Ravivihje: Toto64 Romme 12.3.2021

Toto64-1 1 Backhammer eteni Bergsåkerissa salama-avauksen päätteeksi takamatkalta keulaan jo ensimmäisessä kurvissa ja 25-vauhtisessa lopetuksessa ainoastaan kova Tinder Lars tuli ohi. Tulos 28,0ly on todella kovaa valuuttaa tähän lähtöön ja muutenkin ruuna vaikuttaa kyvyiltään jopa selvästi parhaalta hevoselta. Huolenaihetta tuo kuitenkin se, että Bergsåkerissa ravi hajosi loppua kohti pahanpäiväisesti. Sama tapahtui myös viime vuoden ainoassa kisassa Bollnäsissä, jonka jälkeen runsaasti ongelmista kärsinyt 7-vuotias joutuikin jälleen huilille. Backhammer saa varmistuksia suurempaan systeemiin. Suosikin jälkeen osallistujien rankkaaminen ei olekaan helppo tehtävä. 9 Årdals Finpåvin teki mainion juoksun viimeksi Bergsåkerissa, kun tammalla lähdettiin takajoukoista kolmannelle 1200 metriä ennen maalia ja lopussa se marssi raskaasta juoksusta välittämättä ykköseksi. Toki tuon kisan ajoi ammattikuski, nyt rattaille palaa jälleen kokemattomampi ohjastaja. 11 Järvsö Olov tekee mielenkiintoisen debyytin enemmän lämminveritreenarilta tunnetulta Sandra Luomalalta. Ruuna on ainakin ulkoisesti huomattavasti enemmän juoksijan oloinen kuin suurin osa illan vastustajista ja se meni 3-vuotiaana tuloksen 29,3ke. Ainoastaan Backhammer on noteraanut täydellä matkalla kovemman ajan. Plussaa tulee myös kuski Zab Jonassonista, joka on viime vuonna enintään sata starttia ohjastaneiden lähtöön kova tekijä. 4 Midgårds Viking on tammikuun lopun voittonsa jälkeen laukannut molemmissa kisoissaan keulapaikalta menestystään loppumatkasta. Kyvyt riittäisivät, mutta laukkariski on iso, eikä sitä yhtään auta valmentajan paluu rattaille. 5 Stjärnviking näytti luokkaansa taulussa näkyvässä Färjestadin voitossaan, jossa ruuna löi selityksittä kovan S.K.s Arielin. Tuon jälkeen veteraanikuski Gunnar Kylénin ajokki on pilannut perisyntiinsä laukkoihin. 3 Rind on tehnyt parissa viime startissaan kelpo juoksut ja paukuttanut alle 1.30-tuloksia. Jos suosikki epäonnistuu, niin uran avausvoitto voisi tulla tässä. Kohde pyritään selvittämään edellä mainitulla kuusikosta, vaikka kaikkienkaan rastaaminen ei olisi hullumpi vaihtoehto. Niin hankalasta lähdöstä on kyse. Juoksunkulku: Todella vaikea arvioitava. Veikataan, että Backhammer tai Rind juoksee keulassa. Pelijakauma: Backhammer (48%) tuntuu liiankin paljon luotetulta. Järvsö Olov (6%) ja Rind (2%) ovat kohteen parhaat merkit. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 1 Suuri: 1, 9, 11, 4, 5, 3

Toto64-2 Toisessa kohteessa juoksee kenties illan mielenkiintoisin seurattava. 5 Athos Dei Greppi otti Italiassa loppuvuodesta neljän voiton putken ja jokaisessa startissaan se oli vakuuttava. Varsinkin viimeisessä saapasmaan kisassa Padovassa, jossa ori pakeni keulasta maisemiin ja meni uudet ennätysnumeronsa 12,3aly. 5-vuotias on sen oloinen tapaus, että ainesta voi olla koviinkin tehtäviin. Felicia Molinin suojattia ei kuitenkaan varmaksi uskalla laittaa. Uusi maa, uusi talli ja taukoa alla, joten kysymysmerkkejä on tietysti ilmassa. Lähdössä on myös pari yllättävän kovaa vastustajaa ottaen huomioon, että lähtö on tarkoitettu viime vuonna enintään sata starttia ohjastaneille. Ykköshaastaja on 6 Red Hot Roadster, joka päätti viime kauden 75-lähdön voittoon ja on tällä sesongilla ehtinyt voittaa 86-lähdön. Tuo tapahtui toissa kerralla Solvallassa, jossa ruuna hallitsi keulasta leikittelevän kevyesti. Viimeksi Rommen Klass I-koitoksessa yli kierroksen kiri kolmatta oli liian kovaa keittoa. David Grundmannin ajokki on todennäköisin keulahevonen. Lähdön kolmas kova 4 Conrads Janne, joka on muutaman vaisumman startin jälkeen alkanut taas löytää kuntoaan. Viime lauantain Åbyn 75-lähdössä sijoitus jäi heikoksi, mutta oikein mikään ei onnistunut. Ruuna joutui tarpomaan ensimmäiset 600 metriä kolmatta kunnes pääsi parijonoon ja loppukurvissa se menetti asemansa väsyneen takana. Tänään rattailla nähtävä Hannah Gustavsson on onnistunut Conrads Jannen kanssa hyvin. Kolme starttia, joista kaksi voittoa. Jos voittaja tulee suosikkikolmikon ulkopuolelta, niin puhutaan isosta yllätyksestä. Juoksunkulku: 2 Celtic avaa ensin keulaan. Jatkossa tuulenhalkojaksi etenee joku suosikkikolmikosta, todennäköisemmin Red Hot Roadster. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5, 6, 4 Suuri: 5, 6, 4

Toto64-3 2 Häsen Räsern on tyylikkään Gävlen voittonsa jälkeen ollut hyvä myös kahteen viime starttiin, vaikka totosijoille ei ole yltänytkään. Viikko sittenkin Bollnäsin epäsopivassa sarjassa ori sai neljännestä sisältä myöhään vapaat väylät kirien pirteästi maaliin. Tuloksella 24,7ly Jan-Olov Perssonin treenattava myös alitti ensimmäisen kerran urallaan 1.25-rajan. Illan koitokseen Häsen Räsern sai mainiot lähtöasetelmat, kun se pääsee lähtemään kovimpiin vastustajiinsa nähden paremmalta paikalta. Tie voi olla auki keulaan asti ja varsinkin siitä 6-vuotias olisi paha lyötävä. Plussana rattaille palaa vaihteeksi Ulf Ohlsson, joka on ajanut seitsemän orin yhdeksästä voitosta. Aamupäivän prosenttijakaumassa Häsen Räsern ei ole edes suosikki ja se jääkin maltillisesti pelattuna ideavarmaksi. Kovimmalta haastajalta vaikuttaa kovaluokkainen 9 Prins C.K., joka ei ole onnistunut suosikkina kauden kummassakaan startissa. Bergsåkerissa lähtö oli kovatasoinen 86-koitos ja siihen starttiin ori palasi tauolta. Viime sunnuntaina Umåkerissa 7-vuotiaalta puolestaan irtosi kommenttien mukaan kenkä. Mats E Djusen ajokki jaksaa raataa ja todennäköisesti oikeasta ohjasta käännetään hyvissä ajoin. Toki jos Häsen Räsern on keulassa, niin tallikaverille tuskin annetaan ylikovaa prässiä. Lähdön kolmas kova on 1 Jokke Ålj, joka on vastannut hyvin sarjojen nousuun. Ruuna lähtee asiallisesti matkaan, mutta tuskin pystyy ykkösradalta puolustamaan keulaa ja jäänee sen myötä Häsen Räsernin takapuolelle. Jos suosikkikolmikkoa varmistelee, niin 4 Inge Åljia ja 11 Guli Tigeria ei kannata unohtaa. Ne muodostivat pirteillä kireillään kärkiparin Gävlessä, toki helpossa lähdössä, mutta etenkin Inge Åljin kiri laukan jälkeen oli hienoa katseltavaa. Ruuna palasi vieläpä tuohon kisaan pitkältä tauolta. Juoksunkulku: 6 Sol Varga on ensimetreillä niin nopea, että se karauttanee ensiksi keulaan. Jatkossa Häsen Räsern etenee tuulenhalkojaksi. Prins C.K. etenee johtavan rinnalle. Pelijakauma: Häsen Räsernin (28%) prosenteissa olisi nousun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto64-4 9 Harvard Student on aloittanut Magnus Jeremyrin treenistä hyvillä otteilla. Molemmat Axevallan voittonsa se otti keulasta ylivoimatyyliin, toki helpoissa lähdöissä. Viimeksi Mantorpin Klass II-koitoksessa tamma osoitti riittävänsä kovemmissakin tehtävissä, kun Linda Sedströmin ajokki kiri kolmannesta ulkoa vahvasti toiseksi. Vaikka eroa voittaneeseen Zack Brisiin jäikin kaksi kymmenystä, niin heti maalin jälkeen Harvard Student oli jo edellä. Heikkoon kilometriaikaan ei pidä tuijottaa, sillä rata oli useita sekunteja hidas. Niukka suosikki. 10 Västerbo Jolene on kohonnut hienoon vireeseen ja voitto roikkuu ilmassa. Rommen Diamantstoet-karsinnassa tamma oli tekemässä kaiketi elämänsä juoksua, kun se kiri neljännestä ulkoa vahvasti voittomatsiin, mutta laukkasi sata metriä ennen maalia. Sellainen vaikutelma ainakin jäi, että tuohon paloi 75-voittajan arvonimi ja 110 000 kruunun ykkösrahat. Optimitapauksessa Kajsa Frickin suojatti saa kirissä Harvard Studentin vetoavut. Kolmantena lapulle 1 Joyness, jolla on nyt käsillä kolmas startti tauolta ja ennen kaikkea siltä päästään riisumaan kengät pois. Juuri kengittä tamma on tehnyt parhaimmillaan oikeinkin kovia esityksiä. Paljon peliä kerännyt 5 Firstclass U.M. jää tällä kertaa varahevoseksi. Vaikka tulosrivistön ja uran statistiikan perusteella kyseessä voisi kuvitella olevan kovakin hevonen, niin 4-vuotiaasta ei ainakaan toistaiseksi ole huokunut samanlainen luokka kuin esimerkiksi Harvard Studentista tai Västerbo Jolenesta. Juoksunkulku: Hieman vaikea arvioitava. 2 Daughterofdrakness voi olla alussa nopein. Jatkossa Joyness tai Firstclass U.M. etenee keulaan. Harvard Studentilla tai Västerbo Jolenella voidaan ajaa matkalla johtavan rinnalle. Pelijakauma: Västerbo Jolene (13%) on aivan liian vähän pelattu. Firstclass U.M. (22%) puolestaan liian paljon. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 9, 10, 1 Suuri: 9, 10, 1

Toto64-5 4 Bill Gates teki hyvät juoksut jo kauden kahdessa ensimmäisessä startissaan Bergsåkerissa ja viimeksi Rommen 75-sarjassa ruuna shokeerasi pelikansaa voittamalla jättiyllättäjänä. Mistään tuurivoitosta ei ollut kyse, vaan se nuiji toisesta ulkoa tyylikkäästi ohi kultadivareja kolunneesta Sir Henry P.Hillista. Hevosen olemus oli maalin kohdalla sellainen, että kaikki ei tainnut olla vieläkään pelissä. Tuon esityksen perusteella Bill Gates on ansaitustikin iso suosikki, mutta täyttä luottoa ruuna ei saa. 100 000 kruunun ykköspalkinnon myötä sarjat luonnollisesti nousivat, suljettu lähtöpaikka voi aiheuttaa omat mutkansa ja suurimpana kysymysmerkkinä valmentaja Wiktor Kylin-Blom ajaa tällä kertaa itse. Se on selkeä heikennys. Suurempaan systeemiin suosikki saakin yhden täsmävarmistuksen. 8 Black And Quick muistetaan etenkin Kriterium-karsinnan järkyttävän kovasta esityksestä, kun ori kiri jo täysin toivottomilta näyttäneistä asemista upeasti toiseksi. Finaalissa se jäi kahdeksanneksi, mutta Jörgen S Erikssonin suojatti olisi ollut pari pykälää korkeammalla ellei olisi ajautunut loppumetreillä pussiin. Black And Quick on jo noiden esitysten perusteella lähdön kyvykkäin hevonen. Vaikka taukoa onkin alla, taktiikka lienee passiivinen ja uran voittotili on hämmästyttävästi avaamatta, niin 4-vuotias otetaan lapulle. 7 Turenne teki viime kaudella 75-lähtöjä myöten vahvoja esityksiä, mutta viiden kuukauden tauolta tuskin likikään parhaimmillaan. 5 Enjoy's Wifi on tulosrivistöään paremmassa iskussa. Nyt ruuna kokee ainakin merkittävän kuskinvahvistuksen Ulf Ohlssonin hypätessä kyytiin. 11 Super Cheese L.W. nakuttelee tasaisesti kärkisijoille ja tekee todennäköisesti niin tänäänkin, mutta uran 31 viime kilpailua ovat sujuneet voitoitta, eikä se ole sattumaa. Juoksunkulku: 2 Enge Jas lähtee vetämään joukkoa. Jos Bill Gatesilla päästään ulos, niin sillä ajettaneen aikaisessa vaiheessa kohti kärkeä. Pelijakauma: Ei isompia. Bill Gatesin (52%) prosenteista voisi antaa rahtusen Black And Quickille (8%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4 Suuri: 4, 8

Toto64-6 9 Rocky Tilly ei suorittanut aivan tasollaan kenkäpakon tultua voimaan ja ruuna saikin pitää pienen hengähdystauon. Nyt kenkiä päästään taas riisumaan ja parin kuukauden tauolta palaava kykymenijä kohtaa niin sopivan näköisen porukan, että Jörgen Westholmin hyvävireisen tallin edustaja on ansaitusti iso suosikki. 2 Opalis laukkaili itsensä koelähtöön asti ja taulu on sen myötä murheellisessa kunnossa, mutta mikään laukkuri ei ole kyseessä. Valmentaja Sybille Tinter ajoi itse pari starttia ja hän otti laukkoja myös omaan piikkinsä. Jo kova voittoprosentti kertoo minkälainen luokka tammalla on sisällään. Loistopaikalta tiedossa lienee nappireissu, ja jos Opalis on parhaimmillaan, niin suosikkikin saa pistellä tosissaan mikäli meinaa sen lyödä. 5 Mr Creation pääsi juoksemaan kesäkuun jälkeen vain kerran ja palaa taas pitkältä tauolta. Vire on luonnollisesti iso arvoitus, mutta luokka on niin kova, ettei sitä uskalla lapulta poiskaan jättää. Lapulle vielä Oskar J Anderssonin ihan kyvykäs kaksikko 6 Luna Nera Doc & 10 Alorac Mathbell. Ensin mainitulla paranee kuski ja jälkimmäiseltä päästään riisumaan kenkiä pois. Se on iso etu. Juoksunkulku: 4 Topgear avaa aluksi keulaan. Täysin ei saa yllättää, vaikka siitä ajettaisiinkin. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 9, 2, 5, 10, 6 Suuri: 9, 2, 5, 10, 6

