Ravivihje: Toto75 Axevalla 13.3.2021

Toto75-1 4 Ubiquarian Face on voittanut urallaan vain kahdesti, mutta vastuskin on ollut ikäluokkatasolla useimmiten kova. Adrian Kolgjinin valmennettava ehti ottaa tuntumaa hopeatasolle jo 4-vuotiskauden lopulla ja tekikin aivan positiivisia suorituksia. Marraskuun lopun finaalissa se mm. punnersi lopussa Dragsterin ja Sir Henry P.Hillin rinnalle. Kun treeniraportit ovat varsin positiivisia ja keskeltä keulapaikkakin mahdollinen, jää ori heti maltillisesti pelattuna varmaksi sopivassa tehtävässä.

Ulkopuolelta kiihdyttävä 5 Hierro Boko voisi olla edellisen kovin vastustaja, mikäli Hanna Lähdekorpi onnistuu selviämään sillä sopiviin iskuasemiin kärjen lähettyville. Kuolemanpaikalta toissa kerralla toiseksi puristanut ruuna pisteli Åbyssä open stretchiä pitkin maalisuoran reippaasti ja osoitti kunnon olevan tallella.

75-tasolla on odoteltu onnistumista myös 1 Mr Perfectionilta, mutta pitkään jatkuneelle vireelle ei ole lauantaitasolla tullut palkintoa. Keulapaikan puolustaminen ei suosiollisesta sisäradasta huolimatta luultavasti onnistu, mutta juoksun juontuessa sujuvasti Jim Oscarssonin suojattikin voi kiriä lopussa korkealle.

2 Mr Clayton J.F. voi hankkia asemat suosikin peesistä ja totosija olisi siinä tapauksessa todennäköinen. Voittoon kaiken pitäisi mennä nappiin ja kaksinumeroisilla peliprosenteilla ruuna on harvoin erityisen maistuva tapaus.

Harvinaista herkkua voittaminen on ollut myös 6 Southwind Hydrolle, jonka otteet eivät kauden toiseen starttiin juuri vetristyneet, vaikka sijoitus paranikin. Starttiväli on venynyt ehkä hieman pitkäksi, eikä sopivien asemien saaminen ole ulompaa tasaiselle lähtijälle helppoa. Kenkien riisumisesta voi tietysti olla apua.

Vähän pelatuistakaan ei normaalisti hopeadivisioonavoittajaa oikein löydy. 12-vuotiaaksi ehtinyt 3 Valeur on toki osoittanut parissa viime kisassa yllättävän terävää virettä.

Juoksunkulku: Mr Clayton J.F. ohittaa Mr Perfectionin alussa, mutta lyhyestä matkasta huolimatta sillekin ykkösvaihtoehto lienee selkäjuoksu nimenomaan Ubiquarian Facen takana, joka voi olla keskeltä kysymässä vetotöitä viimeistään etusuoralle tultaessa. Ulompaa 7 Julia Af Solnäs ja 8 Betting Rebel voivat toki myös sotkea kiihdytystä. Jälkimmäinen viihtyy vapaalla radalla, mutta keulaan asti selviäminen ei onnistune.

Pelijakauma: Ubiquarian Face (29%) tuntuu selvästi aliarvostetulta. Mr Clayton J.F. (15%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 4 B) 5, 1, 2, 6, 3 C) 11, 8, 7, 9, 12, 10 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-2 Monien mahdollisuuksien oppilas-/tammalähdössä todennäköisimpänä keulahevosena 6 Global Benefit kohoaa ykkösmerkiksi. Mattias Djusen valmennettava avasi kautensa Bollnäsin 75-kisassa varsin positiivisella esityksellä johtavan takaa, mutta laukkasi seuraavalla kerralla heti auton irrottua. Huippukuskilla kyvykäs 4-vuotias voi viedä tällä kertaa maaliin asti, mikäli vauhdinjako ei mene aivan epäedulliseksi.

7 Thebankonbroadwayn veto ei riittänyt Mantorpin vaativissa olosuhteissa keulasta aivan maaliin saakka ja taustavoimien mukaan tamma kärsi pito-ongelmistakin. Aikaisemmin vahvasti esiintyneelle 4-vuotiaalle ulompi juoksuradan paikka voi tietää hankaluuksiakin, sillä se ei ole ollut alussa kaikkien liukkaimpia. Juoksun juontuessa voittomatsiin yltäminen taas on aivan mahdollista.

Örebrossa namureissulla voiton kuitannut 4 Erin Zet jäi Åbyn 75-lähdössä toisen radan vetäjäksi, eikä ymmärrettävästi jaksanut pysytellä aivan kärkitaistossa, vaikkei toki ollut huonokaan. Kuolemanpaikan välttäessään kehityskelpoinen menijä on taas mahdollinen pärjääjä.

Kisan makoisin yllätysmerkki on jatkuvasti hyviä loppuvetoja takova 14 Alfredo Sauce. Juoksun onnistumiselle ei tosin ole takuita takamatkan ulommalta juoksuradalta, mutta se on tullut peliosuudessakin vahvasti huomioiduksi. Viikko sitten 6-vuotias pinkoi takapareista 700 metriä 10,7-lukemiin ja maalisuoran peräti 08-vauhtia.

10 Moon Zappa paransi otteitaan huimasti kenkien riisumisen myötä ja nappasi Solvallassa keulavoiton lähinnä pitelemällä. Samanlaisena Petri Salmelan treenattavalla on saumat nousta korkealle tälläkin kertaa.

11 Svecak Paleman kauden avaus oli aivan kelvollinen, viimeksi 5-vuotias laukkasi ahtaassa paikassa avauskurviin. Marraskuun voittokisassa tamma oli kuolemanpaikalta huippuhyvä ja samansuuntaisella suorituksella menestyminen ei tulisi suurena yllätyksenä. Kuskikin on lähdön parhaimmistoa.

3 Honey Journeylle kuolemanpaikka oli selvästi liikaa Bollnäsin 75-kisassa, mutta pienen huilin jälkeen viime viikon suoritus Solvallassa oli taas selvästi parempi. Lyhyt kiri 4. ulkoa riitti voittoon. 12 Valkyria K. voitti vuoden päätteeksi Axevallassa erittäin sitkeällä suorituksella, eikä ollut kehno viimeksi tauoltakaan, vaikkei kärkeä pystynytkään suojajuoksulla haastamaan. Kengät riisutaan nyt.

Isompaan vihjesysteemiin nostetaan vielä kolme muutakin. Rommessa keulasta hallinnut 15 Pappajonnys Ilse ei kuulu takamatkan takarivistä aivan kuumimpiin pelihevosiin, muttei vahvaa menijää ole täysin syytä sivuuttaakaan. Tauolta tulevalla 8 And Stitchilla on vastaavista lähdöistä rutkasti kokemusta jo viime kaudelta. Enemmän vahvansorttisen 9 Caipirinha Razzin vire on hyvällä tolalla.

Juoksunkulku: Global Benefit nappaa juoksuradalta luultavasti kärkipaikan, mutta muuten juoksun arvioiminen onkin hankalaa. And Stitch, Moon Zappa ja Valkyria K. pystyvät avaamaan hyvin takamatkalta, ehkä viime mainittu voi edetä johtavan rinnalle asti?

Pelijakauma: Oikeat suosikit, mutta Alfredo Sauce (2%) on liian unohdettu.

Ranking: A) 6, 7, 4 B) 14, 10, 11, 3, 12, 15, 8, 9 C) 5, 13, 1, 2 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 6, 7, 4, 14, 10, 11, 3, 12 Suuri: 6, 7, 4, 14, 10, 11, 3, 12, 15, 8, 9

Toto75-3 Kierroksen suurimman suosikin 12 Maestro Crowen tehtävä vaikuttaa kolmella kilometrillä varsin otolliselta. Kolmella voitolla Johan Untersteinerilta avanneen ruunan osalta Mantorpin viime kisa oli varsin erikoinen, sillä kahdesta laukasta huolimatta se ehti viime metreillä voittajaksi. Erheisiin suurena syynä oli varmasti hankala alusta, mutta sama tekijä toisaalta auttoi 6-vuotiaan myös voittajaksi kaikkien muiden ravia selvinneiden käytännössä väsyttyä enemmän tai vähemmän. Treeniraportit Maestro Crowen kohdalla ovat positiivisia ja lähtöpaikkakin sopii sille hyvin. Tiedossa on luultavasti aikainen hyökkäys kohti kärkeä, eivätkä vastustajien muskelit taida riittää sille vastaamiseen. Korkeilla prosenteillakin varma.

Suursuosikin takana lähtö on erittäin tasainen ja varmistajille on luvassa melko kallista lystiä. 8 Timo Lane erottuu kakkoshevoseksi, sillä ruunan suoritus Solvallassa kengittä johtavan rinnalta oli makea. Vapaalta radalta keulapsyykillä se olisi ollut erittäin varteenotettavakin haastaja, mutta takarivistä voi tulla ylimääräisiä mutkia. 9 Made Of Stars eteni tauolta paluussaan nopeasti kärkeen ja hallitsi perille. Vire on tuskin tässä kehnompi, mutta johtopaikalle selviäminen ei vaikuta sillekään todennäköiseltä.

6 L.L.Royal veti Mantorpissa Maestro Crowen voittamassa lähdössä pitkään, mutta loppusuora osoittautui sillekin liian työlääksi. Normaalisti ruunalla on juoksuradalta hyvä sauma ottaa johtopaikka hallintaansa, eikä Kaj Widellille sen jälkeen varmastikaan kelpaa aivan mikä tahansa selkä. Turhan vaativan alkumatkan välttäessään totosija on taas mahdollinen. 7 Totti Face pyrkii myös hyödyntämään lähtöpaikkansa, mutta tähtäimessä on pelkästään hyvä selkäjuoksu sisäradalla. Vire on ollut sillä mallilla, ettei sellaisen saadessaan ruuna ole kärkikuvioista pihalla tälläkään kertaa. Johtavan takaa varmaan voittoon sisäkautta Åbyssä kirinyt 3 Bransbys Juke Box voi myös kärjen lähettyviltä venyä hyvään sijoitukseen.

Vahva 5 Vicar piti Solvallassa johtavan rinnalta pintansa hyvin perille. Voltin vitoselta tiedossa voi olla hankaluuksia juoksunkulkuun. Lähes pelaamaton 11 Certainly on myös kapasiteettinsa puolesta lauantaitasolle aivan riittävä menijä

Juoksunkulku: L.L.Royal ja Totti Face ovat juoksuradoilta todennäköisesti reippaimmat kiihdyttäjät, ensin mainittu kärkeen. Väylät saadessaan Timo Lane tai Made Of Stars voi tulla kyselemään johtopaikkaa, mutta keula ei ehkä ole niille tarjolla? Jos vauhti rauhoittuu, Maestro Crowe iskee eteenpäin jo avauskierroksella ja etenee kärkeen asti.

Pelijakauma: Maestro Crowe (70%) on hieman liian suuri suosikki, mutta todennäköinen voittaja kuitenkin. Timo Lanen (6%) pitäisi erottua muista haastajista.

Ranking: A) 12 B) 8, 9, 6, 7, 3, 5, 11, 4 C) 2, 1, 10 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 12 Suuri: 12

Toto75-4 Hyvät mahdollisuudet voittoon omaa myös toisessa tammalähdössä suosikki 13 Alhambra Mail, mikäli Magnus Dahlénin suojatin vire on viiden viikon starttivälilläkin entisellään. Voitontahtoinen 5-vuotias oli alkuvuoden kahdessa startissa paras johtavan rinnaltakin ja Carl Johan Jepson suuntaa luultavasti tässäkin heti eteenpäin. Jos ensimmäinen rinki ei mene liian työlääksi, voitto on taas ulottuvilla. Kun mahdollisuus siihen on olemassa ja takaa löytyy varsin houkuttelevan vähälle pelille jääneitä potentiaalisia hevosia, saa Alhambra Mail isompaan systeemiin muitakin mukaan.

5 Garcan tehtävä ei tunnu yhtä otolliselta kuin viikko sitten, jossa 5-vuotias olisi startin pummaamisestakin huolimatta otellut vielä tiukasti voitosta ilman lopun pussiin juuttumista toiselle radalle. Vitoseltakin sillä on saumat johtoon, mutta finaaliin tarvittavien pisteiden varmistamiseksi suosikin peesi luultavasti kelpaa, jos tämä ilmestyy nopeasti rinnalle.

9 Lyx Håleryd jatkaa iskussa, eikä suoritusten perusteella 75-voittokaan olisi 6-vuotiaan kohdalla aivan väärin jossain kohtaa. Kenkien riisuminen tuonee sille vielä lisäpotkua, toki kärkeen noustakseen se tarvitsee takaa hyvän selän ainakin osalle kirikierrosta.

7 Darah Bibo palaa tauolta, mutta pääsääntöisesti hyviä suorituksia tehneen tamman menestyminen ei silti suuresti yllättäisi. Kengät pysyvät vielä jalassa, mutta reippaaseen alkuun pystyvä 6-vuotias voi päästä heti varsin lähellekin kärkihevosia.

Potentiaalisina potinnostajina mukaan poimitaan vielä hyvällä esityksellä Ruotsissa aloittanut 3 Miss Moneypenny sekä kihisevästä pelihevosesta täysin unohdetuksi hetkessä pudonnut 10 Appaloosa. Ensin mainittu oli tosi lähellä voittoa kuun alussa, mutta 1 Listas Tinge Ling tuikkasi selästä maaliviivalla edelle. Hans Crebasin suojatti parantanee startti alla ja kevyemmällä balanssilla vielä otteitaan. Lähetystapa on toki sen kohdalla arvoitus.

Mantorpin kisa vaikutti menevän Appaloosalle suosiollisesti, mutta kiri 2. ulkoa jäi lopulta suutariksi alustaongelmien takia. Tammikuussa Bo Falsigin valmennettava esitti erittäin vahvoja otteita. Nelosrata voi toki tietää ongelmia, mutta peliosuus on silti liian alhainen.

Hyviä sijoituksia napsinut Listas Tinge Ling voi tulla sopivalta paikalta myös kyseeseen, mutta kyseessä on hieman arkinen tapaus tälle tasolle. 15 Zeta Kronos pystyy parhaana päivänään paljoon, mutta lähtöpaikka on työläs.

2 Teton Sweet Lindy kesti viime lauantaina kuolemanpaikan kunniakkaasti, mutta raskas reissu epäilyttää lyhyeen starttiväliin peilaten. 6 Bearicecreamin otteissa ei ollut kuukausi sitten potkua. Kuski vahvistuu nyt tuntuvasti.

Juoksunkulku: Garcan startti sisäradalta ei onnistunut viikko sitten, mutta aiemmin se on osoittanut hyvää lähtönopeutta ja voi olla vitosradaltakin ripein. Listas Tinge Ling ja Bearicecream ovat muut potentiaaliset keulahevoset alkumatkalle. Alhambra Maililla ei ole kokemusta juoksuradasta, mutta kuski antaa mahdollisuuden hyväänkin starttiin. Taakse pakittaminen tuskin tulee missään tapauksessa kyseeseen ja suosikki etenee vähintään johtavan rinnalle puolimatkaan mennessä.

Pelijakauma: Alhambra Mail (55%) on liian selvä suosikki. Garca (5%), Lyx Håleryd (4%), Miss Moneypenny (1%) ja Appaloosa (1%) ansaitsisivat enemmän huomiota.

Ranking: A) 13 B) 5, 9, 7, 3, 10, 1, 15, 2, 6, 8, 12, 11, 14 C) 4 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 13 Suuri: 13, 5, 9, 7, 3, 10

Toto75-5 Alimmassa divisioonassa 2 Condior on loistopaikalta tiukasti voitonsyrjässä kiinni. Tauon aikana Robert Berghin talliin siirtynyt ruuna on aloittanut kahdella tyylipuhtaalla keulavoitolla ja jättänyt vaikutelman, että parempaakin on vielä luvassa. Lähtönopeudellaan Nicklas Westerholmin tällä kertaa ajama 5-vuotias päässee vetotöihin tässäkin, eikä sen kukistaminen ole normaalisti vastustajille sen jälkeen simppeli juttu. Varma.

Haastajien lähtöpaikatkin ovat oleellisesti kehnompia. 11 Joker Boko tuntuu ottaneen selkeitä kehitysharppauksia ja 75-voittokin voi olla piakkoin tosiasia. Toissa kerralla takaa helppoon voittoon kirinyt ruuna tekaisi viimeksi kuin puolihuolimattomasti keulapaikalta 10,0-lopetuksen. Suosikin nujertaminen takaa ei tällä kertaa tosin ole helppoa.

5 Mandela Zonin suuntakin vaikuttaa oikealta. 75-debyytissään Janne Korven ajama 4-vuotias pinkoi viime kerralla takaa kiihtyvällä vauhdilla perille, mutta kun muutkin kulkivat reippaasti, ei kiri erottunut edukseen. Juoksun onnistuessa eväitä kärkipäähän on olemassa.

12 Zeolitin juoksupaikka jäi viimeksi lopulta kauas taakse, mutta 10,0-lukemiin viimeiset 700 metriä kulkenut 4-vuotias puski silti vahvasti maaliin saakka. Kun alla on jo kaksi varsin vaativaa reissua ja parin viikon kuluttua ravattavaan finaaliin paikan varmistamiseksi riittää kehnompikin sijoitus, ei luvassa ehkä juuri tässä ole erityisen aggressiivista taktiikkaa? Toki ruunalla on edellytykset nousta silti kärkikamppailuun.

Kahdella voitolla vuotensa aloittaneen 9 Yuavaraj'n tehtävä kovenee, 10 Activist ei pysynyt Mantorpissa Condiorin tahdissa johtavan rinnalta. 4 Bat Marken esitys viimeksi johtavan takaa oli tahmea, mutta kengittä paremmalla alustalla totosija voisi olla mahdollinen samanlaisella reissulla.

Juoksunkulku: Condior lähtee rivakasti ja voi napata keulapaikan suoraan. Bat Marke pitää Mandela Zonin ja 7 Don't Be So Shyn ulkopuolellaan pyrkien suosikin taakse. Joker Boko kiertää takaa toisen radan vetäjäksi?

Pelijakauma: Condior (38%) voisi olla aavistuksen selvempikin suosikki. Yuvaraj (11%) on hieman liikaa pelattu.

Ranking: A) 2 B) 11, 5, 12, 9, 10, 4 C) 3, 8, 6, 1, 7 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-6 9 Phoenix Photon juoksu meni Mantorpissa takana melko lailla pieleen, eikä kehnosta sijoituksesta kannata tehdä sen pidemmälle meneviä johtopäätelmiä. Johtavan rinnalle Eskilstunassa kierryttyään varmasti ratkaissut ruuna pääsee tällä kertaa juoksemaan ilman takakenkiä ja on sopivalla matkalla pronssidivarin ykkösmerkki.

Todennäköisenä johtohevosena 3 Sweetman kuuluu myös aikaisin huomioitaviin. Juuri keulasta tulleen finaalivoiton jälkeen ruuna ei ole onnistunut, mutta syytkin ovat olleet selvät: toissa kerralla volttilähtö oli liian vaikea, viimeksi juoksu takaa meni pieleen. Mieluisalla matkavauhdilla Erik Adielssonin ajokki voisi viedä perillekin, mutta vaarana on, että haastettakin tulee, kun Kolgjinin tallista on mukana kaksi hevosta.

Jos tempo pysyy reippaana, on 12 Global Winner vaarallinen lopussa. Keulasta toissa kerralla hallinnut ruuna laukkasi viimeksi avauskurviin, mutta pääsee tällä kertaa juoksemaan ilman kenkiä.

10 Zinco Jet avasi kautensa helpolla kirivoitolla 3. ulkoa, eikä selkiä kyttäilevälle ruunalle tempun toistaminen tässäkään ole mahdotonta. Kengät riisutaan siltäkin. 11 Dominic Wibbillä kuski oli aktiivinen viimeksi heti alkumetreistä lähtien ja ruuna ottikin johtavan rinnalta lopulta ylivoimaisen voiton. Tallikaveri voi taata sille onnistumisen edellytykset tässäkin.

Eturivistä huippuvirettä ovat osoittaneet 2 McGarret sekä 7 Love Håleryd, jotka pinkoivat viikko sitten samassa lähdössä takaa reippaasti maaliin. Sopivilla väylillä selvästi parempikin sijoitus on kummallekin täysin otettavissa. Vähän pelattuna mukaan myös 6 Showtimejackflower, joka seurasi Rommessa Oxidizerin takana hyvin toiseksi. Rivakka avaaja omaa nytkin mahdollisuudet päästä kärjen tuntumaan.

Kahdesta pitkän matkan voitosta huolimatta 4 Eclipse Am jää paljon pelattuna systeemien ulkopuolelle, sillä oriille on luultavasti tiedossa aggressiivisen kuskin hypätessä kyytiin tällä kertaa vauhdinpitäjän rooli.

Juoksunkulku: Sweetman lataa keulaan, Showtimejackflower voi ehtiä ulompaakin muiden sisempää starttaavien ohi sen kantaan. Eclipse Am etenee johtavan rinnalle, eikä kuski usein tyydy turhan verkkaiseen tempoon. Se tietäisi takaa tuleville hyvää.

Pelijakauma: Zinco Jet (6%) ja Love Håleryd (2%) ovat jääneet liian pienelle peliosuudelle. Eclipse Am (14%) on tuntuvasti ylipelattu.

Ranking: A) 9, 3, 12 B) 10, 11, 2, 7, 4, 6 C) 1, 5, 8 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 9, 3, 12, 10, 11, 2, 7, 6 Suuri: 9, 3, 12, 10, 11, 2, 7, 6

Toto75-7 Kultadivisioonassa nähdään kaksi mielenkiintoista tauolta palaajaa, joista rankingin kärkeen nousee heti 4 Heavy Sound. Voimaruuna on aloittanut aiemmilla kausillakin heti voitolla, mutta viime vuonna täysosuma jäi samalla ainoaksi. Loppua kohti sen kausi oli taas nousujohteinen ja Daniel Redénin mukaan 9-vuotias tuntuu nyt kotioloissa viime vuotta paremmalta. Jos Kenneth Haugstad ehtii sillä ensimmäisenä hakemaan keulaa 2 Västerbo Grosboisilta, ei vastustajien tehtävä ruunan ohittamiseksi ole kovinkaan helppo sen jälkeen.

Mahdollisuuksien rajoissa on myös se juoksunkulkuvaihtoehto, että 9 Disco Volante pääsee reipasta avaajaa seuratessaan tuikkaamaan etupuolelle, jolloin tie olisi sille auki johtoon. Vaisumman Mantorpin suorituksen jälkeen Stefan Melanderin suojatti palasi tasolleen Rommessa.

12 Antonio Trotille tehtävä keulahevosen lyömiseksi, oli se sitten kumpi tahansa, ei tunnu näistä asemista erityisen yksinkertaiselta. Timo Nurmoksen ruuna on kuitenkin osoittanut kahdella viime kerralla niin väkevää virettä, ettei sitä voi silti sivuuttaa, varsinkin kun kenkiä päästään nyt vielä riisumaan. Sen olemus oli viimeksi jopa parempi kuin finaalivoitossa.

Kova tekijä on parhaimmillaan myös 10 Handsome Brad, mutta pitkältä tauolta voitto voi olla vielä edellä mainittuja vastaan liikaa vaadittu. Ulf Stenströmerin ori on toki tehnyt aikaisemmin suoraan tauoltakin hyviä juoksuja. Melko paljon pelattuna ei lapulle vielä tässä.

Västerbo Grosbois pääsee todennäköisesti johtavan kantaan, eikä totosija ole tälläkään kertaa pois laskuista. Voittaminen ei kuitenkaan ole onnistunut ja vastus vain kovenee. 7 Night Brodde ei viihtynyt Mantorpin alustalla, myös 6 Elian Webin menestyminen tulisi talven ongelmien jälkeen yllätyksenä, kun alkuun ei ehkä uskalleta panostaa normaaliin tyyliin?

Juoksunkulku: Västerbo Grosbois avaa aluksi johtoon, mutta Heavy Soundin tai Disco Volanten selkä kelpaa hyvin Rauno Pölläselle. Heavy Sound on todennäköisempi vaihtoehto, mutta Ulf Ohlssonin taitoja ei ole syytä aliarvioida paikoista taisteltaessa. Night Broddea ei voi ottaa ensi metreillä kiinni, joten sekin saattaa tulla ulkoa kärkikuvioihin.

Pelijakauma: Disco Volante (21%) voisi olla muutaman pinnan enemmänkin pelattu. Handsome Brad (16%) on kerännyt liikaa kannatusta.

Ranking: A) 4, 9, 12 B) 10, 2, 7, 6 C) 1, 3, 11, 5, 8 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 4, 9, 12 Suuri: 4, 9, 12

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 4

Toto75-2: 6, 7, 4, 14, 10, 11, 3, 12

Toto75-3: 12

Toto75-4: 13

Toto75-5: 2

Toto75-6: 9, 3, 12, 10, 11, 2, 7, 6

Toto75-7: 4, 9, 12

Hinta: 9,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-13&track=Ax&race=5&pool=T75&selections=[4],[6,7,4,14,10,11,3,12],[12],[13],[2],[9,3,12,10,11,2,7,6],[4,9,12]&stake=0,05&price=9,6



Suuri

Toto75-1: 4

Toto75-2: 6, 7, 4, 14, 10, 11, 3, 12, 15, 8, 9

Toto75-3: 12

Toto75-4: 13, 5, 9, 7, 3, 10

Toto75-5: 2

Toto75-6: 9, 3, 12, 10, 11, 2, 7, 6

Toto75-7: 4, 9, 12

Hinta: 79,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-13&track=Ax&race=5&pool=T75&selections=[4],[6,7,4,14,10,11,3,12,15,8,9],[12],[13,5,9,7,3,10],[2],[9,3,12,10,11,2,7,6],[4,9,12]&stake=0,05&price=79,2

PieniToto75-1: 4Toto75-2: 6, 7, 4, 14, 10, 11, 3, 12Toto75-3: 12Toto75-4: 13Toto75-5: 2Toto75-6: 9, 3, 12, 10, 11, 2, 7, 6Toto75-7: 4, 9, 12Hinta: 9,60 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 4Toto75-2: 6, 7, 4, 14, 10, 11, 3, 12, 15, 8, 9Toto75-3: 12Toto75-4: 13, 5, 9, 7, 3, 10Toto75-5: 2Toto75-6: 9, 3, 12, 10, 11, 2, 7, 6Toto75-7: 4, 9, 12Hinta: 79,20 €Tästä kupongille: