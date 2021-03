Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 23.3.2021 – 103 928 euroa ekstraa

Toto64-1 8 Monark Amok palasi yhden laukkastartin jälkeen nopeasti päiväjärjestykseen Eskilstunassa, kun ruuna runnoi 2640 metrin matkalla tyylikkäästi ykköseksi johtavan rinnalta. Jo pidemmän aikaa elämänsä kunnossa kisannut 10-vuotias kohtaa nyt varsin sopivan näköisen porukan ja on ansaitusti iso suosikki. Täyttä luottoa valjakkoon ei kuitenkaan ole, Roger Wineryd ajaa todella vähän kilpaa ja takamatkan suljettu lähtöpaikka voi aina aiheuttaa omat mutkansa matkaan. Pienempään systeemiin varmaksi, suurempaan varmistuksia Suosikin takana lähtö on tasainen koitos ja suurempaan systeemiin käytetään mustetta kaikkiaan kymmenen merkin edestä. 1 P.S. Felix on hyvin vaikea arvioitava. Se otti syyskuussa aina Solvallaa myöten kolme komeaa keulavoittoa, mutta sen jälkeen ruuna on ollut epävireinen. Yhdeksän päivää sitten suoritetussa koelähdössään Uf Ohlssonin ajokki tuli viimeisen kierroksen asiallisesti 15,2-kyytiä, mutta ei hevosen olemus ollut edelleenkään sellainen kuin pitäisi. Tänään P.S. Felixilta riisutaan ensimmäistä kertaa uralla kenkiä ja se voi auttaa ravin sujumiseen. 14 M.T. Magic Dream on lähdön, ja yksi koko kierroksen, maistuvimpia rasteja. Toki viimeksi Solvallassa ruuna oli rehellisen heikko, mutta muuten se on tulosrivistöään huomattavasti kykenevämpi tapaus. Toissa kerrallakin Eskiltunassa 7-vuotias jäi jättihyvän näköisenä umpipussiin. Pierre Nyströmin ajokki on kyvyiltään lähdön kärkipäätä ja nyt ruunalta päästään riisumaan kengät pois. Olematon prosentin kannatus on hämmentävän vähän luokkaan nähden. 2 Geronimo Am saattoi jäädä kauden avauskisassaan Eskilstunassa jopa voittovoimissaan pussiin. Åbyn 75-lähdössä kaikki lähti menemään pieleen jo alusta asti, mutta ei ruunan olisi siltikään pitänyt niin pahasti taipua. Valmentaja Jörgen Westholmin mukaan nyt hevosen pitäisi olla parempi. 13 Allowable teki viikko sitten Gävlessä lupaavan esityksen suoraan tauolta. Ruuna sai sisäradan syövereistä tilaa 300 metriä ennen maalia ja loppusuoraa se kiskoi porukan parasta vauhtia ehättäen neljänneksi. Viimeiset 400 metriä sujuivat 12,2-kyytiä. 11 Åsens Aragon on ollut kahteen viime starttiin kuraradoilla kaukana parhaastaan. Nyt ei pitäisi olla riskiä kuraradasta, kengät riisutaan ja kyytiin hyppää vaihteeksi Carl Johan Jepson, joka tuntuu saavan ruunasta ylivoimaisesti parhaiten tehoja irti. Hän on ohjastanut Åsens Aragonilla 12 starttia, joista viisi voittoa. 7 Enjoy's Elegans on huomattavasti tulosrivistöään parempi tapaus. Tammalla on ollut kaikissa kauden neljässä startissa jotain epäonnea. Viimeksikin Solvallassa se jäi johtavan taakse pussiin. Juoksuradan paikalta tiedossa voi olla hyvä reissu ja nyt kenkiä päästään riisumaan. 12 Evander Am on tehnyt kelpo juoksuja viime starteissaan. Myös se, kuten todella moni muukin tässä lähdössä, voi saada uutta lisäpontta otteisiin kengättömyydestä. 4 Caipirinha P.C. on ollut asiallisten esitysten jälkeen totossa molemmissa starteissaan pitkän taukonsa jälkeen. Ahvenanmaalta kotoisin olevalta ruunalta riisutaan nyt takakengät pois. Tuo temppu on tehty kerran aiemmin ja siitä startista on peräisin hevosen ainoa voitto. 5 Mr Caviaro on ollut talvitaukonsa jälkeen molemmissa startissaan sijoituksiaan parempi. Ruuna väläyttelee toisinaan, eikä sen saisi olla lähdön vähiten pelatuin. Juoksunkulku: P.S. Felix lähtee vetämään joukkoa. Pelijakauma: P.S. Felix (20%) on niin iso kysymysmerkki, että se tuntuu ylipelatulta. Lähdössä on moni hyvä jäänyt suotta aivan pelaamattomaksi. Etenkin M.T. Magic Dream (1,1%), Allowable (2,6%) ja Enjoy's Elegans (1,9%). IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 8 Suuri: 8, 1, 14, 2, 13, 11, 7, 12, 4, 5

Toto64-2 Toisessa kohteessa kannattaa ensimmäisenä huomioida kyseessä olevan volttilähtö. 6 Miss Dee ei suuremmin tehnyt vaikutusta viime vuonna, mutta 4-vuotiskausi on käynnistynyt kahdella varsin lupaavalla esityksellä. Örebrossa johtavan takana matkannut tamma meni tähän lähtöön peilaten huipputuloksen 14,1aly. Solvallassa Kenneth Haugstadin suojatti matkasi kolmannessa sisällä, josta kiritilat eivät koskaan auenneet ja Miss Dee jäi kaikissa voimissaan umpipussiin. Nyt vastuksen puolesta uran avausvoittoon olisi loistosauma. Siltä myös riisutaan ensimmäistä kertaa kenkiä pois. Miinuspuolena kaksi viime starttia on ajettu jenkkikärryistä ja ainakin alustavan infon mukaan tänään niitä ei laiteta. Maltillisesti pelattuna tammassa olisi ainesta ideavarmaksikin. 7 Charles Wain päätti viime kauden neljän kaksarisijoituksen putkeen ja noiden starttien perusteella kyseessä voi perusluokaltaan olla lähdön paras hevonen. Yli neljän kuukauden tauolta vire on toki arvoitus. 5 Viento on lähdön kolmas kova. Färjestadissa talvitauolta palannut ori otti runsas kierros ennen maalia varsamaisen laukan ja vire jäi hieman hämäränpeittoon. 3-vuotiskautensa perusteella se pystyy takuulla menemään ainakin 16-alkuisen ajan, jollaisella ollaan korkealla. 1 Nyxian otti molemmat voittonsa hieman helpoimmista lähdöistä. Kurvijuoksun kanssa on ollut ongelmia ja viimeksi Eskilstunassa ruunalla oli entistä enemmän ongelmia kaarteissa, eikä laukka tullut yllätyksenä. 3 Asterix S.H. meni lähes päivälleen vuosi sitten uransa toiseen starttiin kovan 15,3ke tuloksen. Siihen nähden jatkuvasti suosikiksi pelattu ruuna oli loppukaudella pettymys. Yli kolmen kuukauden tauolta vire on luonnollisesti arvoitus. Jos oikein jättiyllätystä hakee niin aamupäivän prosenttijakaumassa vain 0,3 prosenttia pelattua 10 Ratata Skiftia ei kannata unohtaa. Ruuna debytoi viimeksi Eskilstunassa Svante Ericssonin treenistä ja loppukurvin laukkaan taisi palaa totosijoitus. Juoksunkulku: Joku suosikkikolmikosta pääsee keulaan. Matkavauhti voi olla maltillista. Pelijakauma: Charles Wainin (35%) prosenteista voisi antaa Miss Deelle (18%). Ratata Skift (0,3%) ei saisi olla ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6, 7, 5 Suuri: 6, 7, 5

Toto64-3 1 Gipsy De Chamant on ollut mainio kaikissa kauden neljässä startissaan ja viime viikolla Färjestadissa se teki kaiketi uransa parhaan juoksun. Hiljainen matkavauhti ei suosinut neljännessä ulkona matkannutta tammaa, mutta Petter Lundbergin ajokki kehitti osin neljännen radan kautta väkevän loppuvedon ehtien aivan voittaneen rinnalle. Viimeiset 700 metriä sujuivat 11,2-vauhdilla ja tuosta viimeiset sadat metrit vieläkin kovempaa. Kunto on siis huipussaan ja 5-vuotias jatkaa Färjestadin tavoin ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. Lisäksi Gipsy De Chamant palasi Färjestadiin yli kuuden viikon huililta, nyt starttiväliä on vain kahdeksan päivää, joten otteet voivat terävöityä entisestään. Toki jo viimekertaisen kaltaisena se on tässä porukassa voittotaistossa. Hämmentävän vähän pelattuna Gipsy De Chamant jää systeemien ideavarmaksi! 3 Hera Sisua suosii paperilla moni asia. Nopea lähtijä on todennäköisin keulahevonen ja maili on iso etu. Koreasta tulosrivistään huolimatta tamma ei ole tehnyt kertaakaan kunnon vaikutusta ja aamupäivän yli 50 prosentin peliosuus tuntuukin todella kovalta lukemalta. Viimeksikin Åbyssa tämänkertaista helpommassa lähdössä Hera Sisu sai rauhoittaa rivakan alun jälkeen niin paljon vauhtia, että voittoakin tarjottiin. Toki valmentajan mukaan 4-vuotiasta koitetaan terävöittää tähän starttiin vaihtamalla varusteita ja se voi tuoda apua loppusuoran kahinoihin. 6 Stiernhööks Siri on ollut niin hyvä, että pitkään se ei voi välttyä voitolta. Viimeksikin Bollnäsissä tamma kiri viidennestä ulkoa vahvasti toiseksi hyvän Art Brownin jälkeen. Täysi matka olisi mailia parempi, mutta pikamatkakin käy. Viime kauden Rättvikin voittojuoksussaan Stiernhööks Siri täräytti mailin läpi 12,9aly. 10 Västerbo Vixen on oikeinkin pystyvä tapaus. Parissa viime startissa tamma ei ole ollut ihan letkeimmillään, vaikka Solvallassa johtavan rinnalta toiseksi tsemppasikin. 5-vuotias pystyy paljon parempaankin ja takarivistä huolimatta se on huomioitava varhain. Lähtö on kauttaaltaan varsin hyvätasoinen ja Hera Sisun isojen prosenttien myötä moni potentiaalinen voittaja on jäänyt turhan vähälle huomiolle. Esimerkiksi vain 0,6 prosenttia pelattu 2 Aurora Palema, joka kiri Solvallassa porukan hänniltä positiivisesti 12,5-vauhtia viimeiset 400 metriä ja viikko sitten Gävlessä saattoi jäädä jopa voittovoimissaan pussiin. Juoksunkulku: Kova kiihdytys, jossa Hera Sisu todennäköisesti pääsee Gipsy De Charmantin ohi keulaan. Pelijakauma: Hera Sisun (55%) suuresta prosenttikuormasta voisi ripotella lähes kaikille muille. Etenkin Gipsy De Chamantille (5%), joka on huikeassa tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-4 Kierroksen todennäköisin voittaja löytyy T64-kohteiden ainoasta kylmäverikoitoksesta. Norjasta ostettu 7 Mons on aloittanut uudessa kotimaassaan hyvillä otteilla. Toissa kerralla Rommessa ori punnersi kolmannesta ulkoa kierroksen kirillä ilman selkää hyvin kolmanneksi. Kyseessä oli normaaliksi iltaravilähdöksi oikein todella kovatasoinen lähtö. Olennaisen kertoo, että lähdön vienyt S.K.'s Ariel on voittanut viimeisestä seitsemästä startistaan kuusi ja toiseksi sijoittunut Eld Tekno jätti viikko sitten kaksinkertaisen ME-varsan Bäcklös Faronin selityksittä taakseen. Viime Rommeen starttiin vastus helpottui monta pykälää ja Mons hallitsikin helposti keulajuoksun jälkeen. Nytkään vastus ei näytä pahalta ja Daniel Redénin treenattavan pitää olla haavereitta liki voittoa. Varmaksi. 2 Järvsö Olov aloitti Rommessa pirteällä esityksellä Sandra Luomalan treenistä, kun kierros jäljellä toiselle ilman vetoapua jäänyt ruuna tsemppasi toiseksi vain namureissun saaneelle vastustajalle häviten. Startti alla otteet lienevät nyt paremmat ja ainakin kuski vahvistuu huomattavasti, kun ohjat ottaa Jorma Kontio. 1 Rive Sjur on ollut hyvä kauden molemmissa starteissaan. Örebrossa se ehti laukatakin loppusuoran alussa, mutta ehti silti ykköseksi. Viimeksi Färjestadissa ruuna hävisi keulasta vain yhdelle lahjakkaammalle muiden jäädessä kauas taakse. Vähäisen rutiinin omaava 6-vuotias vaikuttaa siltä, että kapasiteettia on reilusti alle 1.30-tulokseen. 12 Stilig Karlille loppumetrit olivat Rommessa vaikeita pitkähkön kirin päätteeksi. Vastus oli kuitenkin kauttaaltaan huomattavasti tämänkertaista kovempi ja ruuna meni hyvän tuloksen 26,7ake. Sellaisella ollaan tässä väkisinkin totossa. 6 Lysjö Kasper kiri Rommessa toisesta ulkoa viimeisen kierroksen 26,6-vauhtia ja nousi positiivisesti toiseksi. Ruuna palasi tuohon kisaan tauolta, joten nyt muista ulkonäöltään erottuva kellanruunikko lienee parempi. Juoksunkulku: Rive Sjur lähtee ensin vetämään joukkoa. Mons edennee aikaisessa vaiheessa tuulenhalkojaksi. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto64-5 Päivän Duo-avauksessa 1 Galileo Journey ja 7 Ready Doc erottuvat luokkansa puolesta muista, mutta molempien kohdalla on nyt kysymysmerkkejä. Puolet starteistaan lyhyellä urallaan voittanut Galileo Journey on saanut taulunsa heikohkoon kuntoon parin laukkastartin ja viimekertaisen floppiesityksen myötä. Nyt suomalaisomisteinen ruuna on saanut vetää henkeä ja Katja Melkko ei tunnetusti tuo suojattejaan huonona viivalle, joten Galileo Journey saa ykkösvihjeen. Sen toistaiseksi vaatimattomaan voittosummaan ei pidä tuijottaa, sillä kykyjensä puolesta ruuna ei kalpene tässä kenellekään. Ready Docin paikka olisi iltaravien sijaan 75-karkeloissa, mutta ruuna on laukannut jokaisessa kauden kolmessa startissaan ja se tuo kysymysmerkkejä. Åbyssa ja Rommessa laukka tuli lähtöön ja viimeksi Rommessa puolestaan viimeisessä kurvissa. Laukat saattavat näkyä normaalia passiivisempana taktiikkana. 2 Xanthis Daiquiri on ollut viime starteissaan paljon sijoituksiaan parempi. Viimeksi Eskilstunassa vastusti huolella, kun alkumatkasta se oli hakauksissa vastustajan kanssa ja loppukurvissa törmäili edellä kolaroineisiin. Rytmistä kiinni saatuaan ruuna kiri loppusuoraa pirteästi ja voimia jäi runsaasti käyttämättä. Toissa kerralla Solvallassa 6-vuotias kiri porukan hänniltä vahvasti neljänneksi. Nyt kuski vahvistuu, kun oppilaslähtöjen jälkeen rattaille palaa valmentaja Fredrik B Larsson ja lähtöpaikka on kerrankin hyvä. 5 Toreador pystyy parhaimmillaan todella koviinkin esityksiin ja nyt ruunalta päästään riisumaan kenkiä. Juoksunkulku: Toreador pystyy lähtemään niin kovaa, ettei sille kukaan kykenisi vastaamaan. Sen lähtönopeus ei kuitenkaan ole vakio, joten veikataan Galileo Journeyn juoksevan keulassa. Matkavauhti voi olla hyvinkin maltillista 2640 metrin matkalla. Pelijakauma: Toreadorin (4%) pitäisi olla huomattavasti enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1, 7, 2, 5 Suuri: 1, 7, 2, 5

Toto64-6 Päätöskohde on tasoltaan illan paras lähtö. 3 Up To Me oli hieno etenkin toissa kerralla Solvallassa, jossa voitti 86-lähdön keulapaikalta täysin pystyyn. Viimeksi Axevallan 75-lähdössä otteissa ei ollut samanlaista ruutia ja ravissakin oli sanomista. Tuo starttiin ajettiin ilman kenkiä, nyt ne pysyvät ainakin ennakkoinfon mukaan visusti jalassa. Ykkösvihje. Kovaluokkainen 4 Zinco Jet voitti kauden avauskisassaan kevyen porukan helposti Solvallassa. Viimeksi Axevallan pronssidivisioonassa Petri Salmelan treenattava oli pettymys jääden hännille. Sattumaa tai ei, niin Up To Me'n tavoin myöskin kengittä menneen Zinco Jetin ravissa oli paljonkin sanomista, joten rataolosuhteet saattoivat olla tuona päivänä molempia vastaan. 10 Dark Roadster voi olla hyvinkin luokaltaan lähdön kovin hevonen. Viimeksi Åbyn pronssidivisioonassa keulassa juosseelta ruunalta katosi loppusuoralla ravi ja kovat Zaffiro Jet & Upper Face tulivat ohi. Suoritus ansaitsee silti kaikki kehut ja tuloksena oli myös uudet ennätysnumerot 11,1aly. Dark Roadster on 75-pisteissä sijalla 13, joten todennäköisemmin se pääsee mukaan ensi viikolla koittavaan finaalilähtöön. Tuo saattaa hyvinkin näkyä taktiikassa ja ainakin alustavan varusteinfon mukaan kengät pysyvät jalassa ja jenkkikärryjä ei laiteta perään. Suosikkikolmikon pitäisi riittää pitkälle, mutta systeemeihin otetaan pari lisämerkkiä yllätyksen toivossa. 2 Seek And Destroy tulee saamaan hyvän juoksun ja kengättömyys voi piristää 12-vuotiasta veteraania yllättävänkin paljon. 6 In Line Tooma on varmasti yksi Ruotsin kovimpia kiihdyttäjiä ja se on suosikki pääsemään mielipaikalleen keulaan. Hintalappu lienee kuitenkin todella kova ja vire viiden kuukauden tauolta tuskin on optimaalisin. Juoksunkulku: Kipinät tulevat sinkoilemaan, sillä eturivissä on useita rakettiavaajia. In Line Tooma on niukka suosikki pääsemään keulaan. Avauksesta tulee väkisinkin raju. Pelijakauma: Ei isompaa huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 3, 4, 10, 2, 6 Suuri: 3, 4, 10, 2, 6

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 8

Toto64-2: 6, 7, 5

Toto64-3: 1

Toto64-4: 7

Toto64-5: 1, 7, 2, 5

Toto64-6: 3, 4, 10, 2, 6

Hinta: 6,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-23&track=Es&race=4&pool=T64&selections=[8],[6,7,5],[1],[7],[1,7,2,5],[3,4,10,2,6]&stake=0,1&price=6



Suuri

Toto64-1: 8, 1, 14, 2, 13, 11, 7, 12, 4, 5

Toto64-2: 6, 7, 5

Toto64-3: 1

Toto64-4: 7

Toto64-5: 1, 7, 2, 5

Toto64-6: 3, 4, 10, 2, 6

Hinta: 60,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-23&track=Es&race=4&pool=T64&selections=[8,1,14,2,13,11,7,12,4,5],[6,7,5],[1],[7],[1,7,2,5],[3,4,10,2,6]&stake=0,1&price=60

PieniToto64-1: 8Toto64-2: 6, 7, 5Toto64-3: 1Toto64-4: 7Toto64-5: 1, 7, 2, 5Toto64-6: 3, 4, 10, 2, 6Hinta: 6,00 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 8, 1, 14, 2, 13, 11, 7, 12, 4, 5Toto64-2: 6, 7, 5Toto64-3: 1Toto64-4: 7Toto64-5: 1, 7, 2, 5Toto64-6: 3, 4, 10, 2, 6Hinta: 60,00 €Tästä kupongille: