Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 10.3.2021 – 724 561 euroa ekstraa

Toto86-1 Svante Båthilta aloittava 3 Zante Grif starttaa tauoltakin suosikkina kierroksen avaavassa tammalähdössä. Italialainen kilpaili jo viime kesänä Ruotsissa voittaen kolmesti ja jättäen varsin hyväluokkaisen hevosen vaikutelman. Miten 6-vuotias suhtautuu sitten hieman talvisempiin olosuhteisiin, kun kesän kisoissa aina riisuttuna olleet takakengätkin on tarkoitus pitää tällä kertaa alla? Ratahiitti kropassa luvassa voi olla heti silti hyväkin suoritus.

10 Love No Painin kauden avaus Solvallassa oli erittäin jämerä tamman tultua kaukaa takajoukoista päätöskierroksen 11,1-kyytiä voittoon saakka. Ikäluokkatasollakin kisanneen 5-vuotiaan onnistumiset rahakkaammissa lähdöissä jäivät tulematta, joten se on sarjoissaan tällä hetkellä mukavasti sisällä. Viime esityksen toistaessaan Janne Sorosen ajokki nousee väkisin voittomatsiin.

Edellä mainittu kaksikko tuntuu melko vahvalta ja vihjesysteemit rakennellaankin niiden varaan, vaikka muitakin kelpo menijöitä on mukana. 8 She's Readyn voittosarja tuli päätökseensä Rommen 75-kisassa, mutta juoksukin meni kolmannen kiertelyineen liian raskaaksi. Mikäli tamma selviää edellisten starttien tavoin keulaan asti, ei se tietysti ole edellä mainituillekaan helppo pala. Varmaa se ei kuitenkaan ole, sillä sisäpuolen 6 Gitte Silvåkra ja 7 Mission Beach pääsevät reippaammin matkaan. Niistä jälkimmäisellä on haaveiltu keulataktiikasta jo aiemmin, mutta kovia vastaan suunnitelmista on kuitenkin tosi paikassa luovuttu. Ohittaminen lopussa ei ole 6-vuotiaan juttu, joten ehkä tällä kertaa on jo keulajuoksun aika?

Gitte Silvåkra on esitellyt parissa viime startissa takaa vauhdikkaan lopetuksen ja on onnistuneella juoksulla mahdollinen tässäkin. Hyvä lähtijä voi päästä valitsemaan taktiikkansa sisäradalle.

Takaa voittoon Bollnäsissä kirinyt 2 Krakas oli viimeksi liikkeellä väärällä balanssilla ja tyyli heikkeni takana loppua kohti. Myös 1 Infinite Knight pystyy parhaimmillaan varteenotettavaan suoritukseen. Tammikuun alun kisassa keulapaikalle tuli liikaa hintaa.

Juoksunkulku: Krakas, Zante Grif ja 4 Craizy Daizy avaavat hyvin, mutta selkäjuoksu siintelee kaikkien suunnitelmissa. Niinpä Gitte Silvåkra ja Mission Beach voivatkin edetä ulompaa kärkipaikoille. Alkuvauhti määrittelee, onko keulapaikka tarjolla jossain vaiheessa eteenpäin tulevalle She's Readylle.

Pelijakauma: Zante Grifin (38%) ja Love No Painin (20%) prosenttien pitäisi olla lähempänä toisiaan.

Ranking: A) 3, 10 B) 8, 6, 7, 2, 1 C) 9, 5, 12, 4, 11 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 3, 10 Suuri: 3, 10

Toto86-2 Erittäin tasaisessa kahdeksan hevosen kisassa ideaosastolta rankingin kärkeen nostetaan 3 Anita Roc. 5-vuotiaan tamman talvi on sujunut nousujohteisesti ja tällä kertaa niin säännöt kuin toivottavasti myös olosuhteet sallivat kenkien riisumisen. Avojaloin Björn Goopin valmennettava on monta pykälää parempi ja sopivalla juoksulla oriiden ja ruunien kukistaminenkin voi olla mahdollista. Kuukausi sitten tamma kiri kaukaa takaa lumisateessa viimeiset 400 metriä 10,6-vauhtia.

5 Deede Star ei ole onnistunut eri syistä tammikuun puolivälin kirivoiton jälkeen ja vireen yllekin voi tietysti jonkinlaisen kysymyksen laittaa. Autolähdön eturivi tuntuu kuitenkin ruunalle huomattavasti aiempia tehtäviä sopivammalta, vaikka keulaan asti ei luultavasti asiaa olekaan. Kenkien riisuminen on ollut sillekin ennen merkittävä etu.

2 Karat Band kärsi kauden avauksessa raviongelmista kurveissa, joita sillä on ollut ennenkin. Loppukaarteen alussa pakka levisi ja tällä kertaa ori menee kengät jalassa. Jos se on ratkaisu ongelmiin, keulaan tähtäävä nopea 5-vuotias pystyy tietysti viemään lähtöä maaliin saakka, mutta tietyllä varauksella siihen on syytä suhtautua.

6 Kaptah on ollut suorituksissaan luotettava, mutta nopeiden hevosten ulkopuolelta se ei ole aivan maistuvimpia tapauksia tällä kertaa melko paljon pelattuna. Ei toki unohdettavissakaan, kun edellä mainituilla on omat epävarmuustekijänsä. Viime kerran vauhtijuoksussa ruunan kohtaloksi koitui jääminen väsyneen keulahevosen taakse.

Peliä on kerännyt myös 8 Twinkle Face, mutta ulkoradalta voittomatsiin nouseminen ei hyvästä vireestä huolimatta ole sillekään aivan yksinkertaista. Global Winnerille toissa kerralla hävinnyt tamma voitti viimeksi 2. ulkoa. Pieni lähtö voi toki auttaa nyt.

Toissa startissaan vakuuttavasti keulasta voittaneelle 1 Jareth Bokolle viikon palautuminen kovasta kisasta ei riittänyt ja viime suoritus oli puhdittomampi, toki kovemmassa seurassakin. Ei mahdoton, vaikkei keulapaikan puolustaminen onnistukaan sisältä.

Vähän pelattuna mahdollisuuden ansaitsee pitkähköstä starttivälistä huolimatta myös 4 Concrete Dee, joka nousi Örebrossa 2. sisältä hyvin voittajan rinnalle lopussa. Kauden avauksessa Kenneth Haugstad tyytyi ajamaan sillä takaa vain lyhyen kirin.

Juoksunkulku: Karat Band pystyy normaalisti torjumaan radoilta 3-6 hyvin niin ikään kiihdyttävät vastustajat ja juoksee keulassa. Anita Roc ja Concrete Dee hakevat paikkaa kärjen takaa, joten Deede Star voi jäädä toisen radan vetäjäksi, ellei sitten Jareth Boko pääse nousemaan sisältä vapalle radalle.

Pelijakauma: Anita Roc (9%) on aliarvostettu. Liikaa peliä ovat keränneet Kaptah (21%) ja Twinkle Face (20%).

Ranking: A) 3, 5, 2 B) 6, 8, 1, 4 C) 7 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 3, 5, 2, 6, 8, 1, 4 Suuri: 3, 5, 2, 6, 8, 1, 4

Toto86-3 3 Haitkin Am ei ole urallaan vielä tappiota kokenut, mutta ruunan lopullinen taso on silti vielä hieman hämärän peitossa. Voitot keulasta ja johtavan rinnalta ovat kylläkin tulleet suhteellisen helposti, mutta kilpailutuskin oli 3-vuotiskaudella tarkkaa. Tammikuussa kertaalleen pois jääneen ruunan valmistautuminen ei tallin mukaan ole ollut kauden avaukseen aivan optimaalisinta, joten megasuosikin asema on vahvasti liioiteltua. Se saakin nipun vähän pelattuja kavereita isompaan systeemiin ja pieneenkin yhden.

Vastustajista kiinnostavin on johtavan takaa kirivoitolla vuotensa avannut 2 Armida F.B. Ykkössijasta huolimatta meno ei viimeksi ollut vielä kaikkein terävintä, mutta jos tammalta päästään startti alla suunnitelmien mukaisesti ottamaan takakengät pois, voi luvassa olla parempaakin, kuten viime kaudella muutamaan otteeseen jo nähtiin. Siinä tapauksessa suosikin haastaminenkin on mahdollista.

Verkkaisemmin avaavalle 8 Voltaire P.Hillille ulkoradalta maililla kärkimatsiin ehtiminen ei ole aivan sanottua, vaikka uran avausvoitto tammikuussa irtosikin lähes samoista asemista. Hevosena ruuna kuuluu lähdön parhaimmistoon, joten taktiikkakin voi olla sen mukainen.

5 Text Man Hörsta voi napata ainakin ensimmäiset keulat, eikä lyhyellä matkalla paikasta luopuminen vapaaehtoisesti ehkä tule edes kysymykseen. Voitot ovat olleet harvassa, mutta eivät toisaalta viime starteissa erityisen kaukanakaan. Bergsåkerissa 3. ulkoa loppusuoran alussa sisäkautta tilaa löytänyt 4-vuotias nousi kärkirintamaan ja johti edelliskerrallakin pitkään.

11 Cristal Medallion nousi kuukausi sitten takapareista voittajaksi, mutta tuli viimeksi johtavan rinnalta paremman reissun saaneen Armida F.B:n ohittamaksi. Juoksun onnistuessa jotenkin tamma voisi kohota kärkipäähän tälläkin kertaa.

6 Aurora Borealis pystyisi nousemaan sarjoissaan, mikäli tamman ravi alkaisi luistaa paremmin. Helmikuun starteissa oli selkeitä ongelmia, mutta lähes pelaamattomana kyvykäs 5-vuotias tuntuu silti merkin arvoiselta. Paikan isommasta systeemistä saa myös 9 Cobbys Yourah, sillä matka käy sille hyvin. Toissa kerralla se onnistui nousemaan takaa voittoon saakka.

1 Ninepoints Luckyn, 4 Alfas Leonoren ja 10 Jeanne D'arc Bokon kohdalla vire ei tauon jäljiltä valmentajien mukaan ole aivan parhaalla tasolla vielä tässä.

Juoksunkulku: Armida F.B. ja Text Man Hörsta ovat kiinnostuneimpia kärkipaikasta alussa, eikä ensin mainitulla vetotöistä myöhemminkään luopuminen tule luultavasti kyseeseen. Haitkin Am lähti viime startissaan asiallisesti, mutta alkuun ei ehkä panosteta täysillä nytkään. Vähintään johtavan rinnalle suosikki saattaa silti edetä.

Pelijakauma: Haitkin Amin (67%) suosikkiasema on aivan liian suuri. Armida F.B. (11%) on aliarvostettu, samoin yllättäjistä mm. Text Man Hörsta (2%).

Ranking: A) 3, 2 B) 8, 5, 11, 6, 9, 1, 4, 10 C) 7, 12 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 3, 2 Suuri: 3, 2, 8, 5, 11, 6, 9

Toto86-4 Neljännen kohteen kovimmat nimet aloittavat takarivistä, mutta ravilla ne lienevät vastustajilleen liian kovia, varsinkin kun matkaakin on normaalia enemmän. 10 Amalencius B.B. on suoritusvarmempana tapauksena ehkä aavistuksen todennäköisempi voittaja kuin 9 Global Attention, mutta alustavan pelijakauman perusteella pelivalinta kohdistuu silti jälkimmäiseen. Se on osoittanut hyviä otteita jo aiemminkin, mutta erityisesti viime juoksu oli kova. Vastus ei tietysti ollut erikoinen, mutta tyyli jolla 5-vuotias ratkaisi 4. ulkoa päätöskierroksella lupaa paljon jatkossakin. Neljännen radan kautta takasuoralla keulaan leiskauttanut ruuna jätti 11-lopetuksessa muut kauas. Solvallassa se paikkasi pahan alkulaukkansa vahvasti ja on saman erheen välttäessään nyt tiukasti voitonsyrjässä kiinni. Myös Amalencius B.B:n tyyli on ollut voittostarteissa mainio, mutta viimeksi vaativan alun jälkeen johtavan rinnalle kiertynyt 4-vuotias joutui lopussa hieman taipumaan.

6 Therionin avausvoitto edellä mainittuja vastaan voi olla tiukassa, mutta niiden epäonnistuessa Kevin Gondetin suojatti voisi yllättää. Viimeksi se kompuroi kirissä laukalle loppusuoran auetessa, mutta väänsi tammikuussa vaativilla juoksuilla kahdesti toiseksi. Mahdollisuus keulajuoksuunkin on olemassa.

8 Sedin U.S. ei ollut ottelemassa Åbyn 75:ssä aivan kärkisijoista laukatessaan loppusuoralla jalan osuttua edellä menneen kärryyn. Vuoden aiemmat suoritukset olivat melko hyviä, eikä totosija ole tässäkään aivan mahdoton ajatus.

Ulkoratoja mukavasti viimeksi kirinyt 4 Genie Am ja syksyllä mukavasti kulkenut 5 Feel The Benefit voivat myös hyviin asemiin löytäessään pystyä totokamppailuun. Vapaalla radalla viihtyvän 1 Persos Otellon nopeuden riittäminen sisältä on kysymysmerkki. Alussa ohitetuksi tullessaan tiedossa voi olla ongelmia.

Juoksunkulku: Genie Amin nopeus riittää luultavasti sisäpuolelta lähtevien ohittamiseen. Myös Feel The Benefit ja Therion avaavat reippaasti, ja niistä jälkimmäinen voi tavoitella aktiivisesti kärkipaikkaa toisessa vaiheessa. Takarivin kova kaksikkokin voi iskeä jo aikaisessa vaiheessa.

Pelijakauma: Amalencius B.B. (57%) ja Global Attention (18%) vaikuttavat varsin tasavahvalta kaksikolta, joten jälkimmäinen on ainakin vielä huippuedullinen. Persos Otello (8%) on ylipelattu. Therion (2%) ansaitsisi enemmän huomiota.

Ranking: A) 10, 9 B) 6, 8, 4, 5, 1, 11 C) 2, 7, 12, 3 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto86-5 8 Gorm on noussut viime kuukausina kovasti sarjoissaan, mutta osoittanut samalla, että potentiaalia löytyy ehkä aivan ykköstasolle saakka. Jos Ulf Ohlssonin ajokki selviää pikamatkalla ulkoakin sujuvasti kärkeen tai sen tuntumaan, voittosarja voi saada jatkoa. Kauden avauksessa se erkani ajamatta ykköseksi, Rommessa joulukuun lopussa taakse jäi varsin nimekkäitäkin menijöitä.

Kun suosikin peliosuus on varsin tukeva, saa Svante Båthin tallin ainoa kylmäverinen isompaan systeemiin yhden mielenkiintoisen haastajan. 1 Gott Klirr meni viime vuoden alkupuoliskon vahvasti ja aloitti silloin talvitauolta suoraan kahdella voitolla. Syyspuoli ei enää tuonut laukkojen ja sarjojen nousemisen myötä menestystä, mutta treeniraportit ovat nyt taas positiivisia, Menestyksestä ei siis kannata yllättyä.

Myös parilla muulla on realistisia mahdollisuuksia voittoon, mutta neljän eniten pelatun rastaaminen ei ole erityisen houkutteleva vaihtoehto. 3 Hvalstad Odin aloittaa uudesta valmennuksesta hieman varovaisin miettein, mutta luokkansa se on ehtinyt näyttää jo aiemmin. Mm. viimeisimmässä voittostartissaan se piti Månlykke A.M:n takanaan. Koelähdön suoritus yksin oli varsin tasainen.

6 Tangen Elvira kohtaa viime kertaa kovempia vastustajia, mutta varaa parempaankin vielä jäi. Epävarmuus on ollut sen murheena ja ehjästä suorituksesta huolimatta viimeksikin Per Linderoth sai ajaa melko lailla kieli keskellä suuta. Sarjojen ja vauhtien kasvaminen ei siis ole siihen peilaten positiivinen juttu.

Muiden voitto olisi jo isompi yllätys. 5 Bonaldo paikkasi toissa kerralla päätösringin alussa tulleen laukkansa mukavasti. 9 Hugo Bäck ei pystynyt haastamaan Gormia viime kauden päätteeksi Rommessa peesistäkään, mutta menee tällä kertaa kengittä ja jenkkikärryillä. Samalla varustuksella tuli edellinen voitto viime elokuussa.

Juoksunkulku: 7 Norrlands Scott on ehkä eturivin paras avaaja, mutta pikamatkalla normaalisti tasaisemmillakin yritetään tietysti panostaa alkuun. Gorm osoitti joulukuun alussa kelpo lähtönopeutta ja voi edetä johtoon viimeistään etusuoralla. Gott Klirrin kokemukset auton takaa ovat ulompaa, muttei ori luultavasti aivan jalkoihinkaan tässä jää.

Pelijakauma: Gorm (59%) on hieman liian selvä suosikki. Gott Klirr (9%) vaikuttaa edulliselta.

Ranking: A) 8 B) 1, 3, 6, 5, 9 C) 12, 7, 4, 10, 2, 11 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 8 Suuri: 8, 1

Toto86-6 Amatöörilähtö vaikuttaa ennakkoon varsin mielenkiintoiselta, eikä erityisen selkeää ykköshevosta ole tarjolla. 4 Urgent Call saa niukasti sen paikan, sillä ruunan vire tuntuisi olevan menossa oikeaan suuntaan. Bollnäsin 75:ssä se ei pysynyt johtavan takaa Remarkable Feetin tahdissa loppuun asti, mutta väänsi viimeksi kuolemanpaikalta varsin sitkeästi perille. Keulaan selvitessään voittosauma kasvaisi tietysti merkittävästi, mutta muunlaisellakin juoksulla on olemassa edellytyksiä kärkeen.

Kilpailutauko näkyi 3 BWT Echon otteissa viikko sitten maalisuoralla, sillä Katja Melkon suojatti putosi selkeästi Chapuyn kyydistä. Odotettavissa on selvästi parempi suoritus, eikä suomalaisori ole ravilla ulkona voittokuvioista.

12 Majestic Manille vastus on monia viime syksyn kilpailuja kevyempi, mutta lähtöpaikka vaikeuttaa tehtävää. Suomen ykkössarjoissa ruuna osoitti pystyvänsä tulemaan takaakin kärkivääntöihin, joten ainakin reipasvauhtisessa kisassa Taneli Säteen ajokilla on edellytykset pitkälle heti tauoltakin.

Aliarvioida ei sovi myöskään 2 Vacqueyrasin saumoja, sillä tammikuun lopun 75-kisan tapaan Thomas Åhlundin ruuna voi päästä tällä kertaa kärkipaikalle. Lähtönopeus on kylläkin hieman vaihdellut, eikä takaa veteraanin huumori luultavasti riitä tässäkään voittoon asti. Keulasta koko matkan johtokin olisi täysin mahdollinen.

5 Lady Zappan veto ei kantanut tammikuun lopun kisassa takaa maaliin asti, mutta edellisellä kerralla tamma porskutti vahvasti aina voittoon saakka. Kenkien riisuminen on sille selvä plussa.

Vähemmälle huomiolle jääneistä mukaan isompaan systeemiin noukitaan vielä 8 Jaques Noir ja 6 Rafiki Fri. Ensin mainittu teki viimeksi takaa asiallisen suorituksen ja pystyy parhaana päivänään paljoon. Rafiki Fri kadotti Mantorpin vaikeissa olosuhteissa ravinsa hännillä loppukurvissa, mutta ehti aiemmissa starteissa väläytellä jo hieman tulemistaan.

Juoksunkulku: Vacqueyras ja Urgent Call ovat kovimmat keulapaikan tavoittelijat, vaikka BWT Echokin pystyy avaamaan ravatessaan varsin mukavasti. Jos ensin mainittu onnistuu pääsemään kärkeen, vauhti pysyy tasaisen reippaana läpi kisan.

Pelijakauma: BWT Echo (8%) ja Vacqueyras (7%) ovat alipelattuja. Lady Zappa (21%) on kerännyt liikaa kannatusta, myös Urgent Callin (26%) peliosuus on hieman yläkantissa.

Ranking: A) 4, 3, 12, 2 B) 5, 8, 6, 7 C) 9, 10, 11 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 4, 3, 12, 2, 5 Suuri: 4, 3, 12, 2, 5, 8, 6

Toto86-7 Tuore 75-voittaja 1 Ara on keulapsyykillä ykkösrankkaus 2640 metrilläkin. Mukana on kuitenkin varsin vauhtikestäviä hevosia, joten ilmaiseksi Jörgen Westholmin suojatti ei voittoa tule pokkaamaan. Aikaisemmin ruuna ei ole onnistunut pidemmillä matkoilla voittamaan, mutta ainakin kunto vaikuttaa viime kisan perusteella nyt erinomaiselta ja 6-vuotias on ehkä nostanut tasoaan piirun verran muutenkin.

10 Gooner on silti luultavasti hevosena hieman parempi, mutta takaa tehtävä ei ole aivan yksinkertainen. Yhdestä 75-kisasta talvella pois jäänyt 5-vuotias palasi muutama viikko sitten hyvässä tikissä tositoimiin ja otti kotiradallaan 12,5-lopetuksella helpon keulavoiton. Alati kehittyvä ruuna on voittanut ennenkin takaa ja noussee nytkin matsiin.

2 Estelle Nordiquen voittoputki katkesi viimeksi tamman lähdettyä tarpomaan takaa kolmatta rataa 1300 metriä ennen maalia ja laukattua loppukaarteessa jo hieman lyödyn oloisena. Juostava matka sopii sille mainiosti, mutta vakiokuskin puuttuminen laskee osakkeita, vaikka toki Janne Soronenkin on onnistunut vahvalla ranskalaisella voittamaan.

Sen sijaan kolmantena hevosena lapulle nostetaan todella vähälle huomiolle alustavasti jäänyt 8 Barry Wadd. Juoksun onnistumisesta ulkoradalta ei tietysti ole takeita, mutta vire on huipussaan. Kovat hevoset tammikuun lopussa kukistanut ruuna ei saanut Bollnäsissä johtavan rinnalle edettyään otetta Deal Done Zetistä. Viimeksi se latoi maalisuoran takaa terävästi. Balanssiakin päästään nyt ehkä keventämään.

Mainiota virettä on osoittanut myös 12 Whitsun Madonna, ja enemmän merkkejä laitettaessa sitäkin kannattaa harkita mukaan. Viime kerralla kiriväylät johtavan takaa avautuivat turhan myöhään. 5 Gazoline Mearas ja 6 Faster Than You kilpailivat syksyllä useasti 75-tasollakin, mutta päivän vire on kummankin kohdalla lievä arvoitus.

Juoksunkulku: Ara pitää sisäradalta todennäköisesti keulapaikan. Gazoline Mearas avaa ulompaa hyvin, mutta tauolta pitkällä matkalla lienee hakusessa vielä selkäjuoksu. Estelle Nordique voi kiertää puolimatkassa johtavan rinnalle, myös Gooner voi olla aktiivinen jo matkan varrella.

Pelijakauma: Goonerin (37%) prosentit ovat kovassa nousukiidossa, joten Ara (19%) vaikuttaa edulliselta. Myös Barry Wadd (3%) on jäänyt aliarvostetuksi, Estelle Nordique (22%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 1, 10 B) 2, 8, 12, 5, 6 C) 9, 7, 4, 3 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 1, 10, 8 Suuri: 1, 10, 8

Toto86-8 3 Kapten Broddella on päätöskohteessa olemassa pieni epäonnistumisriskikin, mutta siitä huolimatta lähdön paras hevonen jää varmaksi. Voitot ovat tulleet keulasta vaivattomaan tyyliin ja startin onnistuessa tie voi viedä kärkeen tässäkin. Viimeksi se lopetteli hyvällä tyylillä 11-vauhtia, mutta johtopaikka on tuskin silti lahjakkaalle menijälle mikään edellytys menestymiseen. Marraskuun lopussa se selvitti vastaavan paikan kunnialla, mutta laukkasi seuraavalla kerralla.

Mantorpissa 75-divisioonan keulasta vienyt 9 Zack Bris omaa jo enemmän rutiinia, mutta ravia menevän suosikin kukistaminen takaa voi olla tiukka paikka, sillä Oskar Kylin Blom ei ole omien sanojensa mukaan halukas aikaisiin ratkaisuihin. Juoksun juontuessa sopivasti ruuna voi tietysti kiriä kärkimatsiin saakka.

4 Launch'emin otteita leimasi viime kaudella vielä jonkinlainen keskeneräisyys, eikä oriin ravikaan ollut aina ihan sulavinta mahdollista. Varsinaista superhevosen leimaa siitä ei jäänyt, mutta talven aikana on tietysti voinut tapahtua paljonkin. Ainoan voittonsa se kairasi johtavan rinnalta.

6 Thanator rikkoi kuparisen pari viikkoa sitten keulajuoksulla, eikä vastaavilla otteilla johtoon selviäminen tässäkään alkumatkalla ole mahdotonta. Aikaisemmin se on kylläkin osannut olla voltissa myös hankala. 1 Center Bus oli viimeksi johtavan takaa kesy, mutta otti edellisellä kerralla samalta paikalta selvän voiton. Avausvoittoon Rommessa 3. ulkoa kirinyt 8 Like a Monster hakee kenkien riisumisesta lisää potkua, eikä ole hevosena hassumpi.

Juoksunkulku: 2 Miss Money ja Thanator ovat väläytelleet voltista reippaitakin alkutahteja, mutta mitenkään selvää nopea startti ei niillekään ole. Kapten Brodde ottaa alun verkkaisemmin, mutta Jorma Kontio suuntaa varmasti kysymään keulaa, mikäli valjakko selviää oikealla askellajilla liikkeelle.

Pelijakauma: Kapten Brodden (45%) kannatus on nousussa, mutta varaakin on. Yllättäjistä Thanator (2%) ansaitsisi hieman enemmän peliä, Center Bus (10%) vaikuttaa liikaa pelatulta.

Ranking: A) 3 B) 9, 4, 6, 1, 8 C) 7, 5, 2 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 3 Suuri: 3

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 3, 10

Toto86-2: 3, 5, 2, 6, 8, 1, 4

Toto86-3: 3, 2

Toto86-4: 9

Toto86-5: 8

Toto86-6: 4, 3, 12, 2, 5

Toto86-7: 1, 10, 8

Toto86-8: 3

Hinta: 12,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-10&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[3,10],[3,5,2,6,8,1,4],[3,2],[9],[8],[4,3,12,2,5],[1,10,8],[3]&stake=0,05&price=21



Suuri

Toto86-1: 3, 10

Toto86-2: 3, 5, 2, 6, 8, 1, 4

Toto86-3: 3, 2, 8, 5, 11, 6, 9

Toto86-4: 9

Toto86-5: 8, 1

Toto86-6: 4, 3, 12, 2, 5, 8, 6

Toto86-7: 1, 10, 8

Toto86-8: 3

Hinta: 123,48 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-10&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[3,10],[3,5,2,6,8,1,4],[3,2,8,5,11,6,9],[9],[8,1],[4,3,12,2,5,8,6],[1,10,8],[3]&stake=0,05&price=205,8

