Ravivihje: Toto64 Bollnäs 5.3.2021

Toisen kohteen vähärahaisten kylmäveristen mailin voltti on kiltistikin sanottu hankala pelipähkinä. Kohde pyritään selvittämään ”vain” viidellä merkillä. Niistä ei löydy valtaosan pelimerkeistä kerännyttä suosikkikaksikkoa.

11 Hyttas Vrålsnabb oli tekemässä hyvää juoksua johtavan rinnalta kauden avauksessaan Rommessa kunnes laukkasi totokamppailusta maalisuoran alussa. Ilman erhettään ruuna olisi mennyt todennäköisesti 28-alkuisen tuloksen, joka olisi tähän lähtöön todella kovaa valuuttaa. Luokaltaan 5-vuotias vaikuttaa muutenkin parhaalta. Se on pysynyt ravilla viisi kertaa voittaen näistä neljästi ja ulkoisestikin se on eniten juoksijan näköinen. Jostain syystä Billy Svedlundin ajokki on jäänyt vain viiden prosentin kannatukselle, vaikka ravia polkiessaan muut voivat olla vastaantulijoita.

12 Monster Brage Bo ei ole onnistunut taukonsa jälkeen kummassakaan startissa. Bollnäsissä ruuna laukkasi keulasta ja viimeksi Gävlessä heti starttiin. 5-vuotias on pysynyt ravilla urallaan kolme kertaa ja näistä se on voittanut kahdesti eli kykyjä löytyy. Plussana rattaille palaa nyt hevosen kanssa ylivoimaisesti parhaiten onnistunut Oskar Kylin Blom. Mailin voltissa takamatkan takarivin suljettu lähtöpaikka on toki karu, mutta esimerkiksi taulussa näkyvässä Rommen voittostartissaan Monster Brage Bo näytti luokkaansa kirimällä todella kaukaa kärkeen.

Kolme muuta merkkiä ovat jääneet noin prosentin kannatukselle. Näistä kiinnostavin on 3 Sundbo Kvasar. Sen kilometriaika jäi viimeksi Bergsåkerissa vaatimattomaksi, mutta esityksessä oli paljon hyvääkin. Ruuna haki pitkälti alle tähtivauhtisella spurtilla keulat ensimmäisellä kierroksella ja vaikka lopussa kolmanneksi jäikin, niin hevosen olemuksesta päätellen väsymisestä ei ollut kyse, vaan 4-vuotias ei tee vielä täyttä totta. Etukengät riisutaan tähän starttiin.

8 Matteus W.J. on jäänyt jostain syystä 0,4 prosentin kannatuksella lähdön vähiten pelatuimmaksi, vaikka viime starttien näytöt ovat porukan parhaita. Etenkin toissa kerralla Bergsåkerissa ruuna oli mainio, kun se tarpoi alussa pitkään kolmatta kunnes pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle. Siitä Madelene Johanssonin ajokki tuli hyvin kärkirintamassa maaliin. Viimeksi Gävlessä 5-vuotias oli keulasta kelpo kolmas häviten kakkossijan vain niukasti.

2 Solfixin taulu on murheellisessa kunnossa, mutta nyt ruunalta riisutaan ensimmäistä kertaa kenkiä ja 7-vuotias on suurimpaan osaan illan vastustajista nähden oikeinkin juoksijan oloinen tapaus. Daniel Selinin suojatti pystyy lähtemään voltista hyvin matkaan ja on todennäköisin keulahevonen.

Aamupäivän pelikannatuksessa yhteensä lähes 70 prosenttia kerännyt suosikkikaksikko jätetään tylysti lapulta pois. 1 Leo Faksenin osuus on 47%, vaikka oikealta peliosuudelta tuntuisi, jos lukemassa olisi pilkku välissä. Toki tammikuun lopussa Jan-Olov Perssonille siirtynyt ruuna voi parantaa huippuvalmentajalla ja kuskina on Mats E Djuse, mutta oikein mikään muu ei viittaa menestykseen. Äärimmäisen epävarma 7-vuotias pysyi koelähdössä ravilla kun sai polkea yksin, mutta ei meneminen näyttänyt edelleenkään siltä, että laukkapeikko olisi harteilta mihinkään kadonnut.

5 Högnas Baloo on tehnyt asialliset juoksut viime startteihin ja Bergsåkerissa tulikin uran avausvoitto, taakse jäi silloin nyt 20 metriä etumatkaa saava Sundbo Kvasar. Paljon pitää kuitenkin kilometriajoista pudottaa ja ennen kaikkea nyt kuski heikkenee tuntuvasti. Tänään rattaille hyppäävä Erika Åsblom ajaa harvakseltaan kilpaa ja edellisestä voitosta on vierähtänyt noin neljä ja puoli vuotta. Edellisiin seikkoihin nähden 20 prosentin kannatus kuulostaa paljolta.

Juoksunkulku: Solfix avaa keulaan jos se lähtee yhtä hyvin kuin viime startissaan. Hyttas Vrålsnabb ilmestyy takamatkan juoksuradalta nopeasti kärkiporukkaan.

Pelijakauma: Todella oudosti pelattu lähtö. Leo Faksen (47%) & Högnas Baloo (20%) ovat hämmentävän paljon pelattuja. Etenkin Hyttas Vrålsnabb (5%), Monster Brage Bo (8%), Sundbo Kvasar (2%) ja Matteus W.J. (0,4%) ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Kaiken järjen mukaan prosentit tulevat elämään voimakkaasti päivän aikana.