Ravivihje: Toto64 Jägersro 9.3.2021

Toisen kohteen mailin pyrähdys ei tasollaan päätä hurmaa, osallistujien edellistä voittoa pitää hakea marraskuun alusta. 1 Fauntleroyn esitys viimeksi Åbyssa saattoi näyttää tasapaksulta kolmannesta sisältä, mutta ruuna pinkoi kuitenkin viimeiset 400 metriä 12,5-kyytiä. Sitä ennen Halmstadissa se jäi pussiin. Illan koitokseen 5-vuotiaalta raapaistaan kengät pois ja jenkkikärryt lyödään perään. Optimitapauksessa asiallinen lähtijä saa puolustettua keulapaikan. Ideasuosikki.

3 Gulliver Sisu on tehnyt tähän porukkaan peilaten vähintään asiallisia esityksiä. Ennakkoinfon mukaan ruunalta raapaistaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois ja se voi tuoda riittävän piristyksen. 6 Jefferson Boko on ulkoisesti luokkahevosen näköinen, mutta uran avausvoitto on edelleen ottamatta. Ainakin vastuksen puolesta se voisi tulla tänään. 8 Orkan All Over on tehnyt kelpo esitykset molemmissa starteissaan taukonsa jälkeen. Viimeksikin Jägersrossa ruuna vaikutti keulapaikalta pitkään voittajalta, mutta tuli maalin tuntumassa ohitetuksi.

5 Return Of Bols väläytteli viime kaudella parissa Visbyn startissa hyviä otteita ja Preben Sövikin treenistä debytoiva ruuna on huomioitava. 9 Herman K. palaa edellisen tavoin tauolta. Samanlaisena kuin joulukuun Jägersron starteissaan Brad De Veluwen poika pystyy menestymään tässä sakissa. 11 Hector De Sajan voi olla kyvyiltään porukan paraskin hevonen, eikä sen masentavaan tulosrivistöön pidä liikaa tuijottaa. Toki paras vire on ollut kadoksissa jo pidemmän aikaa.

Juoksunkulku: Vaikea arvioitava. Veikataan Fauntleroyn pitävän keulat.

Pelijakauma: Ei isompia. Fauntleroy (19%) voisi olla hieman enemmän pelattu.