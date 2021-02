Ravivihje: GS75 Halmstad 28.2.2021 – 461 683 euroa ekstraa

3 Luna Piena ei ole vielä koskaan voittanut ravilähtöä, mutta tällä kertaa lähtökohdat olisivat varsin suotuisat kuparisen rikkomiseen. Tamma on tehnyt hienot juoksut kahteen viimeiseen, vaikka pelaajat eivät ole odottaneet siltä juuri mitään. Viimeksi hevoselle jäi 75-lähdössä leveän rintaman takana voimia talteen ja se tuli hyvällä tyylillä maaliin. Toissa kerralla Solbritt Åkerblomin suojatti sujutteli sisärataa pitkin kolmanneksi vain hyvälle kärkikaksikolle häviten. Tällä kertaa tehtävä on vastuksen puolesta todella sopiva ja lähtöpaikka paras mahdollinen. Alustava alle kymmenen prosenttia on hieno tarjous ja Kevin Oscarssonin ajokissa on rohkeimmille jopa ideavarman ainesta.

5 Global Be Happy joutui Åbyssa tunnustamaan Luna Pienan paremmakseen. Toki Joakim Lövgrenin suojatin juoksukin meni kolmannen kiertelyineen hieman haastavammaksi ja maalissa kaksikolla oli eroa noin hevosenmitta. Alustava pelikannatus on valunut selvästi enemmän Global Be Happyn puoleen, vaikka kaksikon voittosaumat ovat varsin tasaväkiset tälläkin kertaa.

Lähdössä on mukana monta taukohevosta, joiden iskukykyä on vaikea arvailla. 9 Katla kilpaili loppukesästä oikein hienossa vireessä ja kellotteli kovia aikoja tasokkaissa lähdöissä. Hevosella olisi reilusti kapasiteettia tähänkin tehtävään ja lähtöpaikka Luna Pienan takana voi mahdollistaa vetävän selän kirivaiheessa. Otetaan kolmantena mukaan systeemeille, vaikka päivän kunto onkin arvoitus.

Peter Untersteinerilta debytoiva 7 Morell aloitti viime vuonna tasaisilla esityksillä ja ennakkokommenttien perusteella radoille palataan enemmän testi-, kuin menestysmielellä. Tämä näkynee myös taktiikassa ja siihen nähden alustava peliosuus on yllättävän korkealla. 6 Blonde Wind ei ole Ruotsissa näyttänyt vielä oikeastaan mitään, mutta kapasiteettia lienee parempaankin. 11 Stepping Spacegirl jatkaa kyvykkäiden taukohevosten sarjaa. Lähtöpaikka on vaikea ja lyhyellä matkalla näistä asemista on vaikea ehtiä aivan kärkeen, jos kunto ei ole heti tapissaan.

Juoksunkulku: Eturivissä ei ole raketteja. Luna Pienalta saattaa löytyä rahkeita nähtyä parempaan avaukseen. Global Happy avaa asiallisesti, samoin ulkoa Morell, jos sillä satsataan alkuun.

Pelijakauma: Luna Piena (8%) on näillä pinnoilla kanuunarasti. Blonde Windin (15%) ja Morellin (17%) peliosuudet sopii kyseenalaistaa.