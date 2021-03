Ravivihje: Toto64 Åby 25.3.2021

Kierroksen pelatuin hevonen löytyy heti avauskohteesta. Kuudetta peräkkäistä ykkössijaa jahtaava 8 Demon Ima on yksi mielenkiintoisimmista nousukkaista. Viime startissaan Solvallan Klass II-finaalissa Johan Untersteinerin suojatti oli todella hieno karatessaan keulasta selvään voittoon. Noin seitsemän viikon pikkupaussilta palaavaa ruunaa on tuskin tähän kisaan millään tavalla trimmattu, sarjat luonnollisesti nousevat koko ajan ja vastassa on pari niin hyvää hevosta, että Demon Ima varmistetaan.

6 Easy Cashin tulosrivistö on päässyt heikkoon kuntoon, mutta kyseessä on oikea luokkahevonen. Derby-karsinnassakin piippuhyllyn paikalta kolmanneksi sijoittunut ori hävisi voittaja Aetos Kronokselle vain kymmenyksen. Marraskuisen debyyttistartin Robert Berghilta voi huoletta unohtaa, sillä otteissa näkyi jo pitkän kauden tuomat rasitukset ja muutenkin 5-vuotias oli ehtinyt olla vasta muutaman viikon uudessa tallissa. Nyt Easy Cash on saanut ladata akkuja ja Bergh on päässyt treenaamaan sitä talven omilla systeemeillään, joten tauosta huolimatta Ready Cashin poika on vaarallinen vastus Demon Imalle. Aamupäivän kuuden prosentin kannatus on aivan liian vähän ja Easy Cash jääkin pienemmän systeemin ideavarmaksi.

1 Mystic Mom teki mainion juoksun viimeksi Åbyn 75-sarjassa. Sillä jouduttiin pakittamaan alussa kuudenteen ulos, josta ori kipusi vahvan kirilenkin päätteeksi neljänneksi. Viime voitossaan tammikuun lopussa Jerry Riordanin treenattava oli sinänsä hieman epäonninenkin, että puoli metriä maalin jälkeen se oli jo selvästi ykkösenä, mutta pitkän maalikameran tutkiskelun jälkeen joutui jakamaan voiton. Hevonen, jonka kanssa tuli tasapää oli muuan Demon Ima.

Paljon peliä kerännyt 7 Inspector on hyvä hevonen, mutta luokaltaan se ei tunnu aivan suosikkikaksikon veroiselta. Taukoakin on alla ja Björn Goopin treenattaviin on muutenkin suhtauduttava vähintään pienellä varauksella. Goopin valmennettavat ovat juosseet Ruotsissa tällä kaudella 57 kertaa ja voittoja on tullut vasta viisi. Toki kolme niistä tällä viikolla, joten suunta on ylöspäin.

Juoksunkulku: Easy Cash karauttaa keulaan, josta Bergh voi hyvinkin ajaa, vaikka Demon Ima tulisikin kimppuun.

Pelijakauma: Demon Iman (65%) prosenteista voisi antaa Easy Cashille (6%), joka on huippumaistuva merkki. 2 First One Inin (1,5%) ei kuuluisi olla aivan pelaamaton.