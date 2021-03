Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 17.3.2021 – 1 063 398 euroa ekstraa

Toto86-1 Kierros aloitetaan heti varmalla, sillä kovakuntoisella 10 Don Cashilla on edessään avauskohteessa selvästi aiempaa helpompi tehtävä. Åbyn 75-lähdössä ori nousi parijonosta lopussa aivan rintamaan, mutta sisäkautta tilaa saanut Awesome Kronos ehti maalikuvaan ennemmin. Rauhallisena pysyessään Adrian Kolgjinin suojatilla on hyvä sauma voittoon monenlaisella taktiikalla ja takarivi antaa tasapainoiseen alkumatkaan kelpo edellytykset.

Derbyfinalisti 4 Galantis ei ole yltänyt viime starteissa ihan voittomatsiin saakka, mutta juoksutkaan eivät takaa ole täysin suosineet. Kengittä sen otteisiin voi löytyä uusi pykälä, mutta alku on usein ollut sen verran verkkainen, ettei helppoa reissua voi taata tässäkään. Luokkaa kärkipäähän toki löytyy.

Lähdön kyvykkäimpiin lukeutuu myös 1 Benjamin S.H., mutta viime kauden päätöskisan parantuneista alun otteista huolimatta johtopaikan puolustaminen ei tässä onnistune. Kauden avauksessa suoritus johtavan rinnalta oli kelvollinen ja kengittä luvassa on nyt jo selvästi parempaa. Fredrik Perssonin valmennettava väläytteli viime vuonna ajoittain ikäluokan kärkipäähänkin riittäviä otteita, mutta läpimurto sinne jäi tekemättä.

Saksassa mukavasti menestynyt 5 General Lee vieraili Jägersrossa ennen joulua, mutta kiritilat silloin avautuivat takaa sisältä turhan myöhään. Gelsenkirchenissä asiallisella juoksulla parijonosta kautensa aloittanut ruuna painoi toissa kerralla kurveissa sisälle, joten ulommille radoille jäädessään sille voi olla tiedossa ongelmia tässä.

Ylisarjassa kilpaileva 3 Elche voi olla alkumatkalla lähdön keulahevonen, ellei suosikilla ajeta takaa heti eteenpäin. Sitkeä ruuna punnersi Mantorpissa kuolemanpaikalta kolmanneksi, mutta laukkasi viimeksi loppukaarteen alussa edettyään takaa vauhdikkaasti 2. ulos.

Jos tahti kärjessä pysyy reippaana, ei 12 Digital Crunch ole lopussa ulkona kuvioista. Viimeksi yksin paalulta startannut 5-vuotias tuli maalisuoralla ohitetuksi, muttei suoritusta voi silti suuremmin moittia. Starttivälikin voi olla sopivampi nyt.

Lauantaitasolla jatkuvasti kärkikuvioissa ollut 7 Taxi Out voi napata ulkoakin aluksi keulat, mutta selkäjuoksu lienee edelleen tavoitteena, kun matkaakin on normaalia enemmän. Tammikuun täysosumasta huolimatta ruuna ei ole lopussa erityinen leijona.

2 Enjoy The Game ei jäänyt toissa kerralla lopulta erityisen kauas Racing Ribbista, mutta laukkasi viimeksi jo ennen lähtölinjaa. Paussista huolimatta totosija ei tunnu mahdottomalta.

Juoksunkulku: 6 Elof Palema ja varsinkin Taxi Out käynnistyvät reippaimmin. Elche voi olla hakemassa jälkimmäiseltä seuraavaksi kärkipaikkaa, mutta sillekin saattaa tulla nopeasti haastetta Don Cashin muodossa. Suosikki lopulta keulassa.

Pelijakauma: Don Cash (39%) on oikeutetusti selvä suosikki. General Lee (16%) on yliarvostettu. Elche (2%) on liian vähän pelattu.

Ranking: A) 10 B) 4, 1, 5, 3, 12, 7, 2 C) 9, 11, 6 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 10 Suuri: 10

Toto86-2 Yksin paalulta lähtevä 1 Didi Dam on tammatasoituksen selvä ykkösmerkki, mutta päälle viidenkymmenen huitelevat peliprosentit tuntuvat varsin suurilta hevoselle, joka ei ole koskaan vielä voittanut. Lokakuussa Vermossa se tuli keulasta ohitetuksi maalisuoralla, mutta helmikuun startit Katja Melkon tallista käsin ovat kylläkin olleet parempia. Molemmilla kerroilla 4-vuotias on tehnyt takapareista vankan lopetuksen toiseksi.

Suursuosikin kavereiksi nostetaan takamatkalta kuitenkin muutama potentiaalinen haastaja. Laukat ovat sävyttäneet 10 Kia Oran uran alkupuolta, mutta muutaman kerran tamma on väläytellyt pidemmällekin kantavaa osaamista. Viimeksi tuli taas lähtölaukka, mutta hallitulla keulavoitolla kautensa aloittanut 4-vuotias latasi tammikuun lopussa takaa lopun varsin ärhäkästi. Samanlaisena voittokahinoihin yltäminen on tässäkin täysin mahdollista.

7 Naima Sjöhammar ei ole hevosena samaa tasoa, mutta hyviä suorituksia senkin plakkarista löytyy. Eskilstunassa johtavan rinnalta neljänneksi punnertanut tamma oli viimeksi sisältä melko tasainen, mutta kengät napataan nyt pois. Huippukuskilla se voisi selvitä hyvinkin suosikin tuntumaan heti lähtösuoralla ja haastaa lopussa.

Myös 8 Janis Brown kykenee parhaimmillaan tässä tehtävässä riittävään suoritukseen, mutta kirjaimia on kertynyt tulossaldoon runsaasti. Ravilla sen tyyli on ollut kuitenkin sen oloinen, että kehitysaskeleitakin voisi olla luvassa. Tasaisesti Bollnäsissä esiintynyt 5-vuotias saa nyt Örjan Kihlströmin vahvistuksena rattailleen.

Asiallisesti takana viimeksi mennyt 11 Riptide Bay, raskaalla juoksulla pahoin taipunut 9 Kailua Boko ja kahdesti turhan menollaan keulassa ollut 12 Global Broadcast omaavat myös mahdollisuuksia kärkipäähän onnistuneilla juoksuilla. Myös 3 Girlpower Sisun potku riittää parhaana päivänä pitkälle.

Juoksunkulku: Didi Dam lähtee tietysti vetämään porukkaa, eikä Jorma Kontio ole kiinnostunut luopumaan paikastaan vapaaehtoisesti. Naima Sjöhammar ja Janis Brown voivat päästä juoksuradan paikoiltaan lähimmäs keulahevosta. Girlpower Sisu voi ehkä ottaa toisen radan vetötyöt, jos muita halukkaita ei ole.

Pelijakauma: Didi Dam (55%) on liian suuri suosikki. Naima Sjöhammar (5%) ja Janis Brown (2%) ovat edullisia.

Ranking: A) 1, 10, 7 B) 8, 11, 9, 3, 12, 2, 5 C) 6, 4 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 1, 10, 7, 8 Suuri: 1, 10, 7, 8

Toto86-3 Kolmannessa kohteessa ratkeaa paljon jo ensi metreillä. Jos 1 Scorpion's Madness saa puolustettua sisäradalta kärkipaikan, on Bo Öhrbergin 5-vuotiasta enää sen jälkeen hankala muiden ohittaa. Tyylikkäällä keulavoitolla kautensa avannut ruuna teki helmikuun alussakin samalta paikalta voitavansa, mutta Maestro Crowelle se ei ymmärrettävästi voinut päätöspuolikkaalla mitään. Joskus sille on tullut kiihdytyksessä laukkojakin, joten täysin palkein suosikkiin ei uskalla luottaa.

2 Goldfield on tehnyt kaikissa tämän vuoden starteissaan varsin hyvät suoritukset ja kärkkyy tässä ensimmäisenä suosikin mahdollista epäonnistumista. Erityisen terävä ori oli voittostartissaan, jossa se esitteli oikein virkeän loppuvedon. Kolmella seuraavalla kerralla juoksupaikka on ollut toisella radalla. Kärkiporukasta vaarallinen.

12 Hulken Sisulle on helppo ennustaa lähdön osallistujista suotuisinta tulevaisuutta, sillä ori tekaisi jo 3-vuotiaana parissa kilpailussa 12-alkuisen tuloksen täydellä matkalla viime kaudella. Halmstadissa se nousi ennen puolimatkaa toisen radan veturiksi, mutta joutui lopussa aavistuksen hölläämään. Paikka on paha, mutta kapasiteetti riittää.

Joulukuussa keulasta 75-voiton ravannut 5 Jeans'n Passion oli helmikuun kovassa finaalissakin takana sisällä aivan asiallinen, mutta viimeksi tamman otteet olivat haluttoman oloisia. Jos kenkien riisuminen tuo lisävirtaa, on nopea starttari potentiaalinen kärkikahinoihin.

Takaa vihjesysteemeihin nostetaan vielä pari vähemmän pelattua. 10 I Come In Peace ei varsinaisesti ole mitään voittajatyyppiä, mutta pystyy kuitenkin kelpo suorituksiin ja voisi kengittä yllättääkin. Kauden avauksessa takana jäi jossiteltavaakin. 9 Appreciated jäi kuun alussa sisälle täysin pussiin. Siltäkin otetaan kaikki kengät nyt pois ja voiton mahdollisuus tuntuu alustavaa peliosuutta korkeammalta.

4 Completen otteet kahdessa kisassa parin vuoden tauon jälkeen ovat loppusuoralla olleet erittäin pehmeitä. Voittoon vaaditaan aivan eri meininkiä.

Juoksunkulku: Scorpion's Madness pyrkii sisältä kärkeen, mutta ainakin Jeans'n Passion tarjoilee keskeltä kovan haasteen lähtösuoralle. Goldfield hakee asemat kärjen läheisyydestä.

Pelijakauma: Jeans'n Passion (17%) on hieman liikaa pelattu, Goldfield (16%) liian vähän. Appreciated (2%) on jäänyt turhankin unohdetuksi. Complete (8%) on yliarvostettu.

Ranking: A) 1 B) 2, 12, 5, 10, 9, 11, 4 C) 6, 7, 3, 8 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 1, 2, 12, 5, 10, 9 Suuri: 1, 2, 12, 5, 10, 9

Toto86-4 Oskar Florhed nappasi 4 Voltaire P.Hillin kanssa keulavoiton Bergsåkerissa tasan kuukausi sitten ja mahdollisuudet tempun uusimiseen Solvallassa ovat melko hyvät. Rommen 75:ssä ruuna laukkasi kiihdytyksessä, mutta selviytyi viikko sitten ulkoradaltakin melko sujuvasti parijonoon ja kipusi lopussa voittajan tuntumaan. Suosikkiasema tuntuu kasvavan kuitenkin laukkariskikin huomioiden varsin suureksi, joten takaakin löytyy jo varsin maistuvaa pelattavaa.

9 Anchor Man aloitti Joakim Elfvingin tallista selvällä keulavoitolla, mutta laukkasi kuusi päivää myöhemmin avauskurvissa tilojen loputtua. Ruuna paikkasi erheensä vielä asiallisesti, mutta painoi kylläkin lopussa sisälle. Reilumpi starttiväli lieneekin tehnyt vain hyvää ja kenkien riisuminenkin voi tuoda otteisiin uutta potkua. Aikaisin mukaan siis.

1 Bluebell Dream voitti viime kesänä kolmesti peräkkäin ja teki mm. E3-consolationissa vahvan kirin takaa tasokkaita kilpasiskoja vastaan. Loppukauden starteissa tyyli ei enää ollut erityisen hyvä. Paluu tauolta tapahtuu kengät jalassa, normikärryillä ja oppilaskuskilla, joten varsin korkean peliosuuden väärtiltä lahjakas 4-vuotias ei hyvistä asemistakaan tunnu. Ei vauhdikkaan menijän voittoa toki mahdottomanakaan voi pitää.

Enemmän ideaa on niin ikään nopeassa 3 Tricky Treatissa, joka teki samalla kuskilla viime viikolla Rommessa kelpo juoksun johtopaikalta, vaikka Hombre D. olikin lopussa selvästi etevämpi. Kärkipäähän nytkin.

8 Vanjan otteissa ei ollut kauden alkajaisiksi vielä läheskään parasta potkua, mutta startti alla etukengittä tilanne lienee nyt jo parempi. Tamma pystyy kiertämäänkin ja sitä lieneekin tällä kertaa kasiradalta tiedossa. Ei mahdoton, muttei melko paljon pelattuna mikään herkkumerkkikään.

Kahdesti sisäratajuoksun päätteeksi pussiin jäänyt 10 Veams Crescendo nostetaan myös mukaan kupongille, vaikka edellinen voitto onkin jo 4,5 vuoden takaa. Kivinen on ollut myös isoilla otsikoilla uransa aikanaan aloittaneen 7 Sauron Pilin myöhempi tie, mutta lokakuun voittokantaan paluussaan ruuna kylläkin osoitti melko vetäviä otteita kevyestä vastuksesta huolimatta. Sairastuminen pilasi seuraavan startin. Ei unohdeta kokonaan.

Juoksunkulku: Bluebell Dream, Tricky Treat ja 6 Jonatan Trot avaavat parhaiten, mutta juoksupaikkojen jako niiden kesken ei ole selvää. Hieman tasaisemmin käynnistyvä Voltaire P.Hill tulee varmasti ravatessaan kysymään vetotöitä avauskierroksella, oli kärjessä sitten kuka tahansa.

Pelijakauma: Voltaire P.Hillin (44%) kannatus alkaa olla jo ylärajoilla, Bluebell Dream (18%) on selvemmin ylipelattu. Anchor Man (8%) ja Tricky Treat (4%) ovat maistuvia.

Ranking: A) 4, 9 B) 1, 3, 8, 10, 7 C) 2, 6, 5, 11, 12 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 4, 9 Suuri: 4, 9, 1, 3, 8, 10, 7

Toto86-5 Suotuisalla juoksulla Ruotsissa voitokkaasti helmikuun alussa avannut 8 Archidamia laukkasi Åbyn 75-kisassa voltista heti lähdön tapahduttua, mutta erheen paikkaus takana oli sen verran vahva, että tällä kertaa italialaistammalta odotetaan hankalasta lähtöpaikasta huolimatta taas voittoa. 12-vauhtia sujunut 1900 metrinen saa tietysti viidakkorummun pärisemään, eikä valmentajakaan varmasti pidä mahdollisuuksien suhteen erityisen matalaa profiilia ”stallformin” ollessa hyvä. Pelin sulkeutuessa selvä suosikkiasema lienee tosiasia ja aamupäivän pelillinen etu tiessään.

Sen takia toisena hevosena mukaan poimitaan 6 Calamintha, jonka trendi pelipuolella lienee päinvastainen. Hollantilaisvieraalta odotettiin paljon jo marraskuussa Åbyssä, mutta kuskin ajosuoritus ei ollut aivan samaa tasoa hevosen kanssa. Joulukuun visiitillä alku meni vaativaksi, mutta tamma punnersi kuitenkin sitkeästi toiseksi. Kauden avauksessa Dinslakenissa se haki vetotyöt aikaisin ja hallitsi tapahtumia perille. Aktiivisella taktiikalla kengittä kilpaileva 6-vuotias voi selvitä keulaankin, mutta voitto ei ole mahdottomuus muillakaan juoksuversioilla.

1 Eight Hour piti edellisen takanaan ennen joulua, mutta tauolta vire ei luultavasti ole nyt aivan samalla mallilla. Keulapaikan puolustaminenkin voi osoittautua työlääksi, jos paras terävyys on vielä kateissa, joten alustava suosikkiasema on vahvasti ylimitoitettu.

Jos yllätystä hakee, muutama sellaiseenkin kykenevä lähdöstä voisi löytyä. 2 Tour Eiffelille juoksu meni viime kerralla turhan raskaaksi ja normaalisti jaksava tammakin joutui lopussa taipumaan. Etukengittä ensimmäistä kertaa kokeileva 7-vuotias jäänee alussa taka-alalle, muttei ole silti mahdoton menestyjä. Myös pari vuotta radoilta pois ollut 4 Amazing Design on esiintynyt viime aikoina edukseen ja voisi kärjen läheltä yltää kovenevassa seurassakin kärkipäähän. Juosten lopun Åbyssä pistellyt 10 Aroseforyou on myös hieman unohdettu.

Juoksunkulku: 3 Aronia ohittanee Eight Hourin kiihdytyksessä, myös Amazing Design ja Calamintha lähtevät reippaasti. Viime mainittu voi edetä aina johtoon asti, mutta Archidamiallakin ajetaan varmasti ajoissa kohti kärkeä. Keulaan asti?

Pelijakauma: Eight Hour (30%) on väärä suosikki. Archidamia (20%) on vielä aliarvostettu, mutta Calamintha (22%) voi jäädä lopulta edullisemmaksi. 7 Gusto (10%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 8, 6 B) 1, 2, 4, 10, 3, 11, 7, 12 C) 5, 9 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 8, 6 Suuri: 8, 6

Toto86-6 6 Sorbet starttaa suurena suosikkina Solvallan avoimeen ryhmään. Kauden avaus Bollnäsissä meni pieleen oriin juututtua 2. ulos väsyvän taakse, Eskilstunassa 10-vuotias puolestaan keräsi johtavan kupeella liikaa painetta tulleen maalisuoralla ohitetuksi. Kengittä kilpaileminen on sille suuri etu ja tasokkaasta vastuksesta huolimatta voitto on johtavan rinnaltakin täysin mahdollinen.

Yksi mielenkiintoinen vastustaja kuitenkin nostetaan Sorbetin kaveriksi ja se on kolmen kuukauden huililta palaava 5 Milligan's School. Paras terä jenkkioriin otteista loppukaudella oli poissa, mutta se on pystynyt aiemmin suoraan tauoltakin varteenotettaviin suorituksiin. Erityisen kiinnostavaa sen kohdalla on kuski, kun Björn Goop korvaa ajokiellossa olevan Ulf Erikssonin. Goop voi hyvinkin saada kaivettua lisäpykälän ja huomattavasti suosikkia vähemmän pelattuna Stefan Melanderin suojatti kiinnostaa.

3 Stoletheshow ei pysynyt viime kerralla kirissä Antonio Trotin kyydissä, mutta paluu tauolta oli silti aivan hyvä. Hakusessa on edelleen ensisijaisesti selkäjuoksu. 1 Hazard Boko puolustanee sisäradalta aluksi keulat, mutta paineen alla paikasta luopuminen ei varmastikaan ole poissuljettua, sillä kovuus ei ole vielä oikein riittänyt aivan ykkösnimiä vastaan. Rommessa Disco Volante haki siltä vetotyöt päätöskierrokselle lähdettäessä ja voimia jäi lopulta talteenkin.

2 Forfantone Amin kohdalla voitto suoraan tauolta näin kovassa seurassa tulisi yllätyksenä, mutta jatkoa ajatellen oriin suoritusta on hyvä seurailla. Viime kauden kovat kisat ja talvitreeni ovat voineet viedä tasoa vielä ylöspäin. Eskilstunassa Sorbetin ohittaneelle 7 Hawk Cliffille tehtävä on tällä kertaa ulkoa hankala. Kenkien riisuminen parantaa toki senkin suoritusta.

Juoksunkulku: Hazard Boko torjuu sisältä ensi metreillä Stoletheshown ja 4 Snowstorm Hanoverin. Milligan's School ja Sorbet tulevat heti eteenpäin, eikä vetotöiden luovuttaminen niistä toiselle liene mahdotonta, jos Goop tai Kihlström erityisen vaateliaina rinnalle ilmestyvät.

Pelijakauma: Milligan's School (8%) ansaitsisi tuplapinnat. Hazard Boko (14%) on ylipelattu.

Ranking: A) 6 B) 5, 3, 1, 2, 7, 8 C) 4 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 6, 5 Suuri: 6, 5

Toto86-7 Jägersron ykkössarjalaisten matsi ei ole samaa tasoa kuin Solvallassa, mutta pelillistä haastetta lähdössä on yllin kyllin. 8 Dear Friend on uloimmalta radaltakin ykkösmerkki ”hieman paremman puutteessa”, sillä ei tamman voitto oriita ja ruunia vastaan mitenkään selviö ole, vaikka kärkipaikka kiihdytyksessä lohkeaisikin. Viimeisimmässä Ruotsin-kisassaan se oli johtavan takaa vaisu, mutta selvästi parempi taas Vincennesissä samalta paikalta, vaikkei pystynytkään lopussa ohittamaan A Sweet Dancea sisäkautta.

Koko kautta silmällä pitäen lähdön kiintoisin kortti on 1 Osterc. Viime vuonna ikäluokkatasolla vauhtivarojaan esitellyt jenkki on saanut yhden ratahiitin alle, joten vire lienee heti asiallisella mallilla. Suotuisalla juoksulla Thomas Uhrbergin ajokki voi otella heti voitosta.

Myös 6 Zilathin mahdollisuudet voittoon tuntuvat huomattavasti alustavaa peliosuutta suuremmilta. Kauden kahdessa ensimmäisessä kisassa ori ei tosin ole yltänyt vielä edes totoon, mutta kulkenut kuitenkin takaa hyvin perille lähdöissä joissa kärkikin on lopettanut kovaa. Mm. viimeksi 6-vuotias pisteli viimeiset 700 metriä 09,5-tahtia. Hieman tasaiselle avaajalle juoksun onnistuminen ei tietenkään ole päivänselvää, mutta tuurien kääntyessä sen voitostakaan ei kannata suuresti yllättyä.

4 Breidabliks Nubbe tulee kisaan kaksi voittoa alla, jotka ovat tulleet keulasta ja johtavan takaa suhteellisen sopivissa lähdöissä. Mahdollinen nytkin, mutta paljon pelattuna ei kuitenkaan erityisen kiehtova. Hopeadivareissa startannut 5 Zio Tom Jet lukeutuu myös juoksun onnistuessa mahdollisiin, sillä seura ei ole normaaleja hopealähtöjä kovempi. Pito loppui Solvallassa, mutta Åbyssä ori osoitti kunnon olevan edelleen tallella.

Paikan isosta systeemistä saa myös 2 Giveitgasandgo, vaikka parasta potkua otteisiin ei tunnukaan löytyvän millään. Todennäköinen juoksu kärkiporukassa ja matala peliosuus puoltavat vielä mahdollisuuden antamista.

Myös 9 Master Crowe mahtuu mukaan, vaikka starttiväli onkin pitkänlainen. Kenkien riisuminen on pluspuolella, samoin alkuvuoden positiiviset esitykset. Stefan Landén on pärjännyt sillä ennenkin, toki kevyemmissä porukoissa.

Juoksunkulku: Osterc ja Giveitgasandgo avaavat sisäradoilta rivakasti, ulkoa ne haastaa Dear Friend. Viime mainittu voi olla lopulta keulahevonen, vaikka Breidabliks Nubbekin mielii välistä hyville paikoille.

Pelijakauma: Osterc (5%) ja Zilath (2%) ovat herkullisia tapauksia. Breidabliks Nubbe (21%) on liikaa luotettu.

Ranking: A) 8, 1, 6 B) 4, 5, 2, 9 C) 7, 10 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 8, 1, 6 Suuri: 8, 1, 6, 4, 5, 2, 9

Toto86-8 5 Maximus M.M. voisi olla todennäköisenä keulahevosena päätöskohteen ratkaisija, vaikka vastustakin löytyy. Epäonnistuneen viime kauden jälkeen ruuna on aloittanut tämän vuoden taas vahvasti ja pääsee kilpailemaan nyt optimibalanssillaan etukengittä. Suurin osa uran voitoista on tullut juuri kärkipaikalta, kuten viimeksi Mantorpissa. Toki siitä suorituksesta on vielä parannettava, mutta edellytykset sille ovat olemassa. Tasaisessa kohteessa vasta nelossuosikkina ideavarmaksi!

10 Moses ei ole takarivistäkään ulkona kuvioista, jos vire on pidemmällä starttivälilläkin entisellään. Kuolemanpaikalta toiseksi Rommessa punnertaneelta ruunalta jäi ravien perumisen takia yksi startti välistä ja monet aiemmat voitot ovat tulleet nimenomaan tiiviissä kilpailurytmissä. Siinä mielessä suosikin kukistamisellekin on realistiset mahdollisuudet.

