoksunkulku: Eturivissä on niin monta kovaa avaajaa, että luvassa lienee tulinen kiihdytys. Veikataan Toddlerin pitävän keulapaikan ja siitä todennäköisesti myös mailin matkalla ajetaan. Pelijakauma: Wonderboy (37%) on yllättävän paljon pelattu. Payet D.E. (21%) ja Toddler (5%) voisivat olla enemmän luotettuja. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 6, 5, 3, 1 Suuri: 6, 5, 3, 1

Toto64-4 1 Emelie E. teki vaikutuksen molemmissa taulussa näkyvissä voittojuoksuissaan. Jägersrossa se kiri jo toivottomilta näyttäneistä asemista kärkeen ja Kalmarissa tamma voitti keulajuoksun jälkeen täysin pystyyn. Ykkösradalta 4-vuotiaalla on hyvä sauma päästä tuulenhalkojaksi ja eduksi on laskettava myös kuski Kevin Oscarsson, joka on oppilaslähtöön kova tekijä. Maltillisesti pelattuna Emelie E. voisi maistua enemmänkin, mutta viimeksi Jägersrossa epäonnistuminen ei tullut yllätyksenä, sillä ravi oli normaalia huonompaa jo ennen laukkaa. Se tuo niin paljon kysymysmerkkejä, että Emelie E. varmistetaan isommassa systeemissä. Pienempään kuittiin tamma kelpaa idevarmaksi. 3 La Sassicaia vaikuttaa oikeinkin kyvykkäältä aloittelijalta. Jotain kertoo, että tamma meni jo 3-vuotiaana täyden matkan pariinkin kertaan alle 1.14-vauhtia läpi. Viime starteissa ei ole tullut aivan kärkisijoituksia, mutta lähdötkin olivat tämänkertaista tasokkaampia. Yli neljän kuukauden tauosta huolimatta Peter Untersteinerin treenattava on selvästi pahin uhka Emelie E.:lle. Viime kaudella viisi kertaa voittanut 6 To The Moon Face olisi parhaimmillaan kova luu tähän lähtöön, mutta lähes viiden kuukauden tauolta ei ole valmentaja Cristoffer Erikssoninkaan mukaan vielä parhaimmillaan. Edellisen tallikaveri 11 Coumballa olisi kykyjä huomattavasti nähtyä parempaankin, mutta tamman ravi tahtoo mennä poikkeuksetta varsinaiseksi sekameteliksi loppumatkasta. Nyt siltä raapaistaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois, ja jos temppu auttaa ravin sujumiseen, niin mikään sijoitus ei saa yllättää. 2 Emma Häggenäs tekee jatkuvasti plusmerkkisiä esityksiä, mutta uran avausvoitto antaa yhä odottaa itseään, eikä se ole sattumaa. Tamma on loistopaikaltaan todennäköinen totohevonen nytkin, mutta jää voittajia vaativassa pelimuodossa varahevosen rooliin. 7 B.B.S. Solarsystem paransi Halmstadiin hurjasti päästessään juoksemaan ilman kenkiä nyrkkeiltyään toiselta ilman vetoapua ykköseksi. Tamma jatkaa kengittä myös tänään. Juoksunkulku: Kova kiihdytys, kun ainakin radoilta 1,2 ja 6 ammutaan lujaa matkaan. Emelie E. on todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Emelie E. (21%) on liian vähän luotettu. To The Moon Face (20%) tauon vuoksi liikaa IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1 Suuri: 1, 3, 6, 11

