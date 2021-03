Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bjerke 3.3.2021

Toto86-1 Tasaisesti pelatussa avauskohteessa juoksu voi juontua sujuvaksi Frode Hamren kaksikolle. 4 Admiral Knick on ykkösmerkki, sillä keskeltä rataa keulapaikka on tällä kertaa haarukassa. Marraskuussa Ecurie D:n takana kolmanneksi kirinyt ori punnersi kauden avauksessa kärkirintamaan 2. ulkoa, mutta hyytyi viimeksi pitkällä matkalla hieman lopussa edettyään puolivälissä johtavan rinnalle. Jenkkikärryillä ja etukengittä 5-vuotias ottelee nyt taas voitosta.

6 Harley D.E:n meno hiipui viimeksi räväkän hyökkäyksen jälkeen hieman päätössatasella, mutta kuolemanpaikalta edellisellä kerralla toiseksi kamppailleen oriin saumat voittoon ovat nyt taas melko hyvät. Toista rataa voi olla tiedossa tälläkin kertaa.

Alustavasti melko paljon peliä kerännyt 1 Bestbyarsenal on vaihtanut viime kisan jälkeen Geir Vegard Gundersenin menestystalliin. Kärkipaikan puolustaminen ei kuitenkaan tässä onnistu kovia avaajia vastaan ja alla on yksi poisjääntikin. Leangeniin verrattuna lähtöjen tasokin on etelämpänä selvästi kovempi, joten ruuna jää systeemien ulkopuolelle.

Pelattuihin lukeutuu myös 5 Orlando Classic ja juoksun onnistuessa Kristian Malminin ajokki voikin olla kärkipäässä. Viimeksi sen potku ei kuitenkaan riittänyt takaa.

8 Kamperhaugs Dina voi olla ulkoradasta huolimatta ensimmäinen keulahevonen ja sopivaan selkään päästessään tamma voi tietysti omata pieniä yllätysmahdollisuuksiakin. Lyhyempi matka olisi sille kuitenkin luultavasti parempi.

Juoksunkulku: 2 Etosha Boko ja 3 Falcon Dragon avaavat rivakasti, mutta Kamperhaugs Dina voi olla kuitenkin kaikista nopein lähtösuoralla. Kaikki nämä hakevat kuitenkin selkäjuoksua, joten Admiral Knickilla on hyvä sauma päästä lopulta johtoon. Tallikaveri Harley D.E. ”lukitsee” lähdön rinnalla?

Pelijakauma: Harley D.E. (19%) on jäänyt aliarvostetuksi, Bestbyarsenal (25%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 4, 6 B) 1, 5, 8 C) 9, 7, 3, 2 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 4, 6 Suuri: 4, 6

Toto86-2 Keskiviikon ensimmäinen tukipilari on Timo Nurmoksen 4 Mellby Illusion. Vakuuttavasti uransa viime syksynä aloittanut ruuna epäonnistui suosikkina helmikuun alun Margareta -lähdössä mentyään peitsin kautta keulasta laukalle avauskurvissa. Talvinen alusta ei 4-vuotiaalle sopinut ja kesäradalla odotettavissa lienee taas normaalin hyvä suoritus. Keulapaikka häämöttää nopealle avaajalle, eikä suosikin lyöminen siitä taida onnistua. Johtopaikka ei toki ole mikään edellytys voitolle, sillä ykkösiä on tullut takaakin. Mm. marraskuun lopussa Jorma Kontion ajokki latasi parijonosta viimeiset 800 metriä 09,6-kyytiä.

Kovasti kehittynyt 6 Axel Ruda on eittämättä kovin vastustaja, mutta ulkopuolelta ohi ei alussa todennäköisesti ole asiaa ja suosikin kukistaminen sen jälkeen on hankalaa. Bergsåkerissa Magnus A. Djuse ajoi oriilla takarivistäkin nopeasti kuolemanpaikalle, josta ratkaisu tapahtui maalisuoralla varmaan tyyliin. Yhtä aggressiivisia ajoja ei ehkä nähdä kovin montaa putkeen, kun kauden tärkeimmät kilpailut ovat kuitenkin vasta edessä päin.

3 Finland voitti viimeksi tammalähdön johtavan rinnaltakin, mutta pidemmällä starttivälillä kovemmassa seurassa lienee tällä kertaa selkäjuoksun vuoro. Suosikin peesiin selvitessään Riina Rekilän tamma voi venyä jälleen totosijalle, jos vire ei ole viime starteista laskenut.

1 Jumanji Love aloitti 4-vuotiskauden varsin mukavalla kirillä parijonosta, vaikka päätössatasella meno ymmärrettävästi hieman tasaantuikin. Kengittä hyvällä juoksulla sekin voi venyä kärjen tuntumaan.

Lupaavia suorituksiakin viime kaudella tehnyt 5 Fire n'Fury menee vielä avauskisassa kengät jalassa, eikä jenkki tunnu vielä erityisen kiehtovalta. Ruotsissa aloittava 7 Southwind Hillrazr saanee ulkoa vielä varovaisen reissun.

Juoksunkulku: Finland ohittaa sisäpuolelta starttaavat alussa, mutta tyytyy muut haastajat ulkopuolellaan kiihdytyksessä pitävän Mellby Illusionin peesiin. Axel Ruda voi jäädä toisen radan vetäjäksi.

Pelijakauma: Mellby Illusion (43%) voisi olla enemmänkin pelattu. Finland (16%) on saanut liikaa kannatusta.

Ranking: A) 4 B) 6, 3, 1, 5 C) 7, 8, 2 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto86-3 Kaikki tämän vuoden starttinsa voittanut 8 Reime Kongen on kylmäveriryhmän selvä suosikki ulkoakin. Kauden avausvoitto tuli keulasta, sen jälkeen ori on ratkaissut kahdesti toiselta radalta. Alussa Trond Anderssenin valmennettava ei ole aivan nopeimpia, mutta nykyvireessä aikainen isku kohti kärkeä lienee tulossa. Voittoputki voi jatkua, mikäli juoksu ei aivan yltiöraskaaksi muodostu.

Aivan ilmaiseksi suosikkia ei kuitenkaan ehkä päästetä, joten vähemmän pelatutkin houkuttelevat. 5 Komnes Bork on eturivin hevosista se, joka voisi Reime Kongenille vastata, mikäli pysyy startissa etupuolella. Juuri Momarkenissa varman voiton johtavan rinnalta viime kerralla napannut ori mielii tällä kertaa keulaan.

Isompaan systeemiin nostetaan muutama yllätyskorttikin. 6 Alsaker Pumbaa ei voita erityisen usein, mutta sopiviin iskuasemiin päästessään 10-vuotias on usein kärkikahinoissa mukana. Helmikuun alussa keulasta kolmanneksi taipunut ori jäi viimeksi sisällä huonoihin selkiin ratkaisuvaiheessa.

Myös 3 Sundby Sössin juoksu meni viimeksi samassa lähdössä johtavan takaa hankalaksi keulahevosen väsyttyä pahoin lopussa. Tamman aiemmat esitykset olivat kuitenkin positiivisia, eikä sitä kannata tässäkään täysin unohtaa. Myös 7 Möller Tor otetaan mukaan, vaikka ori onkin taipunut kahdesti peräkkäin kuolemanpaikalta. Viime vuoden ainoa voitto tuli kuitenkin samalta juoksupaikalta, joten 6-vuotiaalla on kyllä kykyjäkin. Kenkiäkin päästään nyt taas riisumaan.

Jonkin verran pelattu 4 Eikmann voi hyvänä lähtijänä hankkia taas asemat kärjen välittömästä läheisyydestä, mutta voitto-otteluun sen paukut eivät ole vastaavilla juoksuillakaan oikein tahtoneet riittää.

Juoksunkulku: 1 Alm Nagano ja Eikmann kisaavat ensin keulapaikasta, mutta hakevat selkäjuoksua. Alsaker Pumbaa ja Möller Tor voivat avata ulkoa myös hyvin, mutta johtopaikalle mielivät eniten seuraavassa vaiheessa Komnes Bork ja Reime Kongen. Näistä ensin mainittu voi sisempää onnistua siinä tehtävässä.

Pelijakauma: Reime Kongenin (57%) suosikkiasema on paisunut liian isoksi. Komnes Bork (13%) on jäänyt liikaa suosikin varjoon, myös vähemmän pelatuista löytyy alipelattuja.

Ranking: A) 8, 5 B) 6, 3, 4, 7, 2, 9, 10 C) 1, 12, 11 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 8, 5 Suuri: 8, 5, 6, 3, 7

Toto86-4 Solvallan oppilaslähtö lukeutuu pelillisesti kierroksen hankalimpiin. Niukka ykkösrankkaus on tutulla kuskilla 2 Vanja. Startti alla vahvassa tammassa olisi ollut ainesta ehkä varmaksikin, mutta Örebron ravien keskeydyttyä puolitoista viikkoa sitten kauden avaus siirtyi tähän ja vire on luonnollisesti vielä hieman epäselvä. Loppukauden esitykset olivat erinomaisia, Solvallan voitto esimerkiksi tuli 1400 metrin kirillä kolmatta rataa pitkin. Kahdesti tällä matkalla kisannut tamma on voittanut molemmilla kerroilla.

Kahdella keulavoitolla kautensa avanneen 5 Moncler Bon viime startti meni alun revittelyineen turhan vaativaksi ja ruuna taipui lopussa rahasijalle. Aktiivisella taktiikalla keulapaikka voisi olla haettavissa ilman suuria uhrauksia, mutta muutenkin tasaisempi juoksu voi auttaa taas menestymiseen. Epävarmaa tosin on, miten paljon oppilaskuski saa siitä irti räväkän Carl Johan Jepsonin jälkeen.

Myös 6 Made Of Stars kuuluu aikaisin kupongille, vaikka taukoa onkin takana. Kehitysharppauksia loppukaudella ottaneella ruunalla on odoteltu kenkäpakon päättymistä, eikä Jörgen Westholmin hevosten iskukyvyssä viime aikoina ole ollut moittimista.

Parhaat edellytykset yllätykseen omaa hyvistä asemista 3 My First Offspring. Reippaalla loppuvedolla toiseksi tammikuun lopussa kirinyt ruuna ei ollut takaa huono viimeksikään, mutta kokematon kuski ei ehkä saanut siitä aivan parasta irti. Elias Strandberg on sen sijaan voittanut sillä ennenkin.

Otteitaan parantaneelle 11 Gassin Amille viime startti 75-tasolla oli vielä turhan vaativa, mutta rima putoaa nyt taas hieman, joten huoltotauolta tuleva ruuna voi kengittä nousta taas korkealle. 9 Callum N.O. oli Axevallassa keulassa varsin menohaluinen ja piti pintansa ajettuna maaliin asti. Taktiikka on tällä kertaa toinen, muttei menestyminen täysin poissuljettua silti ole.

Viimeisenä hevosena mukaan vielä 8 Xanthis Daiquiri, joka ei pystynyt kovassa 75-finaalissa viimeksi takaa kärkeen, mutta terveyspuolellakin oli sanomista. Helpommassa seurassa laiskansitkeä menijä voisi kivuta lopussa ylöskin, jos lähdöstä tulee rauhaton. Matkasta on sillekin vain hyötyä.

Juoksunkulku: 1 Enderbest voi puolustaa ensimmäiset keulat, mutta tauolta pitkällä matkalla tähtäimessä lienee nätti juoksu. Moncler Bo voisi panostettaessa päästä sisäpuolelta starttaavien ohi hakemaan keulaa, mutta taktiikka voi olla maltillisempikin. Vanjalle kelpaa varmasti johtopaikkakin, jos tilaisuus avautuu. Myös Made Of Stars voi olla aktiivinen jo matkan varrella, vaikkei alussa olekaan liukkaimpia.

Pelijakauma: Made Of Stars (29%) on suosikkitriosta hieman liikaa pelattu. My First Offspring (4%) on paras yllätysmerkki.

Ranking: A) 2, 5, 6 B) 3, 11, 9, 8, 10 C) 7, 1, 4 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 2, 5, 6, 3, 11, 9, 8 Suuri: 2, 5, 6, 3, 11, 9, 8

Toto86-5 Pelkillä voitoilla uusista käsistä aloittanut 1 Cash D.E. on aamun pelijakaumassa kierroksen eniten pelattu hevonen. Pienestä tauosta huolimatta Kim Pedersenin 5-vuotiaalla onkin kelpo sauma jatkaa ykkösputkeaan, mikäli ori saa puolustettua alussa keulapaikan. Ratahiitti alla vire lienee heti kelvollinen. Neljästä viime voitosta kolme on tullut keulasta ja yksi johtavan rinnalta, kaikki hallittuun tyyliin.

Erityisen räjähtävää lähtönopeutta suursuosikki ei kuitenkaan ole tähän asti osoittanut, joten edellytyksiä yllättävämmällekin voittajalle voisi olla olemassa. Kovin haastaja on rinnalta lähtevä 2 Gone Dancing, joka ratkaisi viime kerralla 2. ulkoa vaivattomasti 400 metrin kirillä. Ensimmäistä kertaa jenkkikärryjä testaava ori pystyy avaamaan reippaasti ja voisi suosikin ohittaessaan tarjota tälle matsin.

5 Chuck Yeager punnersi viime kerralla takaa ykköseksi kisassa, jossa kärjessä pidettiin alussa liian kovaa tahtia. Ilman kenkiä sitkeän menijän otteisiin voi tulla vielä entisestään parannusta ja sekin huomioidaan suosikin takana.

Pommiosastolta mukaan poimitaan vielä 7 D.H.H.Caviar Hall, sillä tamma on tauluaan parempi. Avauskisa Norjassa pilaantui laukkaan kärkikahinoista loppusuoran alussa, viimeksi valmistautuminen ei mennyt täysin putkeen. Sen kaikki aikaisemmat voitot ovat Ruotsista ja nimenomaan kengittä, joka on balanssi myös tällä kertaa.

8 The Baron voi reippaana avaajana hankkiutua ulkoakin kelpo asemiin, mutta taukoa on takana, eivätkä hyvistä sijoituksista huolimatta joulukuun suoritukset olleet erityisen teräviä. Etukenkien pois pudottaminen voi tietysti auttaa asiaa. 11 Thai Swagger kiersi viimeksi Chuck Yeagerin voittamassa lähdössä takaa loppukaarteessa jo kärkeen, mutta taipui suoralla. Edellisellä kerralla Gone Dancing oli sitä parempi.

Juoksunkulku: Cash D.E:n aloitus on pieni arvoitus, mutta Gone Dancingilla on saumat sen ohittamiseen. The Baron voi ehtiä ulkoakin kärkipaikoille. Jos suosikki ei onnistu puolustamaan keulaa, voi se nousta jossain vaiheessa toisen radan vetäjäksi.

Pelijakauma: Cash D.E:n (60%) prosenteista osa kuuluisi Gone Dancingille (13%). D.H.H.Caviar Hall (1%) on yllättäjistä liian vähän pelattu.

Ranking: A) 1 B) 2, 5, 7, 8, 11, 3, 4 C) 6, 10, 12, 9 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 1, 2, 5, 7 Suuri: 1, 2, 5, 7

Toto86-6 Kyvykkään tamman maineessa aina ollut 7 Dixie Brick vaikuttaa parin viime startin perusteella ottaneen kehityspykälän vielä parempaan suuntaan ja kenkien riisumisesta voi löytyä vielä yksi lisävaihde enemmän. Mainiolla otteella viime kerralla 2. ulkoa ratkaisseelle 6-vuotiaalle on helppo povata menestystä aivan Ruotsin kärkitammojen joukossakin, mikäli terveyspuoli sallii säännöllisen kilpailemisen.

Mailin voltissa loistosuorituskaan ei silti aina takaa 20 metristä voittoa, varsinkin jos välimatka kärkeen pääsee kasvamaan starttihetkellä vielä lisää. Sen takia systeemit tuplataan 1 Ottilia Frilla, jolla on tilaisuus tammikuun alun 75-kisan tapaan heiluttaa tahtipuikkoa alusta alkaen. Silloin Petter Karlssonin ajokki ei antanut Ultra Brightille mahdollisuutta tavoittaa itseään. Solvallan finaalissa kiriväylät avautuivat myöhään, mutta Mantorpin kurassa voimat ehtyivät. Kengittä se voi huippuradalla viedä nyt reippaasti alusta loppuun.

8 Hossiana Bokollekin olosuhteet Mantorpissa osoittautuivat liian vaativiksi, mutta edellisellä kerralla sekin esiintyi edukseen Dixie Brickin voittamassa tammaeliitissä. Jörgen Westholm tähtää epäilemättä suosikin peesiin, josta kärkeen nouseminen on mahdollista. Dixie Brickin kukistaminen paremmalla juoksullakaan ei tule silti olemaan erityisen helppoa.

Stefan Melanderin nelikosta 2 Sashay Kemp viihtyy nimenomaan maililla, mutta päätössatanen on ainakin keulasta ollut silti jenkille varsin työläs. Normaalisti Ottilia Frin ohittaminen alussa ei luultavasti onnistu.

Juoksunkulku: Ottilia Fri on keulasuosikki, vaikka Sashay Kemp lähtee rinnalta myös hyvin. Täydellisellä startilla 6 Sideslip voi olla myös uhka ensin mainitun keulapaikalle. Dixie Brick lähtee etenemään toista rataa pitkin.

Pelijakauma: Ottilia Fri (11%) on pahasti aliarvostettu.

Ranking: A) 7, 1 B) 8, 2, 6, 3 C) 5, 4 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 7, 1 Suuri: 7, 1

Toto86-7 Momarkenin kovimman ryhmän ykköshevoseksi nostetaan todennäköisimpänä keulahevosena 6 Always On Time. Tuulennopea ruuna taipui johtopaikalta tammikuussa Jarlsbergissa, mutta hallitsi viimeksi tapahtumia 11-lopetuksessa maaliin saakka. Kengät on tarkoitus riisua tällä kertaa, ja jos vauhti ei mene aivan hurjaksi matkalla, voi Tom Erik Solbergin ajokki viedä kisaa maalin asti.

3 Patent Leatherin nopeus ei normaalisti riitä edellistä vastaan sisäpuolelta alussa, mutta ensimmäistä kertaa kokolappuja testaavalle jenkille on annettava tällä kertaa varustemuutoksen takia siihenkin pieni optio. Foruksessa takaa selvään voittoon päätöslenkillä kiertänyt 6-vuotias ei pystynyt viime kerralla haastamaan kuolemanpaikalta Always On Timea.

Lähdön osallistujista valoisin tulevaisuus on luultavasti 4 Classichapilla, joka päätti viime kauden Jubileumspokalenin kolmossijaan huippuajalla. Alla on 15-vauhtinen hiitti, joten täysin ruosteessa vire ei ehkä ole, mutta säännöllisesti kilpailleita vastaan jenkkioriin mahdollisuuksiin on silti suhtauduttava vielä pienellä varauksella. Radan vaihtuminenkaan ei ole sille ehkä etu.

Mikäli juoksussa pidetään vauhtia, voisi kirikykyisellä 7 Pebbe Simonilla olla pitkällä loppusuoralla saumat yllätykseen. Helmikuun alun suoritus jäi ehkä hieman tasaiseksi, mutta viimeksi veteraaniruuna kehitti sisältä vapaille pakiteltuaan reippaan loppuriuhtaisun ohittaen Patent Leatherin.

Paussista huolimatta isompaan systeemiin myös 1 Kick Off Classic, joka teki syyspuolella kelpo suorituksia Ruotsin kovemmissakin lähdöissä. Lähtönopeus sisältä ei riitä nopeimpien torjumiseen, mutta hyvällä juoksulla ori voi silti olla lopussa korkealla.

Juoksunkulku: Patent Leather ja Classichap avaavat hyvin, mutta nopein lienee silti Always On Time. Classichapilla pyritään ehkä kauden avauksessa jyrkissä kurveissa sisälle, joten Patent Leather voi jäädä taas toisen radan vetäjäksi.

Pelijakauma: Always On Timen (28%) kuuluu olla eniten pelattu Classichapin (31%) sijaan. Patent Leather (17%) on aliarvostettu, samoin Pebbe Simoni (4%).

Ranking: A) 6, 3 B) 4, 7, 1 C) 5, 2 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 6, 3 Suuri: 6, 3, 4, 7, 1

Toto86-8 Juostavan matkan takia on kannanoton paikka illan päätteeksi. Vaikka 9 Everest Sisulla on taukoa takana, pohjoisesta tuskin lähdetään Solvallaan asti terveisiä ajamaan ja vire lienee heti hyvällä mallilla. Marraskuun alussa johtavan rinnalta voittoon jyrännyt menijä ei ollut huono viimeksikään Cab Lanea ja kumppaneita vastaan samalta paikalta kärsittyään jonkinlaisista kärryongelmistakin. Eturivin parin räväkän hevosen takia Daniel Olssonin ajokin juoksusta voi tulla nyt suosiollisempikin ja ruuna jää varmaksi.

Jos päätöskohde ajettaisiin maililla, olisi 2 Chapuy erittäin vahvoilla voiton suhteen, mutta täydellä matkalla sen statistiikka on huomattavasti kehnompi. Rommessa keulasta selvään voittoon porskuttanut ruuna ei ollut viimeksikään huono, mutta juoksu meni vaikeaksi, kun Vacqueyrasilla vastattiin keulassa. Åke Lindblomin suojatti päässee tällä kertaa taas vetotöihin ja voi viedäkin pitkään. Perille asti kestäminen voi tehdä tiukkaa, sillä painettakin voi tulla.

Mielenkiinnolla seurataan myös 1 BWT Echon kauden avausta. Se ei onnistunut viime kauden tärkeimmissä paikoissa, vaikka voittikin Vieremän suurkilpailun. 5-vuotiaalla on edellytyksiä vielä parantaakin otteitaan, eikä ykkösradalta lähtölaukan välttäessään kärkipään sijoitus suuresti yllättäisi.

8 Jaques Noir voi tulla ulkoakin kyseeseen, mikäli lähtöön laittaa leveämmän rastituksen. Mantorpissa ruunan menossa ei ollut kirivaiheessa ruutia, mutta erittäin märkä kelikin oli kurkkuongelmista kärsivää hevosta vastaan. 3 Digital Class on osoittanut viime starteissa hyvää virettä.

Juoksunkulku: BWT Echokin lähtee ravilla hyvin, mutta Chapuylle vastaaminen ei luultavasti onnistu, eikä ehkä ole tarpeellista muutenkaan. Matkavauhti voi nimittäin mennä reippaaksi, kun 4 Betting Rebel on eturivissä. Jos se on menopäällä, Everest Sisu voi säästää hyökkäyksensä viimeiselle 700 metrille. Jos taas kuolemanpaikka jää vapaaksi, ajaa Daniel Olsson siihen viimeistään puolimatkassa.

Pelijakauma: Chapuy (42%) on räikeästi yliarvostettu. Everest Sisu (23%) ansaitsisi selvästi suuremman kannatuksen.

Ranking: A) 9 B) 2, 1, 8, 3, 4, 7 C) 6 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 9 Suuri: 9

