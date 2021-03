Ravivihje: Toto75 Solvalla 27.3.2021

Toto75-1 Finaalikierros aloitetaan heti riskivarmalla, sillä Åbyssä lähes kalkkiviivoille asti johtaneen 5 Pere Ubun viime lauantain suoritus takaa oli vaisumpi. Peter Untersteiner ei ole kuitenkaan vaikuttanut viikon kommenteissaan erityisen huolestuneelta, ja kengittä sekä jenkkikärryistä menevä ruuna voi hieman toissakertaista rauhallisempana pysyessään viedä Klass I -finaalia maaliin asti. Toki viikon takaisen perusteella kehnompikin suoritus on tietysti myös nyt mahdollinen, mutta moni tuijottaa viime starttiin ehkä liikaakin ja peliosuus pysyy maltillisena. Uskotaan ruunan palaavan tasolleen, jolloin voitto olisi liki.

Lähtö on kauttaaltaan tasainen ja varmistusten tielle lähdettäessä merkkejä saakin viljellä laajalti. 7 Timo Lane oli kuun alussa tosi hyvä ilman kenkiä voitettuaan juuri Solvallassa johtavan rinnalta. Viime suoritus oli hieman tasaisempi, vaikka Maestro Crowen ohittaminen ei toki ole monelle muullekaan helppoa. 9 Tullibardine Boe ei ole odotuksista huolimatta onnistunut 75-tasolla, mutta huonoa tuuriakin on ollut matkassa. Voimia on jäänyt tämän vuoden starteissa varastoonkin.

3 Joseph Bokon viime kisat Suomessa ovat olleet ihan ok, mutta finaalin voittaakseen ruunalta vaaditaan vähän terävöitymistä. Kelien nopeutuminen ei sitä ehkä puolla, mahdollinen silti. Aiempaa paremmalta paikalta aloittava 2 Leon Zon kuuluu myös kupongille, jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä. Toissa kerralla sen eväät ehtyivät raskaissa olosuhteissa, mutta viime lauantaina loppu kulki taas tutun reippaasti.

Suuryllätykseen sisäkautta Åbyssä kirinyt 11 Awesome Kronos tuntuu hankalista asemista melko paljon pelatulta, sillä aiemmalla urallaan ruunalla on ollut juuri takarivistä lähtemisessä ongelmiakin. Startin onnistuessa se toki voi nopean Pere Ubun takaa hankkiutua hyviinkin asemiin. 1 Enge Eros ei ole riittävän nopea ensi metreillä paikkaansa puolustaakseen, eikä virekään ole ollut ehkä aivan sataprosenttinen, mutta kenkien riisuminen ensimmäistä kertaa herättää mielenkiintoa.

Juoksunkulku: Pere Ubu lataa keskeltä tasaisemmin käynnistyvien sisäpuolen hevosten edelle. 8 Cash Cowboy on myös nopea, eikä edellisen kantaan pääseminen uloimpaakaan ole aivan mahdotonta. Timo Lane johtavan rinnalle?

Pelijakauma: Pere Ubu (18%) vaikuttaa edulliselta, myös Tullibardine Boe (11%) voisi olla hieman enemmän pelattu. Liikaa peliä ovat keränneet Joseph Boko (21%) ja Awesome Kronos (11%).

Ranking: A) 5, 7, 9 B) 3, 2, 11, 1, 10, 8 C) 6, 4, 12 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto75-2 Finaalilähtöjen lisäksi 75-kupongille on nostettu mielenkiintoinen 4-vuotiskisa vajaan tammaeliitin sijasta.

5 Manny Muscle ei onnistunut yli miljoonan kruunun tilistä huolimatta viime vuoden tärkeimmissä paikoissa aivan täydellisesti. Ratahiitit alla ori lienee heti valmis menestymään, ja jos Erik Adielssonin ajokin tietäisi selviävän tässä keulaan, voisi siinä olla korkeista prosenteista huolimatta varma-ainestakin. Juoksusta ei ehkä tule niin suoraviivaista ja sen myötä passiivisempikin ajosuoritus on mahdollinen, kun kyse ei ole kauden tärkeimmästä kisasta. Varmistukset ovat siis paikallaan.

