Ravivihje: GS75 Örebro 21.3.2021

Toto75-1 Katja Melkon tallin 8 Love No Pain on avannut kauden vakuuttavilla suorituksilla ja niiden perusteella menestystä on helppo odottaa jälleen. Solvallassa tamma ehti ykköseksi lähes mahdottomista asemista seitsemännestä ulkoparista. Bergsåkerissa voitto saattoi palaa hieman liian myöhäiseen kirin aloitukseen, eikä hurja loppuvetokaan riittänyt enää hopeasijaa korkeammalle. Kunto ei ole kahden startin jälkeen ainakaan laskussa, kun taas pahimpien vastustajien päivän kuntoon liittyy selkeitä kysymysmerkkejä. Tamma jää sopivalla peliosuudella varmaksi. 4 Forcement on tehnyt voitokasta jälkeä näillä normaalia pidemmillä juoksumatkoilla. Gävlessä hevonen piti kiihdytyksessä keulat ja veti porukkaa maaliin asti, mutta loppusuoralla olisi voinut odottaa kevyessä porukassa hieman vakuuttavampaakin irroitusta. Tällä kertaa vastus kovenee tuntuvasti ja suoritustasoon vaaditaan muutama pykälä lisää, jos ranskalaisruuna aikoo kamppailla lähdön voitosta. 12 Adi Gallia on luokkatamma tähän porukkaan, mutta päivän vire on pitkältä tauolta ja uusista käsistä suuri kysymysmerkki. Ainakin aikaisemmin hevonen on vaatinut muutamia startteja pystyäkseen huippusuorituksiin. Volttilähtö tuo alkuun laukkariskin, mutta ehjällä juoksulla tammalta voi odottaa heti hyvää panosta. 6 Cobbys Nanan taukoa edeltäneet kaksi kilpailua menivät juoksunkulkujen osalta täysin mönkään, joten huonoille sijoituksille ei kannata antaa liikaa painoarvoa. Tammalta otetaan tällä kertaa takakengät pois ja samalla balanssilla se voitti viime toukokuussa Mantorpissa 75-lähdön ja löi muun muassa kovan Exaudio Vicin. Parin kuukauden starttiväli himmentää senkin kohdalla hieman pelillistä mielenkiintoa. 1 Callum N.O. pääsee nappiasemista matkaan, mutta voittoon asti venyminen olisi tässä porukassa suuri yllätys. Axevallassa tehtävä oli huomattavasti kevyempi ja hevonen johti startista maaliin. Juoksunkulku: Forcement hakee ravatessaan johtopaikan Callum N.O.:lta ja lähtee vetämään tasaisen reipasta. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Cobbys Nana (4%) voisi olla vähän enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto75-2 Toisessa kohteessa on ilmassa kaksintaistelun makua. Näistä pelimielessä kiinnostavampi valinta 2 Get Ready On Tour jää myös vihjesysteemien toiseksi varmaksi, vaikka taukohevosiin sisältyy toki aina omat epävarmuutensa. Ulf Stenströmerin suojatti on perusluokaltaan lähdön paras hevonen ja ruuna viritetään heti optimivarustukseen, eli ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryt perään. Tulinen avaaja on normaalikiihdytyksellä lähellä keulapaikkaa, josta se tekee selvästi parhaat esityksensä. Örebron lyhyellä 175 metrisellä loppusuoralla veto voi kantaa paremmin loppuun asti, vaikka kunto ei olisikaan aivan tapissaan suoraan tauolta. 3 Winner Bac pääsee kilpailuun suosikkia paremmasta starttirytmistä ja tarjoaa kaiken onnistuessa kovan haasteen. Viimeksi hevonen kiertyi päätöskierroksen alussa johtaneen Choco Garlinen ulkopuolelle ja punnersi 13-vauhtisella päätösringillä keulavoittajan tuntumassa maaliin. Ruuna ei ole varmin mahdollinen suorittaja ja kokemattomalla kuskilla epäonnistumisherkkyys kasvaa entisestään. 6 Simb Murdochilla on kykyjä tasaista tulosrivistöä parempaankin. Solvallassa ruuna ei pysynyt sisäratajuoksulla edellä menevien kyydissä, mutta starttiväli on nyt lyhyempi. Lisäksi hevoselta riisutaan tähän starttiin kaikki kengät pois, jolla on aikaisemmin ollut selvästi piristävä vaikutus hevosen otteisiin. Nopea avaaja pyrkii alussa iskuasemiin sisäradalle ja pystyy huippupäivänä kamppailemaan lähdön voitostakin. 9 Mr Crazed on hevosena kaikkea muuta kuin voittajatyyppiä, mutta kunto on ollut pitkään asiallisella mallilla ja sekin pääsee juoksemaan nyt ilman kaikkia kenkiä. 1 Global Thunder tuskin pystyy nappipaikaltaan kamppailemaan aivan voitosta, mutta tarkalla reissulla totosijat eivät yllättäisi. Solvallassa edelle jäivät vain kovat Zinco Jet ja Thengill. 8 Leonas Sami sai Mantorpissa startin alle ja parantaa varmasti, mutta näistä lähtöasemista voitto vaatisi ihmeitä juoksunkulkuun. Juoksunkulku: Get Ready on Tour pystynee puolustamaan johtopaikan, jos starttiherkkyys on kohdillaan suoraan tauolta. Simb Murdoch voi heittää kovan haasteen. Pelijakauma: Get Ready On Tour (35%) on suosikkikaksikosta maistuvampi tapaus ja jää varmaksi. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-3 Tasaisen tuntuisessa kolmannessa kohteessa ideasuosikiksi nostetaan 3 Kadabra Dream. Hevonen pilasi kauden avauksessa laukkaan, mutta startti alla ja Jorma Kontio rattailla menossa voi olla aivan uudenlaista rähinää. Lokakuussa Årjängissa ruuna karkasi johtavan rinnalta selvään voittoon ja kausi päättyi Bjerkessä tyylikkääseen kirivoittoon. 9 Titan Tilly palasi Färjestadiin voittovireessä pitkältä tauolta ja kunto lienee startti alla edelleen noususuhdanteessa. Carl Johan Jepson tarjosi ajokilleen tarkan juoksun sisäradan jonossa ja hevonen niittasi keulahevosen lopussa melko vaivattoman näköisesti. Onnistuneella juoksulla kaikki on jälleen mahdollista. 1 Hoonigan taipui Solvallassa pahoin johtopaikalta, mutta uran kaksi ensimmäistä starttia olivat melko vakuuttavaa suorittamista. Starttiväli on nyt lyhyempi ja tammalta riisutaan ensimmäistä kertaa kenkiä pois. Päivän vire on kuitenkin pieni arvoitus. 4 Teton Game of War debytoi Rommessa kovin odotuksin Markus B Svedbergiltä, mutta kilpailu oli ohi jo ennen lähtöauton irtoamista. Ruuna on parhaimmillaan erittäin räväkkä kiihdyttäjä ja olisi etenkin keulasta tiukasti voittokamppailussa mukana. Alustava suosikkiasema silti kyseenalainen. 10 Boke Palema palasi Axevallaan yli vuoden mittaiselta tauolta ja tuli loppukaarteen häiriöiden jälkeen vielä hyvällä potkulla maaliin. Ruuna on startti alla ja Stefan Persson rattailla nyt yllätysvalmis. 5 On Light Jäger tuli Eskilstunassa aivan kalkkiviivoilla selästä iskeneen ohittamaksi. Viimeksi tehtävä oli kärkisijojen suhteen liian hankala viidennestä ulkoa. Torbjörn Janssonin ajokki avaa mukavasti ja saanee iskuasemat kärkipäästä, eikä ole silloin mahdoton voittajakaan. Juoksunkulku: Hoonigan ja Teton Game of War kiihtyvät tulisesti ja molemmilla mielittäisiin keulaan. Reipas avaus ei yllättäisi. Pelijakauma: Teton Game Of War (27%) on selvästi liikaa pelattu. Kadabra Dream (14%) on suosikeista kiinnostavin merkki. Vähemmän pelatuista kannattaa huomioida ainakin On Light Jäger (4%) ja Boke Palema (3%). IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 3, 9, 1, 4, 5, 10 Suuri: 3, 9, 1, 4, 5, 10

Toto75-4 Neljännessä kohteessa sivuutetaan kokonaan selväksi suosikiksi luotettu 5 Ivania. Tamma palaa pitkältä paussilta takaisin radoille ja eikä Björn Goopin tallin vaisu alkukauden vire ainakaan nostata odotuksia. Peruskapasiteettinsa puolesta hevonen olisi toki aivan mahdollinen pärjääjä tässä lähdössä, mutta vain yksi monista mahdollisista. Aloitetaan ranking kyvykkäällä 11 Kenzoki Bokolla, vaikka takarivin lähtöpaikka onkin tuliselle kiihdyttäjälle iso miinus. Solvallassa ruuna ampaisi siivekkeistä omaa vauhtiaan matkaan ja voitti selvällä marginaalilla. Ruuna nousee tässäkin korkealle matkavauhdin antaessa yhtään mahdollisuuksia takahevosille. 6 Bradbee palaa tauolta radoille, mutta on matalalla pelikannatuksellaan heti oikein mielenkiintoinen merkki. Mats Dombergin suojatti voitti Färjestadissa johtavan rinnalta upean 12,5-vauhtisen lopetuksen päätteeksi. Örebrossa ruuna oli puolestaan keulasta murskaavan ylivoimainen. Magnus Jakobssonin ajokki kiihtyy lujaa matkaan ja varsinkin keulasta se olisi heti lähellä voittoa. Svante Båthin tallin 1 Bellezza I.T. ei ole vielä onnistunut lunastamaan pelaajien kovia odotuksia. Tammalta riisutaan nyt kenkiä pois ja se saa ennakkoilmoituksen mukaan jenkkikärryt perään. Pakkorasti näistä lähtökohdista. Neljäntenä merkkinä mukaan huippukuntoisesta Jörgen Westholmin tallista tuleva 3 Ninepoints Coolman. Gävlessä ruuna sai vetää johtopaikalla rauhallista vauhtia ja karkasi pintakaasulla muilta. Solvallassa se seuraili kakkoseksi ylivoimaisen Kapten Brodden takana. Vastaavanlaista tykkiä ei ole nyt vastassa. Juoksunkulku: Bradbee on täyslatauksella suosikki johtopaikalle. Sisäpuolelta ainakin Ivania avaa reippaasti. Bellezza I.T.:n lähtönopeus on kysymysmerkki, mutta tuskimpa sekään aivan telineisiin jää. Pelijakauma: Ivanian (40%) pelikannatus on selvästi liian korkealla. Bradbee (9%) on huippumerkki, samoin Ninepoints Coolman (5%) kiinnostaa. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 11, 6, 1, 3 Suuri: 11, 6, 1, 3

Toto75-5 7 Raja Knight on uran avausstarttien perusteella selvä lahjakkuus ja juoksun onnistuessa suoraan tauoltakin vaarallinen. Ensimmäisessä kisassa ruuna veti koko matkan pienellä hajuraolla muihin ja voitti ihan pystyyn. Marraskuun lopulla se kierteli avauspuolikkaan aikana keulaan ja voitti varmoin ottein. Nopealla avaajalla ajettaneen jälleen aktiivisesti kohti kärkeä ja keulaan päästessään sen lyöminen olisi hankalaa. Juoksunkulussa on silti omat epävarmuutensa, joten varmistukset ovat paikallaan. 10 Sultan Norrgård on tehnyt kelpo juoksuja Solvallan tasokkaissa lähdöissä, vaikka voittoja ei ole viime aikoina irronnutkaan. Viimeksi ruuna jäi keulassa kovan Mellby Goodin mankeliin ja taipui lopussa neljänneksi. Toissa kerralla se kellotteli kolmannesta ulkoa viimeiset 600 metriä vahvasti 11,5-kyytiä. Valmentaja on ennakkokommenteissaan optimistinen ja hevoselta on lupa odottaa paljon sopivassa tehtävässä. 5 Therion ei voi enää pitkään vältellä uransa avausvoittoa. Tällä kertaa rattailla tapahtuu merkittävä parannus Rikard N Skoglundin hypätessä puikkoihin ja reipas kiihdyttäjä hakee iskuasemia kärjestä tai sen välittömästä läheisyydestä. Alustava pelikannatus on kiinnostavan matalalla. 4 Victor C. on saanut kaksi starttia kroppaan puolen vuoden tauon jälkeen ja oriin kunto on hyvässä nosteessa. Viimeksi hevonen joutui pujottelemaan vapaata latua löytääkseen, mutta pisteli maalisuoraa hyvin perille asti. Vastaavanlainen 14-tulos olisi kovaa valuuttaa tässäkin. 9 Blue Frontline kamppaili Axevallassa mukavatasoisen tammalähdön kakkoseksi johtavan rinnalta. Rima nousee edelleen hieman. 11 Silver Load ei ole hevosena nolo tähän lähtöön, mutta lähtöpaikka vie paljon toiveita. Viimeksi se joutui revittämään alkumatkasta ja taipui hieman lopussa. 3 Combonumberfiven viime suoritukset ovat olleet vain tasaisia. Ruuna saa nyt Björn Goopin rattailleen ja kenkiä riisutaan pois. Voitto olisi silti yllätys. Juoksunkulku: Victor C. ja Therion avaavat hyvin ja ulkoa tulee Raja Knight. Keulapaikka ei välttämättä ole ilmaiseksi tarjolla suosikille. Pelijakauma: Raja Knight (56%) on turhan suuri suosikki. Victor C. (7%) ja Therion (6%) ovat kiinnostavimmat varmistukset. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 7, 10 Suuri: 7, 10, 5, 4

Toto75-6 Tasokas tammalähtö käynnistää Päivän Duon. Rankingin aloittaa 3 Fighter Lady, josta voi ajan kanssa kehkeytyä vielä vaikka kuinka kova tekijä Ruotsin tammakarkeloihin. Viimeksi Kevin Göndetin suojatti kiri toisesta ulkoa leikittelevän kevyeen voittoon. Tamma joutui välissä jäämään Åbyn 75-kisasta pois pienen haaverin takia, mutta valmentajan ennakkokommenttien perusteella kaikki on ollut tämän startin viimeistelyissä jo kunnossa. Hevoselta riipaistaan kaikki kengät pois ja Rikard N Skoglundin ajokki on onnistuneella reissulla vaikeasti pideltävissä. 8 Raya D.E. avasi nelivuotiskautensa vahvalla juoksulla johtavan rinnalta, vaikka niukasti hopealle jäikin. Päätöskilometrin Raja Mirchin tytär kellotti 14-vauhtia. Timo Nurmoksen talli on ollut alkukaudesta hurjassa lennossa ja saksalaistamma saattaa petrata startti alla huomattavastikin. Varhain systeemeille vaikealta paikaltakin. Vihjesysteemeissä kohde pyritään selvittämään edellä mainitulla kaksikolla, mutta monella on mahdollisuutensa juoksun onnistuessa. 2 Cherry Oh Baby avasi kauden hyvällä kolmossijalla sisäratajuoksun jälkeen. Åke Lindblomin suojatilta riipaistaan nyt kaikki kengät pois ja nopealla avaajalla pyritään varmasti suoraviivaiseen taktiikkaan. 6 Matilda Cash kerää alustavasti paljon peliä, mutta Björn Goopin suojatti on suoraan tauolta ja kovassa lähdössä vain yksi monista. Taktiikkapuolikin on kysymysmerkki ensimmäiseen starttiin. 1 Asa Ready To Glide avasi kauden hyvällä kirillä joukon hänniltä ja on nyt nappipaikalta yllätysvalmis. Kanukkitamma meni viime keväänä suoraan tauolta mailin 12-kyytiä läpi, joten kapasiteettia on paljoon. 5 Klara Zonett pisteli kauden avauksessa hyvällä tyylillä maaliin passiivisen juoksun jälkeen. Tasainen kiihdyttäjä joutuu jälleen antamaan alkumatkasta tasoitusta. 9 C.M.T.Queen Beellä on lahjoja, mutta vire ei ole juuri nyt aivan huipussaan. Axevallassa tamma joutui taipumaan johtopaikalta selvänä suosikkina ja tehtävä on tällä kertaa tiukempi. 4 Daughterofdarkness on reippaana kiihdyttäjänä avainroolissa juoksunkulun suhteen, mutta voittoon asti venyminen yllättäisi tasokkaassa lähdössä. Juoksunkulku: Daughterofdarkness on eturivin nopein ja avaa ensimmäisenä sisäradalle. Cherry Oh Baby tai Fighter Lady hakee siltä johtopaikan. Raya D.E. kiertyy johtavan rinnalle. Pelijakauma: Raya D.E.:n (13%) peliosuus on maltillinen. Matilda Cash (24%) ei maistu. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 3 Suuri: 3, 8

Toto75-7 5 Global Bellicosa päätti viime kauden Mantorpissa suvereeniin voittoon johtavan rinnalta ja saa niukat suosikinpaineet tasaisessa päätöskohteessa. Björn Goopin suojatti on voinut ottaa talven aikana merkittäviä kehitysharppauksia ja kaiken onnistuessa pyörä voi pyöriä vinhasti jo heti kauden avausstartissa. Tamma on startannut kaksi kertaa autolähdön eturivistä ja laukannut molemmilla kerroilla, joten epävarmuuksiakin riittää. 12 Global Bitcoin on kapasiteetiltaan lähdön ehdottomia kärkimenijöitä, mutta lähtöpaikka on äärimmäisen hankala. Viimeksi tamma hukkasi ravinsa viimeisellä takasuoralla ja laukkasi voimissaan keulahevosen ulkopuolelta. Toissa kerralla Mattias Djusen suojatti runnoi samalta paikalta hienoon voittoon. Aktiivisella ajolla kärkisijoille olisi jälleen kaikki saumat, mutta eri asia onkin haluaako valmentaja jatkuvasti ajaa suojatillaan johtavan rinnalta. 2 Mellby Ivy kontrasi Eskilstunassa johtopaikalta ykköseksi, vaikka näytti hetkittäin olevan jo alakynnessä. Kaj Widellin ajokilta riisutaan nyt kaikki kengät pois ja nopealla kiihdyttäjällä taktiikka lienee varsin suoraviivainen. Peliosuus vähän yläkantissa. Maistuvia potintekijöitä lähtöön voisivat olla 11 Breeze Kronos ja 10 Larissa Band. Ensin mainittu palaa tauolta positiivisten ennakkokommenttien saattelemana ja siltä otetaan heti kengät pois. Tamma meni jo kolmivuotiaana 14-alkuisen täyden matkan tuloksen, joten kapasiteettia on paljoon. Jälkimmäinen sai Solvallasta startin alle tauon jälkeen ja siltäkin otetaan kenkiä nyt pois. Kyvyt riittävät kärkikamppailuun. 1 Sweet And Wild oli viimeksi vaisu, mutta kykyjä on parempaankin. Solvallassa se kamppaili keulasta kakkoseksi. Nopea avaaja pystyy hyödyntämään sisäradan paikkansa. 6 Gina Lollobrigida jatkoi Färjestadissa hyviä loppuvetojaan, eikä tamma voi kauaa välttyä enää voitoltakaan. Lähtöpaikka on nyt hankala ja juoksunkulkuun tarvitaan ripaus tuuriakin. Kaiken onnistuessa menestyskään ei yllättäisi. Juoksunkulku: Sweet And Wild ja Mellby Ivy käyvät tiukan keulakamppailun. Mellby Ivy lienee lopulta keulahevonen, mutta reipas avauspuolikas ei yllättäisi. Global Bitcoinilla saatetaan tehdä aikaisia ratkaisuja. Pelijakauma: Suosikkikaksikko Global Bellicosa (38%) ja Mellby Ivy (26%) ovat erottuneet liikaa muista. Larissa Bandin (2%) ja Breeze Kronosin (1%) ei kuuluisi olla näin pelaamattomia. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 5, 12 Suuri: 5, 12, 2, 11, 10

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 8

Toto75-2: 2

Toto75-3: 3, 9, 1, 4, 5, 10

Toto75-4: 11, 6, 1, 3

Toto75-5: 7, 10

Toto75-6: 3

Toto75-7: 5, 12

Hinta: 9,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-21&track=Ore&race=4&pool=T75&selections=[8],[2],[3,9,1,4,5,10],[11,6,1,3],[7,10],[3],[5,12]&stake=0,10&price=9,6



Suuri

Toto75-1: 8

Toto75-2: 2

Toto75-3: 3, 9, 1, 4, 5, 10

Toto75-4: 11, 6, 1, 3

Toto75-5: 7, 10, 5, 4

Toto75-6: 3, 8

Toto75-7: 5, 12, 2, 11, 10

Hinta: 96,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-21&track=Ore&race=4&pool=T75&selections=[8],[2],[3,9,1,4,5,10],[11,6,1,3],[7,10,5,4],[3,8],[5,12,2,11,10]&stake=0,10&price=96

PieniToto75-1: 8Toto75-2: 2Toto75-3: 3, 9, 1, 4, 5, 10Toto75-4: 11, 6, 1, 3Toto75-5: 7, 10Toto75-6: 3Toto75-7: 5, 12Hinta: 9,60 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 8Toto75-2: 2Toto75-3: 3, 9, 1, 4, 5, 10Toto75-4: 11, 6, 1, 3Toto75-5: 7, 10, 5, 4Toto75-6: 3, 8Toto75-7: 5, 12, 2, 11, 10Hinta: 96,00 €Tästä kupongille: