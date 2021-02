Ravivihje: Toto75 Romme 27.2.2021

Hopeadivisioonassa tasoerot tuntuvat varsin suurilta, mutta suursuosikki 5 Algot Zonettiin luottaminen täysin palkein ei ole silti kovin houkutteleva ratkaisu. Toki ruunan suoritukset ovat olleet jatkuvasti erinomaisia, myös viimeksi, vaikka Night Brodde kirikin loppumetreillä kuolemanpaikalla ravanneen suosikin ohi. Jos Daniel Wäjerstenin suojatti selviää tässä keulaan asti, homma vaikuttaa selvältä. Muitakin realistisia juoksunkulkuvaihtoehtoja on olemassa ja Algot Zonettin juoksusta voi tulla taas vaativakin.



3 Global Undecided on osoittanut kahdella viime kerrella selvästi piristyneitä otteita muutettujen treenisysteemien myötä. Aiemmin melko tahmeasti käynnistynyt ruuna pääsi Solvallassa ulkoa varsin reippaasti liikkeellekin, eikä samanlaisilla otteilla suosikin etupuolelle selviäminen ole tässä mahdotonta. Siinä tapauksessa etulyöntiaseman luovuttaminen ilmaiseksi tälle ei varmasti tule kyseeseen.



Pari vähän pelattuakin kiinnostaa. Kehitysharppauksia ottanut 4 Donners Am jäi tammikuun ensimmäisessä 75-kisassa pakettiin ja paikkasi seuraavalla kerralla alkulaukkansa sinnikkäällä lopetuksella takaa. Helpommassa seurassa Östersundissa ruuna otti hallitun voiton edettyään puolimatkassa johtavan rinnalle ja kunto vaikuttaa siis edelleen vahvalta.



9 Remarkable Feet latasi viime lauantaina ulkoakin kärkeen, mutta tuli selästä iskeneen Beartimen ohittamaksi lopussa. Tarjolla on nyt taas vaihteeksi selkäjuoksu, eikä hyvien avaajien takaa juoksupaikan tarvitse jäädä kovin kauas kärjestä.



Hyvillä esityksillä kautensa avannut 2 Sign Me Up Too omaa myös jonkinlaisia menestymismahdollisuuksia, mutta keulasta parhaiten menevälle ruunalle voitto on silti aika tiukassa. Ensinnäkään nopean 1 Give Me Tenin ohi pääseminen ei ole sanottua, ja vaikka se onnistuisikin, on jossain vaiheessa rinnalle kiertävän Algot Zonettin takana pitäminen luultavasti liian vaativa tehtävä.



Juoksunkulku: Give Me Ten ja Sign Me Up Too avaavat eturivin hevosista parhaiten. Ensin mainitulla keulapaikasta ei välttämättä luovuta heti avauskurvissa, mutta viimeistään Global Undecidedin tai Algot Zonettin selän luulisi Klaus Kernille kelpaavan. Suosikki etenee jossain vaiheessa joka tapauksessa vähintään johtavan rinnalle.



Pelijakauma: Algot Zonettin (65%) suosikkiasema on liian tanakka. Global Undecided (14%), Donners Am (5%) ja Remarkable Feet (4%) ovat kaikki aliarvostettuja.



Ranking: A) 5 B) 3, 4, 9, 2 C) 7, 12, 6, 10, 1, 8, 11