2 Hector Sisu aloittaa myös kautensa, mutta sekin on saanut jo reipasta liikettä ja ainakin vuosi sitten Petri Salmelan suojatti pystyi heti tauoltakin erinomaiseen suoritukseen. Kuskin halutessa se voi olla lähdön keulahevonen ja suosikkia selvästi vähemmän pelattuna ruuna on perusmerkkejä.

Takarivistä aloittavan 9 Mr Mah Canin läpimurto jäi vielä viime vuonna tekemättä, mutta pari tyylikästä keulavoittoa jo napannut ruuna vaikuttaa nyt siihen valmiilta. Eskilstunassa Robert Berghin valmennettava pisteli päätöspuolikkaan 09,1-kyytiä. Takaakin mahdollinen, kuten 75-divisioonista talven aikana rutiinia hakenut 10 Axel Rudakin. Sen kehityskäyrä on sojottanut vahvasti yläviistoon ja onkin mielenkiintoista nähdä, missä ori menee ikätovereitaan vastaan. Peliosuus tuntuu ainakin liian matalalta.

Huiman juoksun E3-karsinnassa elokuun alussa tehnyt 6 No Doubt ei onnistunut enää sen jälkeen 3-vuotiskaudella, mutta vaikutti tammikuun startissa aivan asialliselta. Jos kenkien riisumisen myötä meininki on sama kuin alkukesällä, ei Emilia Leon suojatin voitostakaan voi tässä yllättyä. Sitä ei ole maksettu isompiin 4-vuotiskisoihin, joten tällaisen yksittäisen rahalähdön merkitys on suurempi kuin monille muille.

Isompaan vihjesysteemiin nostetaan vielä kolme muutakin. 8 Sidney Celeberin läpimurto huipulle on myös tänä vuonna mahdollinen ja kauden avauksessa ruuna vaikutti jo erittäin hyvävireiseltä. Kovassa vauhdissa ravi ei tosin lopussa pysynyt ihan mukana.

1 Hulken Sisu on tehnyt jo pari kelvollista suoritusta ja nousujohteisten otteiden jatkuessa sekään ei ole vailla saumaa tässä. Lähtönopeuden puute tosin aiheuttaa jäämisen alussa taaemmas. Tauon aikana ruunattu 7 Furies Rain menee heti kengittä ja jenkeillä. Viime kesän E3-finaalissa se esitti vastaavalla varustuksella erittäin reippaan loppuvedon.

Juoksunkulku: Viisi keskimmäistä hevosta pystyy avaamaan hyvin. Hector Sisu on juoksunkulun avainhevonen ja tauosta huolimatta sillä ajetaan ehkä keulasta. No Doubt voi olla ulkoa tiukin haastaja alussa. Kuolemanpaikka ei houkuttele taukohevosia, joten ehkä Mr Mah Can etenee siihen jossain vaiheessa?

Pelijakauma: Manny Muscle (43%) on liian suuri suosikki. Aliarvostettuja ovat Hector Sisu (11%) ja Axel Ruda (7%).

Ranking: A) 5, 2, 9, 10 B) 6, 8, 1, 7 C) 3, 11, 12 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 5, 2, 9, 10 Suuri: 5, 2, 9, 10, 6, 8, 1, 7

Toto75-3 Tasainen Klass II -finaali yritetään selvitä vain kahdella merkillä, joista toinen lienee kisan keulahevonen. 6 Lucky Truc ei ole onnistunut vielä 75-tasolla voittamaan, mutta kapasiteetista se ei ole jäänyt kiinni. Tammikuussa Jägersrossa ruuna laukkasi kovassa kiihdytyksessä avauskurviin ja seuraavalla kerralla kärkipaikalta loppusuoralla. Johan Untersteinerin ajamana 4-vuotias on ravannut viime starteissa ja jatkanut vahvoja otteita. Viimeksi Åbyssä tehtävä takaa ei ollut helppo ja kakkossija oli lopulta maksimi keulasta hallinnutta 7 Cassius Imaa vastaan. Nyt Lucky Truc voi ladata johtoonkin, mutta voitto on ulottuvilla myös muilla juoksuilla.

Toinen pelihevonen on vaisummasta viime esityksestä huolimatta 4 Zeolit. Axevallan kisa tuntui ratkaistulta ruunan leiskauttaneen kovimman kilpakumppanin ohi keulaan puolimatkassa, mutta lopussa Jari Åkerfeldtin 4-vuotias taipui selvästi. Myös viime vuoden päätteeksi ruuna oli samalla radalla hieman vaisu, joten ehkä suorituksille on jokin yhteinen nimittäjä? Jos kenkien riisumisesta ja jenkkikärryistä on lisäapua, voi ruuna pystyä pitämään ulkopuolelta yrittävät aisoissa alussa. Keulapaikka ei toki ole sillekään vaatimus voittoon.

5 Mandela Zon on ollut kaikissa tämän vuoden starteissa erinomainen, eikä tuurien kääntyessä finaalivoittokaan olisi tietysti mahdottomuus. Kolmella ykkösellä kauden aloittanut 10 Condior oli 75-täysosumasta huolimatta Axevallassa tyyliltään selvästi aiempaa huonompi, eikä takarivin paikka tunnu siihen nähden nyt edulliselta. Toki taitava treenari on voinut onnistua hiomaan otteet taas paremmiksi.

9 D.Day Zet oli Rommen kisassa keulassa turhan meneväinen ja tuli lopussa ohitetuksi. Finaalivoittoon silläkin on edellytyksiä, mutta juoksupaikka voi tasaisten avaajien takaa jäädä alussa kauaskin.

Jos yllätystä hakee, vaativasta paikasta huolimatta 8 Yuvaraj voisi omata siihen pieniä saumoja, sillä oriin otteet tuntuvat kehittyvän jatkuvasti parempaan suuntaan. Pitkällä kirillä sillä oli Axevallassa jo ote Condiorista, mutta menetti sen päätössatasella.

Juoksunkulku: Lucky Truc on eturivin hevosista liukkain, mutta satsattaessa myös Zeolit ja Mandela Zon pystyvät avaamaan hyvin. Jompikumpi kahdesta ensin mainitusta lopulta keulassa.

Pelijakauma: Lucky Truc (23%) on oikea suosikki, Zeolit (14%) voisi olla hieman enemmänkin pelattu. Condior (20%) on yliarvostettu.

Ranking: A) 6, 4 B) 5, 10, 9, 8, 3, 7 C) 1, 11, 2, 12 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 6, 4 Suuri: 6, 4

Toto75-4 Kovenevasta tehtävästä huolimatta 1 Georgia Am saa tammatasoituksen ykkössuosikin viitan suosiollisista asemista. Keulasta toissa kerralla hallinnoinut 5-vuotias pisteli viime lauantainakin samalta paikalta juosten perille, mutta Joyful Trix kiri silti niukasti edelle. Keulajuoksu häämöttää tässäkin ja hieman laiskansorttisella menijällä voi olla vielä varaa parantaakin.

15 Ultra Bright voitti vastaavista asemista kolme viikkoa sitten saatuaan kiriin mukavasti vetoapua. Tempun uusimiseen vaaditaan samanlaista juoksua, mutta finaalissa se voi onnistuakin, sillä moni voi olla aktiivinen jo hyvissä ajoin.

