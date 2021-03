Ravivihje: Toto64 Solvalla 26.3.2021

Neljännen kohteen voittajasta ei liene epäselvyyttä mikäli 5 Helluva Am on likikään normaali, niin vakuuttava tamma oli voittojuoksuissaan. Tammikuun lopun Eskilstunan kisassa se taipui kovatasoisesta 75-lähdöstä ja kuolemanpaikkajuoksusta huolimatta turhan pahoin, mutta moni muukin Katja Melkon treenattava alisuoritti noihin aikoihin. Parin kuukauden tauolta palaava 4-vuotias on nyt takuulla parempi, vastus on todella sopivan näköinen ja Melkon stallform on ainakin kohdallaan. Viimeisen kuuden startin saldo on 6 5-1-0. Isoin kysymysmerkki taitaakin tulla rattaille hyppäävästä Jimmy Dahlmanista, joka on asiallinen kuski viime vuonna enintään sata starttia ohjastaneiden lähtöön, mutta ei silti luotettavin narumies.

Suurempaan systeemiin kolme varmistusta. Kovia lähtöjä kolunnut 13 Ale' Pride Gar on tauluaan parempi ja kyvyiltään lähimpänä suosikkia. Toissa kerralla Åbyn 75-lähdössä tamma tuli niin voimissaan maaliin, että kiritilat saadessaan se olisi voinut osallistua jopa voittotaistoon. Viime Mantorpin juoksun voinee unohtaa, sillä huippuraskaissa olosuhteissa paikka johtavan rinnalla olisi ollut monelle muullekin liian kovaa keittoa.

11 Girlpower Sisu ei voi nykyvireessään enää pitkään välttyä voitolta. Toissa kerrallakin Eskilstunassa se hävisi vain toisessa T64-kohteessa juoksevalle Knowwhentohold'emille, viimeksi Solvallassa tamma jäi hienon näköisenä umpipussiin. Isoksi eduksi on laskettava, että suurimmalla osalla lähdön hevosista kuski heikkenee, Girlpower Sisulla pysyy samana kuin aiemminkin.

Jättiyllätysmerkkinä kuitille alle prosentin kannatukselle jäänyt 6 Jordan, jolle on jäänyt parissa viime startissa runsaasti jossiteltavaa. Turussakin ruuna virui pitkään pussissa rintaman takana ja tuli voimissaan maaliin.

Juoksunkulku: 2 Bee Combo lähtee ensin vetämään joukkoa. Mikäli Helluva Amilla ajetaan eteenpäin, niin se päässee keulaan.

Pelijakauma: Helluva Am (61%) on tauko ja kuski huomioiden turhankin iso suosikki. Ale' Pride Gar (9%) saisi olla hieman enemmän pelattu. Jordan (0,7%) on turhan unohdettu.