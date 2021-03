Ravivihje: Toto64 Mantorp 1.3.2021

Toto64-1 Kierros käyntiin varmalla. 5 Condior aloitti Robert Berghin valmennuksesta jopa odotettua vahvemmalla suorituksella ja suunta lienee vain ja ainoastaan ylöspäin. Ruuna joutui alussa puolustamaan johtopaikkaa statistin paineen alla ja ensimmäinen puolikas kirjattiin hitaalle radalle hurjaa 09,9-kyytiä. Siitä huolimatta huomattavasti voittosummaansa kyvykkäämpi viisivuotias pakeni jatkossa selvään voittoon. Tälläkin kertaa tehtävä näyttää ennakkoon suoraviivaiselta keulajuoksulta, samalla kun pahimmat haastajat joutuvat matkaan takarivistä. Takakenkien riisuminenkaan tuskin ainakaan heikentää suoritustasoa. Keulaan ja kukat on todennäköisin skenaario. Lahjakkaan 10 Twigs Honorin kauden avaus jäi Örebrossa väliin, kun ravit jouduttiin keskeyttämään kilpailukunnottoman radan takia. Svante Båthin suojatti raivasi viime kaudella tiensä Kriteriumin finaaliin ja kepitti karsinnassa muun muassa hurjan Elegant Iman. Talvi on voinut viedä ruunan kehitystä edelleen harppauksin eteenpäin, mutta tauko, takarivi ja lyhyt juoksumatka eivät ole mikään voittavin yhdistelmä. 12 Activist on napannut keulajuoksuilla hyvät sijoitukset kauden kahteen ensimmäiseen starttiin, mutta nyt tehtävästä tulee huomattavasti vaikeampi. Voitto vaatisi näistä asemista selvästi ylivauhtista juoksua ja epäonnea suosikeille. Nappipaikalta starttaavalta 2 Makin' Magicilta riipaistaan heti kaikki kengät pois ja se on ruunalle selkeä etu. Hevonen järjesti Mantorpissa kunnon totopommin kirimällä loppumetreillä varmaan voittoon. Nyt voittoon venyminen on tiukassa kovaa suosikkia vastaan, mutta kaksari-ideaa siitä voi löytyä. Juoksunkulku: Condior kiihdyttää keulapaikalle ja pitää matkavauhdin tasaisen reippaana. Pelijakauma: Condior (39%) on alipelattuna suosikkina hyvä varma. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-2 Toisen kohteen ykkösrankkaus 3 Baby Boy ei ole vielä koskaan juhlinut ravilähdön voittoa, mutta kauaa se ei enää pysty avaustolppaa välttämään. Ruuna on tehnyt järjestään hyviä juoksuja siirryttyään lokakuussa Robert Berghin valmennukseen. Viimeksi Åbyn 75-kisassa valjakko oli totokamppailussa mukana aivan kalkkiviivoille asti, mutta jäi rintamasta viidenneksi. Tällä kertaa siltä riisutaan ensimmäistä kertaa kengät pois ja keulaan päästessään sen ohittaminen ei olisi aivan yksinkertaista. 2 Cuenca ja 5 Grimm Mayjc ovat kapasiteetiltaan kovia hevosia tähän lähtöön, mutta epävarmuus tekee niistä hankalia veikattavia. Ensin mainittu jyräsi marraskuussa Rommessa selvään voittoon johtavan rinnalta, mutta ei ollut seuraavaan starttiin läheskään yhtä hyvä ja jäi tauolle. Jörgen Westholmin tallivire on huipussaan, joten eiköhän ruunalta voida ehjällä juoksulla odottaa heti hyvää suoritusta. Grimm Majyc otti Axevallassa omansa johtavan rinnalta ja voitto oli lopulta väljä, kun pahin haastaja laukkasi maalisuoralla rinnalta. Onnistumiset ovat kuitenkin sen kohdalla erittäin harvassa. 12 Con Te Partiro ei kyennyt Bollnäsissä vastaamaan johtopaikalta kovan Hilltop Hawkin loppuvetoon, mutta piti muut varmasti takanaan. Tällä kertaa vastassa ei ole samanlaista menijää, mutta toki juoksukin menee näistä asemista vaikeammaksi. 11 Garri Westwood on jäänyt alustavassa jakaumassa aivan pelaamattomaksi, vaikka hevonen kilpailee huippukunnossa. Jimmi Ehlersin suojatti matkasi Rommessa aivan porukan hännillä, josta se nousi väkevällä 14,8-vauhtisella päätösringillä ulkoratojen kautta mukaan voittokamppailuun. Matka sopii vahvalle hevoselle, eikä se ole sopivalla matkavauhdilla tässäkään porukassa vaaraton. Alustavasti jonkin verran peliä keräävä 9 Dragon Speed D.S. jätetään vain varahevosen rooliin. Ruuna on saavuttanut parhaan menestyksensä selvästi kevyemmistä lähdöistä. Viimeksi se pääsi etenemään matkalla kärkipaikalle, mutta ei kyennyt vastaamaan lopussa ulkoa kirineelle. Tällä kertaa porukka tuntuu liian kovalta. Juoksunkulku: Baby Boy on suosikeista nopein ja hakee johtopaikan, josta sillä myös ajetaan. Grimm Mayjc pyrkii varhain keulahevosen rinnalle. Pelijakauma: Baby Boy (18%) on suosikeista kiinnostavin merkki. Garri Westwoodin (1%) ei kuuluisi olla aivan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3, 2, 5, 12, 11 Suuri: 3, 2, 5, 12, 11

Toto64-3 Kolmannen kohteen 3 Bandit Frontline nauttii alustavassa jakaumassa kyseenalaisen korkeaa pelikannatusta. Ruuna on avannut uransa voitokkaissa merkeissä, mutta mitään erityistä loistokkuutta siltä ei ole kuitenkaan vielä nähty. Viimeksi Solvallassa Ulf Ohlsson taikoi ajokkinsa vaikealta lähtöradalta toiseen pariin ulos, josta se ratkaisi maalisuoran mittaisella kirillä pelin varmasti edukseen. Örebrossa viisivuotias joutui pistelemään keulasta parastaan pitääkseen ykköseksi. Tällä kertaa vastassa on muutamia ihan asiallisia haastajia ja juoksunkulkuunkin saattaa liittyä omat kysymysmerkkinsä. Varmistukset paikallaan. 7 Frecklessillä on vyöllään hyvä rutiini tällaiseen porukkaan ja juoksun onnistuessa ruuna on vahva voittajaehdokas takamatkasta huolimatta. Viimeksi hevonen oli johtavan takaa hyvä kolmas vain koville D.Day Zetille ja Hanapierille häviten. Bollnäsissä se lukeutui 75-lähdössäkin ennakkosuosikkien joukkoon, joten se on syytä huomioida tässäkin varhain mukaan kupongille. 1 Conrads Kingfisher ei ole ajettavuudeltaan aivan helpoimmasta päästä, mutta toimiessaan ruuna on nakutellut kelpo sijoituksia kärjen tuntumassa. Joulukuun lopulla Mantorpissa se joutui päästämään keulasta edelleen vain kyvykkäät Solkattens Ferrarin ja Zenaton häviten niillekin vain hevosenmitan. Åbyssa David Perssonin suojatti painoi loppusuoralla rajusti ulospäin ja hukkasi kirivauhtinsa siihen. Hevonen pääsee ravatessaan napakasti matkaan ja saa hyvän juoksun kärkipäässä. Neljäntenä merkkinä mukaan 5 Bonfire Ås, vaikka volttilähtö tuo tällä kertaa runsaasti epävarmuuksia kiihdytykseen. Hevonen on laukannut uransa viidestä volttilähdöstä peräti neljään ja ainoan ravilla onnistuneen se myös voitti. Ehjällä juoksulla menestys ei yllättäisi tässäkään. 11 Mäster Sauron sai tulla viimeksi kiertelemättä maalisuoran alkuun asti ja nappasi asiallisen totosijan. Nyt juoksusta tulee suurella todennäköisyydellä hankalampi. 8 Kicken V.O.P. venyy ajoittain totosijoille, mutta voitot ovat tiukassa. Niin tälläkin kertaa. Juoksunkulku: Conrads Kingfisher avaa voltista lujaa ja pystynee halutessaan pitämään Bandit Frontlinen ulkopuolellaan. Stefan Perssonin keulataktiikka ei suuremmin yllättäisi. Pelijakauma: Bandit Frontline (70%) on selvästi ylipelattu ja haastajat järjestään alipelattuja. Freckless (8%) ja Conrad Kingfisher (4%) ovat parhaat merkit. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3, 7, 1 Suuri: 3, 7, 1, 5

Toto64-4 Neljäs kohde on haastava lämminverivoltti, jossa balanssimuutokset voivat nousta monen kohdalla merkittävään rooliin. Aloitetaan ranking tuoreen kuntonäytön omaavalla 8 Je t'Aime Explosivella. Ruuna katkaisi Mantorpissa pitkän voitottoman jaksonsa, kun se kiri parijonosta 12-vauhtisella 700 metrin loppuvedolla tyylikkäästi ykköseksi. Hevonen pääsee askelten osuessa reippaasti matkaan ja aktiivinen kuski saattaa tehdä jo alkumatkasta iskun kohti kärkipaikkoja. Keulaan päästessään se olisi vahvoilla. Paalun menijöistä selvästi kiinnostavin on 1 Glide Marke. Mikael Selinin suojatti ei välttämättä ole luokaltaan tämän lähdön ykköstykkejä, mutta kunto on kohdallaan. Viimeksi Mantorpissa hevonen paranteli hyvin takajoukoista ja nousi tasaiseen kakkoskamppailuun mukaan. Toissa kerralla ruuna jäi voimissaan pussiin. Nyt etukengät pois, jenkkikärryt perään ja lähtöpaikka mahdollistaa todellisen nappireissun sisäradalla. 13 Test Drive puhkesi viime keväänä kanuunaiskuun juuri kenkien riisumisen aikaan ja ruuna on ollut viime starteissa taas vahvasti tuloillaan. Färjestadissa hevonen kellotteli päätöskierroksen alle 13-kyytiä ja paranteli takajoukoista vahvasti kakkoseksi. Nyt siltä otetaan etukengät pois ja kirin onnistuessa Erik Berglöfin suojatti voi sopivassa porukassa iskeä takaisin voittokantaan. Uran avausvoittoa edelleen jahtaava 2 Beluga Winner juoksee tällä kertaa optimibalanssillaan kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä, joilla suoritustaso nousi selvästi viime kesänä. Sanooko kolmaskymmenes kerta vihdoin toden viisivuotiaalle ruunalle? Muita mielenkiintoisia kengättömiä lähtöön ovat 5 Yankee Boy ja 10 I'm a Believer, mutta ne jäävät vihjesysteemien ulkopuolelle tuoreiden kuntonäyttöjen puuttuessa. Juoksunkulku: Glide Marke lähtee vetämään porukkaa. Je t'Aime Explosivella saatetaan hyökätä varhain kohti kärkeä ja keulapaikka voi hyvinkin olla tarjolla. Pelijakauma: Barbaresco V.W.:n ja Flash Hålerydin poisjäännit sekoittavat pakkaa. Glide Marken (4%) peliosuutta kannattaa seurailla. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 8, 1 Suuri: 8, 1, 13, 2

Toto64-5 Päivän Duon avauksessa 1 Maximus M.M. luotetaan nappiasemista vihjesysteemien toiseksi varmaksi. Tehtävä näyttää ennakkoon varsin suoraviivaiselta Morten Waagen suojatin kannalta ja hevonen jatkaa kovassa kunnossa, vaikka ei viimeksi suursuosikkina voittanutkaan. Ruuna kamppaili kovatempoisessa juoksussa johtavan rinnalta sitkeästi kolmanneksi, eikä heittänyt pyyhettä kehään missään vaiheessa. Tällä kertaa kuski vaihtuu Kevin Oscarssonin hypätessä rattaille ja nopea avaaja on hyvin todennäköinen keulanimi lähtöön. Siitä sen kukistaminen vaatii rajua suoritusta vastustajiltakin. Katja Melkon valmentama 10 Big Shot esitti Gävlessä taas parasta osaamistaan, kun se kamppaili johtavan rinnalta kakkoseksi vain keulasta 11-kyytiä lopettaneelle Isalle häviten. Ruuna tulee hyvällä selkäjuoksulla palan matkaa tosi lujaa tai sillä voi kiertää vauhdin rauhoittuessa johtavan rinnallekin. Ykköshaastaja. 2 Symphonic Lincoln jatkaa kunnossa, vaikka voittotehtailu viimeksi katkesikin. Ruuna matkasi sisäradalla kaukana takajoukoissa, josta se tulitti open-stretchiä pitkin lujaa maaliin. Axevallan ja Åbyn voitot tulivat tarkkojen reissujen päätteeksi ja hyvä lähtöpaikka mahdollistaa taas sellaisen. 3 Elche ei ole aiemmin lyhyillä matkoilla juhlinut ja kunto on ollut vielä hakusessa kauden kahteen ensimmäiseen starttiin. Kenkien riisuminen tuo ekstraa Robert Berghin suojatin otteisiin, mutta voitto olisi silti pieni yllätys. 9 Barney Granit juoksee uransa ensimmäisen lyhyen matkan kilpailun ja ruuna viritellään heti optimivarusteisiin avojaloin ja jenkkikärryillä. Viime aikojen menestys on peräisin kevyemmistä porukoista, joten voittoon asti ehtiminen voi olla vaikeaa, varsinkin kun hevonen ei alussa pysty hyödyntämään lähtöpaikkaansa nopean suosikin perässä. 4 Claude Debussy on ollut alkukaudesta asiallisessa vireessä, mutta viimeisimmästä voitosta on kulunut paljon aikaa. Totosija on tässäkin realistisin tavoite. Juoksunkulku: Maximus M.M. pitää sisältä keulat. Big Shotilla saatetaan tulla vauhdin rauhoittuessa heti eteenpäin. Pelijakauma: Maximus M.M. (26%) on selvästi alipelattuna kelpo varmaidea. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-6 Päätöskohteessa 2 First Class U.M. on lähellä voittoa, mikäli Svante Båthin suojatin suoritustaso on säilynyt viime Åbyn kilpailun tasolla ja poisjäännin myötä tipahtanut ykkösrata ei muodostu loukkupaikaksi. Viimeksi tamma kiri viidennestä ulkoa hienosti 75-lähdön hopealle ja punnersi loppumetreillä aivan voittajan tuntumaan, kellottaen viimeiset 800 metriä 13,5-kyytiä. Rommessa se oli huomattavasti vaisumpi johtopaikalta, mutta tuolloin reilun kuukauden mittaisella starttivälilläkin saattoi olla osuutta asiaan. Suosikki, mutta alustava peliosuus turhan korkealla. Maltilliselle pelikannatukselle jäänyt 4 Timetoleaveagain on juossut viime kisoissaan kovissa porukoissa, eikä ole pystynyt niissä aivan kärkikamppailuun. Tällä kertaa tehtävä on vastuksen puolesta sopivampi ja juoksunkulku voi olla lujaa kiihtyvälle tammalle varsin suosiollinen. Joulukuun Gävlen voiton se otti johtopaikalta. 11 Listas Tinge Ling löysi tammikuussa kadonneen huippuvireensä kuin salamaniskusta ja nousee sopivalla juoksunkululla jälleen kärkikamppailuun mukaan. Viimeksi tamma hyökkäsi viimeisellä takasuoralla kaukaa takaa kiriin ja nousi 13,1-vauhtisella 800 metrin loppuvedolla vahvasti kolmanneksi. Edelliset kaksi voittoa tulivat parijonosta ulkoratoja pitkin kiertämällä. Pari poisjääntiä tasoittavat Rikard N Skoglundin ajokin tehtävää. 3 Jersey Muscles kilpailee tauluaan paremmassa vireessä ja tamma on jäänyt alustavassa jakaumassa aliarvostetuksi. Viimeksi Åbyn 75-lähdössä Per Henriksenin suojatti hyökkäsi loppukaarteessa kolmatta pitkin jo kärjen rinnalle, mutta hukkasi maalisuoralla ravinsa ja laukka pilasi hyvän esityksen. Tamma väläytteli nousukuntoaan jo edellisissä Örebron ja Färjestadin kisoissa. Kärkipään sijoitus ei onnistuneella juoksulla yllättäisi. Suurempaan systeemiin mukaan vielä kaksi merkkiä. 9 Another Lucky Day viritellään optimibalanssiin ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä, eikä ole tarkalla juoksulla kirivaiheessa aivan vaaraton. 10 Miss Moneypenny on mielenkiintoinen tulokas Hans Crebasin tallista. Valmentajan ennakkokommenttien mukaan kyseessä on luokkahevonen, mutta ei treenikauden jäljiltä vielä terävimmillään. Alustava peliosuus on kääntämättömälle kortille kuitenkin sopivan maltillinen. Juoksunkulku: Timetoleaveagain avaa suosikin ohi keulaan ja eiköhän sillä keulasta myös ajeta. Johtavan rinnalle ei ole suurempaa tunkua. Pelijakauma: Firstclass U.M. (62%) on turhan selvä suosikki. Timetoleaveagain (7%) ja Jersey Muscles (3%) ovat parhaat merkit. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2, 4, 11, 3 Suuri: 2, 4, 11, 3, 9, 10

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5

Toto64-2: 3, 2, 5, 12, 11

Toto64-3: 3, 7, 1

Toto64-4: 8, 1

Toto64-5: 1

Toto64-6: 2, 4, 11, 3

Hinta: 12,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-01&track=Mp&race=4&pool=T64&selections=[5],[3,2,5,12,11],[3,7,1],[8,1],[1],[2,4,11,3]&stake=0,1&price=12



Suuri

Toto64-1: 5

Toto64-2: 3, 2, 5, 12, 11

Toto64-3: 3, 7, 1, 5

Toto64-4: 8, 1, 13, 2

Toto64-5: 1

Toto64-6: 2, 4, 11, 3, 9, 10

Hinta: 48,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-03-01&track=Mp&race=4&pool=T64&selections=[5],[3,2,5,12,11],[3,7,1,5],[8,1,13,2],[1],[2,4,11,3,9,10]&stake=0,1&price=48

PieniToto64-1: 5Toto64-2: 3, 2, 5, 12, 11Toto64-3: 3, 7, 1Toto64-4: 8, 1Toto64-5: 1Toto64-6: 2, 4, 11, 3Hinta: 12,00 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 5Toto64-2: 3, 2, 5, 12, 11Toto64-3: 3, 7, 1, 5Toto64-4: 8, 1, 13, 2Toto64-5: 1Toto64-6: 2, 4, 11, 3, 9, 10Hinta: 48,00 €Tästä kupongille: