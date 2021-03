Ravivihje: Toto64 Östersund 4.3.2021

Toto64-1 Menestyksekkäästi huomattavasti kovempia lähtöjä kolunnut 7 S.G. Charpentier kohtaa nyt niin arkisen vastuksen, että ruuna vaikuttaa ylikylältä ja likikään normaalina sen pitää olla takamatkasta huolimatta lähellä. Täysin varauksetta Mats E Djusen ajokkiin ei kuitenkaan uskalla luottaa. Viimeksi Bollnäsin pronssidivisioonassa vauhdinjako suosi niin vahvasti takahevosia, että S.G. Charpentierin olisi voinut kuvitella nousevan seitsemättä sijaa korkeammalle, mutta kirivaiheessa se oli varsin kesy. Starttiväliä onkin nyt kertynyt noin kuusi viikkoa. Vielä enemmän kysymysmerkkejä tuo lähetystapa ja juostava matka. Lämminveristen mailin voltit ovat herkkä laji, jossa ei tarvitse kuin voltin vetäjän olla hieman myöhässä tai itse ottaa pienikin haparointi, niin paaluhevoset menivät jo. Suurempaan systeemiin suosikki saakin varmistuksia. Kyvykäs 4 J.H. Respons laukkasi Östersundissa asiallisesta noususta loppusuoralla. Ravi katosi hieman myös Bergsåkerissa loppua kohden, mutta ruuna näytti jo huomattavasti paremmalta ja heikkoon sijoitukseen ei pidä tuijottaa. Daniel Wäjerstenin suojatti kiri pirteästi maalisuoraa, takajoukoista oli vain vaikea parannella asemia. Nyt on käsillä kolmas startti tauolta ja J.H. Respons onkin suosikin ykköshaastaja. 1 My Gifted My otti Gävlessä täysin maksimit viidennellä sijallaan. Pitää kuitenkin muistaa, että ruuna on kuin eri hevonen, kun siltä päästään riisumaan kenkiä ja ainakin ennakkotiedon mukaan etukengät otetaan pois. 9-vuotias on juuri mailin volttien erikoismies ja uran kolme viimeisintä voittoa onkin tullut niistä. Loistopaikaltaan My Gifted My vetää pitkään. Suomalaisomistukseen loppuvuodesta siirtynyt 2 True Vision jäi Umåkerissa voimissaan pussiin debytoidessaan Aleksi Kytölän tallista. Sellainen vaikutelma jäi, että tamma olisi tilaa saadessaan osallistunut voittokamppailuun. True Visionilla on hyvä luokka sisällään ja se on alle kolmen prosentin kannatuksella jäänyt aivan liian vähälle kannatukselle. Juoksunkulku: My Gifted My lähtee vetämään tasaisen reipasta tempoa. Pelijakauma: S.G. Charpentier (58%) on pelattu hieman liikaa. True Vision (2,7%) on haastajista paras merkki. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 7 Suuri: 7, 4, 1, 2

Toto64-2 4 Global Brexit teki hyvän 3-vuotiskauden juoksemalla viisi voittoa ja yli 300 000 kruunun tienestit. Kenties parhaimman esityksensä tamma teki tulosrivistössä näkyvässä Umåkerin voittostartissaan, jossa taakse jäi Trumpien ja Axel Rudan kaltaiset hevoset. Kommenttien mukaan Daniel Wäjerstenin suojatti on kehittynyt talven aikana entisestään ja saa tauosta huolimatta ykkösvihjeen. 5 Listas Thaitanic on kovassa iskussa vaikkei se täysin tulosrivistöstä välitykään. Toissa kerralla Bergsåkerissa kuskilta oli sinänsä oikea liike lähteä 1400 metriä ennen maalia takajoukoista kohti paikkaa johtavan rinnalla, mutta samassa vauhti kiihtyi kärjessä ja tamma jäi loppumatkaksi kolmannelle kestäen vaativan reissun hyvin. Bergsåkerin viime startissa 5-vuotias jäi taivaltamaan johtavan rinnalle, josta tuli jälleen rehdisti perille asti kestäen totoon. Ennakkotiedon mukaan Listas Thaitanicilta riisuttaisiin kaikki kengät tähän starttiin. Olisi yllätys mikäli voittaja ei löydy suosikkikaksikosta. Ihan kyvykkäät 3 Jacqueline Boko & 7 Young Highness tulevat rankingissa seuraavina, mutta ne jäävät säästösyistä varahevosiksi. Paukkuja jätetään myöhempiin kylmäverilähtöihin ja suurempaan systeemiin otetaan pari alle kolmen prosentin kannatukselle jäänyttä pommihakua. 9 Global Avenue aloitti uransa Svante Båthin treenistä lupaavilla otteilla pärjäämällä Solvallaa myöten, mutta 4-vuotiskaudesta tuli ongelmien vuoksi täysi pannukakku. Tamma siirtyikin loppuvuodesta uusiin käsiin. Tammikuun lopun koelähtö oli lupauksia herättävä, kun Global Avenue tuli ensimmäisen takasuoran laukkansa jälkeen patistelematta 14,6-kyytiä viimeisen kierroksen. Umåkerin startin se pilasi perisyntiinsä laukkaan. Täystuhoriski on olemassa, mutta kyvyt ovat niin hyvät, ettei tamman saisi olla ihan unohdettu. 11 Emilie K. oli Solvallassa mukana 10-vauhtisessa avauksessa, joka oli tasokkaassa 86-lähdössä liian kovaa keittoa ja tamma taipui loppusuoralla. Positiivista kuitenkin oli, että Aleksi Kytölän treenattava näytti kenties kesäradasta johtuen letkeämmältä kuin aikaisemmissa starteissaan. Tulosrivistö on murheellisessa kunnossa, mutta viime keväänä Emilie K. voitti pystyyn juuri sen startin, jossa tammalta raapaistiin ensimmäistä kertaa talven jälkeen kengät pois. Alustavan infon mukaan tuo tehdään tänään, toki tieto kannattaa tarkistaa lähempänä peliajan sulkeutumista. Juoksunkulku: Listas Thaitanic voi päästä alussa ohi Global Brexitista ja hakemaan alkumatkasta keulapaikan itselleen. Paaluhevosilla ei ainakaan lähdetä vastailemaan. Pelijakauma: Listas Thaitanicin (20%) prosenteissa olisi nousun varaa. Global Avenue on luokkaansa nähden oudon unohdettu (2,7%). IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4, 5 Suuri: 4, 5, 9, 11

Toto64-3 1 Ronja Boko aloitti uransa Björn Goopin tallista, oli kaikissa kolmessa startissaan pettymys ja siirtyikin pohjoisemmaksi Oscar Berglundin treeniin. Sieltä tamma on ollutkin parempi. Jo Östersundissa se kiri sisäpareista ihan terävästi ja oli heti maalin jälkeen ykkösenä. Umåkerissa kuski nukahti vetämättömään selkään, kärki pääsi karkuun ja vaikka Ronja Boko kiri maalisuoraa täysin omia vauhtejaan, niin se ei aivan ehtinyt voittoon asti. Kolmas startti tauolta, joten 4-vuotias parantanee entisestään, kuski vahvistuu viime starttiin nähden ja loistoasemista Mats E Djusen ajokki pääsee hallinnoimaan juoksua. Maltillisesti pelattuna Ronja Boko jää systeemien ideavarmaksi. Vastusta ei sovi väheksyä lainkaan. 12 Berra Steeliin pätee pitkälti samoja sanoja kuin edellisen kohteen tallikaveri Global Brexitiin. 3-vuotiaana ruuna meni tuloksia, joista suurin osa illan vastustajista voivat nähdä vain unia. Bollnäsin voittostartin tulos 14,2ake ja Kriterium-karsinnan 14,4akp ovat kovaa valuuttaa. Täysin valmiilta hevoselta Berra Steel ei silti vaikuttanut ja ravi oli hieman kulmikasta. Talven aikana on tapahtunut kommenttien mukaan kehitystä ja Daniel Wäjerstenin suojatti tulee varmasti tekemään hyvän tilin tällä kaudella. Ensimmäiseen starttiin tauolta tuskin ajetaan pää märkänä, vaan ensijainen tavoite lienee saada mukava kauden avaus. Takamatkan juoksurata on usein kinkkinen paikka, sillä sieltä on riski jäädä roikkumaan ulkoradoille ja toisaalta pakittamisella voi jäädä toivottomiin asemiin. Lähdön kolmas kova on 7 Kalaxy Boko, joka teki viimeksi Bergsåkerissa elämänsä juoksun runnottuaan johtavan rinnalta hyvällä tyylillä ykköseksi. 13 Lyckans Quick on tehnyt alkuvuodesta niin hyviä esityksiä, että pitkään kivitalon kokoinen ruuna ei voi välttyä uransa avausvoitolta. Kuski heikkenee tähän starttiin ja kovan suosikkikolmikon lyöminen tulisi tällä kertaa yllätyksenä. 2 Bounty Laday tuli viimeksi Östersundissa samassa rintamassa maaliin kuin Ronja Boko ja ruunalle saattoi jäädä hieman voimiakin varastoon. Juoksunkulku: Ronja Boko lähtee vetämään joukkoa. Matkavauhti voi olla ainakin ensimmäisen kierroksen osalta maltillista. Pelijakauma: Ronja Bokon (26%) prosenteissa olisi reippaasti kasvun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-4 8 Ulvsåsenin statistiikka kertoo olennaisen. 9 starttia, 7 voittoa. Erityisen vaikutuksen ori teki viime vappuna Dannerossa, jossa kiskaisi kirikierroksen valiovauhteja ja piti hienossa kamppailussa takanaan Lome Stormin kaltaisen huippuhevosen. Per Linderothin ajokki ei luonnollisesti näin matalissa sarjoissa enää juoksisi, mutta 4-vuotiskausi päättyi jo elokuussa. Ulvsåsen voi hyvinkin kierrellä kahdeksikkoa muiden ympärillä, mutta puolen vuoden tauolta varmistukset ovat paikallaan. 2 B.W. Kungen avasi Umåkerissa mainiolla esityksellä Jan Ove Olsenin treenistä, kun se runnoi viimeisellä takasuoralla kärkeen ja tsemppasi lopussa niukkaan voittoon. Toiseen starttiin tauolta ruuna lienee entistä terävämpi ja saa 20 metriä etumatkaa suosikkiin. Jotain kyvyistä kertoo, että laukattomissa starteissa B.W. Kungenin statistiikka on 8 5-1-0. 11 Kavata juoksi Bergsåkerissa ylikovassa lähdössä ja tuon startin voi unohtaa. Bollnäsissä tamma palasi omiensa pariin ja olikin oikein hyvä, kun pamautti takamatkalta ensimmäisellä takasuoralla keulaan ja vastasi varmoin ottein ainoalle uhkaajalleen Grude Tillalle. 9-vuotias on saanut selvästi lisää sitkeyttä viime aikoina ja takamatkan takarivin suljetusta lähtöpaikasta huolimatta Kavata on pelihevosia. Henrik Svenssonin ajokilla on niin kova pätkänopeus, että se ehtii kauempaakin. 1 Frivoll Galilei teki vähintään kelvollisen 3-vuotiskauden mentyään parhaimmillaan 26,8ke ja selvitti tiensä myös Ruotsin Kriterium-finaaliin, vaikka ennen karsintoja orilla oli allaan vasta yksi startti. Öystein Tjomslandin suojatti on huomioitava tauosta huolimatta aikaisin. Lapulle vielä 15 Tekno Viking & 13 Troll Prinsen, joihin pätee samat sanat. Kykyjä olisi vaikka mihin asti, mutta epävarmuus riivaa. Juoksunkulku: B.W. Kungen pääsee nopeana lähtijänä Frivoll Galilein ohi keulaan. Tämän sarjan kylmäverilähtöjen tavoin tapahtumia tuskin tulee puuttumaan ja laukat näyttelevät isoa roolia. Pelijakauma: Kavata (5%) on hyvinkin maistuva merkki. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 8, 2, 11, 1, 15, 13 Suuri: 8, 2, 11, 1, 15, 13

Toto64-5 Kierroksen itseoikeutettu pankki löytyy Päivän Duo-avauksesta. Saksasta saapunut 10 Zidane D.E. on tehnyt ison vaikutuksen ja ruuna olisi voittanut kaikki neljä Ruotsin starttiaan ilman Eskilstunassa tullutta laukkaa. Silloinkin 6-vuotias teki hirmujuoksun, kun oli vielä kierros jäljellä täysin toivottomissa asemissa kirien vahvasti kärkirintamaan. Viimeksi Bergsåkerin 86-lähdössä ruuna kiri kolmannesta ulkoa vastustamattomasti ykköseksi. Kykyjensä puolesta Mats E Djusen ajokki juoksee vielä täysin väärissä sarjoissa ja kohtaa nyt niin korostetun helpon sakin, että lähes 80 prosenttia lähentelevät pinnat eivät ole yhtään liioittelua. Jos tappiolla haluaa spekuloida, niin pienen kysymysmerkin tuo se, että ruuna on vaihtanut viime startin jälkeen Daniel Wikbergin talliin ja paikanvaihdos voi aiheuttaa riskitekijöitä. 13 Topnotch Liss on tehnyt hyvät esitykset viime starteissaan ja se on ollut hieman vaikeilla juoksunkuluilla sijoituksiaan parempi. Alustavan infon mukaan etukengät riisutaan ja ruuna hyötyy oleellisesti poisjääntiaallosta, kun aamupäivän aikana lähdöstä jäi neljä hevosta pois. 1 Fly Bird Fly ei ole ihmeitä esittänyt viime starteissaan ja siihen peilaten kymmenen prosentin kannatus kuulostaa kovalta, sillä parantaa pitää mikäli meinaa lyödä esimerkiksi Topnotch Lissin, suosikista puhumattakaan. 10 Ranch Pronto kannattaa huomioida varhain mikäli suosikkia varmistelee. Tamara Skutnabbin suojatti teki viimeksi Bergsåkerissa lupaavan esityksen, kun ruuna tarpoi matkalla pitkään kolmatta kunnes pääsi laskeutumaan toiseen ulos ja sitkisteli lopussa positiivisesti toiseksi. Juoksunkulku: Djuse ei tee yksinkertaisesta asiasta vaikeaa, vaan ajaa Zidane D.E.:n alkumatkasta keulaan, jossa saa vetää haluamaansa vauhtia. 6 Dillon Ride päässee johtavan perään. Pelijakauma: Zidane D.E. (75%) on oikein pelattu. Fly Bird Flyn (10%) prosenteista voisi antaa osan Ranch Prontolle (2%) ja 5 Empir Brickille (0,6%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 10 Suuri: 10

Toto64-6 Kylmäveristen DubbelCupen-karsinnat ovat usein hyvätasoisia, eikä tämäkään kerta tee poikkeusta. 2 Vimse Larsin tulosrivistössä on yksi ”särö”, toissa kerran Bollnäsin seitsemäs sija, mutta silloinkin ruuna kiri passiivisen ajon jälkeen takajoukoista terävästi maaliin. Viimeksi Bergsåkerin 86-lähdössä Öystein Tjomslandin treenattava oli matkalla vetämättömissä selissä ja kovasta loppuriuhtaisusta huolimatta ei aivan ehtinyt tavoittaa keulassa juossut tallikaveri Tangen Elviraa. Nappipaikalta Vimse Lars saa ykkösvihjeen. 7 G.G. Ojjdo ei ole viime starteissa onnistunut. Bergsåkerissa ruuna ei ollut uudesta ennätystuloksestaan huolimatta ihan parhaimmillaan. Viimeksi Östersundissa vire jäi hämärän peittoon, sillä se laukkasi johtavan rinnalta 900 metriä ennen maalia. 7-vuotias kokee nyt mielenkiintoisen kuskinvaihdoksen, sillä Tomas Pettersson on ajanut valmennettavallaan kaikki startit itse. Nyt kyytiin hyppää Ulf Eriksson. On huomioitava, että viimeksi Vimse Larsin kohdatessaan (Bergsåkerissa 12.12) G.G. Ojjdo piti sen keulasta varmoin ottein takanaan. 12 Backegubben lienee perusluokaltaan lähdön paras hevonen. Viime kausi päättyi jo toukokuussa voittoisaan starttiin, jossa taakse jäi jopa Våler Nikolai. Kymmenen kuukauden tauosta huolimatta ori on lapputavaraa. 6 Orvar Mollyn ei ole vielä Nicklas Westerholmin treenistä päässyt vauhtiin. Viimeksikin Östersundissa ruuna näytti koko matkan keulassa vetelältä ja kolmossija hieman mairittelee. Luokka on kuitenkin olemassa ja starttien myötä 6-vuotias parantaa otteitaan. 10 Thess Prinsen oli hyvä kauden molemmissa Umåkerin starteissaan. Se maistuisi enemmänkin, mutta starttiväli on venähtänyt pitkähköksi. Jättiyllätysmerkkeinä lapulle Joakim Reiserin tammat 4 Klack Nova & 5 Nygårds Hillevi. Molemmat suorittivat Bergsåkerissa plusmerkkiset tauoltapaluut ja startti alla ovat nyt entistä vaarallisempia. Klack Nova ei hävinnyt Vimse Larsillekaan kuin kymmenyksen. Juoksunkulku: Orvar Mollyn osaa lähteä lujaa jos askeleet sattuvat lankulle ja on todennäköisin keulahevonen. Viime kerran jälkeen keulat saattavat tosin olla tarjolla esimerkiksi asiallisesti liikkeelle lähtevälle G.G. Ojjdolle. Pelijakauma: G.G. Ojjdo (7%) on huippumerkki ja hyvä ehdokas ideavarmaksikin. Myös Thess Prinsen (5%) on jäänyt liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2, 7, 12, 6, 10, 4, 5 Suuri: 2, 7, 12, 6, 10, 4, 5

