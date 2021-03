Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 24.3.2021

Toto86-1 Isoveljensä Algot Zonettin tavoin pidemmät matkat tuntuvat olevan ainakin vielä tässä vaiheessa uraa 1 Albert Zonettin mieleen. Loppuvuoden voitot tulivat toiselta radalta hallittuun tyyliin, mutta vastuskaan ei toki ollut erityisen kova. Voittokulku olisi todennäköisesti jatkunut myös viimeksi ilman loppukaarteen yllättävää laukkaa. Sisäradan paikka tietää nyt sitä, että Robert Dunderin on pyrittävä löytämään väylä ulos mahdollisimman pian. Siinä onnistuessaan suosikki voi palata voittokantaan, mutta korkealla peliosuudella se kuitenkin varmistetaan isommassa vihjesysteemissä.

10 Moncler Bo on hevosena lähinnä suosikin tasoa, eikä pitkästä matkasta ole sillekään haittaa. Viimeksi tuli lähtölaukka, sitä ennen parissa kisassa juoksu meni voiton suhteen turhan vaativaksi, mutta Solvallassa ruuna jaksoi silti sinnikkäästi perille. Jos Tomas Pettersson onnistuisi luovimaan sen takaakin suosikin etupuolelle, tulisi lähdöstä oikeinkin mielenkiintoinen.

7 Bergakungen F. on tehnyt ulkokautta varsin sitkeitä loppuvetoja, eikä ole hävinnyt tämän vuoden starteissa huonoille hevosille. Vaikkei lähtöpaikka paras mahdollinen ole nytkään, antaa eturivi kuitenkin kelpo avaajalle edellytykset hankkia paremmat asemat, eikä voittokaan olisi siinä tapauksessa poissuljettu ajatus.

Tauolta uusissa käsissä palaava 9 The Trick Vick oli lokakuussa mukana Global Agreementin voittamassa kovavauhtisessa 75-lähdössä ja venyi sisärataa pitkin rahoille. Aiempaa sopivammassa porukassa 5-vuotias tuntuu paussista huolimatta merkin arvoiselta.

Viimeisenä hevosena paikan isommasta systeemistä saa kolmesti putkeen sisäratajuoksun päätteeksi pussiin juuttunut 2 Veams Crescendo. Nopea lähtijä pääsee vastaaviin asemiin nytkin ja ehkä tuurit joskut kääntyvätkin?

Muutamilla muillakin voisi juoksun onnistuessa olla edellytyksiä kärkipäähän, mutta lapulle asti ne eivät tällä kertaa yllä.

Juoksunkulku: Veams Crescendo avaa keulaan, mutta vain hetkeksi. 4 Jalna Boko tai Bergakungen F. voi olla ensimmäinen kysyjä, myös 8 Carbon Crystal voi pyrkiä ulkoa heti hyviin asemiin. Ennen puolimatkaa kärkeen yrittänee myös toinen kaksikosta Albert Zonett-Moncler Bo.

Pelijakauma: Albert Zonettin (51%) peliosuus on hieman liian iso. Moncler Bo (11%) ja Bergakungen F. (9%) ovat edullisia, samoin yllättäjistä Veams Crescendo (2%).

Ranking: A) 1 B) 10, 7, 9, 2, 4, 3, 8, 12 C) 5, 6 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 1 Suuri: 1, 10, 7, 9, 2

Toto86-2 Nopea 5 Isa saa todennäköisimpänä keulahevosena ykkösvihjeen tammojen räväkällä maililla, mutta kun muitakin reippaita avaajia löytyy, ei pitkähköllä starttivälillä selvää suosikkia voi suositella varmaksi asti. Eskilstunan 75:ssä se joutui taipumaan oriita ja ruunia vastaan ratkaisuhetkillä, mutta piti seuraavalla kerralla mm. Big Shotin keulasta varmasti takanaan maaliin asti.

Timo Nurmoksen tallista aloittava 10 Arquana As voi jatkaa samaa sarjaa Aragorn Asin ja Bitcoind' Arcin kanssa ja aloittaa heti voitolla. Vaikkei ykkösiä viime vuonna tullutkaan, mahtui matkaan silti useampia hyviä suorituksia ja kengät on tarkoitus riisua nyt. Aivan yhtä positiivisia ennakkokommentit eivät tämän italialaisen kohdalla ole olleet kuin muilla mainituilla ja takarivikin pikamatkalla tuo aina omat pulmansa.

6 Sashay Kemp tarjoilee Isalle kunnon haasteen heti alussa, eikä mielimatkalla kilpailevan jenkin mahdollisuuksia voittoon voi aliarvioida, vaikka suosikin ohi pääseminen teettääkin töitä ja päätössatanen on usein ollut sille hieman tahmea. Kärkiporukassa 4-vuotias kuitenkin keikkunee.

Pelillistä ideaa on kuitenkin enemmän samanikäisessä 7 Fantaghiro Brickissa, joka ei ole riippuvainen hyvästä sisäratajuoksusta. Eskilstunassa Pierre Nyströmin ajokki nousi kaukaa takaa pitkällä kirillä voittoon ja tuli viime kerrallakin parijonosta hyvin maaliin asti häviten vain Axel Rudalle. Lähtönopeudesta huolimatta alkuun täysillä satsaaminen tuskin on tälläkään kertaa ulkoa paras taktiikka, mutta sopiviin asemiin pudottamaan päästessään voittokaan ei olisi suuri paukku.

Myös 3 Digital Literacy kiinnostaa, vaikka se ei ole ollutkaan hanakka voittamaan. Viimeksi 5-vuotias kulki 2. ulkoa juosten perille Sashay Kempin voittamassa lähdössä ja startti kropassa parempaakin voisi olla tiedossa. Kelpo avaaja ei luultavasti ole keulahevonen, mutta lähelle kärkeä Mika Forssin ajokki voi kuitenkin selvitä heti lähtösuoralla.

4 Fuel Burn eteni viimeksi sisältä viimeisellä takasuoralla toiselle radalle noustuaan pienessä lähdössä varmaan voittoon. Tasaisen avaajan juoksupaikka voi jäädä nytkin hieman taaemmas. Sama tilanne voi olla johtavan rinnalta hyvin viimeksi punnertaneella 1 Chris Crystalilla. Hyvää virettä suomalaistamma osoitti jo aiemminkin.

Juoksunkulku: Isa ja Sashay Kemp käyvät keskeltä kovimman keulataiston, vaikka Digital Literacykin avaa sisempää mukavasti. Isan torjuessa Sashay Kempin tämä pyrkii pudottamaan sen taakse ja avaus voi venyäkin, jos tilaa ei ole.

Pelijakauma: Isan (37%) suosikkiasema on hieman liiankin selvä, myös Sashay Kemp (18%) tuntuu liikaa luotetulta. Fantaghiro Brick (3%) ja Digital Literacy (3%) ovat lähdön parhaat merkit.

Ranking: A) 5, 10 B) 6, 7, 3, 4, 1, 9, 11 C) 8, 2 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 5, 10, 6, 7, 3 Suuri: 5, 10, 6, 7, 3

Toto86-3 Kylmäveritasoituksessa on useampia kysymysmerkkejä ilmassa, mutta starttien puutteesta huolimatta lähdön paras hevonen 7 Tangen Haap on tälläkin kertaa kauden avauksessa lähellä voittoa. Viime aikojen treeniolosuhteet eivät Björn Karlssonin mukaan tosin ole olleet aivan optimaaliset, mutta kun monet muutkaan lähdön osallistujat eivät liene terävimmillään, on startista reippaasti liikkeelle pääsevällä suosikilla kelpo voittosauma ja 12-vuotias jää varmaksi.

Kuntonsa puolesta edellisen ykköshaastajaksi erottuu 6 Bellfaks, joka aloitti kauden erittäin positiivisesti, mutta sen jälkeen tuloksellinen suunta on ollut väärä. Rommessa ori ei jaksanut kuolemanpaikalta, viimeksi se teki takaa vahvan laukan paikkauksen muuten mutta meni loppua kohti toisohjaiseksi. Lyhyellä starttivälillä se aiheuttaa tietysti huolta, mutta vire muuten on monia kilpakumppaneita parempi.

9 Don Viking oli loppukaudesta hyvässä lyönnissä, mutta tammikuun lopun esitys oli selvästi vaatimattomampi. Huoltotauolta tuleva ruuna on onnistunut ennenkin pidemmillä starttiväleillä, eikä ole mahdoton nytkään.

10 B.W.Sture on ottanut pari ylivoimaista montévoittoa ja oli kärryt perässäkin helmikuussa kohtalainen. Takamatkan takarivistä ori tuntuu kuitenkin liikaa pelatulta. Sama tilanne on 1 Tangen Elviralla, joka hallitsi kevyemmässä seurassa keulasta helmikuussa, mutta muuten tamman meno on ollut erittäin epävarmaa. Vauhtien kasvaessa ongelmatkin voivat kasaantua.

Jos suosikkiin ei luota, kannattaa potentiaalisia katsastaa ehkä peremmältäkin pelatuimmuusjärjestyksestä. 3 Art Kjarvald on kelpo kunnossa, mutta ykkösrata ja kuskinvaihdos eivät ole puoltavia seikkoja. Veteraani pystyy kuitenkin kehittämään usein hyvän kirin. 8 Järvsöodin hyötyy paljon kesäbalanssiin siirtymisestä.

Juoksunkulku: Tangen Elvira pyrkii kovassa seurassakin keulaan, sillä häiriöiden välttäminen onnistuu siitä parhaiten. 2 Alfie haastaa kuitenkin heti alussa, samoin 20 metristä ripeimmin luultavasti avaava Tangen Haap. Suosikki voi paremmalla pätkävauhdilla edetä lopulta kärkeen.

Pelijakauma: Tangen Haapin (40%) prosenteissa on vielä aavistus nousuvaraa. Tangen Elvira (14%) ja B.W.Sture (16%) ovat ylipelattuja, Bellfaks (9%) ja Don Viking (8%) hieman aliarvostettuja.

Ranking: A) 7 B) 6, 9, 10, 1, 3, 5, 8, 2 C) 11, 4 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto86-4 Neljännessä kohteessa ratkaisu voi olla niinkin tylsä, että suursuosikki 1 Deal Done Zet puolustaa sisäradalta johtopaikan, saa rauhoittaa tahtia ja pitää pintansa maaliin asti. Kun luultavasti suosikkia paremman hevosen, 10 Hemispheren, peliosuus on vain reilu viidennes edellä mainitusta, on se kuitenkin tähän kohtaan pakkorasti.

Fredrik Linderin suojatti väläytteli osaamistaan viime vuonna useampaan otteeseen, mutta arvokkaammissa paikoissa onnistumiset jäivät vielä odottamaan itseään. Lokakuun ennätysjuoksussaan se jätti 2. ulkoa taakseen kelpo nipun ikätovereitaan ja sitä edellisellä kerralla juuri Deal Done Zet oli jenkkiä vastaan täysi vastaantulija. Kun treenitiedotkin ovat positiivisia, otetaan Erik Adielssonin ajokki mukaan, vaikka tauolta toki normaalia varovaisemman taktiikan riski on olemassa.

Deal Done Zetin eväät eivät riittäneet vielä marraskuu 75-lähdössä keulasta ylivirkeyden seurauksena, mutta sittemmin ruuna on napsinut helpommista lähdöistä kolme hallittua ykköstä. Kengät riisutaan taas tällä kertaa.

Isompaan vihjesysteemiin nostetaan vielä pari vähälle huomiolle jäänyttä italialaista, joilla molemmilla suunta on vahvasti yläviistoon. 9 Atlas Font on ottanut tallin vaihdon jälkeen pari kakkossijaa hyvällä tyylillä. Viimeksi se ei voinut keulasta mitään kovalle Lucky Trucille, mutta piti muut selvästi takanaan. Tällä kertaa Christian Fiore varustaa 5-vuotiaan jenkkikärryillä ja riisuu mahdollisesti takakengät pois, joten otteisiin saattaa löytyä vielä lisäpotkua.

Myös 4 Amarcord L.G:n otteet ovat olleet nousujohteisia. Toissa kerralla se eteni kierros ennen maalia kärkeen ja jätti muut saman tien. Bergsåkerissa takaa kirinyt ori ajautui loppukaarteessa hakaukseen, mutta oli siitä irti päästyään ”kilometrin” kakkonen. Jorma Kontio palaa vahvistuksena rattaille.

6 Jumanji Love on aloittanut 4-vuotiskautensa positiivisesti ja voi hyvällä juoksulla venyä tässäkin totomatsiin. 2-vuotiaana ikäluokan kärkinimiin lukeutunut 8 Usain Tilly palaa pitkältä tauolta uusissa käsissä. Oriissa on kyllä ”hevosta” näihin sarjoihin, mutta taktiikka lienee tällä kertaa vielä maltillinen.

Juoksunkulku: Deal Done Zet voi pitää sisältä suoraan keulapaikan, sillä nopealla 2 Linda Sånnalla havitellaan ensisijaisesti sen taakse. Jumanji Love voi räväyttää keskeltä reippaasti, mutta senkään kohdalla kovin aggressiivinen taktiikka tuskin tulee kyseeseen. Hemisphere haastaa viimeistään päätösringillä.

Pelijakauma: Sopivista asetelmista huolimatta Deal Done Zetin (70%) suosikkiasema on tuntuvasti liian tanakka. Hemispheren (16%) pitäisi olla hieman lähempänä sitä, Atlas Font (3%) ja Amarcord L.G. (3%) ovat liian unohdettuja.

Ranking: A) 1, 10 B) 9, 4, 6, 8, 5 C) 12, 7, 11, 2 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 1, 10 Suuri: 1, 10, 9, 4

Toto86-5 7 Otroligosåfinin kauden avaus kuun alussa oli suorastaan uskomattoman hieno ruunan porhallettua johtavan rinnalta kärkeen päätöspuolikkaan alussa ja jatkettua vahvalla tyylillä 11-vauhtisella lopetuksella selvään voittoon. Jos otteet pysyvät samalla tasolla, on voitto tietysti tässäkin vahvasti ulottuvilla, eikä 5-vuotiaan tarvitse ehkä lauantaitasollakaan enää kuulua 'ynnä muut'-osastoon. Kun tiedossa on luultavasti vastaavanlainen juoksu johtavan rinnalla ja prosentit samalla korkealla, saa suosikki todennäköisen keulahevosen kaverikseen systeemeihin.

4 First Ideal Man ei nimittäin ole pöhkömpi tapaus, vaikka voittoja onkin napsahdellut harvakseltaan. Kauden avausstartin pussitus oli lähinnä tekninen, mutta viimeksi johtavan taakse pussiin jääneen oriin kohdalla jäi jo jossiteltavaakin. Yksi startti jäi ravien perumisen takia välistä, mutta valmentaja on ajellut treeneissä terävämmin ja odotukset tuntuvat olevan varsin korkealla. Kun kengätkin otetaan pois, voisi viime vuonna kovissakin lähdöissä kelpo esityksiä tehnyt ori tarjota suosikille matsin.

2 Gelato ei voinut Bergsåkerissa selvästi paremmasta juoksusta huolimatta mitään Otroligosåfinille, vaikkei sen otteissa sinänsä ollut mitään vikaa. Kiri ulkokautta kantoi viimeksi kärjen tuntumaan ja totomatsiin ruuna voi osallistua nytkin.

3 Lyckans Star piti helmikuun voittokisassa keulasta varsin nimekkäitä menijöitä takanaan ja teki viimeksikin Balotelli Crownia vastaan samalta paikalta rehdin suorituksen. Kuskimiinuksesta huolimatta huomion arvoinen, mikäli lähtöön laittaa enemmän merkkejä.

Erinomaista virettä parissa viime startissa on näyttänyt myös 11 Jamaica Boko, mutta asetelmat ovat varsin hankalat nyt. Tamma laittoi Bollnäsissä keulahevosen rinnaltakin tiukalle ja kulki Goonerin takana juosten edellisessä kisassa.

6 Iller Tooman kohdalla oli viimeksi hieman odotuksia, eikä ruuna takaa kehno ollutkaan, mutta lopun sisäänpäin painaminen vei vauhtia.

Juoksunkulku: Lyckans Star pystyy avaamaan kohtalaisen hyvin, mutta First Ideal Man ladannee rinnalta kuitenkin ohi ja keulaan. Otroligosåfin suunnannee ulkoa myös heti eteenpäin ja paikka toisen radan vetäjänä häämöttää.

Pelijakauma: Otroligosåfinin (46%) kannatus alkaa olla yläkantissa, First Ideal Man (6%) maistuu. Gelato (15%) ja Lyckans Star (14%) ovat hieman liikaa pelattuja.

Ranking: A) 7, 4 B) 2, 3, 11, 6, 9, 12 C) 1, 8, 10, 5 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 7, 4 Suuri: 7, 4

Toto86-6 40 metrin takamatkasta ja paussista huolimatta 8 Born Unicorn tuntuu kierroksen parhaalta tukipilarilta. Ruuna teki viime syksynä Daniel Redénille siirryttyään vahvat suoritukset voittaen mm. vastaavalla matkalla 2. ulkoa 11-vauhtisella kierroksen kirillä Gävlessä. Vahvoja olivat lopetukset takaa myös marraskuun starteissa, vaikkei voittoja tullutkaan. Edelle jäivät keulassa juosseet Farlander Am ja Cab Lane. Sujuvan treenitalven jälkeen ruunalta voi odottaa vielä enemmänkin ja sopivassa seurassa Örjan Kihlströmin ajokki jää varmaksi.

Startin onnistuessa edellisen kovin vastustaja lienee 1 Global Above All, joka on menettänyt lopun laukkoihin jo sievoisen summan. 5-vuotias palasi tauolta vahvalla kirivoitolla Solvallassa, mutta laukkasi viimeksi 75-kisassa johtavan rinnalta maalisuoralle käännyttäessä. Ykkösradasta ja pienestä paalusta huolimatta keulaan selviäminen ja takahevosten loitolla pitäminen ei ole sanottua, sillä rytmin löytäminen on ollut välillä vaikeaa. Born Unicorn voikin kaventaa välimatkaa merkittävästi heti alussa.

Hyvää virettä talvella esittänyt 9 Kaptah juuttui lauantaina Mantorpissa huonoihin selkiin, joka tietysti saattoi tätä nopeasti tulevaa starttia silmällä pitäen olla hyväkin. Suosikin selässä Petri Salmelan valmennettava voisi kohota kärkipäähän.

Vähän pelatuista 5 Madronjon kunto on viime juoksun perusteella taas mainio. 10 Jaques Noir hakee Kaptahin tavoin apua suosikin vahvuuksista. 2 Lemon Brodde pyrkii aluksi kärkeen ja nähtäväksi jää, onko usein aktiivinen Erik Berglöf ollenkaan kiinnostunut esim. Global Above Allin vetoavusta?

Juoksunkulku: Lemon Brodde voi hyvinkin ohittaa Global Above Allin lähtösuoralla, mutta Anders Eriksson pyrkii varmasti kyselemään johtopaikkaa avauskierroksella. Monille välipaalun hevosille kelvannee sisärata, joten Born Unicorn voi päästä ilman suurempia ponnisteluja kohtalaisen lähellekin kärkeä. Lopullinen isku saattaa silti jäädä kirikierrokselle.

Pelijakauma: Born Unicorn (46%) voisi olla aavistuksen selvempikin suosikki vielä. Kaptahin (19%) peliosuus on liian iso.

Ranking: A) 8 B) 1, 9, 5, 10, 2 C) 6, 3, 7, 4 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto86-7 Zooropan poisjäänti avasi 3 Iceland Fallsille tien keulaan tammalähdössä, ja jos vire on tauoltakin hyvällä mallilla, voi 5-vuotias vetää lyhyttä ryhmää perille asti. Håkan Wallbergin valmennettava teki viime vuonna vahvoja juoksuja 75-tasolla oriita ja ruuniakin vastaan. Syyskyyssa Hagmyrenissä taakse jäi mm. Västerbo Pokerface ja Algot Zonett, finaalissa tamma ylsi johtavan kannasta kolmanneksi. Kengät on tarkoitus napata heti pois. Ykkösmerkki.

1 Opalis on suosikin kovin haastaja, vaikka kärkipaikan puolustaminen tuskin onnistuukaan. Häiriöalttiin menijän alkuvuosi kääntyi laukkapainotteiseksi, mutta koelähdöstä vauhtia hakenut 8-vuotias kulki viimeksi kiltisti ravia koko matkan ja väänsi johtavan rinnalta sinnikkäästi perille tullen vain kahden takaa kirineen ohittamaksi. Vaativammankin reissun kestävä tamma on ravatessaan ja vapaan väylän saadessaan matsissa.

5 True Vision ei ole hevosena edellisten tasoa, mutta mukavaa virettä viime starteissa osoittaneelta tammalta otetaan pitkästä aikaa kaikki kengät pois. Jos jenkkikärryt lisäksi peräänsä saava 8-vuotias onnistuu pääsemään kärjen tuntumaan, voi se kehittää lopussa voittoisan kirin. Ykkösiä on tullut nimenomaan tarkoilla juoksuilla ennenkin.

8 Ava on ulkoa hieman pulmallisen alun edessä lähtönopeudesta huolimatta, mutta sopivat asemat löytäessään silläkin on resursseja kamppailla kärkisijoista. Viimeksi se latasi ulkoa aina kärkeen asti ja oli lopulta johtavan kannasta toinen. Talvisiin ratoihin tottuneelta menijältä otetaan myös kengät pois nyt.

9 Fragolini Am tulee talvitauolta, mutta menee heti kengittä ja tallikaveri Otroligosåfinin aloitus muutama viikko sitten oli todella vankka. Ei unohdeta kovissa lähdöissä viime vuonna kisannutta tammaakaan kokonaan.

6 Fröken Sting ja 7 Thelma de Glatigne tekivät viime viikolla aivan asialliset suoritukset, mutta kärkisijoilla kumpikaan ei ole viime vuosina kovin ahkerasti ollut. Kun pelihevosilla on omat kysymysmerkkinsä, nostetaan nekin mukaan isompaan systeemiin.

Juoksunkulku: Monien hyvien avaajien seassakin Iceland Falls on todennäköisin keulahevonen. Opalis voi nousta tilaisuuden tullen toiselle radalle, True Vision pyrkii kärjen kantaan. Myös Thelma de Glatignella ja Avalla on edellytykset olla mukana kiihdytyksessä, kun poisjäännin myötä paikatkin ovat pykälää sisempänä.

Pelijakauma: Iceland Falls (47%) on noussut jo liiankin suureksi suosikiksi. Opalis (13%) on aliarvostettu.

Ranking: A) 3 B) 1, 5, 8, 9, 6, 7 C) 4 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 3, 1, 5, 8 Suuri: 3, 1, 5, 8, 9, 6, 7

Toto86-8 3 Zacapa U.S. voi olla juoksunkulusta riippumatta päätöskohteen etevin, sillä jenkin suunta on ollut viime kuukausina selvästi nousujohteinen. Viimeksi se toki kärsi tappion johtavan rinnalta kyvykästä Nouba Momia vastaan, mutta otti edellisessä kisassa samanlaisella reissulla selvän voiton ennen nytkin mukana olevaa 8 Beckhamia. Ensi metreillä Helena Burmanin valmennettava on ollut vielä vain tasainen ja jatkanee samalla linjalla tässäkin. Erik Adielsson vahvistuksena rattaillaan ori on perusteltu ykkössuosikki.

Vaikka Beckham toissa kerralla suosikille hävisikin, nostetaan Christian Fioren suojatti silti sen kaveriksi kupongille. Myös tämän 4-vuotiaan suunta tuntuu oikealta ja viimeksi tulikin johtavan rinnalta jo varma voitto. Tammikuussa Zacapaa vastaan tulleessa selkeässä tappiossa italialaisen puolustukseksi on luettava vaativa alku ja parin kuukauden starttiväli. Jenkkikärryt tässä peräänsä saava menijä tuntuu valmentajan mukaan kotioloissa entistä paremmalta ja saattaisi päästä suosikin etupuolelle ulompaakin.

2 Digital Eye ei onnistunut vielä joulukuun kahdessa ensimmäisessä startissa Björn Goopin tallista, mutta ruuna jätti jo aiemmin erittäin potentiaalisen vaikutelman. Ei menestyminen suoraan tauoltakaan aivan poissuljettua ole, mutta alustava peliosuus tuntuu turhan korkealta.

12 One For Allin kaikki kärkisijat tähän asti ovat tulleet vapaalta radalta, joten ruuna joutuu nyt totuttelemaan toisten takana juoksemiseen. Jos kärjessä pidetään vauhtia, ei menestys tietysti nytkään ole mahdotonta. 4 Gloster Gladiator paransi huimasti kenkien riisumisen myötä, mutta vastus kovenee tuntuvasti viime kerrasta. Myös 5 Wish Me Magic on mennyt starttien myötä parempaan suuntaan, mutta tehtävä vaikuttaa sillekin kovanpuoleiselta.

Juoksunkulku: Digital Eye ja 6 Center Bus avaavat hyvin, mutta ulkoa eteenpäin suuntaava Beckham ilmestyy nopeasti vaateliaana kärjen rinnalle. Christian Fiore ei ole kuskina ujoimmasta päästä, joten vastaaminen Beckhamille voi tulla kalliiksi. Sen edetessä keulaan Zacapa U.S. ottanee paikan toisen radan vetäjänä viimeistään puolivälissä.

Pelijakauma: Beckhamin (14%) prosenttien pitäisi olla lähempänä suosikkia.

Ranking: A) 3, 8 B) 2, 12, 4, 5, 9, 1, 11, 10 C) 6, 7 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 3, 8 Suuri: 3, 8

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 1

Toto86-2: 5, 10, 6, 7, 3

Toto86-3: 7

Toto86-4: 1, 10

Toto86-5: 7, 4

Toto86-6: 8

Toto86-7: 3, 1, 5, 8

Toto86-8: 3, 8

Hinta: 4,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-24&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[1],[5,10,6,7,3],[7],[1,10],[7,4],[8],[3,1,5,8],[3,8]&stake=0,05&price=8



Suuri

Toto86-1: 1, 10, 7, 9, 2

Toto86-2: 5, 10, 6, 7, 3

Toto86-3: 7

Toto86-4: 1, 10, 9, 4

Toto86-5: 7, 4

Toto86-6: 8

Toto86-7: 3, 1, 5, 8, 9, 6, 7

Toto86-8: 3, 8

Hinta: 84,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-24&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[1,10,7,9,2],[5,10,6,7,3],[7],[1,10,9,4],[7,4],[8],[3,1,5,8,9,6,7],[3,8]&stake=0,05&price=140