Vahvassa nousussa oleva 2 Teton Sweet Lindy kuuluu myös aikaisin systeemeihin. Toissa startissa kuolemanpaikalta kelvollisesti venynyt tamma kiri viimeksi parijonosta hallittuun voittoon isommin patistelematta ja voi vastaavalla reissulla olla tässäkin vaarallinen.

Välipaalulta parhaat edellytykset omaa startin onnistuessa 13 Call Me Brodda, joka on hankkinut rutiinia oriita ja ruuniakin vastaan lauantaitasolla. Mantorpin keulavoiton jälkeen tamma kipusi viimeksi pronssidivisioonassa 10-lopetuksella hyvin kärjen tuntumaan.

Kierroksen paras pommihaku on ehdottomasti tämän lähdön 3 Västerbo Jolene. Kajsa Frickin valmennettava olisi voittanut toissa kerralla Rommessa vahvan kirin päätteeksi ilman 100 metriä ennen maalia tullutta laukkaa, mutta erheen takia 6-vuotias pysyy vastaavasti tässä edelleen paaluhevosena. Pari viikkoa sitten se nousi kaukaa takaa 10,7-vauhtisella 400 metrin vedolla totoon, joten kunto pitää edelleen.

Myös 8 Amazon Fontissa on epäsopivasta sarjasta huolimatta edelleen ideaa. Jatkuvasti hyvin loppua kirivä italialainen voi juoksun onnistuessa ohittaa tässäkin monet kirikierroksella. Sisäpuolelta aloittava 7 Havana Boko omaa hyvän luokan. Debyytti uusista käsistä ei vielä onnistunut, mutta startti kropassa luvassa lienee selvästi parempaa.

Leveämpikin rastitus voi olla paikallaan ja silloin kyseeseen tulevat lähinnä paalun muut kolme hevosta. 4 Lorelei Marie ei pystynyt viimeksi haastamaan sisältä Georgia Amia, mutta balanssia kevennetään tähän. Kyvykkään 5 Diversity Pellinin murheena on lähtöpaikka, joka tietänee jäämistä taustalle alussa. 6 Bearicecreamin edellytys kärkipään sijoitukselle on nappionnistuminen kiihdytyksessä. Viimeksi vastaavalta paikalta alku oli hieman liian tahmea, mutta kuski on ainakin nyt optimaalisin.

Juoksunkulku: Georgia Am pitää todennäköisesti kärkipaikan. Bearicecream voi päästä Jepsonin avulla ripeämmin matkaan ja omaa pienen keulasauman. 20 metristä ripeimmin aloittavat juoksuratojen hevoset sekä 9 La Paradeta ja Havana Boko.

Pelijakauma: Suosikit ovat keränneet liikaakin kannatusta. Västerbo Jolene (2%) maistuu kovasti, myös Amazon Font (3%) on alipelattu.

Ranking: A) 1, 15, 2 B) 13, 3, 8, 7, 4, 5, 6 C) 9, 12, 11, 10 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 1, 15, 2, 13, 3, 8, 7 Suuri: 1, 15, 2, 13, 3, 8, 7

Toto75-5 Axevallan tavoin 1 Ubiquarian Face starttaa luottohevosena myös finaalikierroksella. Keulapaikan valtaaminen ei viimeksi onnistunut, mutta 5-vuotias rutisti voittajaksi johtavan rinnaltakin. Ykkösradalta lähtönopeuden riittäminen johtopaikan puolustamiseen ei ole varmaa, mutta suljetumpaan päävarustukseen siirtyminen tuonee lisää terävyyttä ja mahdollisuudet ovat olemassa. Paikka voi olla haettavissa toisessakin vaiheessa ja startti kropassa otteitaan luultavasti parantava ori pystyy voittoon muualtakin, kuten viimeksi nähtiin. Keulasta suosikin ohittaminen tuskin onnistuisi.

Varman kovin vastustaja on ehdottomasti 5 Global Undecided, joka on löytänyt uudenlaisen treenin myötä otteisiinsa taas paremman potkun. Kengätkin riisutaan tällä kertaa, aiemmin ruunan parhaat suoritukset ovat tulleet juuri avojaloin. Pienen kysymyksen voi asettaa siihen, onko kovia juoksuja urallaan saaneen menijän taistelutahto enää aivan entisellä mallilla?

9 Beartime latasi Åbyssä juoksuradalta suoraan keulaan, eikä antanut muille sen jälkeen mitään mahdollisuuksia. Selkäjuoksuilla hyviä lopetuksia tehneeksi hevoseksi ehkä enemmän aiemmin profiloitunut ruuna saanee nyt taas tutumman reissun. Jos juoksupaikka löytyy suhteellisen läheltä kärkeä, ei voittokaan ole mahdoton ajatus.

7 Remarkable Feet voi olla ulkona olevasta lähtöpaikasta huolimatta merkittävä tekijä kiihdytyksessä, mutta varsinkin täydellä matkalla jenkin parhaat suoritukset ovat tulleet takaa. Eskilstunassa loppua tultiin vauhdilla Spickleback Facen puristaessa päätössatasella edelle.

Vahvasti uusista käsistä aloittaneen 4 Rally Hansin viime suoritukselle on annettu ehkä liikaakin painoarvoa. Rommessa ori hävisi selvästi Remarkable Feetille ja Global Undecidedille. Jatkoa ajatellen 5-vuotiaan edesottamuksia on hyvä kuitenkin pitää silmällä. 6 Malkin pystyy ajoittain koviinkin juoksuihin, kun terveyspuoli sallii. Rommessa ravi heikkeni loppua kohti, joten pidempi starttiväli on tässä kohtaa vain plussaa.

8 Zio Tom Jetillakin on eväät menestyä tällä tasolla, mutta juoksun onnistuminen riittävän hyvin ulkoradalta ei tietysti ole ollenkaan varmaa.

Juoksunkulku: 2 Mr Clayton J.F. on rinnalta kova haastaja Ubiquarian Facelle heti alussa, mutta voi tilanteen niin näyttäessä pudottaa heti tämän taaksekin, sillä selkäjuoksu on joka tapauksessa haussa. Remarkable Feet voi räväyttää ulompaa kohti kärkeä, muttei sillekään keulapaikka ole välttämättä ainoa vaihtoehto. Suosikki pysynee kuitenkin Global Undecidedin etupuolella.

Pelijakauma: Oikeat suosikit. Rally Hans (12%) tuntuu liikaa pelatulta.

Ranking: A) 1, 5 B) 9, 7, 4, 6, 8, 3 C) 2, 12, 10 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto75-6 Rata-arvonta käänsi pronssifinaalissa vaakakupin 1 Sweetmanin puolelle, sillä keulapaikka häämöttää nopealle avaajalle ja kaksi kovinta vastustajaa joutuu samalla aloittamaan hankalimmista asemista. Helmikuun alussa edellisen finaalin juuri johtopaikalta vienyt ruuna joutui viimeksi keulassa kiihdyttämään välillä vauhtia rinnalla kinastelleiden takia, mutta vastasi silti varmasti maaliin saakka. Finaalissakaan vauhdin säätäminen leppoisaksi ei useimmiten onnistu ja melko suureksi suosikiksi kohonnut Sweetman saa tyytyä vain pikkusysteemin apuvarman rooliin.

8 Oxidizer on luultavasti hevosena suosikkia parempi ja muutaman vaatimattomamman esityksen jälkeen viime startit ovat taas olleet merkki kovasta luokasta. Åbyssä ruuna ratkaisi tyylikkäästi johtavan kupeelta ja jatkoi Rommessa helpolla keulavoitolla. Viime syksyn kisoissa se oli erityisen hyvä kengittä ja tällä kertaa ne riisutaankin taas. Vaarallinen.

Myös 12 Phoenix Photo omaa hyvän kapasiteetin, mutta sen osalta viime startit eivät ole menneet täysin tuubiin. Välirevittelyn jälkeen Axevallassa Sweetmanin taakse pudottanut ruuna jäi lopulta pussiin. Sen saumoja ei ole syytä tuomita näistäkään asemista.

Myös kaksi vähemmän pelattua hevosta nostetaan lapulle. 3 Upper Face vaikuttaa Kolgjinin tallin nelikosta selvästi varteenotettavimmalta kortilta. Åbyssä loppu 2. ulkoa sujui alle 10-kyytiä, mutta sisältä tuikannut Zaffiro Jet ehti niukasti edelle. Paikka toiselta radalta kärjen läheltä löytynee nytkin, eikä voittoisa kirikään yllättäisi isosti.

2 Love Hålerydin taulu on päässyt huonoon kuntoon, mutta vireessä ei ole vikaa. Åbyssä takaa liukkaasti lopun liikahtanut ruuna laukkasi viimeksi voimissaan loppukaarteen alussa. Paikka on oleellisesti aiempaa parempi ja reippaalle avaajalle on luvassa juoksu kärjen lähellä.

6 Eclipse Am ei lopulta ollutkaan Axevallassa kuskista huolimatta likaisen työn tekijä, vaan säästi paukkunsa päätöskierrokselle ja punnersi Sweetmanin tuntumassa toiseksi. Tasaiselle avaajalle ulompaa juoksun onnistuminen ei ole päivänselvää. 5 Digital Class voisi reipastempoisessa kisassa yltää totokamppailuun, sillä rehti tamma on kunnossa ja saa mahdollisesti varustevirityksiäkin.

Juoksunkulku: Sweetmanin kiihdytys sisäradalta ei ole aina onnistunut, mutta normaalisti sillä on hyvä tilaisuus puolustaa kärkipaikka, sillä kovin haastaja Love Håleryd on heti rinnalla. Kolgjinin nelikko sekä akseli Oxidizer-Phoenix Photo kuitenkin huolehtinee siitä, ettei vauhti mene matkalla kävelyksi.

Pelijakauma: Sweetmanin (41%) kannatus on jo yläkantissa. Upper Face (6%) ja Love Håleryd (3%) ovat maistuvia hakuja.

Ranking: A) 1, 8 B) 12, 3, 2, 6, 5 C) 7, 10, 4, 11, 9 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 1 Suuri: 1, 8, 12, 3, 2

Toto75-7 Jämäkän paluun pitkältä paussilta Axevallassa kaksi viikkoa sitten tehnyt 2 Handsome Brad on pelattu kultafinaalissa yllättävänkin selväksi pohjaksi. Peliosuus perustuu tietysti lähtöpaikkaan ja olettamukseen Carl Johan Jepsonin ajokin keulapaikasta, jonne selvitessään ori olisikin tietysti voitonsyrjässä kiinni. Selviönä tätä juoksuskenaariota ei kuitenkaan voi pitää, kun 5 Disco Volante syöksyy optimaaliselta keskiradalta sen kimppuun kiihdytyksessä. Kauden avauksessa 4. ulkoa vahvasti toiseksi kirinyt Handsome Brad pystyy toki voittoon muullakin juoksulla.

7 Sorbetin otteisiin tuli kenkien riisumisen myötä odotettu parannus ja Solvallan voitto irtosi lopulta helposti oriin päästyä suosiolla kärkeen vastustajien mitattua alussa vauhtia keskenään. Vetolaput jäivät ylös ja huput korviin. Tällä kertaa keulaan tuskin on asiaa, mutta Örjan Kihlströmin ajokilla on edellytykset matsiin johtavan rinnalta, varsinkin jos muiden paukut kuluvat jo alussa.

Disco Volante oli viimeksi aivan liian meneväinen ja väsyi johtavan rinnalle kierrettyään selvästi lopussa. Solvalla tarjoilee ruunalle ehkä paremmat edellytykset menestymiseen ja huippupaikalta keulaan selviäminenkin on mahdollisuuksien rajoissa. Siinä tapauksessa voitostakaan ei sovi yllättyä, vaikka Handsome Brad ja Sorbet ovatkin kovia tekijöitä ratkaisumetreillä.

Neljäntenä hevosena systeemiin nousee 6 Antonio Trot, vaikkei kaikkien edellisten lyöminen takaa olekaan helppo tehtävä. Ruunan vire on kuitenkin sen verran vahvalla mallilla, ettei sitä parista passiivisemmasta reissusta huolimatta ole nyt selvästi vähemmän pelattuna syytä sivuuttaa.

Voiton luisuminen em. kvartetin ulkopuolelle olisi jo suuremman luokan pommi. 8 Floris Baldwin oli toki vakuuttava toissa kerralla, mutta esiintyi viime lauantaina Birissä selvästi tahmeammin ja paikka on nyt melko hankala. 9 Hawk Cliff palasi Mantorpin epäonnistumisen jälkeen normaalille hyvälle tasolle viimeksi, vaikkei sijoitus sitä kerrokaan. Veteraani 10 On Track Piraten on myös mainiossa vireessä viime starttien perusteella.

Juoksunkulku: Handsome Brad pyrkii pitämään Disco Volanten alussa ulkopuolellaan ja voi saada välistä kiihdyttävästä 3 Västerbo Grosboisista tehtävään pientä apuakin. Jos temppu onnistuu, seuraava kysymys on, rauhoittuuko Disco Volante rinnalla? Jos vauhti sallii, Sorbet etenee johtavan rinnalle jossain vaiheessa.

Pelijakauma: Handsome Brad (46%) on noussut liiankin suureksi suosikiksi. Sorbet (26%) voisi olla muutaman yksikön enemmänkin pelattu, myös Antonio Trot (6%) on aliarvostettu.

Ranking: A) 2, 7 B) 5, 6, 8, 9, 10 C) 3, 4, 11, 12, 1 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 2, 7, 5, 6 Suuri: 2, 7, 5, 6

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 5

Toto75-2: 5, 2, 9, 10

Toto75-3: 6, 4

Toto75-4: 1, 15, 2, 13, 3, 8, 7

Toto75-5: 1

Toto75-6: 1

Toto75-7: 2, 7, 5, 6

Hinta: 11,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-27&track=Sv&race=5&pool=T75&selections=[5],[5,2,9,10],[6,4],[1,15,2,13,3,8,7],[1],[1],[2,7,5,6]&stake=0,05&price=11,2



Suuri

Toto75-1: 5

Toto75-2: 5, 2, 9, 10, 6, 8, 1, 7

Toto75-3: 6, 4

Toto75-4: 1, 15, 2, 13, 3, 8, 7

Toto75-5: 1

Toto75-6: 1, 8, 12, 3, 2

Toto75-7: 2, 7, 5, 6

Hinta: 112,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-27&track=Sv&race=5&pool=T75&selections=[5],[5,2,9,10,6,8,1,7],[6,4],[1,15,2,13,3,8,7],[1],[1,8,12,3,2],[2,7,5,6]&stake=0,05&price=112

PieniToto75-1: 5Toto75-2: 5, 2, 9, 10Toto75-3: 6, 4Toto75-4: 1, 15, 2, 13, 3, 8, 7Toto75-5: 1Toto75-6: 1Toto75-7: 2, 7, 5, 6Hinta: 11,20 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 5Toto75-2: 5, 2, 9, 10, 6, 8, 1, 7Toto75-3: 6, 4Toto75-4: 1, 15, 2, 13, 3, 8, 7Toto75-5: 1Toto75-6: 1, 8, 12, 3, 2Toto75-7: 2, 7, 5, 6Hinta: 112,00 €Tästä kupongille: