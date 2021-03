Ravivihje: Toto64 Färjestad 22.3.2021

Toto64-1 Nelivuotislähdön osallistujista monet palailevat tauolta, mikä tekee voimasuhteiden arvioinnista äärimmäisen hankalaa. Aloitetaan ranking tuoreet kuntonäytöt omaavalla 5 Dats Pepitolla. Ruuna nappasi Åbysta heikkotasoisessa lähdössä selvän ykkösen. Viimeksi vastus oli tasokkaampi ja hevonen joutui antautumaan keulapaikalta. Eric Martinssonin suojatti kiihtyy rivakasti voltista ja pystyisi hyvänä päivänä johtamaan tätä lähtöä startista maaliin. Björn Goopin tallin kaksikosta 7 Pewdiepie kerää alustavasti paljon kannatusta. Ruuna nakutteli viime kaudella hyvällä prosentilla totosijoille, mutta ei esityksissä silti mitään niin järisyttävää ollut, mikä selittäisi liki 50 prosenttia hipovan peliosuuden suoraan tauolta. Uran avausvoitto tuli Åbysta johtopaikalta, mutta silloinkin kaikki oli lopussa pelissä. 1 Cena debytoi Goopin tallista ja ennakkokommenttien mukaan melko maltillisin valmisteluin. Hevosella on tähän porukkaan kelpo kapasiteetti, jos se suorittaa lähelläkään huipputasoaan. 8 Mario Andretti rakenteli syyskuussa komean tolppaputken suorastaan ylivoimaisilla esityksillä ja vastaavalla tasolla kilpaillessaan ruuna olisi kova luu tässäkin. Päivän vire on neljän kuukauden tauolta kuitenkin arvoitus. 6 Xanthis Fantasy ei ole urallaan päässyt vielä voiton makuun, mutta tällä kertaa ilman kaikkia kenkiä juostessaan silläkin on omat saumansa. Bergsåkerin kolmosessa hevonen tuli lujaa maaliin ja voimiakin saattoi jäädä käyttämättä. Juoksunkulku: Dats Pepitolla on nappikiihdytyksellä sauma hakea keulapaikka ja todennäköisemmin siitä myös ajetaan. Juoksuradoilta avataan myös asiallisesti. Pelijakauma: Dats Pepito (11%) on maltillisesti pelattu, samoin Mario Andretti (12%). Pewdiepie (47%) ei maistu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5, 8 Suuri: 5, 7, 8, 6, 1

Toto64-2 Monté-lähdössä hypätään surutta lähdön parhaan ratsukon kyytiin ja luotetaan 9 Gretzky Boko varmaksi. Ruuna debytoi viime syksynä montéssa ja teki vakuuttavia juoksuja kovissa porukoissa voittaen neljästä startista kolme. Tauko on luonnollisesti miinustekijä, mutta ei hevosen välttämättä tarvitse olla edes aivan parhaimmillaan näin sopivan lähdön voittaakseen. Ohjaksissa jatkaa ruunalla kahdesti voittanut Emilia Leo. Varma. 4 She Follow Me suorittaa debyyttinsä montén puolella. Tamma saalisti Solvallasta hienon kirivoiton kolmannesta ulkoa ja osoitti huippuvireen taas löytyneen hieman tasaisemman vaiheen jälkeen. Hevosen iskukykyä montén puolella on vaikea arvioida ja suosikki taitaa olla joka tapauksessa liian kova lyötäväksi. 11 Edmund ei ollut Axevallassa parhaimmillaan ja menestys olisi jäänyt haaveeksi ilman loppukaarteen laukkaakin. Helmikuun alussa se pääsi etenemään takamatkalta hyviin asemiin kärkihevosen taakse ja ratkaisi pelin lopussa varmasti edukseen. Totosaumat ehjällä juoksulla. Jonas Mobergin kaksikosta 6 Global Skipper palaa tauolta, mutta hevonen teki syksyllä muutaman lupaavan monté-juoksun ja pystyy totokamppailuun tässäkin. Kauden avauksessa pussiin jäänyt 10 Categorical on yksi lähdön monté-debytanteista ja sekin pystyy huippupäivänä kamppailemaan suosikin jälkeisistä sijoituksista. 2 Vai Piano vahvistuu Sofia Adolfssonilla ja tarkalla juoksulla totosija ei ole mahdoton ajatus. Juoksunkulku: Candy Prince johtaa hetken, mutta She Follow Me hakee kärkipaikan. Gretzky Bokolla tullaan varhain eteenpäin ja se voi edetä aina keulaan asti. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto64-3 Voitot ovat kiertäneet jo pitkään kolmannen kohteen suosikkia 5 Stepping Moneyboyta, mutta tällä kertaa tehtävä näyttää sen kannalta erittäin otolliselta. Viimeksi hevonen juoksi päätöskierroksen keulahevosen rinnalla, josta kamppaili voitosta loppuun asti. Helmikuussa Åbyn 75-kisassa ruuna kellotteli kolmannesta ulkoa viimeiset 800 metriä 11,9-kyytiä ja edelle jäivät vain kovat Oxidizer ja Laradja Vrijthout. Hevonen jatkaa viime startin tapaan ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. Voittoon on nyt hyvät saumat. Ainoana varmistusmerkkinä mukaan turhan vähälle huomiolle jäänyt 12 Hands Down D.E. Ruunan kauden avaus Birissä ei jättänyt jälkipolville kerrottavaa, mutta kyseessä on kuitenkin parhaimmillaan 75-tasollakin menestynyt hevonen ja startti alla otteissa voi olla aivan uudenlaista ryhtiä. Marraskuun alussa Eskilstunan 75-kisassa hevonen tykitti kaukaa hänniltä hurjan 11-vauhtisen kirikierroksen ja nousi ulkoratoja pitkin taistelemaan tiukasti lähdön voitosta. Morten A Pedersenin suojatti juoksee optimibalanssillaan ilman kenkiä & jenkkikärryillä ja on terävöityessään kova luu tähän porukkaan. 15 Bear Hope on kapasiteetiltaan hyvä hevonen tähän lähtöön, mutta tehtävä on kolmosrivistä ja suoraan tauolta erittäin tukala. 1 Global Unesco kilpailee harvakseltaan, mutta voitokkaalla menijällä riittää lahjoja. Ykkösradalta vaikeudet voivat kasaantua jo alkumetreillä ja suosikkien lyöminen olisi ehjälläkin juoksulla kova temppu pitkän tauon jälkeen. 9 Nisse Rocilta riisutaan takakengät pois, eikä sen missään nimessä kuuluisi olla tältä paikalta prosentin hevonen. Färjestadissa ruuna oli pitkään pussissa ja lopetti asiallisesti irti päästyään. 8 Fritjof juoksee kolmannen kilpailunsa André Eklundhin valmennuksesta ja tulinen kiihdyttäjä voi tähyillä ulkoradaltakin hyviin juoksuasemiin. Ruunalta otetaan kengät pois ja lyödään jenkkikärryt perään, mikä voi tuoda uutta virtaa tasaisiin otteisiin. Juoksunkulku: Stepping Moneyboy hakee alkumatkasta johtopaikan. Suosikki saa tehdä keulassa oman juoksunsa. Pelijakauma: Hands Down D.E. (5%) on kiinnostava merkki. Bear Hope (16%) ja Global Unesco (13%) ovat liikaa pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5, 12 Suuri: 5, 12

Toto64-4 9 Anita Roc uhkui selvää nousukuntoa toissa startissa Solvallassa, kun tamma lopetti porukan hänniltä tulisesti neljänneksi kellotellen viimeiset 700 metriä 11,5-kyytiä. Siihen nähden viime Solvallan juoksu oli selkeä pettymys onnistuneen juoksun jälkeen. Nyt starttiväli on lyhyempi, vastus hieman kevyempi ja tamma jatkaa ilman kenkiä, mikä on selvä etu. Björn Goopin suojatti taisteli viime kesänä tasapäin Golden Tricksiä ja kumppaneita vastaan, joten kapasiteetti riittää parhaimmillaan selvästi kovempiinkin tehtäviin. 5 Bring Me Wine on erittäin lahjakas nelivuotias tamma, eikä tule päästämään rutinoituneempia kilpasiskojaan helpolla. André Eklundhin suojatti oli Solvallassa huippuhyvä kakkonen Marion Fouty Bonin selästä, etenkin kun joutui ensin avaamaan 09,4-kyytiä johtopaikan puolustaakseen. André Eklundhin suojatti pystynee hyvissä olosuhteissa 14-alkuiseen tulokseen ja silloin takamatkalaisetkin saavat pistellä parastaan. 8 I'm a Believer paransi Mantorpissa odotetusti kenkien riisumisen myötä. Magnus Jakobssonin ajokki joutui urakoimaan päätöspuolikkaan kolmannella ilman selkää, mutta tamma puristi rehdisti perille ja väänsi tiukasti voitosta huippukuntoista Je t'Aime Explosivia vastaan. Harvakseltaan starttailleen tamman vire voi olla edelleen nousussa. 7 Quickly S.W. on kerännyt alustavassa jakaumassa kovan kannatuksen. Viimeksi hevonen nappasi voiton sopivassa lähdössä, mutta juoksukin sujui kuin elokuvissa. Vastus on tällä kertaa paljon haastavampi. 3 Flavienne Lascaux joutui viimeksi taipumaan johtopaikalta, mutta lähtö oli hyvää Solvallan tasoa, eikä esitystä suuremmin pääse moittimaan. Hyvä avaaja saanee jälleen juoksun kärjen tuntumassa, mutta voittoon asti venyminen yllättäisi. Loppusyksystä hienosti mennyt 1 Arc en Ciel palaa neljän kuukauden tauolta radoille ja ennakkokommenttien mukaan tähtäimet on asetettu vasta tuleviin lähtöihin. Huippupaikka mahdollistaa hyvän suojajuoksun, eikä sijoitus totokolmikkoon suuremmin yllättäisi. Juoksunkulku: Quickly S.W. pyrkii juoksuradalta ainakin ensin johtopaikalle. Bring Me Winella saatetaan tehdä hyökkäys kohti keulapaikkaa ja se saattaa olla tarjolla. Pelijakauma: Quickly S.W. (24%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 9, 5, 8 Suuri: 9, 5, 8

Toto64-5 Päivän Duon avauksen suosikki 8 Buska Blyg on rakennellut komean viiden voiton suoran ja kärkisijat ovat olleet kaikkea muuta kuin sattumaa. Umåkerissa Rikard N Skoglund käänsi ajokkinsa kolmannelle jo 1300 metriä ennen maalia ja hevonen runnoi loppumatkasta ulkoratoja pitkin suvereeniin voittoon. Bollnäsissä se siirtyi viimeisellä takasuoralla keulaan ja piti loppumetreillä niukasti, mutta varmasti kurissa lahjakkaan Stjerne Toren. Hevosella on ainakin aiemmin ollut omat epävarmuutensa ravin kanssa ja Färjestadin kesäiset olosuhteet eivät välttämättä suosi voimanpesän parhaita ominaisuuksia. Otetaan siis muutama varmistuskin mukaan. 3 Tåga Viktor kohtasi Buska Blygin Färjestadissa 14.joulukuuta ja tuolloin samalta paalulta startanneiden hevosten marginaali oli lopussa noin parisen kymmentä metriä Buska Blygin eduksi. Tällä kertaa Tåga Viktor saa 20 metriä etumatkaa, siltä riisutaan kaikki kengät pois ja laitetaan jenkkikärryt perään. Asetelmat voivat hyvinkin kääntyä ja alustava kahdeksan prosenttia on mielenkiintoinen tarjous. 11 Nordby Kuling kokee huippumielenkiintoisen ohjastajavaihdoksen Björn Goopin hypätessä rattaille ja valjakko voi kaiken natsatessa nousta kamppailemaan lähdön voitostakin. Olle Alsénin suojatti on juossut viime ajat kovissa lähdöissä. Bergsåkerissa hevonen löysi vapaata latua vasta aivan loppumetreillä ja tuli terävästi maaliin. Jymypaukkuna mukaan vielä 9 T.B.'s Tröllgutt, joka oli lokakuussa pelattu Gävlen 75-kierroksella DubbelCupenin finaalin suosikiksi. Tuolloin lähtösuoran laukka pudotti paalulta startanneen oriin pitkän letkan hännille, josta se nousi 23-vauhtisella päätösringillä upeasti kakkoseksi, vain selvästi edempää kiriin lähteneelle S.T.C.C.Faksenille häviten. Hevosta on saatettu matsata jälleen juuri tätä kilpailua silmällä pitäen ja silloin se voi aivan hyvin kamppailla lähdön kärkisijoista. Alustava vaivainen prosentin pelikannatus on lähinnä vitsi. 6 Fröuy Birk on voitokas norjalaisvieras, mutta suoraan tauolta kaikkien lyöminen olisi kova temppu. 15 Ard on vauhdikas menijä, mutta lähtökohdat eivät ole kovinkaan suotuisat enemmän pikamatkoilla viihtyvälle menijälle. 4 Inge Ålj nappasi viimeksi maksimisijoituksen johtavan takaa. Juoksu onnistunee jälleen, mutta voitto yllättäisi. Juoksunkulku: Tåga Viktor lähtee vetämään porukkaa. Buska Blyg hyökkää varhain eteenpäin, mutta johtopaikka tuskin on suosiolla tarjolla. Pelijakauma: Buska Blyg (58%) ja Nordby Kuling (20%) ovat ylipelattuja. Tåga Viktor (8%) ja T.B.'s Tröllgutt (1%) ovat maukkaita merkkejä. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 8, 3, 11, 9 Suuri: 8, 3, 11, 9

Toto64-6 Päätöskohteessa lähtöasetelmat suosivat vahvasti 4 Royal Navy Neoa ja ruunalta on pakko odottaa menestystä kolmen kuukauden tauosta huolimatta. Toissa kaudella hurjaa jälkeä 75-ympyröissäkin tehneen ruunan ei löytänyt viime kausi oli pettymys, mutta kapasiteettia on hurjasti parempaankin. Björn Goopin suojatti juoksee heti optimibalanssillaan ilman kenkiä ja jenkkikärryillä ja keulasta se olisi tässä porukassa erittäin vaikeasti ohitettavissa. 3 Conrads Wilhelm voittaa harvakseltaan, mutta ruuna jatkaa hyvässä iskussa ja viime aikojen kilpailutuntuma antaa selvän edun pahimpiin kilpakumppaneihin nähden. Juoksun onnistuessa voittoonkin kaikki saumat. 7 Monfalcone kilpaili elämänsä vireessä viime kauden lopulla ja vastaavanlaisena se menestyisi ilman muuta tässäkin. Rutinoitunut ori on tehnyt yleensä kelpo esityksiä suoraan tauoltakin, joten juoksun onnistuessa hevonen voi olla kirissä vaarallinen. 11 Deep Pockets on kapasiteettinsa puolesta aivan lähdön kärkimenijöitä, mutta pitkä starttiväli, takarivin lähtöpaikka ja epäsopiva juoksumatka himmentävät pelillistä mielenkiintoa. Lähtö on kuitenkin tasollisesti niin sopiva, että ei sitä oikein täysin uskalla ohipelatakaan. 6 Dizzy River seuraili Halmstadissa kolmanneksi Panameran ja Digital Crunchin jälkeen. Starttiväli on nyt hieman lyhyempi ja hevonen jatkaa kengittä. Nappireissulla ei mahdoton voittajakaan. 2 Super Photo Bood saa hyvältä paikalta onnistuneen juoksun todennäköisesti johtavan takana, eikä olisi joulu-tammikuun vireen löytyessä lainkaan vaaraton. Färjestadin kilpailun se voitti väkevästi johtavan rinnalta. Juoksunkulku: Super Photo Bood on alussa nopein, mutta eiköhän Royal Navy Neon selkä kelpaa eteen. Matkavauhti lienee melko maltillista. Pelijakauma: Royal Navy Neo (36%) voisi erottua hieman selvemminkin suosikiksi. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4, 3 Suuri: 4, 3, 7, 11, 6, 2

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5, 8

Toto64-2: 9

Toto64-3: 5, 12

Toto64-4: 9, 5, 8

Toto64-5: 8, 3, 11, 9

Toto64-6: 4, 3

Hinta: 9,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-22&track=Far&race=4&pool=T64&selections=[5,8],[9],[5,12],[9,5,8],[8,3,11,9],[4,3]&stake=0,1&price=9,6



Suuri

Toto64-1: 5, 7, 8, 6, 1

Toto64-2: 9

Toto64-3: 5, 12

Toto64-4: 9, 5, 8

Toto64-5: 8, 3, 11, 9

Toto64-6: 4, 3, 7, 11, 6, 2

Hinta: 72,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-22&track=Far&race=4&pool=T64&selections=[5,7,8,6,1],[9],[5,12],[9,5,8],[8,3,11,9],[4,3,7,11,6,2]&stake=0,1&price=72

PieniToto64-1: 5, 8Toto64-2: 9Toto64-3: 5, 12Toto64-4: 9, 5, 8Toto64-5: 8, 3, 11, 9Toto64-6: 4, 3Hinta: 9,60 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 5, 7, 8, 6, 1Toto64-2: 9Toto64-3: 5, 12Toto64-4: 9, 5, 8Toto64-5: 8, 3, 11, 9Toto64-6: 4, 3, 7, 11, 6, 2Hinta: 72,00 €Tästä kupongille: