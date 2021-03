Ravivihje: Toto75 Åby 6.3.2021

Toto75-1 Hopeadivisioona ei ole tällä kertaa erityisen tasokas lähtö ja volttina se on normaaliakin pulmallisempi arvioitava. Ykköshevoseksi nostetaan vitosradan pienestä laukkariskistä ja hieman vaisusta viime esityksestä huolimatta 5 My Dream Art. Mantorpissa olosuhteet olivat vaikeat, edellisellä kerralla Axevallassa Oskar J. Anderssonin suojatti osoitti hyvää iskukykyä kiertämällä päätöskierroksen käynnistyessä kärkeen ja hallitsemalla perille. Startin onnistuessa johtopaikka voisi olla nytkin haettavissa, eikä muiden tehtävä olisi sen jälkeen kovin helppo sen nujertamiseksi.

Juoksuradoilta kiihdyttävät 7 Beartime ja 6 Mr Clayton J.F. eivät ole kumpikaan varsinaisia keulahevosia, mutta mahdollisuudet sisäradan paikkaan kärjen imussa ovat realistiset ja sitä kautta molemmat voidaan nähdä voittomatsissa. Beartime ohitti Mantorpissa Remarkable Feetin maalisuoralla johtavan takaa, Mr Clayton J.F. tuli pari pykälää taaempaa myös juosten perille.

Kun keulapaikka saattaa olla tarjolla, ei Robert Berghin aktiivisuus 12 Spickleback Facen rattailla tulisi yllätyksenä. Sen mahdollisuuksiin on hopeatasolla uskottu aiemmin huomattavasti kovempiakin hevosia vastaan, eikä toissa kerran Cagnes-sur-merin suoritus kärkiporukasta ollut mitenkään kehno. Pisteet ovat karkaamassa taulusta, joten luvassa voi olla kilpailukykyinen esitys.

Monella muullakin on edellytykset onnistuneella juoksulla pitkälle. 9 Zio Tom Jet olisi ollut eturivistä varsin mielenkiintoinen, mutta takaa juoksun juontuminen on tuuristakin kiinni. Solvallan finaalissa ori taipui keulasta, mutta balanssi oli sille alustalle väärä.

3 Aron Paleman otteet eivät ole toissa kerran voitosta huolimatta suuremmin häikäisseet, mutta ruunalla on jonkinlaiset mahdollisuudet päästä tällä kertaa jopa keulaan, eikä sitä voi sivuuttaa tasaisessa kisassa kokonaan. Toiseksi kuolemanpaikalta punnertanut 8 Hierro Boko voi olla lyhemmällä starttivälillä vetreämpi, mutta takaa tietysti muiden armoilla.

2 Mr Perfectionin onnistumista on toisinaan jo hieman odoteltu, mutta tällä tasolla juoksunkin on tietysti mentävä sen kohdalla melko tuubiin, jotta voittoon olisi saumaa. Voltin kakkosrata ei anna aivan parhaita edellytyksiä siihen nytkään. Myös 10 All Starin vire on ollut plusmerkkinen, mutta laukat ovat sotkeneet lähes joka startissa. Toissa kerralla ruuna meni ravia, mutta kiristä tuli silloin liian pitkä.

Mainitsematta jääneen kolmikon mahdollisuuksiakaan ei voi hieman sekavassa lähdössä pitää aivan olemattomina.

Juoksunkulku: 1 Felix V.M. voi lähteä sisältä suhteellisen reippaasti, mutta huippukuskeilla juoksuratojen hevoset ehtinevät kuitenkin sen ohi. Mr Clayton J.F:llä haetaan varmuudella selkää, Beartimellakin todennäköisesti. Eturivistä tasaiseen vauhdinjakoon pyrkivänä My Dream Art olisi varmasti mieluisa selkä, mutta Aron Palema voi olla ensimmäinen kysyjä.

Pelijakauma: My Dream Art (11%) ja Spickleback Face (8%) ovat alipelattuja. Mr Clayton J.F. (21%) ja Mr Perfection (10%) ovat keränneet hieman liikaa kannatusta.

Ranking: A) 5, 7, 6, 12 B) 9, 3, 8, 2, 10 C) 1, 4, 11 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 5, 7, 6, 12, 9, 3, 8, 2, 10 Suuri: 5, 7, 6, 12, 9, 3, 8, 2, 10

Toto75-2 Vakuuttavaa jälkeä talvella tehnyt 5 Lyckans Cash lähtee kierroksen ensimmäiseen tammatasoitukseen selvänä suosikkina, mutta voittaakseen 7-vuotias joutunee kaivamaan arsenaalistaan lisävaihteita, sillä enemmän vahvan sorttisena menijänä kelien nopeutuminen ei ole sille suoranainen etu. Voitot ovat toki tulleet pääosin helposti, mm. viimeksi se tarjoili kirissä vetoavut Donna Leonoralle, mutta vastasi tälle silti hallitusti maaliin saakka. Perusteltu suosikki, mutta ei kovilla prosenteilla varmaksi.

Paalun mielenkiintoisin nimi on keulaan tiukasti pyrkivä 2 Georgia Am. Hyvillä suorituksilla uransa aloittaneelta 5-vuotiaalta riisutaan nyt kengät ensimmäistä kertaa ja oikeanlaisella vaikutuksella se voi olla takaa tuleville vaikeakin tavoitettava. Vuoden avausvoitto tuli viimeksi keulasta varmaan tyyliin.

Vähemmän pelatuista kiehtovin tapaus on ehdottomasti 15 Amazon Font, joka on suoriutunut vaativista juoksuistaan erinomaisesti. Viime kerralla se kulki johtavan rinnalta oriita ja ruuniakin vastaan juosten perille ja löi tammikuussa selkeästi Georgia Amin. Toissa kerrallakin loppu takaa kulki 10-vauhtia, vaikka sijoitus heikoksi jäikin. Huippukuskilla ilman kenkiä näistäkin asemista vaarallinen!

Myös 10 Fighter Ladyssä on eväitä pitkälle, mikäli volttilähtö ei aiheuta ongelmia. Aloitus Ruotsissa oli takaa melko asiallinen, mutta viimeksi 6-vuotias ratkaisi 2. ulkoa naurettavan helposti. Kengät otetaan siltäkin nyt pois.

4 Lorelei Marie voitti tammikuussa pari vastaavaa lähtöä tyylikkäästi keulasta, mutta finaalissa sen kohtaloksi koitui juuttuminen väsyvän taakse. Jos vire on kuukauden tauolta edelleen mallillaan, ei reippaasti voltista käynnistyvä tammakaan ole ulkona kuvioista.

11 Hillbilly Woodland ei ole menestynyt parilla viime kerralla, mutta Mantorpin kisan perusteella vireessä ei ole edelleenkään vikaa. Kengittä Oscar Ginmanin ajokki teki viime vuonna vahvoja suorituksia, joten vähän pelattuna sekin on merkin arvoinen.

8 Archidamia aloitti Ruotsissa vaivattomalla voitolla 2. ulkoa helmikuun alussa, eikä italialainen luokaltaan luultavasti kalpene tässäkään. Voltin vitoselta onnistumiselle on asetettava kuitenkin kysymysmerkki.

Johtavan takaa varmaan voittoon Åbyssä kirinyt 9 Doyouknow poimitaan myös nopeana avaajana isompaan systeemiin, kuten myös kaikissa tämän vuoden starteissaan reippaasti lopun kulkenut täysin pelaamaton 12 Alfredo Sauce.

Myöskään paalun vähän pelatut 1 Art Of Diamond ja 3 Juni Rapid eivät ole hyvillä juoksuilla täysin vailla mahdollisuuksia. Ensin mainitulle sellainen on luvassa suurella todennäköisyydellä, jälkimmäinen taas osoitti muutaman kerran viime vuonna ihan pystyviä otteita.

Juoksunkulku: Art Of Diamond on ensi metreillä nopein, mutta tyytyy Georgia Amin selkään. Myös Juni Rapid pystyy avaamaan hyvin. Lorelei Marie ja Doyouknow ovat reippaimpia aloittajia 20 metristä, Lyckans Cash jää alkumatkalla taaemmas.

Pelijakauma: Lyckans Cash (51%) tuntuu liian tukevalta suosikilta. Amazon Font (4%) maistuu kovasti, mutta muitakin edullisia löytyy.

Ranking: A) 5, 2, 15 B) 10, 4, 11, 8, 9, 12, 1, 3 C) 13, 6, 7, 14 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 5, 2, 15, 10, 4, 11, 8 Suuri: 5, 2, 15, 10, 4, 11, 8, 9, 12, 1, 3

Toto75-3 1 Slide So Easy lähtee perusteltuna suosikkina hieman heppoiseen kultadivisioonaan. Veteraaniruuna osoitti toipuneensa tammikuun myllytyksestä hyvin ratkaisten viimeksi johtavan rinnaltakin varsin kevyellä askeleella lopussa. Keulapaikan puolustaminen voi onnistua ja ruuna voi viedä lähtöä maaliin asti.

6 Floris Baldwin ei jaksanut puristaa viimeksi ulkoratoja pitkin viidettä sijaa ylemmäs, mutta esiintyi sisäratareissuilla edukseen aiemmin tätä selvästi kovempia hevosiakin vastaan. Lähtönopeuden riittävyys ulompaa hyville paikoille on hieman kyseenalaista, mutta siinä onnistuessaan norjalainen voi tarjota suosikillekin tiukan haasteen.

3 Pacific Face murjoi Slide So Easya tammikuussa Jägersron kultadivarissa kierrosta pidemmällä matkalla ja nousi finaalissakin Antonio Trotin perässä 11,0-vauhtisella kirikierroksella toiseksi. Ruuna kilpailee uransa 80. startissa nyt ensimmäistä kertaa maililla, eikä vauhtivarojen lisääntymisestä huolimatta kärkikamppailuun ehtiminen ole sanottua, jos matkavauhti pysyy kärjen osalta tasaisen reippaana lähdöstä maaliin. Täysin sitä ei voi toki sivuuttaa.

Vähemmän pelatuista isompaan systeemiin poimitaan resuisella taululla kilpaileva 5 Nobel Amok, sillä reipas avaaja voi päästä keskeltä keulaankin, josta se on ottanut lukuisia voittoja. Helmikuun alun startissa ruuna laukkasi sisällä loppusuoran alussa, eikä vaikuttanut mitenkään tyhjältä. Robert Berghin ”stallform” vaikuttaa erittäin vahvalta.

4 Speedy Facen veto ei ole riittänyt tämän vuoden starteissa perille asti. Suosikkien alisuorittaessa ori voisi ehkä omata pieniä saumoja voittokamppailuunkin, mutta otteiden terävöitymistä se vaatii. 9 Baron Gift avaa kautensa 15-vauhtinen ratahiitti alla, joten vire lienee heti kelpo tasolla. Tiiviillä starttirytmillä paremmin viihtyneen oriin voitto jäänee silti vielä tuleviin kilpailuihin.

Juoksunkulku: Slide So Easy pyrkii puolustamaan sisältä kärkipaikan. Vakavin uhkaaja on Nobel Amok, jolla Robert Bergh on sanonut keulat saadessaan myös ajavansa siitä. Floris Baldwinillakin yritetään varmasti heti pelipaikoille, mutta panostettaessa kuolemanpaikkariskikin on olemassa. Jos vauhti putoaa radikaalisti alun jälkeen, Pacific Face kiertää tietysti toisen radan veturiksi.

Pelijakauma: Floris Baldwinin (27%) peliosuuden pitäisi olla vähän lähempänä Slide So Easya (36%). Nobel Amok (3%) on turhan unohdettu.

Ranking: A) 1, 6 B) 3, 5, 4, 9 C) 2, 7, 8, 10 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 1, 6 Suuri: 1, 6, 3, 5

Toto75-4 Lahjakas 10 Lucky Truc on pelattu takarivistä suureksi suosikiksi, mutta ravillakaan 4-vuotiaan tehtävä ei vaikuta läpihuutojutulta, jos ja kun 4 Cassius Ima selviää kärkipaikalle. Oskar Svanbergin suojatti on tammikuun voiton jälkeen laukannut kahdessa kisassa, mutta kumpaankin on ollut selvä syy. Eskilstunassa voltista lähteminen oli liian vaikea paikka, viimeksi Mantorpissa erhe tuli loppukaarteessa ulkoradoilla pito-ongelmien takia ja laukkaan paloi luultavasti 75-voitto. Kengittä hyvällä alustalla tilanne on nyt toinen ja kahdesti pitkällä matkalla voittanut ruuna voi viedä johtoon selvitessään lähtöä perille asti. Peliosuudessa ero suosikkiin on niin iso, että Kim Erikssonin ajokkia kokeillaan ideavarmana!

Myös Lucky Truc laukkasi 75-voiton toissa kerralla oltuaan loppusuoralla johtoasemassa. Viimeksi 4-vuotias osoitti kunnon olevan tallella ratkaisten helpomman tehtävän 2. ulkoa nopeasti päätöspuolikkaalla kulkien sen 11,8-kyytiä. Ravilla Johan Untersteinerin ajokki on tietysti kova tekijä juoksunkulusta riippumatta.

Edellisiä voisi onnistuessaan haastaa 5 Pre Calculated, joka teki joulukuussa kunniakkaan esityksen keulasta jopa Demon Imaa vastaan ja on esiintynyt vahvasti tämän vuodenkin kahdessa startissa. Viimeksi oriilla oli tosin loppukaarteessa tyylipuolen ongelmia, mutta suoralla se ratkaisi pelin vielä edukseen.

6 Vision Face ei päässyt Åbyssä Pre Calculatedin ohi lopussa, mutta kaikkien kenkien riisuminen ensimmäistä kertaa tuo tietysti lisämielenkiintoa sen otteisiin. Alussa ruuna jäänee kuitenkin hitaaksi. Sama tilanne voi olla edessä 2 Violette Facella, mutta tamman vahva vire puoltaa silti jonkinlaista menestymistä. Solvallan tammalähdössä se runttasi ykköseksi yli kierroksen mittaisella kirillä.

7 Lumbermans Kallen saumat johtopaikan tavoittamiseen kiihdytyksessä nousivat tuntuvasti sisäpuolen poisjäännin myötä, mutta debyytissä pidemmällä matkalla hyvä selkä kelvannee. Siitä totosauma.

Kahdesti 75:ssä sisälle pussiin jääneellä 12 B.G.Arnella ei ollut kolmatta kertaa yhtä hyvä tuuri rata-arvonnassa ja näistä asemista edessä lienee finaalipaikkaan tarvittavien lisäpisteiden varmistaminen.

Juoksunkulku: Lumbermans Kalle avaa todennäköisesti johtoon, mutta Pre Calculatedin ulkopuolellaan pitävän Cassius Iman vetoapu lienee Magnus Jakobssonille mieleen toisessa vaiheessa. Lucky Truc voi edetä myöhemmin johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Cassius Ima (17%) on jäänyt aivan liikaa Lucky Trucin (49%) varjoon todennäköinen juoksukulku huomioiden.

Ranking: A) 4, 10 B) 5, 6, 2, 7, 12, 1 C) 8, 9, 11 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-5 Kuudetta peräkkäistä voittoa tavoitteleva 1 Billi Time on Klass I:n selvä suosikki. Joulukuussa Åbyssä vieraillut tanskalaisruuna eteni päätöskierroksen alkaessa kärkeen ja piti lopussa varmasti viime lauantaina jo divisioonaa ylempänä voittaneen Oxidizerin takanaan. Tämän vuoden se on aloittanut kahdella helpolla voitolla kotimaassaan. Jos Flemming Jensen saa pidettyä ykkösradalta keulapaikan, voitto on vahvasti ulottuvilla. Kengät riisutaan pitkästä aikaa.

Yhden täsmävarmistuksen suosikki kuitenkin saa kaverikseen. Puolet uransa starteista voittanut 5 Pere Ubu ei ole vielä toistaiseksi onnistunut 75-tasolla odotuksista huolimatta. Marraskuun startissa lopussa sisällä peitsille mennyt ruuna palasi viime kuussa tositoimiin mainiolla tyylillä kulkien takaa lopun alle 08-vauhtia. Hyvänä avaajana se voi hankkia asemat kärjen tuntumasta, eikä viimekertaisella terävyydellä Peter Untersteinerin suojatti ole vaaraton lopussa.

2 Nouba Mom laukkasi toissa kerralla heti alussa, mutta muuten tamma on esiintynyt Ruotsissa vain edukseen. Viime viikon keulavoitto irtosi helposti, mutta edessä on nyt entistä kovempi tehtävä. Nopea 4-vuotias voi kärkiryhmästä olla korkeallakin, mutta melko paljon pelattuna se ei ole aivan houkuttelevimpia tapauksia tällä kertaa.

Monella muullakin osallistujalla riittää luokkaa lauantaitasolla voittamiseen, mutta tehtävä ei suoranaisesti vaikuta tässä kovin yksinkertaiselta. 4 Don Cash laukkasi viimeksi ennen puolimatkaa, mutta osoitti edellisessä kisassa vahvaa virettä. Kuumenemisen välttääkseen alku on taas tarkoitus ottaa maltillisesti. 4-vuotiskautensa avaava 9 Kurri Jari Boko on jatkossa mielenkiintoinen, mutta voitto on ehkä kengät jalassa tässä vielä liikaa vaadittu.

Juoksunkulku: Billi Time pyrkii puolustamaan sisältä keulapaikan ja voi satsattaessa siinä onnistuakin, vaikkei Flemming Jensen olekaan ehkä kaikkein terävimpiä ”starttikuskeja”. Rinnalta Nouba Mom ja keskeltä Pere Ubu ovat kovimmat haastajat ensi metreille, mutta paikka suosikin takanakin kelpaa luultavasti molemmille.

Pelijakauma: Billi Timen (45%) peliosuus on kohdallaan, mutta Pere Ubun (5%) pinnat ovat houkuttelevan alhaiset. Nouba Mom (23%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 1 B) 2, 5, 4, 9, 6, 7, 8, 12 C) 10, 3, 11 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 1, 5 Suuri: 1, 5

Toto75-6 1 Garcalla voisi olla paikka viedä toista tammalähtöä alusta loppuun. Toissa kerralla voimissaan pussiin jääneeltä 5-vuotiaalta odoteltiin voittoa jo Åbyn viime kierroksella, mutta kovan avauksen jälkeen vetotyöt pois luovuttanut tamma sai tyytyä kirissä open stretchiä pitkin kakkossijaan Princess S.W:n takana. Garcan kaikki voitot ovat tulleet keulajuoksuilla ja tasaisen reippaaseen matkavauhtiin pystyvänä Carl Johan Jepsonin ajokki voi tehdä takaa tulevien tehtävästä vaikean. Pienempään systeemiin se jätetään yksin.

Jos juoksu juontuu kuten odottaa sopii, yllätykseen omaa parhaat saumat 8 Just Make It. Alkuvuoden starttien perusteella sen kunto on mainiolla mallilla. Kalmarin keulavoiton jatkoksi Ola Samuelssonin suojatti tuli Mantorpin kurakisassakin sisältä loppuun asti hyvin. Paikka keulahevosen imussa on tässä mahdollinen ja siitä Magnus A. Djusen ajokki voisi heittää lopussa haasteenkin. Otetaan toisena mukaan isompaan systeemiin.

14 Ultra Bright voi olla 40 metristäkin lähdön voittaja, mutta juoksunkulkuun vaaditaan tietysti sujuvuuttakin, sillä kuolemanpaikalle aikaisin kiertäminen ei ehkä ole ensisijainen vaihtoehto. Solvallassa esitys jäi takaa tasaiseksi, mutta hokkibalanssi oli Fredrik Perssonin valmennettavaa vastaan. Nopeutuvilla kevätradoilla tehtävä 40 metristä ei ole helppo.

Jos lähtöön laittaa useampia merkkejä, uusissa käsissä otteitaan selvästi parantanut 7 Bazinga Cheri tulee kysymykseen. Alla on sitkeät suoritukset ja juoksuradan hyödyntäessään kärkipäähän on eväitä tässäkin. Lauantain tammalähtöjen vakiokalustoon kuuluvan 15 Velegancen pari viime starttia ovat olleet vähän tasapaksuja, mutta viimeksi kurkkuongelmatkin kiusasivat. Kengittä voi löytyä lisäpykälä.

2 Diversity Pellini voitti pitkän tauon jälkeen heti johtavan rinnalta hyvällä otteella Mantorpissa. Kyvykäs tamma ei ole ulkona tässäkään. Vähän pelattuina harkitsemisen arvoisia ovat myös hyvävireinen 5 Hazyshadeofwinter sekä kengittä parantava 10 Mahjong.

Juoksunkulku: Garca pitää sisäradalta luultavati kärkipaikan. 3 Quiz Roc ja nappiajoituksella juoksuratojen hevoset voivat haastaa. Carl Johan Jepson ei tarjoa vauhtia liikaa pudottamalla takahevosille ilmaista iskun paikkaa matkallakaan.

Pelijakauma: Garcan (23%) ja Ultra Brightin (29%) prosenttien pitäisi olla toisin päin. Just Make It (4%) on jäänyt liian pienelle pelille. Diversity Pellini (12%) ja 4 Teton Sweet Lindy (11%) ovat keränneet turhan suuren kannatuksen.

Ranking: A) 1, 14 B) 8, 7, 15, 2, 5, 10, 4, 12, 6, 9, 3 C) 13, 11 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 1 Suuri: 1, 8

Toto75-7 Kierroksen vankin tukipilari löytyy pronssidivisioonasta. Nopeiden avaajien seassakin 4 Dark Roadster tuntuu ylivertaiselta alussa ja keulapaikka on todennäköinen. Siitä ruuna on pystynyt aiemmin huippusuorituksiin ja vetänee tälläkin kertaa maaliin asti. Tämän vuoden aiemmissa starteissa se ei ole selvinnyt takaa mielipaikalleen, mutta vaikutti kuitenkin viimeksi hyvävireiseltä jäätyään lopussa voimissaan vaille tilaa. Tällä kertaa kengät napataan pois.

Suosikin takana lähtö tuntuu haastavalta. 2 Exclusive Matter ei ilman Dark Roadsteriakaan olisi ehkä lähdön keulahevonen, mutta kelpo otteita helmikuussa esittänyt ruuna pääsee juoksemaan tällä kertaa avojaloin ja voi hyvistä asemista yltää ylös. Mantorpissa se paikkasi alkulaukkansa asiallisesti.

9 Sweetman voitti toissa kerralla 75-finaalin keulasta, mutta sillekin volttilähtö oli viime kerralla liian hankala. Örjan Kihlströmin taakseen saava ruuna kärsii takarivin paikasta, mutta sopivalla juoksulla menestyminen ei tietysti ole poissuljettua.

Kuolemanpaikalta Åbyssä voittaneen 1 Zaffiro Jetin vire on pieni arvoitus, sillä kurkkuongelmista kärsinyt ori ei ollut makeimmillaan tammikuun lopussa. Normaalisti se pystyy avaamaan hyvin ja on kärjen läheltä tototaistossa.

Jos lähtöön hakee yllätystä, 10 Upper Face kannattaa huomioida. Talliraportit kulkevat 5-vuotiaan kohdalla duurissa ja kauden avauksessa ruuna jäi lopussa hieman kiinnikin. Lyhyt matka ei sinänsä puolla, mutta kovavauhtisessa juoksussa se voisi yltää lopussa kärkipäähän.



Nopeat 6 Zlatan Knick ja 8 Cargo Door osallistuvat kiihdytykseen, mutta voittoon tarvittavan riittävän hyvän juoksun saaminen voi olla hankalaa. Open stretchille mielivä 3 Echelon on napannut ykkösiä sisäkautta, mutta vastus tuntuu nyt aika kovalta.

Juoksunkulku: Zaffiro Jet avaa normaalisti hyvin, mutta Echelonille ja Dark Roadsterille vastaaminen ei onnistune. Viime mainittu pitää kolmen uloimman radan nopeat pihdeissään ja etenee keulaan. Zlatan Knick tai Cargo Door jää toisen radan vetäjäksi?

Pelijakauma: Dark Roadsterin (37%) peliosuudessa on vielä nousuvaraa. Sweetman (14%) ja Zlatan Knick (12%) ovat yliarvostettuja.

Ranking: A) 4 B) 2, 9, 1, 10, 6, 8, 3, 5 C) 7, 11, 12 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 4 Suuri: 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 5, 7, 6, 12, 9, 3, 8, 2, 10

Toto75-2: 5, 2, 15, 10, 4, 11, 8

Toto75-3: 1, 6

Toto75-4: 4

Toto75-5: 1, 5

Toto75-6: 1

Toto75-7: 4

Hinta: 12,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-06&track=Aby&race=5&pool=T75&selections=[5,7,6,12,9,3,8,2,10],[5,2,15,10,4,11,8],[1,6],[4],[1,5],[1],[4]&stake=0,05&price=12,6



Suuri

Toto75-1: 5, 7, 6, 12, 9, 3, 8, 2, 10

Toto75-2: 5, 2, 15, 10, 4, 11, 8, 9, 12, 1, 3

Toto75-3: 1, 6, 3, 5

Toto75-4: 4

Toto75-5: 1, 5

Toto75-6: 1, 8

Toto75-7: 4

Hinta: 79,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-06&track=Aby&race=5&pool=T75&selections=[5,7,6,12,9,3,8,2,10],[5,2,15,10,4,11,8,9,12,1,3],[1,6,3,5],[4],[1,5],[1,8],[4]&stake=0,05&price=79,2