Toto64-5 6 Hurricane Silas ei ole voittanut sitten viime heinäkuun, mutta se juoksi loppukaudesta kivikovia lähtöjä, joissa teki jatkuvasti hyviä suorituksia. Kalmarissa 1400 metriä ennen maalia keulaan edennyt ruuna taipui lopussa kolmanneksi. Liikaa esitystä ei voi moittia sillä 6-vuotias palasi tuohon kisaan pitkältä tauolta. Fredrik Perssonin suojatti on varmasti nyt parempi, stayer-matka suosii isosti ja todennäköisesti Hurricane Silas pääsee hakemaan alkumatkalla keulat. Tanskalaisvieras 11 Chablis D.K. hakee kolmatta peräkkäistä voittoaan. Viimeksi Odensessa ruuna karautti toisesta ulkoa hienolla tyylillä ylivoimavoittoon. Toki vastus on nyt viime startteja kovempi. 9 Ganyboy teki oikeinkin hyvän esityksen toissa kerralla Jägersrossa kiriessään kolmannesta ulkoa lujaa toiseksi. Viimeksi Axevallassa ruunan otteissa ei ollut samanlaista puhtia ja se oli sisäratajuoksun jälkeen vain tasapaksu. 2 Digital Indy on yksi lähdön mielenkiintoisimpia seurattavia monellakin tapaa. Orin 3-vuotiskausi päättyi joulukuussa Gävlessä sikäli murheellisesti, että se saattoi laukata jopa voittonsa isopalkintoisessa E3-revanssissa. Talven aikana ori on vaihtanut omistajaa ja tekee nyt debyytin taitavalta Ola Karssonilta. Voittoja on uralla vasta yksi, mutta Digital Indy on juossut urallaan jatkuvasti kovia Solvallan lähtöjä. 5 Borups Racing teki Halmstadissa mainion juoksun runnoessaan 1300 metrin kirillä ilman selkää väkevästi ykköseksi. Ruuna jatkaa tuon startin tavoin kengittä. Isompaan systeemiin vielä kolme jättiyllätysmerkkiä. 12 Adiago Trotin surkeaan tulosrivistöön ei pidä tuijottaa. Viimeksikin ruuna kiri Halmstadin hyvätasoisessa lähdössä takapareista lujaa loppua. Aamupäivän alle puolen prosentin kannatus on oudon vähän. 8 Olga Utca tuli Halmstadissa kaukaa kuudennesta ulkoa kirikierroksen positiivisesti 13,1-kyytiä nousten totoon. Tamma palasi kisaan pitkältä tauolta, joten nyt se lienee vieläkin parempi. 10 Chock Nock ei kyvyiltään ole tallikaverinsa Chablis D.K.:n veroinen, mutta ei sen pitäisi olla alle prosentin verran luotettu. Juoksunkulku: Digital Indy hakee ensin keulat, jotka todennäköisesti luovutetaan Hurricane Silasille. Pelijakauma: Digital Indy (4%) on maistuva merkki. Adiago Trot (0,4%), Olga Utca (1,6%) ja Chock Nock (0,6%) ovat jääneet oudon vähälle kannatukselle. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6, 11, 9, 2, 5 Suuri: 6, 11, 9, 2, 5, 12, 8, 10

Toto64-6 Päätöskohteessa niin moni asia puoltaa 4 Spartak Facea, että yli kolmen kuukauden tauosta huolimatta ruunaa on pidettävä selvänä suosikkina. Conrad Lugauerin treenattava on tottunut juoksemaan menestyksekkäästi huomattavastikin kovempia lähtöjä, pahimmilla vastustajilla on heikot lähtöpaikat ja Spartak Face pääsee todennäköisesti keulaan, josta voi olla mailin matkalla liian paha ohitettava. Kun muistetaan miten hyvässä tikissä Lugauer tapaa suojattinsa radoille tuoda, niin Spartak Face käy systeemien toiseksi läpivarmaksi. 10 La Plus Belle on tehnyt hyvät esitykset molemmissa kisoissaan talvitaukonsa jälkeen. Viimeksi Kalmarissa tammalla kierrettiin kierros ennen maalia johtavan rinnalle, josta se puristi väkisin ykköseksi. Christoffer Erikssonin suojatin ravi pysyi nyt paremmin loppuun asti kasassa, joskin edelleenkään askelluksesta ei voi antaa kiitettävää arvosanaa. Maililla ja takarivistä Spartak Facen lyöminen vaatisi entisestään tason nostoa. 8 Jeans'n Passion on hieno tamma, joka viimeksikin Jägersron 86-lähdössä lopetti keulasta 10,6-vauhtia ja vastaili varmoin ottein voittoon. Kasiradalta juoksusta voi tulla illan koitoksessa turhan vaativa. 5 Conrads Massiv ei ollut Kalmarissa likikään parhaimmillaan, mutta lienee nyt parempi saadessaan talvitauon jälkeen startin kroppaansa. Juoksunkulku: Spartak Face etenee alkumatkasta keulaan. 1 Eppur Si Muove tai 3 Havbergs Viking saa asemat suosikin takaa. Pelijakauma: Ei isompia vääristymiä. Spartak Face (43%) on oikein pelattu. Jeans's Passion (8%) voisi olla rahtusen enemmän luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4 Suuri: 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 6

Toto64-2: 3, 5, 7, 2, 8

Toto64-3: 6, 5, 3, 1

Toto64-4: 1

Toto64-5: 6, 11, 9, 2, 5

Toto64-6: 4

Suuri

Toto64-1: 6

Toto64-2: 3, 5, 7, 2, 8

Toto64-3: 6, 5, 3, 1

Toto64-4: 1, 3, 6, 11

Toto64-5: 6, 11, 9, 2, 5, 12, 8, 10

Toto64-6: 4

