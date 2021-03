Ravivihje: Toto64 Kalmar 15.3.2021

Toto64-1 Rivin käynnistävässä tammasarjassa rankingin avaa 12 Beluga West. Peter Untersteinerin valmennettava juoksee pitkästä aikaa optimibalanssillaan ilman kenkiä ja vastus on 75-kisoissa kilpailleelle hevoselle nyt oikein sopiva. Toissa kerralla Eskilstunassa valjakko jäi kaikki voimat tallella pussiin sisäratajuoksun jälkeen. Mantorpissa meno oli nahkean näköistä koko matkan ja heikot rataolosuhteet saattoivat tuolloin selittää asiaa. Pienessä lähdössä tamma voi päästä lopun hyökkäykseen yllättävän läheltä kärkeä ja silloin sen pysäyttäminen on hankalaa. Alustava pelikannatus on maltillisissa lukemissa. 9 La Plus Belle on kapasiteetiltaan lähdön ehdotonta kärkeä, mutta selvä suosikkiasema on vähän kyseenalainen ilman tuoreita onnistumisia. Hevonen palasi Jägersrossa asiallisessa vireessä takaisin kilparadoille ja seuraili johtavan takaa totoon 11,7-lopetuksessa. Startti vei virettä varmasti eteenpäin ja ehjällä juoksulla kaikki on mahdollista. 7 M.T.One Wishin talven ehdottomasti paras onnistuminen tuli joulukuussa Halmstadissa, kun se kamppaili johtavan rinnalta 75-kisassa kakkoseksi, vain voitokkaalle Nouba Momille häviten. Sen jälkeen epäonnistumiset seurasivat toisiaan, mutta vire voi olla taas paremmalla mallilla kuuden viikon tauon jälkeen. Suurempaan systeemiin mukaan vielä kaksi merkkiä. 8 Hasty Helene voittaa harvoin, mutta tammalla on kova fysiikka näihin sarjoihin ja kenkien riisuminen saattaa edelleen terävöittää Fredrik Perssonin suojatin menoa. 13 Dontlooseallmoney lukeutuu ikäluokkansa ehdottomiin kärkitammoihin ja viisivuotias on tällaisessa rahasarjassa aina jollain tasolla huomiotava. Kausi on alkanut heikoilla sijoituksilla, mutta tehtävätkin ovat olleet huomattavasti vaativampia. Juoksunkulku: Tidore Degato on juoksuradan hevosista nopeampi ja painuu johtoon. Taktiikka on kysymysmerkki suoraan tauolta, mutta todennäköisemmin sillä kokeillaan heti keulasta. M.T.One Wish tai La Plus Belle juoksee silloin rinnalla. Pelijakauma: Beluga West (13%) ja Hasty Helene (6%) ovat jääneet aliarvostetuiksi. La Plus Belle (35%) ja Tidore Degato (17%) ovat liikaa pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 12 Suuri: 12, 9, 7, 8, 13

Toto64-2 Nelivuotislähdössä monet osallistujista suorittavat kauden avauksen. 7 Philosopher on kapasiteetiltaan lähdön selvä ykköshevonen ja ehjällä juoksulla vaikeasti pysäytettävissä tauosta ja takamatkasta huolimatta. Hevosen kolmivuotiskausi meni pahasti penkin alle lukuisten laukkojen takia, mutta ravatessaan se oli aina kovienkin ikäluokkatehtävien voittokamppailussa mukana. Ori on jälleen itse itsensä pahin vihollinen. 3 Horizon du Gers ja 2 Global Boom mittelivät viime lokakuussa pariinkin otteeseen paremmuudestaan ja nämä kamppailut päättyivät tasan 1-1. Horizon du Gersin etuna on talvella Ranskasta haettu kilpailurutiini, mikä voi taukohevosten sävyttämässä lähdössä nousta arvoon arvaamattomaan. Robert Berghin suojatti saa toisena paikan vihjesysteemeiltä. 1 Global Bergkamp päätti viime kauden Kalmarissa tyylikkääseen kirivoittoon johtavan takaa. Alustava peliosuus on nyt kummallisen korkealla. 5 Betting Pacer on kovan tehtävän edessä oriita ja ruunia vastaan. Kauden avauskisa pilaantui avauskaarteen laukkaan. 4 Voyager West väläytteli viime kaudella muutamaan otteeseen asiallisia kykyjään, mutta totosija tuntuu realistisimmalta tavoitteelta kovassa lähdössä. Juoksunkulku: Horizon du Gers avaa puolireippaasti ja taktiikka lienee paalun valjakoista määrätietosin. Johtavan rinnalle ei ole alkumatkasta tunkua, jolloin matkavauhti voi olla verkkaista. Pelijakauma: Global Bergkamp (33%) on väärä suosikki. Philosopherin (25%) ja Horizon du Gersin (19%) pinnoissa on nousuvaraa. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 7, 3 Suuri: 7, 3

Toto64-3 Kolmannessa kohteessa vihjesysteemien luottamuksen saa 3 Hurricane Silas. Fredrik Perssonin suojatti kilpaili syksyllä aivan eri tason tehtävissä, joissa se teki jatkuvasti hyviä esityksiä kärjen tuntumassa. Marraskuun alun Eskilstunan kisassa se jäi toiseen ulos kaikki tallella pussiin ja olisi ilman muuta menestynyt kiritilojen löytyessä. Taukohevosissa on aina omat kysymysmerkkinsä, mutta valmentaja on ennakkokommenteissaan luottavainen ja hevonen juoksee heti optimibalanssillaan ilman kaikkia kenkiä. Nopea kiihdyttäjä voi päästä etenemään alkumatkasta piikkipaikalle, josta sen lyöminen ei ole helppoa. Haastajaporukka on todella tasainen. 6 Shutupandscratchmellä on vyöllään mukavia viime aikojen kuntonäyttöjä ja ruuna pystyy pärjäämään tässäkin, mikäli viime Mantorpin laukkastartti jäi vain hetkelliseksi notkahdukseksi. 10 Gullabo Däck Bling ei häpeä kuntonsa puolesta yhtään tässä porukassa, mutta lähtöpaikka on äärimmäisen tukala kankealle avaajalle ja se jäänee alussa aivan letkan hännille. Sieltä voittoon asti nouseminen vaatii hurjaa kirikierrosta. 5 Palais Bourbonin suoritustaso ailahtelee, mutta parhaimmillaan hevosen kapasiteetti riittää pitkälle. Joakim Lövgrenin suojatti on tehnyt selvästi parhaat juoksunsa ilman kenkiä ja juostava matka sopii. 7 Bonny Boyn paras vire on ollut kateissa viime aikoina, mutta ruuna voi piristyä kenkien riisumisen myötä. Samat sanat pätevät 4 Rocky Bearin kohdalla. Pitkältä takamatkalta starttaavat 13 Thrust Control ja 12 Volocity de Vie ovat luokaltaan hirmuhevosia tällaiseen lähtöön, mutta molempien huippuesityksistä on vierähtänyt jo paljon aikaa. Kauden avausstartit eivät antaneet selviä viitteitä paremmasta kummankaan kohdalla. Juoksunkulku: Move it Brodde johtaa hetken, mutta Hurricane Silas etenee kysymään jo alkumatkasta kärkipaikkaa ja siirtyy sinne. Pelijakauma: Hurricane Silas (38%) on sopivalla peliosuudellaan kelpo varmayritys. Gullabo Däck Bling (20%) tuntuu ylipelatulta. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-4 Neljännessä kohteessa 9 Lady Beluga nauttii alustavassa jakaumassa kyseenalaista suursuosikin asemaa. Joakim Lövgrenin suojatin uran molemmat onnistumiset ovat tulleet johtopaikalta, joten lyhyt matka ja takarivi ovat tällä kertaa haastava yhdistelmä. Viimeksi hevonen otti muiden takaa laukan heti lähtökiihdytykseen. Varmistukset paikallaan. Alustavasti kohteen kiinnostavin merkki 1 Leon de Castella pääsee huippupaikalta kilpailuun ja hevoselta riisutaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois. Viimeksi ruuna sai johtopaikalla välituhannella kovaa painetta ja joutui lopussa hieman antautumaan. Tällä kertaa rattaille hyppää todellinen huippumies ja taktiikka on varmasti aktiivinen heti ensimetreistä lähtien. Kolmantena merkkinä mukaan 7 Ryssebos KungOscar, jonka mahdollisuudet ovat ennakkoon vaikeasti arvioitavissa. Hevosen kapasiteetti on tämän tehtävän mittapuulla huippuluokkaa, mutta iskukyky on tauolta suuri arvoitus ja lähtökohdat eivät puolla tasaista avaajaa. Rahkeita on toki voittoonkin, jos kaikki onnistuu. Suosikkien takana tulee ympäripyöreä porukka, joista monella on huippupäivän sattuessa saumansa. 3 Unique Saint otti Kalmarissa tyylikkään kirivoiton johtavan takaa, mutta palaa arvoituksena pitkältä tauolta. 6 Oliver Nalan kellotteli lokakuussa 13-alkuisen lyhyen matkan tuloksen, mikä on kovaa valuuttaa tähän tehtävään. Pitkä starttiväli laskee senkin kohdalla pelillistä mielenkiintoa. 4 Big Hurt pääsee kilpailuun tasaisesta starttirytmistä, mikä on etu moniin vastustajiin verrattuna. Jenkkiruuna kiertyi Halmstadissa päätöskierroksen alussa johtavan rinnalle ja kamppaili siitä kolmanneksi. 5 Rondinella juoksee tällä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä. Piristyessään tamma voi kiriä yllättävän korkealle. Juoksunkulku: Tasainen ja vaikeasti arvioitava kiihdytys. Leon de Castella on kengittä ja huippukuskilla suosikki johtopaikalle. Viereltä Conrads Malin ja Unique Saint ovat myös nopeita. Pelijakauma: Lady Beluga (60%) on liian selvä suosikki. Leon de Castella (8%) kiinnostaa. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 9, 1, 7 Suuri: 9, 1, 7

Toto64-5 Päivän Duon avauskohde mutkistui Solkattens Ferrarin jäätyä aamupäivällä pois. Nostetaan rankingin kärkeen tasaisessa starttirytmissä kilpaileva 4 Breidabliks Kahlua, jolla on nopeana kiihdyttäjänä hyvä sauma päästä kontrolloimaan lähtöä johtopaikalle. Jägersrossa tamma jäi keulasta selityksittä kakkoseksi Indi di Quattroa vastaan. Nuori hevonen kehittyy jatkuvasti starttien myötä ja vetää sopivalla matkavauhdilla pitkään. 11 Conrads Massiv on kapasiteetiltaan lähdön ehdotonta kärkeä ja takuulla mukana voitto-ottelussa, mikäli vire on kohdillaan suoraan tauolta. Kalmarin voittokisassa Joakim Lövgrenin suojatti sai nappireissun johtavan takana ja purjehti lopussa ylivoimavoittoon. Vastus on tällä kertaa oikein sopiva. 8 Unacerveza Broline väläytteli viime kaudella kyvykkäitä otteita, vaikka kausi päättyikin heikompiin sijoituksiin. Syyskuun voitot Halmstadissa ja Jägersrossa tulivat johtopaikalta leikittelevän kevyesti. Vire on tauolta arvoitus, mutta kyvyt riittävät heti pärjäämään. 2 Scarybeary Lixarve kilpailee hienossa iskussa ja varhain huomioitava hyvältä lähtöpaikaltaan. Hevonen kilpailee nyt ilman kenkiä ja tällä balanssilla se kiri lokakuussa Visbyssä herkästi uran avausvoittoon. Suurempaan systeemiin revitetään vielä kolme merkkiä. 14 All in a Dream pääsi Jägersrossa takamatkaltakin johtavan kantaan ja punnersi sieltä pistelähdössä ilmavaan voittoon. Nyt tehtävä on vastuksen puolesta paljon tiukempi. 9 Solitary Champ on nollarivistöään huomattavasti kyvykkäämpi hevonen, mutta kauden avauksen perusteella paras vire on vielä hakusessa. Sisäradalta se saa tarkan säästöjuoksun. 6 Dennis K. on ottanut uransa molemmat voitot johtopaikalta, joten juoksurata antaa positiviiset lähtökohdat päivän kilpailuun. Voitto vaatisi toki suurimpien suosikkien epäonnistumista. Juoksunkulku: Dennis K. voi päästä juoksuradalta keulaan, mutta selkäjuoksu kelvannee ensimmäiseen starttiin. Tällöin Breidabliks Kahlualla on sauma hakea johtopaikka itselleen. Pelijakauma: Solkattens Ferrarin aamupäivän poisjääntin sekoittaa pakkaa. Scarybeary Lixarve (5%) voi jäädä aliarvostetuksi. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4, 11, 8, 2 Suuri: 4, 11, 8, 2, 14, 9, 6

Toto64-6 Päätöskohteessa 5 Cash Valley ampuu telineistä lujaa matkaan ja keulat riistäessään se olisi lähellä viidettä perättäistä voittoa. Hirmutällissä kisaava hevonen sai Halmstadissa rauhoittaa kärkipaikalla vauhdin mieleisekseen ja tuli 09,5-lopetuksessa pito päällä ykkösenä maaliin. Jägersron voitto tuli ruunalle epätyypilliseen tapaan kirivoitolla takapareista, mikä osaltaan alleviivasi todellisen kanuunavireen löytyneen. Vastus on tällä kertaa tiukempi kuin aikaisemmin, joten voimia kuluttavaan alkumatkan hullutteluun silläkään ei ole nyt varaa. 11 Kick The Dust Ås on kapasiteetiltaan raju hevonen näihin rahasarjoihin ja optimibalanssillaan varhain huomioitava. Marraskuun Kalmarin kisassa ori taisteli tasokkaan lähdön voitosta aivan kalkkiviivoille asti ja meni hienon täyden matkan tuloksen. Johan Untersteinerin suojatin kyvyistä kertoo paljon viime heinäkuun Halmstadin kisa, kun se haastoi johtavan takaa hurjan Don Fanucci Zetin ja olisi kellottanut lyhyellä matkalla noin 10,5-tuloksen ilman loppusuoran laukkaa. 9 Arapaho Ghostdance tulee kanuunakuntoisesta Adrian Kolgjinin tallista ja ruuna pääsee kisaamaan pitkästä aikaa optimibalanssillaan ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. Viime aikoina ruunalla on ajettu rakentavia juoksuja parijonossa ilman suurempaa menestysnälkää, mutta tällä kertaa tilanne voi olla aivan toinen. 4 Go West Young Man on rankka menijä rahasarjoihin ja alustava muutaman prosentin kannatus on sen kohdalla reilusti alakanttiin. Ruuna keitettiin viime kaudella kovimmissa mahdollisissa ikäluokkaliemissä, mutta suurin menestys jäi hankalilta lähtöpaikoilta haaveeksi. Juoksun onnistuessa kärkisijat eivät saa yllättää. Alustavasti paljon peliä keränneelle 1 Zlatan Knickille juostava täysi matka on selvä miinus ja alkumatkaan on luvassa rajua painetta, mikäli ohjastaja haluaa kokeilla ruunalla sen mielipaikasta keulasta. Johtopaikaltakin loppumatka voi käydä työlääksi ja ruuna jää tässä vain varahevosen rooliin. Juoksunkulku: Zlatan Knick pystyisi halutessaan puolustamaan kärkipaikan, mutta saattaa joutua antautumaan Cash Valleyn paineen alla. Raju avaus ei yllättäisi. Pelijakauma: Zlatan Knick (23%) on kerännyt liikaa peliä. Parhaat merkit löytyvät yllättäjäosastolta Arapaho Ghostdancen (5%) ja Go West Young Manin (3%) johdolla. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 5, 11, 9, 4 Suuri: 5, 11, 9, 4

