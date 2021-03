Ravivihje: Toto64 Axevalla 2.3.2021 – 179 551 euroa ekstraa

Toto64-1 3 Ikaros Di Quattro järjesti jättiyllätyksen toissa kerralla Åbyssa, kun alle kaksi prosenttia pelattuna teki tasokkaassa lähdössä tyylikkään keulasoolon, eikä esimerkiksi lapsuuden leikkikaveri Ivory Di Quattro saanut mitään otetta. Viimeksi Ruotsin kesärataravi-kauden avauksessa Årjängissa Ikaros Di Quattro voitti helpon lähdön keulasta kovan lopetuksen päätteeksi. Hans Crebas ajanee nytkin voimalla kohti keulapaikkaa ja varsinkin siitä olisi paha kukistettava, vaikka lähtö yllättävän tasokas onkin. 4 Stepping Moneyboy on tehnyt jo pidempään pelkästään hyviä juoksuja ja viime kerran Åbyn esitys saattoi olla jopa uran paras, kun ruuna kiri tasokkaassa 75-lähdössä kolmannesta ulkoa totoon. Volttilähdön vuoksi nyt ei voi laittaa jenkkikärryjä, mutta toisaalta Stepping Moneyboy pääsee juoksemaan optimibalanssillaan ilman takakenkiä. Lähdön suomalaistoivo 7 Battle Jack on tehnyt molemmissa Ruotsin starteissaan riskit esitykset alkulaukkojensa jälkeen. Viimeksikin Solvallan 86-lähdössä ruuna jäi jo täysin toivottomilta näyttäneisiin asemiin, mutta kipusi vielä vahvasti kärkirintamaan. Voltin kakkosradan selvittäessään Talli Alatorin Inkkareilla voi olla aihetta juhlaan. Kovaluokkainen 10 Man Of Steel on perusmerkkejä, vaikka starttiväli onkin venähtänyt noin seitsemään viikkoon ja volttilähdön vuoksi ruunalla joudutaan ajamaan pitkästä aikaa ns. normaaleilla kärryillä. Suurempaan systeemiin pari yllätysmerkkiä. 6 Ingemar Palema kiri Färjestadissa kolmannesta ulkoa pirteästi toiseksi Rajah Silvion jälkeen. Ruuna palasi tuohon kisaan tauolta, joten oletettavasti parannusta lienee luvassa ja nyt kengät riisutaan sekä jenkkikärryt lyödään perään. 1 Bikila pilasi Eskilstunassa ensimmäisen kurvin laukkaan. Sitä ennen Örebrossa ruuna teki varsin hyvän juoksun sille sopimattomalta kuolemanpaikalta. Lähtöasetelmat ovat parhaat mahdolliset ja on iso etu, että kengät päästään riisumaan. Silloin Bikila on selkeästi parhaimmillaan. Juoksunkulku: Ikaros Di Quattro on todennäköisin keulahevonen, vaikka esimerkiksi Bikilalla voidaan kommenttien mukaan jopa kokeilla keulataktiikkaa. Sillekin luulisi 2640 metrin matkalla kelpaavan suosikin vetoapu. Pelijakauma: Battle Jack (13%) on repelaisen tulosrivistönsä vuoksi jäänyt turhan vähälle huomiolle. Samoin Ingemar Palema (3%) ja Bikila (2%). IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3, 4, 7, 10, 6, 1 Suuri: 3, 4, 7, 10, 6, 1

Toto64-2 2 Karls Helge oli Eskilstunan montessa vain tasainen, mutta teki ennen sitä mainiot juoksut molemmissa tammikuun kärrylähdöissään. Gävlessä ruuna joutui avaamaan 11-vauhtia keulaan päästäkseen ja oli kova avaus huomoiden hyvä toinen Deal Done Zetin jälkeen. Samanlaisena 5-vuotias olisi lähellä voittoa tässä porukassa, varsinkin kun niin moni asia puoltaa. Lähtöpaikka on paras mahdollinen, kengät riisutaan, maili on vahvasti suosiva tekijä ja Elias Strandberg on nuorten ohjastajien lähtöön kova tekijä. On kuitenkin muistettava, että Karls Helge ei ole urallaan voittanut kärrylähtöä, molemmat tolpat ovat peräisin montesta. 3 Rocking Flax oli rehellisen huono ennen taukoaan Örebron starteissaan, mutta nuo voinee huoletta unohtaa. Ruuna ei yksinkertaisesti suorita kengät jalassa likikään samalla tasolla kuin ilman niitä. Nyt tossut päästään riisumaan ja Åke Lindblomin treenattava on näihin sarjoihin niin tulinen lähtijä, että on todennäköisin keulahevonen. 11 Gitane d'Inverne ei ole onnistunut tammikuun lopun tyylikkään kirivoittonsa jälkeen. Viime viikon Åbyn startissa se laukkasi ensimmäiseen kurviin. Sitä ennen ruuna jäi sisäratajuoksun jälkeen hännille, mutta kyse oli tämänkertaista huomattavasti kovatasoisemmasta 75-lähdöstä. Gitane d'Invernelta riisutaan illan koitokseen kaikki kengät pois. Sillä balanssilla ruuna on juossut kerran. Kyseinen startti päättyi voittoon, maililla radalta 11. Paljon peliä kerännyt 6 Just East olisi ilman muuta lapputavaraa, jos sen tietäisin olevan yhtä hyvä kuin syksyn Tanskan starteissaan. On kuitenkin muistettava, että silloin ruuna oli Flemming Jensenin tallissa. Nyt pitkältä tauolta palaava 10-vuotias on vaihtanut uusvanhalle treenarilleen, jonka tallista Just East ei ole samalla tasolla suorittanut ja se jääkin varahevoseksi. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa Rocking Flax pystyy ohittamaan Karls Helgen. Pelijakauma: Rocking Flax (15%) saisi olla enemmän luotettu. Just East (15%) on puolestaan liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 2, 3, 11 Suuri: 2, 3, 11

Toto64-3 Kolmannessa kohteessa selvähköksi suosikiksi erottuu 2 Brad Canyon. Ruuna teki toistaiseksi uransa parhaan juoksun viimeksi Åbyssa, kun 700 metriä ennen maalia viidennestä sisältä toiselle ilman vetoapua noussut 5-vuotias kamppaili hyvin toiseksi ylikylä Västerbo Trampin takana. Vastus vaikuttaa nyt todella sopivalta ja loistopaikaltaan Brad Canyon päässee keulaan, josta vetää pitkään. Uran avausvoitto on edelleen ottamatta, eikä sellainen ole ikinä hyvä merkki, joten suurempaan lappuun pari varmistusta. 1 FromHeaven Idzarda voi hyvinkin olla luokaltaan lähdön paras hevonen. Se otti taulussa näkyvän Åbyn voittonsa terävän kirin päätteeksi ja oli vähintään asiallinen toinen Örebrossa. Viimeksi Åbyssa lähtö oli jo etukäteen ylikova ja juoksukin meni poskelleen, joten tuon startin voi unohtaa. Suosikkikaksikko erottuu muista. Kolmantena merkkinä lapulle nousukuntoinen 5 Trollhunter, joka kiri viime viikon Åbyn startissa hyvällä otteella maaliin viidennestä ulkoa. Nyt vastus helpottuu olennaisesti. 3 Yankee Doodle oli vielä noin 10 000 euron vaihtoon selvä suosikki ja on edelleen kerännyt hämmentävän paljon peliä, vaikka oikeastaan mikään ei viittaa menestykseen. Juoksunkulku: Brad Canyon kiihdyttää keulaan, josta myös ajetaan. Matkavauhti voi laskea maltilliseksikin. Pelijakauma: Yankee Doodle (15%) on hämmentävän paljon pelattu. Trollhunter (5%) on suosikkikaksikon jälkeisistä hevosista kiehtovin merkki. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2 Suuri: 2, 1, 5

Toto64-4 12 Upcoming Artist teki toissa kerralla Åbyn 86-lähdössä pirteän kirin suoraan tauolta. Samanlaisena ruuna nousisi hyvin arkisessa porukassa liki voittoa takamatkan takarivistä huolimatta, varsinkin kun kuski vahvistuu merkittävästi, sillä valmentajan jälkeen ohjat ottaa Carl Johan Jepson. Viime startti toi kuitenkin kysymysmerkkejä. Ruuna oli sisäratajuoksun jälkeen varsin tasapaksu, eikä Upcoming Artist pystynyt haastamaan esimerkiksi edessään juossutta 14 X.L. Bygg Palemaa. Toki Åbyssa oli tuona päivänä oudot olosuhteet ja varsin moni muukin sisärataa juossutta hevosta floppasi. Kysymysmerkkeihin nähden aamupäivän lähes 50 prosentin kannatus kuulostaa kovalta. 5 Gateruds Kashmir rynnisti viimeksi Axevallassa kovan avauksen jälkeen takamatkalta johtavan taakse, mutta menettti täysin asemansa kirikierroksella väsyneen takana. Ei ruuna tilaa saatuaan tosin itsekään mitään ihmeellistä esittänyt. Se palasi kuitenkin tuohon kisaan pieneltä tauolta ja nyt Gateruds Kashmir lienee parempi. Morgan Ivarssonin ajokki oli niin hieno uudenvuoden aaton Axevallan voitossaan, että sellaisenaan ruuna on väkisin korkealla. 4 Cayucos on saanut tulosrivistönsä heikkoon kuntoon, eikä syyttä, sillä ruuna oli kaukana parhaastaan kauden neljässä ensimmäisessä startissa. Viime viikon Åbyn kisassa oli kuitenkin näkyvissä valoa tunnelin päässä. Passiivisen ajosuorituksen jälkeen Cayucos menetti täysin asemansa väsyneen takana ja vapaat väylät saatuaan tuli hyvän näköisenä ja voimissaan maaliin. Jan Henrikssonin ajokki ei perusluokaltaan häviä tässä yhdellekään vastustajalle ja onkin vain kolme prosenttia pelattuna huippumielenkiintoinen merkki. 6 Sinister Face palaa pitkältä tauolta, sarjamääritys ei natsaa lainkaan ja juoksee vielä tämän kisan kengät jalassa. Miinustekijöistä huolimatta ei sitä uskalla lapulta poiskaan jätttää, niin hyvä ruuna oli ennen taukoaan. Jättiyllätysmerkkinä kuitille mukaan alle puolen prosentin kannatukselle jäänyt 7 Isn't It Ironic, joka on tauluaan paremmassa kunnossa. Solvallassa ja Örebrossa ruuna kehitti varsin pirteät kirit. Viimeksi Halmstadissa se avasi uusista käsistä ja jäi hännille, mutta tehtäväkin oli kuudennesta sisältä toivoton. Juoksunkulku: Hieman vaikea arvioitava. Jos Gateruds Kashmir lähtee yhtä lujaa kuin viimeksi, niin se voi edetä yllättävänkin nopeasti keulaan. Pelijakauma: Upcoming Artist (46%) on liikaa pelattu. Samoin Sinister Face (18%). Cayucos (3%) on jäänyt hämmentävän vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 12, 5, 4, 6, 7 Suuri: 12, 5, 4, 6, 7

Toto64-5 1 Karat Bandin 5-vuotiskauden avaus on urheilullisesti yksi illan kohokohdista. 4-vuotiaana ei aivan superonnistumista tullut isoista lähdöistä, mutta ori väläytteli kovia kykyjään pystymällä haastamaan pitkin vuotta ihan ikäluokan kärkihevosia. Åke Lindblomin kommentit suojatistaan ovat varsin optimistiset ja hänen mukaansa kehitystä on tapahtunut edelleen talven aikana. Lindblom tapaa muutenkin tuoda treenattavansa valmiissa iskussa radoille ja viime kaudella Karat Band palasi tauolta voittoisassa vireessä. Ori lähtee ladatessa todella lujaa liikkeelle ja voi ykkösradalta onnistua puolustamaan keulapaikan. Toki se ei ole mikään elinehto. Taukohevosiin luottaminen on usein riskaabelia, mutta nyt sääntöön tehdään poikkeus ja vasta kolmossuosikiksi jääneestä Karat Bandista leivotaan systeemien ideavarma. 3 Queen Of Trixs on lähdön toinen kova 5-vuotias. Tamma kiri viime viikon Åbyn startissa toisesta ulkoa terävästi aivan voittaneen kupeelle ja kellotti mainion tuloksen 12,7ly. Vire on siis kohdillaan ja nyt André Eklundhin suojatti pääsee juoksemaan optimibalanssillaan ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. 2 Thengill suoritti lupaavan paluun pitkältä tauolta viime viikolla Solvallassa, kun kiltin juoksun jälkeen ruuna kiri pirteästi toiseksi. Toki tämänkertaista huomattavasti kevyemmässä lähdössä. Hieman yllättäen 11-vuotiaalta ei riisuta kenkiä, jolloin se olisi parhaimmillaan. 4 Conrads Wilhelm oli oikein hyvä Eskiltunassa, jossa kiri viidennestä ulkoa vastustamattomasti ykköseksi. Viimeksi Årjängin kurassa esitys oli hieman tasapaksumpi, tosin kolmatta sijaa korkeammalle oli vaikea nousta kovassa lopetuksessa. Peruskyvyiltään ruuna ei riitä suosikkikaksikolle. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, kun ainakin radoilla 1,3 ja 5 on katapulttilähtijät. Veikataan, että Karat Band saa puolustettua kärkipaikan itsellään. Pelijakauma: Karat Bandin (19%) prosenteissa olisi reilusti kasvun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-6 Päätöskohteessa selvähköksi suosikiksi erottuu 6 C.M.T. Queen Bee, jonka tasollaan suorittaessaan kuuluu olla lähellä tässä porukassa. Varsinkin kun selvästi kovin haastaja 11 Almond Paste jäi aamupäivällä pois. Täysin varauksetta tammaan ei osaa kuitenkaan luottaa. Eskilstunan Diamantstoet-karsinnassa se taipui kova vastuskin huomioiden yllättävän helposti keulasta. Mantorpissa 5-vuotias laukkasi pahasti lähtöön, ajoi porukan kiinni ja oli kirivaiheessa varsin ponneton. Toki tuolloin rata oli lähes kilpailukelvottomassa kunnossa ja sekin saattoi olla osasyynä vaisuhkoon esitykseen. Nyt on uusi päivä ja C.M.T. Queen Bee on todennäköisin keulahevonenkin. Kysymysmerkkejä on kuitenkin ilmassa, joten suurempaan lappuun pari varmistusta. 3 Listas Behindbars on juossut pari viime kisaansa Klass II-koitoksissa, joissa tamma on tehnyt vähintään kelvolliset esitykset. Bollnäsissa se runttasi hieman vaikealla juoksulla rehdisti totoon ja Mantorpin kurassa seuraili sisäratajuoksun jälkeen viidenneksi. Suosikkia lukuun ottamatta vastus on nyt sopivampi ja ennakkokommenttien mukaan tammalle saatetaan laittaa jenkkikärryt. Kolmantena merkkinä kuitille 10 Alibi, joka palasi yhden heikomman startin jälkeen nopeasti tasolleen Mantorpissa, jossa tamma kiitti Stefan Perssonin auringontarkasta ajosuorituksesta kirimällä ykköseksi. Juoksunkulku: C.M.T. Queen Bee etenee alkumatkasta keulaan. Tosin ei tulisi suurimpana ihmeenä mikäli Listas Behindbarsilla ajettaisiin sitä vastaan. Pelijakauma: Almond Pasten (20%) prosentteja on vielä paljon jakamatta. Alibi (6%) on ainakin liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6 Suuri: 6, 3, 10

