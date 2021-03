Ravivihje: Toto64 Bollnäs 29.3.2021 – 138 703 euroa ekstraa

Toto64-1 Avauskohteessa moni seikka puoltaa 12 Recall Rivnerin menestystä, mutta hankala lähtöpaikka tasoittaa voimasuhteita tuntuvasti. Tamma sai Bollnäsistä lähes optimaalisen startin kauden avauskilpailuksi ja tuli johtavan takaa hyvissä voimissa maaliin. Tällä kertaa hevoselta otetaan etukengät pois, mikä tuo viime syksyn perusteella vielä lisäpykäliä hevosen otteisiin ja vastus on oikein sopivaa tasoa. Juoksun onnistuessa lähellä voittoa. 2 Anna Montana olisi viime starttien kaltaisella suorittamisella vahva menestyjäehdokas tähänkin lähtöön. Eskilstunan pistelähdössä tamma oli kirivaiheessa aivan omaa luokkaansa. Viimeksi se teki kolmannesta ulkoa mainion 12,2-vauhtisen 700 metrin kirin ja piti vauhtinsa rehdisti loppuun asti. Hevoselta otetaan tähän starttiin takakengät pois ja Peter G Normanin suojatti olisi keulaan päästessään vaikeasti ohitettavissa. 6 Edrica sai tehdä Bollnäsin pistelähdössä oman juoksunsa keulapaikalla ja voitti lopulta väljästi. Bollnäsissä tamma paranteli kirissä hyvin porukan hänniltä. Kunto on kohdillaan, eikä pärjääminen yllättäisi onnistuneella juoksulla. 10 Västerbo Burberryn kapasiteetti riittää mainiosti näihin sarjoihin, mutta aivan viimeinen terävyys tamman otteista on puuttunut. Markus Pihlströmin valmennettava kiri Rommessa hyvin kolmanneksi ja pääsee lyhyemmällä starttivälillä tähän kilpailuun. Viidentenä merkkinä mukaan 5 R.K.Rapida, joka paikkaili Bollnäsissä mukavasti avauskaarteen laukkansa ja nousi hyvällä loppuvedolla neljänneksi porukan hänniltä. Kunto tuskin on ainakaan laskussa neljänteen starttiin tauon jälkeen ja tarkalla juoksulla kärkipään sijoitus ei ole mahdoton ajatus. Avauskohteeseen enemmän revittäville mukavia yllätyshakuja saattaisivat olla ainakin 4 Dolly Style, joka ennakkoilmoituksen mukaan juoksee ensimmäistä kertaa ilman kaikki kenkiä, sekä 11 Bottnas Future, joka tekee parhaat juoksunsa juuri avojaloin. Lähtöpaikka ja kolmen kuukauden tauko asettavat sen kohdalle kuitenkin suuria kysymysmerkkejä. Juoksunkulku: Mesty voisi halutessaan puolustaa johtopaikan, mutta selkäjuoksu kelvannee ja Anna Montana etenee johtoon. Pelijakauma: Mesty (11%) on oudon paljon pelattu. Anna Montana (12%) on kiinnostavin merkki. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 12, 2 Suuri: 12, 2, 6, 10, 5

Toto64-2 8 The Big Bang on tehnyt viime monté-kisoissaan vakuuttavaa jälkeä ja kärkipään sijoitus on normaalionnistumisella taas lähellä. Viimeksi ruuna meni menojaan johtavan rinnalta ja Solvallan ykkönen tuli johtopaikalta murskatyyliin. Jennifer Perssonin taktiikka on varmasti jälleen totutun aktiivinen, mutta vastustajissakin on kyvykkäitä hevosia, eikä voitto tule ilmaiseksi. Varmistukset paikallaan. Pelaajat odottivat jo viimeksi 2 Allez Allezilta kovaa haastetta The Big Bangille, mutta tuolloin kilpailu vesittyi laukkaan. Startti vei virettä varmasti eteenpäin pitkän tauon jälkeen ja lähtöpaikkakin on nyt selvästi parempi. Ehjällä juoksulla voittokaan ei saa yllättää. 5 Walk Outin taulu ei kerro täyttä totuutta Pekka Korven suojatin montékyvyistä, kun voitokkaat viime syksyn startit ovat pudonneet tulosliuskalta pois. Ruuna sai Gävlestä startin kroppaan ja nopea kiihdyttäjä voi parantaessaan johtaa tätä lähtöä startista maaliin. Lähdössä on mukana muitakin hyväkuntoisia menijöitä. 4 Tingeling R.L. lopetti Eskilstunassa taustalta hyvin kolmanneksi ja tuli linjan yli terävällä potkulla. Gävlen voitto irtosi niukasti koko matkan johdon jälkeen. 7 Princess Orlando ei pysynyt Eskilstunassa The Big Bangin kyydissä, mutta kamppaili sen jälkeen hyvin kakkoseksi. Ratsastaja heikkenee tähän kilpailuun. Hyviltä paikoilta kiihdyttävät 1 Texas Elite ja 3 Whynot Me voittavat harvoin, mutta suosikkien epäonnistuessa nekin kykenisivät taistelemaan muun porukan kanssa tasapäin. Juoksunkulku: Walk Outilla on sauma hakea ainakin ensimmäinen johtopaikka haltuunsa. The Big Bangilla tullaan aktiivisesti eteenpäin. Montéssa tilanteet elävät lähdön aikana. Pelijakauma: The Big Bang (59%) on liian suuri suosikki. Allez Allez (8%) on kiinnostavin varmistus. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 8, 2, 5 Suuri: 8, 2, 5

Toto64-3 12 L.Q.Widde on huippulahjakkuus ja illan tehtävän pitäisi olla suoraan tauoltakin vain suupala matkalla kovempiin lähtöihin. Jörgen Westholmin suojatti nakutteli viime kaudella komean viiden voiton suoran, vaikka ei tuntunut ottavan hommaa vielä lainkaan tosissaan. Esimerkiksi Eskilstunan 24-alkuinen tulos syntyi johtopaikalta aivan puolivaloilla. Tällä kertaa räväkkä avaaja linkoaa juoksuradalta lujaa matkaan ja ruuna voi olla keulassa jo etusuoralle kaarruttaessa. Siitä se ei tätä lähtöä häviä. Varma. Tasaisesta haastajaporukasta erottuu hieman edukseen 6 Årdals Finpåvin, joka tuli Rommessa sisäratajuoksun jälkeen lujaa maaliin ja voimiakin tuntui jäävän varastoon. Bergsåkerin voitto tuli sitkeällä kirillä ulkoratoja pitkin. Kaiken natsatessa hyvä kaksarisauma. 2 Guli Eros teki Bergsåkerin tasokkaassa lähdössä kelpo juoksun johtavan rinnalta ja piti vauhtinsa hyvin maaliin asti. Lähtö on suosikin takana sopiva, mutta lähtörata tuo ison epäonnistumisriskin. 3 Govilja Viking pääsi Gävlessä tulemaan koko matkan kärkihevosen tuntumassa ja uran avausvoitto oli tosiasia. Tamma saanee jälleen hyvän juoksun kärkiryhmässä ja pystyy kamppailemaan totosijoituksista. 7 Vide Vikingin uran kolmesta voitosta kaksi on peräisin näistä lyhyen matkan volteista. Viime kisat eivät sen kohdalla paljoa lupaile, mutta starttiväli on tällä kertaa hieman lyhyempi ja ruunalta otetaan kaikki kengät pois. 9 Midgårds Viking otti tammikuussa helpon voiton johtopaikalta, mutta sen jälkeen hyppy on ollut herkässä. Juoksunkulku: L.Q.Widde avaa takamatkalta omaa vauhtiaan ja hakee johtopaikan jo etusuoralle kaarruttaessa. Trollskärs Modde seuraa sisäradalla lähimpänä. Pelijakauma: L.Q.Widden (75%) peliosuus keikkuu kipurajoilla, mutta todennäköisenä voittajana se on edelleen kelpo varma. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 12 Suuri: 12

Toto64-4 Neljäs kohde on kimurantti pähkinä purtavaksi. Lähtö ei hehku tasollaan ja ennakkosuosikit palaavat vielä kilpailutauoilta, eivätkä ole alustavilla peliosuuksillaan erityisen mielekkäitä pelikohteita. 5 Wait What meni viime kaudella hienosti, mutta kunto on suuri arvoitus tauon jälkeen ja paras terävyys voi olla vielä kateissa. Juoksunkulussakin on omat kysymysmerkkinsä. 2 Hottentoy otti tammikuussa kaksi komeaa voittoa, ensin Umåkerissa keulasta ja sitten johtavan rinnalta. Taukoa on kertynyt sen jälkeen kaksi kuukautta. 4 Miramaris Futura pääsi Bollnäsin heppoisessa pistelähdössä keulaan, eikä luopunut enää paikastaan. Ohjastaja yrittänee tässä samanlaisella taktiikalla, mutta perättäiset onnistumiset ovat olleet harvassa. Kokeillaan ohipeliä koko suosikkikolmikosta. Vihjesysteemien ensimmäinen merkki on toisen kerran tauon jälkeen kisaava 1 Loveyouecus. Bollnäsissä hevonen otti kierros juostuna yllättävän laukan ja se meni sisäradalta auttamatta hylkyyn. Ennakkoilmoituksen mukaan hevoselta otetaan tällä kertaa kaikki kengät pois ja laitetaan jenkkikärryt perään. Nappipaikalta mielenkiintoinen. 11 Sally's Love pystyisi ravatessaan ilman muuta osallistumaan tämän lähdön kärkikamppailuun. Ruuna avasi kauden Bollnäsissä helpolla keulavoitolla. Viimeksi Kevin Svedlundin suojatti laukkasi viimeisellä takasuoralla makoisista asemista toisesta ulkoa ja olisi ilman erhettään kamppaillut kärkipään sijoituksista. Huippukuntoisen Daniel Wäjerstenin tallin 8 Claude P.Hill avasi kauden suhteellisen tasokkaassa porukassa mukiinmenevällä juoksulla kolmannesta ulkoa. Juoksunkulku on tällä kertaa arvoitus ulkoradan lähtöpaikalta, mutta kapasiteetin puolesta mikään sijoitus ei yllättäisi. 10 Love Your Choice kiri Solvallassa mukavasti perille, vaikka sijoitus ei hänniltä juuri kohentunutkaan. Ennakkoilmoituksen mukaan ruunalta otetaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois, eikä sekään ole vaaraton sopivassa lähdössä. Viidentenä merkkinä systeemeille 9 O.F.V.Caboy, joka jäi kauden avauksessa taipuvan taakse pussiin ja lopetti sen jälkeen takajoukoista vielä mukavasti perille. Tarkalla reissulla ruuna on yksi monista mahdollisista menestyjistä. Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitava lähtö. Miramaris Futura on suosikki johtopaikalle. Vaiherikkaat tapahtumat eivät yllättäisi. Pelijakauma: Wait What (33%) ja Hottentoy (20%) eivät herätä kiinnostusta näillä peliosuuksilla. Loveyouecus (6%) ja Sally's Love (4%) maistuvat. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1, 11, 8, 10, 9 Suuri: 1, 11, 8, 10, 9

Toto64-5 1 Brenne Bitti on tehnyt hyvät juoksut molempiin talvitauon jälkeisiin kilpailuihin ja tehtävä näyttää tällä kertaa varsin sopivalta. Gävlessä tamma otti laukan viimeisellä takasuoralla kärjen tuntumasta ja hyppäsi maalisuoralla uudestaan juuri kun oli kirimässä takaisin voittokamppailuun. Rommessa edelle jäi vain kova Järvsö Tord. Nopea avaaja saa ykkösradalta onnistuneen reissun ja osallistuu ravatessaan voittokamppailuun. 8 Grude Bambi on kyvykäs ja suhteellisen suoritusvarma menijä tähän porukkaan. Bollnäsissä tamma kamppaili hyvätasoisen lähdön viidenneksi johtavan rinnalta. Harvakseltaan starttailleen viisivuotiaan kunto voi olla edelleen noususssa ja lähtöpaikka on mainio nopean Brenne Bittin takana. 6 Skeie Lotta on pilannut laukkoihin kauden molemmat kilpailunsa, mutta kyvyiltään se on aivan muiden paaluhevosten tasoinen menijä ja alustava neljän prosentin peliosuus on huippukiinnostava. Gävlessä se oli takamatkaltakin hakemassa johtopaikkaa jo ensimmäisessä kaarteessa, mutta laukka pilasi pelin. Tuolloin se oli pelaajien papereissa liki tasavahva Brenne Bittin kanssa ja nyt ero on kymmenkertainen jälkimmäisen hyväksi. Suurempaan systeemiin vielä kolme kyvykästä takamatkalaista. 15 B.W.Bille on lahjakas nelivuotias, mutta sarja ei ole tällä kertaa suotuisin. Gävlessä ori jäi ilman kiritiloja kovan kärkikaksikon taakse, mutta vaikea sanoa vaikuttiko tuo sijoitukseen. Jan-Olov Perssonin suojatti avaa lujaa ja pääsee tuurien käydessä heti hyviin asemiin. 14 Månbest A.M. päätti viime kauden hienoon kolmoseen kovan kärkikaksikon Lome Stormin ja Vimse Larsin takana. Gunnar Melanderin suojatilla on paljon kykyjä näihin sarjoihin ja talvitreeni on voinut tehdä ihmeitä sen iskukyvylle. 11 B.W.Kungenilla on niin ikään hyvä kapasiteetti tähän tehtävään, mutta juostava matka ja voltin kakkosrata eivät ole herkkua epävarmalle hevoselle. Viimeksi Jan Ove Olsenin suojatti oli keulasta iso pettymys, mutta rahkeita on huomattavasti parempaankin. 9 Vårbusanilla olisi kykyjä, mutta hyppy on todella herkässä. Viime kaudella tamman kohokohta oli Dannerossa saalistettu 75-ykkönen. Onnistuminen ei ole nyt kovinkaan todennäköistä suoraan tauolta ja vaikealta lähtöpaikalta. Juoksunkulku: Brenne Bitti ja Skeie Lotta avaavat parhaiten. Skeie Lotta on viime startin kaltaisella rykäisyllä suosikki johtopaikalle. B.W.Bille kiihtyy takamatkalta parhaiten. Pelijakauma: Brenne Bitti (42%) on erottunut turhan selkeäksi suosikiksi. Skeie Lotta (4%) on kiinnostava yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1, 8, 6 Suuri: 1, 8, 6, 15, 14, 11

Toto64-6 Päätöskohteen ideana on yrittää ohitusta suosikki 1 Honey Journeysta. Katja Melkon suojatti on tehnyt viime aikoina kelpo esityksiä 75-tammasarjoissa ja etenkin Axevallan kakkonen johtavan rinnalta ansaitsee täydet kymmenen pistettä. Tällä kertaa takaa-ajoon lähtee rutinoituneempia vastustajia ja muiden paaluhevosten puuttuessa ne saavat automaattisesti kelpo juoksuasemat parijonosta, mikä vaikeuttaa oleellisesti Jorma Kontion ajokin karkumatkaa. 12 Got To Dash palasi Eskilstunaan valmiissa kunnossa tauolta ja hävisi voitonkin vasta aivan kalkkiviivoilla. Tuolloin se otti puolta kilometriä pidemmällä matkalla 20 metriä kiinni paalun Artful Deimosia, joka on kapasiteetiltaan vähintäänkin Honey Journeyta vastaava menijä. Nyt se pääsee kilpailuun tuo startti alla ja Petri Salmelan suojatilta riipaistaan vielä kaikki kengät pois, mikä on selkeä plussa. Ruuna on juoksun onnistuessa vaikeasti pideltävissä. Suuremman systeemin toinen merkki 7 Matadoren Eme debytoi Bergsåkerissa Tomas Pettersonilta hienolla esityksellä ja uhitteli maalisuoran kamppailussa kovaa Coin Perduta. Startti vei virettä varmasti eteenpäin ja juoksuradalta ruuna saa tälläkin kertaa hyvän juoksun kärjen tuntumassa. 10 Andre Agassi oli viimeksi selkeä pettymys johtopaikalta, mutta kapasiteetti edellyttää huomattavasti parempaankin. Umåkerissa ruuna kierteli ulkoratojen kautta niukkaan voittoon. 11 Livi Majesty laukkasi viimeksi loppukaarteeseen ja olisi ilman sitä taistellut lähinnä kolmossijasta. Umåkerissa edelle jäi vain kanuunakuntoinen Willmer Gel. Lähtöpaikka on haastava, mutta tuurien käydessä kärkipään sijoituksetkaan eivät suuremmin yllättäisi. Juoksunkulku: Honey Journey ottaa porukan komentoonsa ja lähtee vetämään tasaista vauhtia. Matadoren Eme hakee juoksuradalta paikkaa sen takana. Pelijakauma: Honey Journey (52%) on vain yksi monista mahdollisista voittajista ja siten selvästi liikaa pelattu. Got To Dash (11%) on kohteen kiinnostavin merkki. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 12 Suuri: 12, 7

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 12, 2

Toto64-2: 8, 2, 5

Toto64-3: 12

Toto64-4: 1, 11, 8, 10, 9

Toto64-5: 1, 8, 6

Toto64-6: 12

Hinta: 9,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-29&track=Bs&race=4&pool=T64&selections=[12,2],[8,2,5],[12],[1,11,8,10,9],[1,8,6],[12]&stake=0,1&price=9



Suuri

Toto64-1: 12, 2, 6, 10, 5

Toto64-2: 8, 2, 5

Toto64-3: 12

Toto64-4: 1, 11, 8, 10, 9

Toto64-5: 1, 8, 6, 15, 14, 11

Toto64-6: 12, 7

Hinta: 90,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-29&track=Bs&race=4&pool=T64&selections=[12,2,6,10,5],[8,2,5],[12],[1,11,8,10,9],[1,8,6,15,14,11],[12,7]&stake=0,1&price=90

PieniToto64-1: 12, 2Toto64-2: 8, 2, 5Toto64-3: 12Toto64-4: 1, 11, 8, 10, 9Toto64-5: 1, 8, 6Toto64-6: 12Hinta: 9,00 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 12, 2, 6, 10, 5Toto64-2: 8, 2, 5Toto64-3: 12Toto64-4: 1, 11, 8, 10, 9Toto64-5: 1, 8, 6, 15, 14, 11Toto64-6: 12, 7Hinta: 90,00 €Tästä kupongille: