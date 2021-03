Ravivihje: Toto64 Åby 11.3.2021 – 109 845 euroa ekstraa

Avauskohteeseen on hieman vaikea saada pelimielessä otetta, sillä parhaat hevoset joko palaavat tauolta tai niiden vire on muuten arvoitus. 6 Quite E.Woodilla on ollut hieman huonoa tuuriakin ettei kakkossijat ole kääntyneet voitoiksi. Viimeksi Åbyn 86-lähdössä ruuna teki kolmannesta ulkoa vahvan lopetuksen ja ainoastaan namureissun saanut Echelon jäi edelle. Toissa kerralla Axevallassa sillä käännettiin liian myöhään kiriin, eikä 7-vuotias ehtinyt aivan ykköseksi. Nyt André Eklundhin suojatilta päästään riisumaan kengät pois ja ainakin ”aikaisemman” uran perusteella siitä on selkeä etu. Vaikka Quite E.Woodinkin viime startista on aikaa jo viisi viikkoa, niin silti ruunalla on suosikeista tuoreimmat näytöt hyvästä vireestä. Maltillisesti pelattuna Quite E.Wood jää ideavarmaksi.

8 Armour As teki 4-vuotiaana muutaman kanuunaesityksen. Ehkä kaikista kovin juoksu oli toukokuussa Mantorpissa, jossa jopa Ecurie D. joutui pistelemään tosissaan, että pystyi ohittamaan Jerry Riordanin treenattavan. Taakse jäi tuollon mm. Power. Armour As voi olla pitelemätönkin tässä porukassa, mutta vire tuskin on parhaimmillaan talvitauon jäljiltä. Kauden avauksesta ei saanut mitään kuvaa, sillä pahan alkulaukan jälkeen kisa meni hiitinajoksi.

2 Tyson Dimanche on tehnyt kelpo esitykset kauden kolmessa startissaan, mutta ihan parasta Tyson Dimanchea ei ole nähty. Nappipaikalta luvassa on loistoreissu ja ruuna on perushevosia. Samoin 9 Townshend Broline, vaikka taukoa on takana viisi kuukautta.

7 Wingait Erik on tehnyt hyvät lopetukset tuoreimmissa starteissaan ja ruuna tuleekin pian voittamaan jossain. Aamupäivän kolmen prosentin kannatus on liian vähän. 4 Moneykeeper on myös jäänyt liian vähälle huomiolle. Ruunalla on hyvä kapasiteetti ja nyt kengät päästään riisumaan. Kauden avauksessaan se toki oli huono, mutta silloin rataolosuhteet taisivat olla pahasti vastaan.

Juoksunkulku: Armour As lähtee niin lujaa, että se voi karauttaa kasiradaltakin keulaan. Eri asia, ladataanko sillä 2640 metrin matkalla tässä vaiheessa kautta. Jos ei, niin keulassa juoksee joko Tyson Dimanche tai Quite E.Wood.

Pelijakauma: Quite E.Wood (17%) ei hieman yllättäenkään ole edes suosikkki. Yllättäjistä Wingait Erik (4%) ja Moneykeeper (4%) saisivat olla enemmän pelattuja.