Ravivihje: Toto64 Bergsåker 18.3.2021 – 104 877 euroa ekstraa

Vaikka 2 Shut Up And Dancella on allaan neljä peräkkäistä totosijaa, niin talven juoksuissa se ei ollut ihan parhaimmillaan. Parin kuukauden huili on voinut tehdä tässä tapauksessa pelkästään hyvää ja ennen kaikkea nyt ruunalta päästään riisumaan kengät pois. Se on 6-vuotiaan optimibalanssi ja kengittä Shut Up And Dance pärjäsi viime kaudella 75-tasoa myöten. Mats E Djusen ajokki on myös todennäköisin keulahevonen. Pienempään kuittiin varmaksi.

Lähdön suomalaistoivo 3 BWT Devil teki hienon 5-vuotiskauden juoksemalla kuusi voittoa ja tienasi lähes 330 000 kruunua rahaa. Kausi päättyi marraskuussa Jokimaan JTT-finaaliin, jossa tamma jäi kuudenneksi, mutta tasaisessa rintamassa ei hävinnyt kakkossijaakaan paljoa. Mika Haapakangas tapaa tuoda treenattavansa valmiissa iskussa radoille ja BWT Devil onkin huomioitava varhain. Mika Forssin taktiikka on mielenkiintoista nähdä ajaisiko keulasta suosikkia vastaan mikäli sinne pääsee.

Kyvykäs 9 Brunello Hall palaa edellisten tavoin tauolta, mutta myös se tulee niin osaavista käsistä, että Robert Berghin suojatti on perushevosia tähän lähtöön. 11 Global Brexit avasi 4-vuotiskautensa tyylikkäällä esityksellä Östersundissa, kun tamma sai edetä kirivaiheessaa sujuvasti selissä ja ratkaisi loppusuoralla pelin helposti edukseen. Karulta lähtöpaikalta on tiedossa lisämetrejä, mutta Daniel Wäjerstenin suojatti jaksaa jyskyttää.

Jos oikein jättiyllätystä hakee, niin 1 Front Pace voi parantaa kengittä merkittävästikin ja ainakaan troikan alimmilta riveiltä ruunaa ei kannata unohtaa.

Juoksunkulku: BWT Devil on ensimetreillä niin nopea, että se voi hyvinkin päästä Shut Up And Dancen ohi alkukiihdytyksessä. Toki tauolta keulasta ei välttämättä ajeta jos suosikki tulee niitä voimalla kysymään.

Pelijakauma: BWT Devil (11%) on jäänyt liian vähälle huomiolle.