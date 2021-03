Ravivihje: Toto64 Gävle 16.3.2021

Toinen kohde ei tasollaan juuri hurmaa päätä, mutta pelimielessä lähtö on sitäkin mielenkiintoisempi. 9 Made By Vitsand olisi tauosta huolimatta perushevosia tähän lähtöön jo viime kauden näytöillään ja nyt on mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu, kun tamma on siirtynyt talven aikana amatööritreenarilta todella taitavalle Daniel Wäjerstenille. Parannuspotentiaalia lienee paljonkin, ennakkoinfon mukaan 6-vuotiaalta raapaistaan ensimmäistä kertaa uralla kaikki kengät pois ja nopeana lähtijänä Made By Vitsand voi leiskauttaa juoksuradan paikaltaan hyvinkin nopeasti keulaan. Siitä se on juossut kolme kertaa voittaen kahdesti. Ideasuosikki.

Selväksi suosikiksi pelattu 6 Staro Onyourmarks aloitti vuosi sitten lupaavasti Stig H Johanssonin treenistä, mutta sittemmin pyörä ei pyörinyt toivotusti ja tamma vaihtoi loppuvuodesta maisemaa. 4-vuotias on ollut kelvollinen molemmissa Gävlen starteissaan Oskar Kylin Blomin treenistä. Toissa kerralla se eteni keulaan, sai vetää hiljaa ja voitti helposti. Viimeksi tamma tuli kaukaa takajoukoista positiivisesti loppua. Valmentajan kommenteista on pääteltävissä, että hevoselle annetaan vielä rakentavia juoksuja.

3 Raja Summeria voisi pitää suosikkinakin jos sen tietäisi olevan samanlainen kuin parhaimmillaan 3-vuotiaana. Viikko sitten Rommessa suoritetun kauden avauskisan jälkeen kyseessä on suuri mysteeri. Ruuna oli ensimetreistä alkaen todella epävireisen oloinen ja jäi hännille. Tosin joku syy asialle on mitä luultavimmin löytynyt, kun Oskar J Andersson on näin nopeasti hevosen starttiin uudestaan ilmoittanut.

7 Timetorock'roll on edellisen tavoin kysymysmerkki. Samanlaisena kuin tammikuun voitossaan se on kärkihevosia, mutta sen jälkeen Solvallassa loppukurvin laukkaan ei palanut menestystä ja viimeksi Rommessa vireestä ei saanut mitään kuvaa, sillä ruuna jäi laukkaavan taakse nakeliin.

Systeemeihin otetaan vielä kolme täysin pelaamattomaksi jäänyttä yllätyshakua. 10 Aurora Palema lopetti Solvallassa joukon viimeiseltä sijalta terävästi 12,5-vauhtia viimeiset 400 metriä ehtien neljänneksi. Tamma palasi tuohon kisaan tauolta, joten se lienee vieläkin parempi.

5 Icona Popin statistiikka ja tulosrivistö ovat masentavaa katseltavaa, mutta viimeksi Bergsåkerissa tamma oli hämmentävän hyvä. Pitkään sisäpareissa pussissa ollut 8-vuotias tykitti kiritilaa saatuaan oikein todella kovaa maaliin. Viimeiset 400 metriä se tuli 12,0-kyytiä ja tästä loppusuoran osuuden on täytynyt olla huomattavasti paljon kovempaa. Tuon perusteella Icona Popin ei saisi olla vain 0,5 prosenttia pelattu.

1 Tamiami Trailiin pätee pitkälti samat sanat kuin edelliseen, uran avausvoittokin on 35 startin jälkeen ottamatta. Tamma teki kuitenkin toissa kerralla Rommessa varsin positiivisen esityksen. Se tuli viidennestä sisältä kirimerkin saatuaan koko porukan parasta vauhtia maaliin ehättäen neljänneksi. Viimeiset 400 metriä sujuivat 13,2-kyytiä. Loistopaikalta tiedossa lienee namureissu kärjen välittömässä läheisyydessä.

Juoksunkulku: Jos Made By Vitsandilla sattuu askeleet yhtään lankulle, niin se leiskauttaa keulaan ohi paalun kolmikon.

Pelijakauma: Staro Onyourmarks (34%) tuntuu liikaa pelatulta. Made By Vitsandin (18%) prosenteissa olisi nousun varaa. Moni on jäänyt suotta aivan pelaamattomaksi, erityisesti Aurora Palema (2%), Tamiami Trail (0,6%) ja Icona Pop (0,5%).