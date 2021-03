Ravivihje: GS75 Umåker 7.3.2021

Toto75-1 5 Willmer Gel on eittämättä avauskohteen kovakuntoisin hevonen ja ansaitusti pelikansankin suosikki. Micael Ågrenin suojatti jatkoi Åbyn 75-kisassa huippuesityksiä punnertamalla kakkoseksi toiselta ilman selkää. Umåkerin voitto tuli samalta paikalta ja ruuna löi tiukassa loppusuoran väännössä suursuosikiksi luotetun Walther På G:n. Ulf Ohlssonin ajokki joutunee urakoimaan jälleen täyden päivätyön keulahevosen rinnalta ja siitä voitto edellyttää aina rankkaa suoritusta. Varmistukset paikallaan. 4 Mr Sånna on löytämässä hiljalleen parempaa virettä vuodenvaihteen vaisumman jakson jälkeen ja hevosella on hyvä mahdollisuus kiihdyttää mielipaikalleen joukon johtajaksi. Bodenissa Hanna Olofssonin suojatti piti varmaan voittoon juuri keulasta. Tällä kertaa rattaille hyppää Mats E Djuse, joka voi paljon ajaneen valmentajan jälkeen tuoda pientä piristystä ruunan otteisiin. Kolmantena merkkinä systeemeille nousukuntoinen 10 Livi Majesty. Huippuvireisestä Daniel Wäjerstenin tallista tuleva ruuna juoksee kolmannen kerran tauon jälkeen ja hyötyy etukenkien riisumisesta selvästi. Viime elokuussa ruuna nappasi 75-voitonkin tuolla balanssilla. Viimeksi Östersundissa se sai tulla toisesta ulkoa kiertelemättä ja punnersi kolmantena maaliin. Nopeiden avaajien takaa juoksupaikka voi löytyä läheltä kärkeä ja silloin se on kirivaiheessa vaarallinen. Paljon peliä keräävä 1 NoLimitJimMit hyötyy nopeana kiihdyttäjänä lähtöpaikastaan, mutta voittoon asti venyminen on tässä porukassa tiukassa. Bodenissa ruuna sai tehdä johtopaikalla täysin oman juoksunsa, mutta joutui lopussa taipumaan. Muiden voitto olisi suuryllätys. 3 Cemonroc de Coeur vahvistuu Magnus A Djusella ja voi huippupäivänä roikkua totosijojen tuntumaan. 9 Caraway tähtää nappireissuun sisäradalla ja pystyy sellaisella napakkaan lopetukseen. Juoksunkulku: Mr Sånna ohittaa NoLimitJimMitin ja painuu keulaan. Willmer Gel kiertyy rinnalle. Pelijakauma: NoLimitJimMitin (15%) peliosuudesta osa kuuluisi Livi Majestylle (4%). IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 5, 4, 10 Suuri: 5, 4, 10

Toto75-2 5 Keep Calm Boko on normaalia lahjakkaampi aloittelija ja ehjällä juoksulla ruuna on tässä porukassa vaikeasti lyötävissä. Viimeksi hevosen juoksuun sisältyi muutama räväkkä välispurtti, eikä se kyennyt lopussa vastaamaan tuorevoimaisemman vastustajan kiriin. Uran avauskisassa Robert Dunderin suojatti jäi lähtölaukassaan todella kauas muista, mutta paikkasi sen väkevästi ehtien lopussa vielä suvereenisti ykköseksi. Laukkariskiä ei tälläkään kertaa voi täysin sivuuttaa, mutta kiihdytys helpottuu huomattavasti, kun ulkopuolella ei ole hevosia. Ehjällä startilla se hakee nopeasti johtopaikan ja siitä voitto on lähellä. Varma. 13 Kaitlin Way Scott edustaa harvalukuista Jan-Olov Perssonin lämminverikaartia. Viimeksi tamma joutui lyhyen matkan kilpailuun ankealta paikalta, mutta pisteli loppusuoraa tulisesti ja olisi ilman muuta menestynyt paremmista lähtöasemista. Bollnäsissä se otti helpon keulavoiton. Ravaavan suosikin tavoittaminen on näistä asemista tukala tehtävä. 7 Jewel Of Renka aloitti hyvin Ricky Eklundin valmennuksesta, mutta viime starteissa vire ei ole ollut aivan huipussaan. Umåkerissa se tyytyi lopussa vain seurailemaan onnistuneen juoksun jälkeen. 6 Year Hall kamppaili Östersundissa parijonosta hyvin neljänneksi ja kunto voi edelleen terävöityä starttien myötä. Uran avausvoitto olisi kuitenkin yllätys. 1 Mind Reader starttaa hyvistä asemista, josta se pystyy seurailemaan toton tuntumaan. Bergsåkerin paluukisan suoritus oli tasainen ja parannettavaa riittää. 8 My Way I.H. palaa melkein vuoden tauolta takaisin radoille. Tammalla on kykyjä tällaiseen lähtöön, mutta päivän vire on suuri arvoitus. Juoksupaikka: Keep Calm Boko hakee johtopaikan ensimmäisellä takasuoralla ja saa tehdä täysin oman juoksunsa. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto75-3 Kolmannen kohteen suosikki 7 Even's Good Girl jatkaa huippuvireessä, vaikka voittotehtailu onkin hetkeksi tauonnut. Rommen 75-finaalissa tamma pisteli sisärataa pitkin vahvasti perille kellottaen päätöskilometrin 13-kyytiä, josta päätöspuolikkaan vieläkin lujempaa 10,8-vauhtia. Toissa kerralla valjakko jäi roikkumaan 1200 metrin ajaksi kolmannelle radalle ja juoksu meni ymmärrettävästi liian raskaaksi kärkisijoja ajatellen. Kuskinpaikalle hyppäävä Nelly Melander jahtaa edelleen uransa avausvoittoa, joten juoksunkulkuun liittyy tälläkin kertaa merkittäviä riskejä hankalalta paikalta, varsinkaan kun hevonen ei ole mikään raketti ensimetreillä. Varmistukset paikallaan. Pahimmat haastajat tulevat Daniel Wäjerstenin tallista. 6 Unleash the Steel seuraili Umåkerissa sisärataa pitkin asiallisesti neljänneksi ja tamma parantaa varmasti startin saatuaan. Viime vuonna hevonen oli parhaimmillaan nimenomaan alkukaudesta, jolloin se saalisti muun muassa 75-lähdössä hopeaa. Ennakkotietojen mukaan jenkkikärryt tulevat nyt perään ja rattailla Olle Wäjersten on lähdön kokeneinta ohjastajakaartia. Alustava peliosuus mukavan maltillinen. 4 Bowling el Mar taipui Bergsåkerissa pahoin johtopaikalta, mutta startti alla menossa voi olla uudenlaista ryhtiä. Hevosella on kapasiteettia tällaiseen lähdön voittoonkin ja nopea kiihdyttäjä hakee onnistuneella startilla asemat kärkipäästä. Suurempaan systeemiin mukaan vielä kaksi merkkiä. 2 Palabra kilpaili syksyllä hyvässä vireessä ja paluu kilparadoille tapahtuu John Östmanin valmennuksesta. Tamma oli rata-arvonnassa onnekas ja pystyy hyödyntämään hyvän lähtöpaikkansa. Aleksi Kytölän treenistä debytoiva 11 La Cerise on kilpaillut urallaan tasokkaissa lähdöissä, joissa menestys on vaatinut usein tarkkaa reissua. Lähtöasemat eivät tässäkään suosi, mutta nuorten ohjastajien lähdössä vaiherikkaat tapahtumat eivät yllättäisi, mikä tasoittaisi tietä kärkikamppailuun. Juoksunkulku: Bowling el Mar ja Unleash the Steel ratkovat keulapaikan kohtalon. Even's Good Girl avaa tasaisesti, mutta kiertänee alkumatkasta eteenpäin ja johtavan rinnalle. Pelijakauma: Unleash the Steel (6%) on huippumaistuva merkki. Bowling el Mar (21%) on hieman liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 7, 6, 4 Suuri: 7, 6, 4, 2, 11

Toto75-4 Kylmäverilähdön ässät tulevat vähemmän yllättäen Jan-Olov Perssonin valmennustallista. 13 Järvsö Tord vakuutti kauden avauksessa Rommessa ja vastaavanlaisena ruuna on tässäkin vaikeasti pysäytettävissä. Tuolloin hevonen eteni takarivistä varhain johtopaikalle, josta se lasketteli 20-vauhtisella päätöspuolikkalla suvereeniin voittoon. Ohjastaja lienee jälleen aktiivisella otteella liikenteessä ja juoksun onnistuessa sen vauhtivaroihin voi olla muilla lopussa mahdotonta vastata. 14 Prins C.K. saattaa olla kapasiteetiltaan jopa tallikaveriaan kovempi kilpahevonen, mutta piinaava epävarmuus on hidastanut tilipussin karttumista. Bergsåkerissa esitys oli hyvätasoisessa lähdössä varsin positiivinen tauko ja juoksupaikka johtavan rinnalla huomioiden. Tällä kertaa vastus on kokonaisuutena vähän kevyempi ja kilpailu vei virettä taatusti eteenpäin. Mats E Djuse tuskin ajokillaan kauaa parijonossa viihtyy. Suurempaan systeemiin pari vähemmän pelattuakin mukaan. 4 Ros Son debytoi Björn Karlssonin valmennuksesta ja norjalaisori on vauhdeiltaan laatuhevonen tähän porukkaan. Ennakkokommenttien perusteella kunto on uudelle valmentajallekin pitkän tauon jälkeen hieman arvoitus, mutta ei treenari mahdollisuuksia täysin tyrmääkään. 7 Haga Modde tuli Gävlessä porukan keskellä kaikki voimat tallella maaliin ja startti teki varmasti terää kolmen kuukauden tauon jälkeen. Lähtöpaikka on hankala tasaiselle avaajalle. 6 Guldhagens Kevin on napannut viimeisistään kolme perättäistä totosijaa, mutta lähdöt ovat olleet tasollisesti selvästi kevyempiä. Voitto vaatisi suosikkien epäonnistumista. Samat sanat pätevät 9 Minna C.G. kohdalla, joka epävarmana menijänä tuskin kykenee aivan suosikkikaksikon maksimivauhteihin. 2 Hauan Odin avaa tulisesti auton takaa ja ohjastaja vahvistuu Mats A Djusella. Voitto olisi silti suuri yllätys suoraan tauolta. Juoksunkulku: Hauan Odin ja Bara Snygg erottuvat kiihdytyksessä, mutta kummallekin kelpaa selkäjuoksu. Perssonin kaksikolla tullaan varhain eteenpäin ja niistä toinen saattaa edetä aina johtoon asti, todennäköisemmin Järvsö Tord. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Järvsö Tordin (29%) kuuluisi olla niukka suosikki. Guldhagens Kevin (10%) ja Minna C.G. (10%) ovat hiukan ylipelattuja. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 13, 14 Suuri: 13, 14, 4, 7

Toto75-5 Viidennen kohteen paras peli-idea ja pienemmän systeemin varma 4 Isiah Boko kilpailee rajussa iskussa, vaikka voittoja ei taulussa näykään. Viimeksi Vermossa ruuna oli takajoukoista aivan toivottoman tehtävän edessä kärjen lopettaessa päätöspuolikkaan 12,5-kyytiä. Rurik Kjötarin suojatti pisteli viimeiset 600 metriä hurjasti 11,5-vauhtia ja ehti vielä tasaiseen kärkirintamaan mukaan. Nappikiihdytyksellä räväkkä avaaja voisi päästä tällä kertaa keulaan, josta sen ohittaminen vaatisi kovaa suoritusta vastustajiltakin. 8 A Whispering Angel on avannut vakuuttavasti uuden kilpailukauden. Bergsåkerissa nelivuotias voitti johtopaikalta aivan pitelemällä ja Östersundissa homma oli lähes yhtä helppoa. Tällä kertaa suurin murhe on ulkoradan lähtöpaikka, josta keulaan revittäminen voi maksaa todella paljon. Muualta tamma on haavoittuvainen. Daniel Wäjerstenin toinen valmennettava 11 Bottnas Hunter ei ole vaikealta paikalta vailla mahdollisuuksia, jos eturivissä innostutaan kaasuttelemaan liikaa jo alkumatkasta. Bergsåkerissa ruuna lopetti vauhdikkaasti hankalista asemista ja ehti mukaan tasaiseen kolmoskamppailuun. Vihjesysteemissä kohde pyritään selvittämään näillä kolmella merkillä, mutta juoksun onnistuessa monella on toki mahdollisuutensa. 3 Queen Of Fashion ei pysynyt Bergsåkerissa A Whispering Angelin perässä, mutta liftasi selästä kelpo kakkoseksi. Reipas avaaja saa jälleen tarkan reissun kärjen tuntumassa. 9 Xanthis Excalibur on kyvyiltään kelpo menijä tähän porukkaan, mutta päivän kunto on arvoitus pitkältä tauolta. 5 Neymar on omimmillaan juuri lyhyillä matkoilla ja tulinen kiihdyttäjä maustaa ainakin alun tapahtumia. Viimeksi ruuna jäi loppukaarteessa taipuvan taakse täysin kiinni ja tuon startin voi unohtaa. 6 Dulce de Leche kamppaili Bodenissa voitosta aivan loppumetreille asti. Startti vei virettä varmasti eteenpäin, mutta tasainen avaaja voi olla vaikealta paikalta ja lyhyellä matkalla hankaluuksissa. Juoksunkulku: Radoilta 3,4,5 ja 8 panostetaan alkuun. Isiah Boko on suosikki johtopaikalle, mutta avauspuolikas voi mennä reippaaksi. Pelijakauma: Isiah Boko (21%) on suosikeista kiinnostavin. Queen of Fashion (17%) tuntuu ylipelatulta. Lompakon salliessa Neymar (3%) ja Dulce de Leche (1%) ovat kelpo yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 4 Suuri: 4, 8, 11

Toto75-6 Päivän Duon avauksessa suosikkikaksikko erottuu selvästi muista. 4 J.H.Mannerheim oli rata-arvonnassa onnekkaampi osapuoli ja ruuna luotetaan näistä asemista vihjesysteemien varmaksi. Daniel Wäjerstenin suojatti on syttynyt helmikuussa aivan kanuunaiskuun. Bergsåkerissa se löi toisesta ulkoa edellään matkanneen 5 Selmer I.H.:n. Viimeksi Rommessa juoksunkulku meni hankalalta lähtöpaikalta odotetun vaikeaksi ja hevonen tuli takajoukoissa voimat tallella maaliin hölkkäillen viimeiset 500 metriä 09,8-kyytiä. Tällä kertaa ruuna on selvä keulasuosikki lähtöön ja siltä riisutaan nyt kaikki kengät pois. Hevonen on alustavassa jakaumassa vasta kakkossuosikki, vaikka sen kuuluisi olla selvähkö ennakkosuosikki päivän kilpailuun. Edellä mainittu 5 Selmer I.H. oli Bergsåkerissa huippuhyvä kakkonen johtavan rinnalta, vaikka ei J.H.Mannerheimin loppuvetoon kyennytkään vastaamaan. Hevonen parantaa takuulla saatuaan startin kroppaan, mutta juoksunkulku menee jälleen hankalaksi, kun ruunan lähtönopeus ei normaalioloissa riitä sisäpuolelta kiihdyttävän kilpakumppanin ohittamiseen. Rinnalta ohitus vaatii hurjaa suoritusta, mutta ei väkevä hevonen ole siitäkään missään nimessä vailla mahdollisuuksia. 1 Hesiod pystyy nappipaikalta lähinnä kolmoskamppailuun. Bodenissa se nousi viidennestä ulkoa totoon. 7 Vic De Luxe on hyvässä vireessä, mutta lähtöpaikka on hankala. Samat sanat pätevät 12 Zorro Swingin kohdalla, joka sai toissa kerralla ansaitun voitonkin tauluun. 3 Sambucus P.R. avaa tulisesti ja lyhyt matka suosii. Kovuus ei silti riitä suosikkikaksikkoa vastaan. Juoksunkulku: J.H.Mannerheim ohittaa sisäpuolelta lähtevät ja saa Hesiodin tai Sambucus P.R:n taakseen. Selmer I.H. juoksee johtavan rinnalla. Vauhti pysyy tasaisen raikkaana läpi matkan. Pelijakauma: J.H.Mannerheim (39%) on kakkossuosikkina maistuva varma. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-7 Päätöskohde on tasainen lyhyen matkan koitos. Nostetaan suosikiksi nappiasemiin arvottu 2 Arizona Dream, vaikka se tasaisena kiihdyttäjänä ei alun keulakamppailuun osallistukaan. Aiemmin Timo Nurmokselta kilpaillut ruuna siirtyi tälle kaudelle Anna Näslundin valmennukseen ja hevosesta on lupa odottaa kestomenestyjää näihin Pohjois-Ruotsin lähtöihin. Viimeksi ruuna joutui kiertämään viimeiset 900 metriä kolmatta ilman selkää ja punnersi raskaan juoksun päätteeksi asiallisesti maaliin asti. Kilpailuvire kohenee starttien myötä ja hevonen on onnistuneella juoksulla vaarallinen. 9 Xtra G.T. on napannut komeat kirivoitot viimeisistään ja ohjastajalla on ollut aikaa tuuletella jo hyvissä ajoin ennen maalia. Tällä kertaa se voi päästä etenemään kirissä Arizona Dreamin perässä, josta olisi hyvä iskeä lopussa kultakamppailuun mukaan. 8 Flight Deck joutuu hankalta paikalta matkaan, mutta kunto olisi mallillaan. Viimeksi Vermossa edelle jäi vain kovia hevosia William Birdlandin ja Don Williamsin johdolla. Toissa kerralla Umåkerissa hevonen eteni takarivistäkin varhain keulaan ja piti ohitusyritykset lopussa varmasti kurissa. Hevonen pääsee auton takaa puolireippaasti matkaan, mutta alkumatkan tapahtumiin tarvitaan nyt ripaus tuuriakin. Neljäntenä merkkinä systeemeille 4 Al's Raging Ace, jolle lähtökohdat ovat tällä kertaa varsin positiiviset. Ruunan pari viime esitystä ovat olleet tasaista suorittamista takajoukoista, mutta nyt sillä on selkeä mahdollisuus kiihdyttää mielipaikalleen keulaan ja rattaille palaa tammikuun alussa juuri vastaavanlaisen voiton sillä ohjastanut Ulf Ohlsson. Varahevosen roolia on tarjolla lähdön alustavaksi suosikiksi pelatulle 12 Leave Your Sox Onille, jolle tauko ja lyhyelle matkalle karmea lähtöpaikka tuovat suuria haasteita matkaan. Voitto vaatisi heti rankkaa esitystä, vaikka hevonen kyvyiltään lähdön paras onkin. 1 Springbank voitti Umåkerissa sopivan lähdön koko matkan johdon jälkeen. Tällä kertaa vastus tiukkenee ja hevonen ei ole auton takaa yhtä ripeä kiihdyttäjä, joten se ei pysty alussa puolustamaan asemiaan. Juoksunkulku: Al's Raging Ace kiihdyttää johtoon ja saa Flight Deckin rinnalleen. Arizona Dream vetää kirissä kolmatta rataa. Pelijakauma: Leave Your Sox On (25%) on lähtökohdat huomioiden liikaa pelattu. Myös Springbankin (13%) kannatus on yläkantissa. Al's Raging Ace (6%) on maistuvin merkki. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 2, 9, 8, 4 Suuri: 2, 9, 8, 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 5, 4, 10

Toto75-2: 5

Toto75-3: 7, 6, 4

Toto75-4: 13, 14

Toto75-5: 4

Toto75-6: 4

Toto75-7: 2, 9, 8, 4

Hinta: 7,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-07&track=Um&race=4&pool=T75&selections=[5,4,10],[5],[7,6,4],[13,14],[4],[4],[2,9,8,4]&stake=0,10&price=7,2



Suuri

Toto75-1: 5, 4, 10

Toto75-2: 5

Toto75-3: 7, 6, 4, 2, 11

Toto75-4: 13, 14, 4, 7

Toto75-5: 4, 8, 11

Toto75-6: 4

Toto75-7: 2, 9, 8, 4

Hinta: 72,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-07&track=Um&race=4&pool=T75&selections=[5,4,10],[5],[7,6,4,2,11],[13,14,4,7],[4,8,11],[4],[2,9,8,4]&stake=0,10&price=72