4 Jareth Boko putosi viimeksi lyhyen alkulaukan jälkeen 4. sisälle, mutta tuli lopun hyvin. 5-vuotias oli viikon starttivälillä 24. helmikuuta selvästi nihkeämpi, toki alla oli silloin vaativampi kisa. Tasaiselle avaajalle tiedossa on töitä, mutta huippuvireessä se voi tietysti kestää pienet kiertelytkin.

9 Lass Revenuen voitto irtosi Gävlessä keulapaikalta aivan pitelemällä. Juoksusta tulee nyt väkisinkin erilainen, muttei viime kerran perusteella ruunaa kannata takaakaan sivuuttaa, jos lähtöön laittaa useampia merkkejä.

Kauden avauksessa hyvin laukkansa paikannut 7 The Bald Eagle punnersi viimeksi johtopaikalta voittoon asti, vaikka tilanne näyttikin jo matkalla tukalalta. Nopeiden avaajien ulkopuolelta tehtävä vaikuttaa nyt kimurantilta, joten jonkin verran tuuriakin tarvitaan.

Turhan meneväinen viimeksi keulapaikalla ollut 2 Riptide R.D. palaa entiseen varustukseen, joka tosin vaikuttanee lähtönopeuteen negatiivisesti. Kärkiporukasta totosija on kuitenkin mahdollinen.

Viime syksynä vahvoja kirejä tehneen 8 Fonda Bokon ja uusista käsistä aloittavan 12 Surf'n Turfin edesottamuksiakin kannattaa seurata, mutta voittoon kumpikin tarvitsisi tässä kehnoilta paikoiltaan roppakaupalla onneakin.

Juoksunkulku: Maximus M.M. lataa keskeltä johtoon, vaikka sisimmiltä radoiltakin lähtee ihan kelpo starttareita. Jareth Boko voi kiertyä toisen radan vetäjäksi etusuoralla, Moses aloittaa siinä tapauksessa kirinsä vasta viimeisellä takasuoralla.

Pelijakauma: Maximus M.M. (14%) on selvästi aliarvostettu, Moses (34%) puolestaan liikaa luotettu, samoin The Bald Eagle (17%). Lass Revenue (4%) ansaitsisi enemmän peliä.

Ranking: A) 5, 10, 4 B) 9, 7, 2, 8, 12, 1 C) 3, 6, 11 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 5 Suuri: 5

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 10

Toto86-2: 1, 10, 7, 8

Toto86-3: 1, 2, 12, 5, 10, 9

Toto86-4: 4, 9

Toto86-5: 8, 6

Toto86-6: 6, 5

Toto86-7: 8, 1, 6

Toto86-8: 5

Hinta: 17,28 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-17&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[10],[1,10,7,8],[1,2,12,5,10,9],[4,9],[8,6],[6,5],[8,1,6],[5]&stake=0,05&price=28,8



Suuri

Toto86-1: 10

Toto86-2: 1, 10, 7, 8

Toto86-3: 1, 2, 12, 5, 10, 9

Toto86-4: 4, 9, 1, 3, 8, 10, 7

Toto86-5: 8, 6

Toto86-6: 6, 5

Toto86-7: 8, 1, 6, 4, 5, 2, 9

Toto86-8: 5

Hinta: 141,12 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-17&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[10],[1,10,7,8],[1,2,12,5,10,9],[4,9,1,3,8,10,7],[8,6],[6,5],[8,1,6,4,5,2,9],[5]&stake=0,05&price=235,2

PieniToto86-1: 10Toto86-2: 1, 10, 7, 8Toto86-3: 1, 2, 12, 5, 10, 9Toto86-4: 4, 9Toto86-5: 8, 6Toto86-6: 6, 5Toto86-7: 8, 1, 6Toto86-8: 5Hinta: 17,28 €Tästä kupongille:SuuriToto86-1: 10Toto86-2: 1, 10, 7, 8Toto86-3: 1, 2, 12, 5, 10, 9Toto86-4: 4, 9, 1, 3, 8, 10, 7Toto86-5: 8, 6Toto86-6: 6, 5Toto86-7: 8, 1, 6, 4, 5, 2, 9Toto86-8: 5Hinta: 141,12 €Tästä kupongille: