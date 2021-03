Ravivihje: GS75 Eskilstuna 14.3.2021 – 361 057 euroa ekstraa

Toto75-1 Avauskohteessa hurjavireinen 2 Remarkable Feet on normaalionnistumisella lähellä koko matkan johtoa. Jörgen Westholmin suojatti jatkoi Rommessa komeaa tulostehtailua, kun se kierteli kolmannesta ulkoa 75-hopeadivarin ykköseksi hurjalla voittotuloksella. Voittoisa 700 metrin kiri taittui 10,6-lukemiin. Mantorpissa hevonen tuli johtopaikalta selästä iskeneen Beartimen ohittamaksi. Tällä kertaa vastus on sopivaa luokkaa ja keulajuoksu näyttää jälleen todennäköiseltä. 6 Spickleback Face pystyy kapasiteettinsa puolesta heittämään kovan haasteen suosikillekin. Ruuna kilpaili palasi Åbyn 75-lähdössä kovin odotuksin takaisin kilparadoille, mutta tuolloin juoksu meni liian raskaaksi ja lopun lievä taipuminen oli ymmärrettävää. Ruuna kellotteli viimeiset 1300 metriä 11,6-kyytiä ja esitys oli vähintään lupauksia herättävä. Robert Berghin tallikunto on rautaa ja hevonen voi startti alla parantaa merkittävästikin. Alustava peliosuus on kiinnostavan matala. 3 Ural on tulisena kiihdyttäjänä avainroolissa lähdön juoksunkulun suhteen. Susanne Richterin suojatti on ottanut valtaosan voitoistaan juuri keulapaikalta, joten taktiikka saattaa olla suoraviivainen suoraan tauoltakin. Valmentajan ennakkokommenttien perusteella hevonen ei kuitenkaan ole vielä aivan parhaimmillaan, joten suosikkien lyöminen olisi tässä kohtaa pieni yllätys. 5 Urban Kronos on kyvykäs hevonen, mutta silläkin on taukoa alla ja lähtöpaikka kovien avaajien ulkopuolella laskee osakkeita tuntuvasti. Valmentajan ennakkokommentit ovat varovaisen tuntuiset ja voitto yllättäisi. Juoksunkulku: Remarkable Feet pystynee puolustamaan johtopaikan Uralia vastaan. Spickleback Facella ei kaihdeta paikkaa johtavan rinnalla. Pelijakauma: Spickleback Face (11%) on kiinnostava varmistus suosikille. Urban Kronos (16%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 2, 6 Suuri: 2, 6

Toto75-2 Toisessa kohteessa 6 Yankee Dee kerää selvästi korkeimman peliosuuden ja aivan syystäkin. Kenneth Haugstadin valmennettava ei ole ollut ehjällä juoksulla vielä lähelläkään tappiota ja tehtävä on vastuksen puolesta taas oikein sopiva. Mantorpissa hevonen revitti päätöskierroksen alussa keulahevosen rinnalle ja eteni varmaan voittoon, vaikka marginaali ei järin suureksi venynytkään. Bollnäsissä se oli keulasta omaa luokkaansa. Viisivuotiaan ravi ei ole ollut loppumatkasta aivan priimaa kummassakaan kilpailussa, joten täysin varauksettomasti siihen ei uskalla luottaa. Taivaita hipova peliosuus houkuttelee etsimään varmistuksiakin mukaan. 9 Lancelot Laday on juossut valtaosan kilpailuistaan juuri lyhyillä matkoilla. Gävlen pistelähdössä ori karkasi johtopaikalta helposti muilta. Tällä kertaa tehtävä on haastavampi, mutta kunto tuskin on ainakaan laskussa ja rattaille hyppää vahvistuksena Ulf Ohlsson. 5 Betulla C.R. kilpailee tauluaan paremmassa iskussa ja suosikin epäonnistuessa uran avausvoittokaan ei saa yllättää. Viimeksi hevonen jäi loppukaarteessa kolmanteen sisälle pahoin pussiin, mutta lopetti vapaan väylän löydyttyä vielä räväkästi neljänneksi. Kunto voi olla edelleen nousussa neljänteen starttiin tauon jälkeen. Neljäntenä mukaan 4 Bottnas Gorgeous, jolla on vyöllään hyvin rutiinia Solvallan kovista lähdöistä. Uran toistaiseksi ainoa täysosuma tuli tammikuussa Axevallassa, kun hevonen runnoi johtavan kupeelta hienosti ykköseksi. Viimeksi Roger Walmannin suojatti jäi sisäradalle voimat tallella pussiin. Suosikin epäonnistuessa myös 7 S.G.Kingstone, 8 Giselle ja 1 Nyxian ovat myös mahdollisia pärjääjiä. Kahden ensimmäisen kohdalla lähtöpaikka rokottaa tuntuvasti menestysmahdollisuuksia ja viimeisimmän menestys on peräisin selvästi kevyemmistä porukoista. Viimeksi hevonen pääsi etenemään kierros jäljellä keulaan ja piti pintansa pahimman haastajan laukattua loppukaarteessa. Juoksunkulku: Vilda Tess ja Betulla C.R. ovat eturivin nopeimmat, mutta molemmille kelvannee Yankee Deen selkä eteen. Pelijakauma: Yankee Deen (76%) peliosuus on korkealla. Betulla C.R. (2%) ja Bottnas Gorgeous (2%) ovat kiinnostavimmat yllätyshaut. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 6 Suuri: 6, 9, 5, 4

Toto75-3 Kolmantena kohteena ajettava monté on tasainen koitos. 11 The Big Bang palasi Solvallassa valmiissa kunnossa radoille parin kuukauden tauolta ja nousee rankingin kärkeen haastavasta paikasta huolimatta. Tuolloin Jennifer Perssonin ajokki pääsi etenemään alkumatkasta keulaan ja karkasi lopussa ylivoimaiseen voittoon. Tällä kertaa vastus on hieman tasokkaampi ja juoksunkulusta tulee todennäköisesti haastavampi. 8 Allez Allez on kova montéhevonen, mutta lähtöpaikka ja kolmen kuukauden tauko tuovat epävarmuuksia ruunan ylle. Jörgen Westholmin valmennettavan ja ohjaksiin hyppäävän Alice Molinin edellinen yhteistyö päättyi syyskuussa murskavoittoon keulapaikalta. Yksi kovista tässäkin. 7 Tingeling R.L. debytoi Gävlessä voitokkaasti montén puolella. Tamma avasi keskeltä rataa vauhdikkaasti keulaan ja piti lopussa niukkaan, mutta suhteellisen varmaan voittoon. Reippaalla avaajalla kiihdytetään jälleen alussa kohti kärkipaikkoja ja ohjissa vahvistaa tällä kertaa lajin eliittiin lukeutuva Sofia Adolfsson. Alustavassa pelijakaumassa 2 Heads Down on jäänyt aliarvostetuksi. Madelen Beråsin suojatti oli marraskuun lopussa tosi tasokkaassa montélähdössä hyvä neljäs ja löi tuolloin selvästi tässä selväksi suosikiksi pelatun The Big Bangin. Hevosen iskukyky on suoraan tauolta arvoitus, mutta onnistuessaan se ei olisi ulkona voittokamppailustakaan. Systeemeille mukaan vielä kaksi merkkiä. 12 Mogas Casandra voitti viime syksynä kaksi montélähtöä ylivoimatyyliin johtopaikalta. Kenkien riisuminen on tammalle selvä etu. Kärrylähdöissä kyvykkäitä otteita esittänyt 6 Lotusathena suorittaa debyyttinsä raviratsastuksen puolella ja tamma on syytä ottaa heti vakavasti, etenkin kun ohjaksissa nähdään lajin ykkösnimiin lukeutuva Jonathan Carre. Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitava kiihdytys. Lotusathena ja Tingeling R.L. avaavat hyvin ja kamppailevat tiukimmin johtopaikasta. Montélähdöissä asetelmat elävät läpi matkan. Pelijakauma: Suosikit ovat erottuneet tasaisessa lähdössä hieman liikaa. Heads Down (2%), Mogas Casandra (3%) ja Lotusathena (6%) ovat hyviä yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 11, 8, 7, 2, 12, 6 Suuri: 11, 8, 7, 2, 12, 6

Toto75-4 Nelivuotislähtö on kerännyt starttiviivalle vain kuusi osallistujaa. Nostetaan rankingin kärkeen uuden kauden voitokkaasti avannut 6 Mr Mah Can. Robert Berghin suojatti avasi Halmstadissa omaa vauhtiaan keulaan ja piti 11,8-lopetuksen päätteeksi varmasti ykköseksi. Kunto kohenee taatusti startti alla ja ajotaktiikka lienee jälleen aktiivinen. Helpolla voitto ei silti irtoa, sillä vastustajissakin on laatua. 3 Sidney Celeber väläytteli viime kaudella sellaista kapasiteettia, että ruunalla voi kaiken natsatessa olla edessään rahakas nelivuotissesonki. Roger Walmannin suojatti päätti viime kauden Solvallassa upeaan voittoon kierrellen viimeiset 900 metriä kolmatta ilman selkää ja runnoi lopussa kumoon kovia hevosia Chirun ja Revelationin johdolla. Hevosen lähtönopeus saattaisi riittää keulapaikan puolustamiseen, mutta taktiikka voi olla ensimmäiseen starttiin passiivisempikin. 1 Jacoby Keeper otti syksyn ja talven aikana kovia kehitysharppauksia ja ruuna on jälleen vaarallinen parin kuukauden tauosta huolimatta. Solvallassa hevonen avasi tasaisesti, mutta pääsi etenemään alkumatkasta keulaan ja piti 10,5-lopetuksen päätteeksi varmaan voittoon. Leif Witaspin suojatti ei taida tässäkään ehtiä alussa nopeampien matkaan, mutta pienessä lähdössä juoksupaikka löytyy joka tapauksessa läheltä kärkeä. Neljäntenä ja aivan pelaamattomana kupongille mukaan 4 Climber, jonka viime vuoden huippuhetkiin kuului paikka lyhyen matkan E3-finaalissa. Ori avasi uuden kauden kirimällä takajoukoista 11,5-kyytiä viimeiset 600 metriä ja parantaa startti alla varmasti. Voitto vaatii hyvän esityksen lisäksi toki pientä epäonnistumista suosikkikolmikoltakin. Juoksunkulku: Mr Mah Can on nopea kiihdyttäjä ja määrätietoisimmalla taktiikalla liikenteessä. Sidney Celeber avaisi parhaimmillaan tosi lujaa, mutta taktiikka on kysymysmerkki. Pelijakauma: Mr Mah Canin (29%) kuuluisi olla lähdön suosikki. Climber on (2%) vähemmän pelatuista kiinnostavin. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 6, 3, 1, 4 Suuri: 6, 3, 1, 4

Toto75-5 Viidennessä kohteessa lupaavasti uransa avannut 11 Final Whistle kohtaa erittäin sopivan vastuksen ja ruuna jää kohteen ainoaksi merkiksi. Mattias Djusen suojatin viimeisin voitto Solvallassa tuli onnistuneen juoksun päätteeksi toisesta parista ulkoa. Bollnäsissä se oli johtavan rinnalta hyvä kakkonen. Tehtävä on vastuksen puolesta melko samanlainen tälläkin kertaa ja juoksuradalta takamatka on nopealle avaajalle vain hetken hidaste. Onnistuneella kiihdytyksellä se voi päästä etenemään varhain keulaan, josta siltä ei voi odottaa mitään muuta kuin voittoa. Haastajakaksikko erottuu selvästi muista. 2 Moonlight Zon voisi kapasiteettinsa puolesta ilman muuta kamppailla lähdön parhaista paloista, mutta onnistumiset ovat olleet kiven alla. Kesäkuussa Rättvikissä tamma meni koko matkan ravia ja oli omaa luokkaansa johtopaikalta. Pitkä tauko ja voltin kakkosrata voivat olla tekemätön paikka. 9 Don't be Crueliin pätee samat sanat edellä mainitun kanssa, eli kapasiteetti riittäisi vaikka mihin, mutta epävarmuus piinaa. Epäonnistumisriski on jälleen suuri voltin vitosradan lähtöpaikalta. 5 Chiclet taipui kauden avauksessaan johtopaikalta. Tamma parantaa varmasti startti alla, mutta voitto vaatisi suosikeilta epäonnistumista. 4 Wagger Zacker juoksi viime kesänä aivan liian kovissa lähdöissä, eikä riittänyt niissä kärkeen. Iskukyky arvoitus pitkältä tauolta. 12 Inzane nappasi joulukuussa ykkösen juostuaan päätöskierroksen keulahevosen rinnalla. Viime juoksut ovat olleet vaisumpaa suorittamista. Juoksunkulku: Moonlight Zon avaa ravilla hyvin ja lähtee vetämään porukkaa. Epäonnistumisriski on kuitenkin suuri, jolloin Final Whistlellä on hyvä sauma edetä varhain keulaan. Pelijakauma: Moonlight Zonin (31%) peliosuudesta osa kuuluisi Don't be Cruelille (8%). IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto75-6 Päivän Duon avauksessa lähtökohdat ovat vahvasti 4 Moncler Bon puolella ja Sybille Tinterin valmennettava luotetaan vihjesysteemeissä varmaksi asti. Hevonen jatkoi Solvallassa hienoja juoksujaan ja kamppaili johtavan rinnalta sitkeästi kakkoseksi. Toissa kerralla se joutui vastustajan täysin turhan prässin alle ja lopun taipuminen oli ymmärrettävää. Tällä kertaa keulapaikan pitäisi irrota sopuisammin ja siitä sen kukistaminen ei ole näissä sarjoissa helppo tehtävä. Rattailla Ida Riesterer on tähän porukkaan suhteellisen rutinoitunut ja hyvä ohjastaja. Varma. Haastajaporukan avaa 6 Worrywart, joka väläytteli viimeksi Solvallassa vahvoja nousukunnon viitteitä. Ruuna paikkasi vahvasti pahan lähtölaukan ja kohenteli kaukaa takajoukoista vielä neljänneksi. Jennifer Perssonin ajokki joutuu antamaan juoksupaikoissa tasoitusta suosikille ja silloin voittoon asti nouseminen vaatii kovaa suoritusta. 10 Xanthis Daiquiri kiri Solvallassa vahvalla loppuvedolla neljänneksi. Toissa kerran 75-finaaleissa ruunan rahkeet eivät ymmärrettävästi riittäneet kärkikamppailuun. Startti alla otteet voivat terävöityä ja hevonen nousee kirissä ainakin totokamppailuun mukaan. 8 Monark Amok kerää alustavasti paljon peliä, mutta onnistuminen on tiukassa hankalalta lähtöpaikalta. Ruunan vire on hienolla mallilla, Eskilstunassa se oli kolmannesta ulkoa kirivaiheessa omaa luokkaansa. Ilman alkumatkan tolkuttomia lisämetrejä se pystyy jälleen korkealle. Lähtöpaikka synkistää myös 12 Zenone Barin tehtävää. Solvallassa hevonen hyökkäsi maalisuoran alussa kaukaa takaa kiriin ja paranteli hyvin viidenneksi. Kunto on kohdillaan, mutta koko porukan kiertäminen on hankalaa. 2 Dacia Scoop kiri Åbyn 75-kisassa hyvin perille, vaikka sijoitus ei kaksinen ollutkaan. Lähtöpaikka on paras mahdollinen, mutta voitot ovat harvinaista herkkua. Juoksunkulku: Moncler Bo irtoaa hyvin matkaan ja hakee johtopaikan. Monark Amok kiertänee rinnalle. Pelijakauma: Moncler Bon (35%) peliosuudessa on vielä varaa kasvaa. Monark Amok (18%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-7 Päätöskohteessa paalun hevoset ovat vahvoilla. Pekka Korven valmentama 2 Artful Deimos on puhjennut hienoon alkuvuoden vireeseen ja starttaa niukkana suosikkina matkaan. Åbyssa ruuna otti 75-voiton tarkan juoksun jälkeen. Viimeksi hevonen paikkasi vahvasti pahan avauskaarteen laukkansa ja jäi lopussa voimat tallella sisäradalle pussiin. Kunto on rautaa ja onnistuneella juoksulla menestys häämöttää. 1 Gilmore Trot on kapasiteettinsa puolesta edellistäkin kovempi, mutta päivän vire on tauolta ja uusista käsistä arvoitus. Ruuna kilpaili viime syksynä kovissa ikäluokkatehtävissä, joissa paras saavutus oli kauden päättänyt Breeders' Crownin finaalipaikka. Ennakkokommenttien mukaan ruunan pitäisi palata suhteellisen valmiissa kunnossa takaisin radoille, mutta kauden päätähtäimet ovat luonnollisesti vasta tulevaisuudessa, joten viimeinen terävyys voi olla vielä hakusessa. 8 Got To Dashilla on rutiinia kovista rahasarjoista, mutta paaluhevosten saavuttaminen ei ole takamatkalta ja parin kuukauden starttitauolta ihan yksinkertainen tehtävä. Pienessä lähdössä juoksupaikka löytyy läheltä kärkeä, eikä ruuna hyvänä päivänä ole vaaraton. Neljäntenä merkkinä mukaan kenkien riisumisesta selvästi hyötyvä 6 Madronjo, joka kykenee tuliseen loppuvetoon nappijuoksun jälkeen. Eskilstunassa paikka johtavan rinnalla oli liikaa. 7 Balto d'Huon löi toissa kerralla johtavan takaa kovia hevosia Eddy Westin ja Dark Roadsterin johdolla. Viimeksi ruuna jäi taipuvan taakse täysin pussiin. Voitot ovat harvinaista herkkua, mutta kaiken onnistuessa ruuna pystyy tässäkin kärkikamppailuun. 3 Bikila ei ole hevosena suosikkien veroinen, mutta ruuna on kilpaillut hyvässä vireessä jo pitkään. Viimeksi se jäi keulasta niukasti hopealle. Juoksunkulku: Artful Deimos pystynee ohittamaan Gilmore Trotin ja painuu keulaan. Vauhti kiihtyy vasta kirikierroksella. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 2, 1 Suuri: 2, 1, 8, 6

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 2, 6

Toto75-2: 6

Toto75-3: 11, 8, 7, 2, 12, 6

Toto75-4: 6, 3, 1, 4

Toto75-5: 11

Toto75-6: 4

Toto75-7: 2, 1

Hinta: 9,60 €



Suuri

Toto75-1: 2, 6

Toto75-2: 6, 9, 5, 4

Toto75-3: 11, 8, 7, 2, 12, 6

Toto75-4: 6, 3, 1, 4

Toto75-5: 11

Toto75-6: 4

Toto75-7: 2, 1, 8, 6

Hinta: 76,80 €



