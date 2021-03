Ravivihje: GS75 Östersund 28.3.2021

Tammalähdössä uskotaan 5 La Cerisen koko matkan johtoon. Tamma avasi Aleksi Kytölän treenistä hienolla juoksulla ja parantaa startti alla edelleen. Hevonen taittoi taivalta kolmannessa ulkona ja nousi 12,8-vauhtisella 700 metrin kirillä haastamaan keulan kovaa Even's Good Girliä. Hevosella on allaan hyvä rutiini Etelä-Ruotsin kovista lähdöistä, joihin verrattuna tämän päiväinen vastus ei näytä mitenkään erityisen kovalta. Ohjastaja vahvistuu Mats E Djusen hypätessä rattaille.

8 A Whispering Angel tekee jatkuvasti vahvaa työtä, mutta lähtöasemat ovat tällä kertaa erittäin haastavat. Viimeksi hevonen luovutti keulapaikan suosiolla suursuosikki Navonalle ja haastoi sen lopussa tiukkaan voittomatsiin. Toissa kerralla Umåkerissa se joutui antautumaan johtavan rinnalta ja sama paikka voi olla sen kohtalona tälläkin kertaa.

1 Global Worthy avasi kauden helpolla kirivoitolla, mutta toki tehtäväkin oli selvästi tämän päiväistä sopivampi. Tamma on ollut eturivistä epävarma, eikä ole ensiaskeleilla mikään raketti. Jenkkikärryt mielenkiintoinen varustemuutos. 10 Magic From Hill ei pysynyt Bergsåkerissa Navonan ja A Whispering Angelin kyydissä hyvän juoksunkaan jälkeen, mutta startti vei virettä parempaan suuntaan, eikä kärkipään sijoitus yllättäisi sopivalla juoksulla. 4 Candy Lane kiri Bollnäsissä ykköseksi, vaikka joutui peruuttelemaan alussa aivan porukan hännille. Menestys on tiukassa, kun starttiväliä on kertynyt jälleen ja vastus tiukkenee.

Juoksunkulku: La Cerise irtoaa omaa vauhtiaan matkaan. A Whispering Angel kiertyy rinnalle. Matkavauhti on sopuisaa.

Pelijakauma: La Cerisen (32%) peliosuudessa on varaa kasvaakin. Magic From Hill (17%) on liikaa pelattu.