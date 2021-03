Ravivihje: Toto64 Halmstad 8.3.2021

Päivän Duon avauksessa 6 Catch The Day N.O. on luotettu alustavassa pelijakaumassa kohteen suursuosikiksi. Voitokkaassa Halmstadin kilpailussa Steen Juul parkkeerasi suosikkien joukkoon lukeutuneen ajokkinsa neljänteen pariin sisälle, josta tilat lopulta löytyivät ja hevonen kiri ajettuna niukkaan, mutta varmaan voittoon. Starttiväliä on sen jälkeen kerynyt reilu kuukauden päivät, mutta lähtöpaikka ja todennäköinen juoksunkulku suosivat ruunaa niin vahvasti, että menestymismahdollisuuksia on pakko pitää korkeina. Yli 60 prosenttia on silti liikaa.

Varmistuksena mukaan 14 Quite Special, joka kohtaa kapasiteettinsa nähden erittäin sopivan vastuksen ja ruuna olisi kirivaiheessa vaikeasti pideltävissä, jos juoksu onnistuu sinnepäinkään. Viimeksi juoksu meni vaikealta paikalta aivan poskelleen alun kolmannen kiertelyineen, mutta hevonen tuli hänniltä pontevasti maaliin asti. Kauden avauksessa se kiri kolmannesta sisältä vinhasti vain Zlatan Knickille häviten. Nyt hevoselta otetaan kaikki kengät pois ja tällä balanssilla se teki Suomessa parhaat juoksunsa. Alustava kahdeksan prosenttia on kiinnostava tarjous.

Vihjesysteemeissä kohde pyritään selvittämään tällä kaksikolla, mutta toki muillakin on saumansa. 7 Ibelieveinamerica tekee kengittä parhaat suorituksensa ja pääsee nyt optimibalanssillaan kilpailuun. Kauden avauksessa esitys oli melko tasainen toisesta ulkoa, mutta parannusta lienee luvassa. 12 Quite A Quality on nimensä mukaisesti laatuhevonen tähän lähtöön, mutta lähtökohdat ovat tosi haastavat suoraan tauolta. 9 Borups Racing ei saanut viime kaudella pyörää pyörimään aivan toissa kauden malliin, mutta kykyjä hevosella olisi näihin tehtäviin. Kengättömyys on sillekin etu ja viime kaudella parhaat juoksut sattuivat juuri kauden alkupuoliskolle. 2 Mitos Dream Boy voitti Åbyssa varmasti tarkan juoksun päätteeksi. Ruuna kohtaa tässä sen mittapuulle kovan porukan, mutta toisaalta juoksu voi onnistua aivan nappiin suursuosikin takana.

Juoksunkulku: Mitos Dream Boy hakee ravatessaan johtopaikan, mutta saa nopeasti haasteen Catch the Day N.O.:lta. Johtavan rinnalle ei ole suurempaa tunkua, joten matkavauhti saattaa mennä verkkaiseksi.

Pelijakauma: Catch the Day N.O. (62%) on liian paljon pelattu. Quite Special (8%) on maistuva merkki.