Ravivihje: Toto64 Romme 19.3.2021 – 183 763 euroa ekstraa

Toinen kohde on illan tasaisin koitos. 4 Ajlexes Elise on ollut mainio pariin viime starttiin. Rommessa tamma rutisti hyvää juoksupäätä osoittaen ykköseksi johtavan rinnalta ja viimeksi Bollnäsissä kiri viidennestä ulkoa korviaan pyöritellen voittoon. Vastus kovenee tuntuvasti, mutta 4-vuotias saa niukan ykkösvihjeen.

12 Guines d'Atoutin muutama ensimmäinen startti oli vielä hakemista, mutta juonen päästä kiinni saatuaan pyörä on alkanut pyörimään ja tamma hakee jo kuudetta peräkkäistä totosijoitusta. Viimeksi Rommessa sillä kierrettiin kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta Ulf Ohlssonin ajokki tuli hyvin perille ja noteerasi tähän lähtöön kovan tuloksen 13,3aly. Tänään juostava kierrosta pidempi matka suosii ranskalaista jyrää.

Annamari Sipilän omistama 11 Come And Get It on parantanut kovasti Roni Paldanille siirryttyään. Jo Örebron kammottavissa olosuhteissa tamma lopetti hyvin toiseksi ja viimeksi Solvallassa Mika Forssin ajokki kiri joukon hänniltä tyylikkäästi ykköseksi. Myös sille 2640 metrin matka lienee pelkkää plussaa.

9 Claude P.Hill teki 3-vuotiaana vähintään asiallisia juoksuja, vaikka voittoja vain yksi tulikin. Talvitauon aikana kehitystä on todennäköisesti tapahtunut lisää, Daniel Wäjersten suojatit ovat tulleet viime aikoina hyvässä kunnossa radoille ja ainakin ennakkoinfon mukaan ruunalta riisutaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois.

5 Bonfire Ås teki viimeksi Mantorpissa kaiketi uransa toistaiseksi parhaan esityksen tsemppaamalla johtavan rinnalta toiseksi. 6 Kaitlin Way Scott on aloittanut hyvillä otteilla Jan-Olov Perssonin treenistä. Toissa kerralla Rommessa sijoitus jäi vaatimattomaksi, mutta silloinkin tamma pisteli loppusuoraa pirteällä otteella. 1 Fenix Brick on ainakin aamupäivän prosenteissa pelattu suosikiksi, mutta paljon pitää Bergsåkerin esityksestä parantaa mikäli meinaa tämän lähdön voittaa.

7 Sally's Love aloitti Bollnäsissä Kevin Svedlundin treenistä lupaavalla esityksellä voittamalla helposti keulasta arkisen lähdön. Bergsåkerissa ruuna laukkasi kärjen rinnalta 1300 metriä ennen maalia, jonka jälkeen tuli asiallisesti perille. 3 Sweden Li hävisi toissa kerralla Eskilstunassa keulasta vain hyvälle Violette Facelle. Nytkin nopea lähtijä juoksee keulassa tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä.

Juoksunkulku: Sweden Li nakkaa keulaan, josta voidaan myös ajaa. Come And Get It tai Guines d'Atout kiertää aikaisessa vaiheessa johtavan rinnalle. Sally's Lovella on ollut toisinaan taipumusta pullaamiseen, joten se voi ”sotkea” juoksunkulkua.

Pelijakauma: Lähdön selvä suosikki 2 Con Te Partiro jäi aamulla pois, joten sen prosentteja (25%) on vielä paljon jakamatta vihjeen kirjoitushetkellä. Come And Get It (5%) ja Claude P.Hill (3%) tuntuvat hämmentävän vähän pelatuilta, joskin niiden prosentit tulevat nousemaan. Fenix Brick (17%) on jo nykyisellä osuudellaan ylipelattu.