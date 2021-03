Ravivihje: Toto75 Mantorp 20.3.2021

Pari viikkoa sitten hallitusti 75-voittoon keulasta ravannut 2 Georgia Am on tällä kertaa jo selvä suosikki. Lähtötohinat selvittäessään 5-vuotiaalla onkin hyvä sauma tempun uusimiseen, sillä suurin osa etuvoltin hevosista on tyytyväinen vielä hieman laiskanoloisen mutta hyvin vauhtinsa pitävän menijän vetoapuun. Ravilla lähteminen ei kuitenkaan ole aivan sanottua, sillä viime starttiin verrattuna voltissa on nyt selvästi ahtaampaa. Niinpä varmistuksetkin ovat paikallaan.



10 Saonoin kauden avaus oli vahva, vaikka Veijo Heiskasen tamma kärsikin viime metreillä niukan tappion. 4-vuotias leiskautti kuitenkin parijonosta takasuoran erittäin pontevasti kärjen kimppuun ja lopussa edelle ehti vain todella ärhäkän kirin sisältä kehittänyt vastustaja. Startti kropassa ja Carl Johan Jepson vahvistuksena rattailla tekevät Saonoista erittäin mielenkiintoisen.



Myös 11 Joyful Trixin avausstartti oli erittäin positiivinen. Jenkkitamma iski 2. ulkoa lopussa johtaneen Mellby Goodin rinnalle ja kiritti tätä hyvin maaliin saakka. Marraskuussa johtavan rinnalta 75-voiton rutistaneelta tammalta voi odottaa nytkin vahvaa panosta, vaikkei startti alla merkittävää kohennusta otteisiin tulisikaan.



4 Honey Journey jaksoi viime lauantaina johtavan rinnalta mainiosti toiseksi ja voi kovemmassa tehtävässäkin olla varteenotettava, jos onnistuisi selviämään keulaan. Täysi mahdottomuus se ei ole, jos suosikille tulee ongelmia alussa.



Kalmarissa keulasta hallinnut ja Mantorpissa johtavan takaa hyvin lopun kirinyt 6 Just Make It laukkasi viimeksi avauskurviin. Juoksuradalta sisäradan paikka kärjen takana voisi olla nyt mahdollinen, eikä menestyminen olisi siinä tapauksessa poissuljettua. 5 Begum Kronos teki lupaavia suorituksia 3-vuotiaana ja päätti kauden varmaan kirivoittoon ennen joulua. Onnistuneella juoksulla ei mahdoton.



Johtavan takaa Mantorpissa yllätysvoittoon kirinyt 7 Elle Vild ja ensimmäistä kertaa kengittä kilpaileva 8 Annie Flame mahtuvat vielä mukaan isompaan vihjesysteemiin.



Juoksunkulku: Juoksuratojen hevoset avaavat luultavasti ripeimmin, mutta etuvoltin valjakoista keulapaikasta ovat lopulta kiinnostuneita vain Georgia Am ja Honey Journey. Suosikki on todennäköisin johtohevonen. Jos alku tuottaa molemmille ylitsepääsemättömiä ongelmia, voi Saonoi iskeä terävällä kuskilla aikaisin. Joyful Trixillä on edellytykset toisen radan vetäjäksi.



Pelijakauma: Georgia Am (39%) on kerännyt liian kovan kannatuksen. Saonoi (11%) maistuu. Yllättäjistä Just Make It (4%) on jäänyt turhan vähälle huomiolle.



Ranking: A) 2, 10, 11 B) 4, 6, 5, 7, 8, 1, 14 C) 3, 15, 9, 13