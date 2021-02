Ravivihje: Toto64 Boden 26.2.2021 – 159 260 euroa ekstraa

Toto64-1 8 Maxi otti uransa ensimmäisen laukan toissa kerralla Bodenissa, mutta tuo johtui törkeästä häirinnästä, jonka johdosta tamma hieman loukkaantuikin. Krister Söderholmin ajokki palasi hyvässä vireessä pieneltä tauolta viime viikolla Bodenissa, kun se hallitsi keulapaikalta suvereeniin tyyliin. Startti kropassa 5-vuotias lienee nyt entistä parempi ja nopeana lähtijänä tamma on suosikki pääsemään eturivin uloimmasta lähtöradasta huolimatta keulaan. Varsinkin siitä Maxi olisi liki jatkaa voittokannassa. 5 Helix on ensimetreistä alkaen pahin vastus. Toissa kerralla Bodenissa se joutui taipumaan keulasta toiseksi 1 Erase The Lawin voittamassa lähdössä, mutta sai silloin osakseen tiukkaa prässiä matkalla. Viime viikon Bodenin startissa kävi päinvastoin, kun ruuna sai tehdä keulapaikalla täysin oman juoksunsa ja voitti helposti. Helix lähtee asiallisesti matkaan ja Magnus A Djuse lataa taatusti kaikki peliin, että saisi pidettyä alussa Maxin ulkopuolellaan. 9 BWT Daenerys ei ole käytännössä tehnyt huonoa juoksua Hanna Olofssonin treenistä. Toissa kerralla Bodenissa tuli huonompi sijoitus, mutta silloin kaikki meni pieleen. Tamma laukkasi lähtöön ja lopussa ajautui pussista toiseen. Viime viikon Bodenin startissa se oli johtavan takaa toinen pystymättä haastamaan keulassa juossutta Maxia. Suosikkikaksikolle otetaan yksi maistuva täsmävarmistus. 14 Satellit L.A. ei kykyjensä puolesta häviä tässä yhdellekään vastustajalle ja ruuna on paljon tauluaan paremmassa iskussa. Tämän kauden kolmessa startissa on vastustanut huolella. Viimeksikin Bodenissa se jäi pussiin ja sitä ennen Umåkerissa lähtö oli nopeasti taputeltu, kun Hanna Olofssonin treenattava jäi alussa kolmannen radan kiertolaiseksi. Juoksunkulku: Tiukka alkurynnistys, jossa ainakin radoilta 5,6,7 ja 8 lähdetään lujaa liikkeelle. Maxi on niin nopea avaaja, että se on todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. Satellit L.A. (3%) saisi olla enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 8, 5, 14 Suuri: 8, 5, 14

Toto64-2 5 Torrent d'Inverne aloitti Jorma Särkinivan tallista siitä mihin Suomen puolella jäi eli tyylikkäällä voitolla. Ruunalla leiskautettiin neljännestä ulkoa kierros jäljellä keulaan ja lopussa se irtosi kuin hölkäten selvään voittoon. Lahjakkuuden rajat ovat vielä täysin katsomatta ja voittokulku on lähellä jatkua illan koitoksessa. Hyvin todennäköisesti Torrent d'Inverne pääsee hakemaan keulapaikan haltuunsa ja 2640 metrin matkalla saa vetää sitä vauhtia kuin kuski haluaa. Varmaksi. 13 Merrimac S.G. on selvästi kovin vastus. Ori ei riittänyt Solvallan kovassa Klass II-finaalissa, mutta palasi Bodenissa ”omiensa pariin” voittamalla murskaavalla tyylillä keulajuoksun jälkeen. Roger Nilssonin suojatti joutuu yrittämään Torrent d'Invernen ohitusta sen ulkopuolelta ja kova pitää 5-vuotiaan olla mikäli murtaa suosikin vastarinnan. 10 Man Afraid marssi viimeksi Bodenissa tyylikkäästi voittoon johtavan rinnalta, mutta toki vastassa ei ollut likikään suosikkikaksikon veroisia hevosia. 6 Russjkat on kerännyt odotetustikin runsaahkosti peliä kolme voittoa taulussaan ja huippukuski rattaillaan, mutta mitään erikoista ruuna ei ole esittänyt ja tauolta voitto tulisikin isona yllätyksenä. Juoksunkulku: Torrent d'Inverne marssii ensimmäisen kierroksen aikana keulaan. 3 A.W.'s Kicklight tai Russjkat juoksee johtavan takana. Man Afraid tai Merrimac S.G. kiertää toiselle ilman vetoapua. Pelijakauma: Torrent d'Inverne (53%) voisi olla rahtusen enemmänkin pelattu. Russjkat (11%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-3 Kolmannesta kohteesta löytyy ainakin aamupäivän pelijakaumassa kierroksen eniten pelatuin hevonen. 7 Fox Star suoritti toissa kerralla kauden avauksensa ennakkoluulottomasti suoraan Solvallan Margateras Unghästserie-lähdöstä. Siinä ei pitänytkään riittää, mutta ei ruuna vakuuttanut laisinkaan sisäratajuoksun päätteeksi. Viime viikon Bodenin pistelähdössä vastus helpottui noin kymmenen pykälää, Fox Star sai tehdä keulassa täysin oman juoksunsa ja irtosi lopussa herkällä tyylillä helppoon voittoon. Näillä näytöillä yli 60 prosentin kannatus tuntuisi muuten oudolta, mutta vastus on illan koitoksessa oikein todella arkinen. Lisäksi kuski vahvistuu tuntuvasti, kun ensimmäistä kertaa rattailla nähdään valmentajan sijasta todellinen huippukuski Magnus A Djusen muodossa. 3 A.W.'s Fastlight oli Umåkerissa johtavan takaa kelpo kakkonen ja ruunalle taisi jäädä hieman voimiakin varastoon. Sitä edellisessä startissa Bodenissa 4-vuotias löi Fox Starin alkulaukasta huolimatta. Tuohon peilaten yli 40 prosentin ero pelikannatuksessa tuntuu kovalta. 6 Avaboy laukkasi joulukuussa Oulun 75-lähdössä voimissaan johtavan takaa loppukurvissa. Bergsåkerissa se oli vähintään asiallinen viides huomattavasti tämänkertaista kovemmassa lähdössä. Viimeksi Bodenissa ruuna kiri toisesta ulkoa pitkällä kirillä positiivisesti totoon Torrent d'Invernen voittamassa lähdössä. Toki voittoja on uralla vasta yksi, mutta alle kolme prosentin kannatus on aivan liian vähän. Selväksi kolmossuosikiksi luotettu 1 Serious Sam ei ollut viimeksi Umåkerissa lainkaan niin hyvä kuin edeltäneessä voittokisassaan. Ruuna koki toki pientä häiriötä loppusuoralla, mutta ei niin pahaa kuin kuskin dramaattisista eleistä olisi voinut päätellä, eikä sijoituksia palanut. Juoksunkulku: Serious Sam pitää ensin keulat. Fox Starilla voidaan ajaa matkalla voimalla eteenpäin ja keulapaikka lienee sille tarjolla. Pelijakauma: Fox Star (61%) on liikaa pelattu ja sen prosentteja voisi ripotella tasaisesti muille, etenkin Avaboylle (2,6%). IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7, 3, 6 Suuri: 7, 3, 6

Toto64-4 Kohteiden ainoa kylmäverikoitos on haastava pelipähkinä. On lähes makuasia minkä nostaa suosikiksi. 2 Guldhagens Kevin olkoon paalun turvin sellainen. Ruuna oli hyvä kolmas jo kauden avauksessaan Umåkerissa johtavan rinnalta. Viimeksi Bodenissa juoksu meni täysin nappiin ja Christian Månssonin suojatti kiitti marssimalla helpon oloisesti ykköseksi. Varsinkin keulaan päästessään Guldhagens Kevin olisi paha ohitettava. 7 Fantom on juossut etelämmässä menestyksekkäästikin huomattavasti kovempia lähtöjä. Toissa kerrallakin Gävlessä edelle jäi vain Häsen Räsernin ja Mjölner Apollon kaltaiset luokkahevoset. Voitot ovat olleet harvassa, mutta nyt siihen olisi vastuksen puolesta kaikki saumat. 8 Rappodina tekee jatkuvasti vahvoja kirejä. Niin myös viimeksi Bodenissa, kun se runnoi joukon hänniltä vahvasti toiseksi Guldhagens Kevinin jälkeen. Perusluokaltaan tamma voi olla jopa lähdön paras hevonen. Voltin vitosrata voi lisätä entisestään jo valmiiksi isohkoa laukkariskiä. 14 Tjötta Godtfred on Fantomin tavoin juossut etelämmässä huomattavasti kovempia hevosia vastaan. Viimeksi Rommessa se hävisi nelikolle, joista kaikki olisivat isoja suosikkeja tähän tehtävään. Toissa kerralla ruuna oli keulasta hyvä toinen. 7-vuotias on vaihtanut hiljattain Madelene Wiksténin talliin ja paikanvaihdos on voinut piristääkin hevosta. Tjötta Godtfred on kylmäveriseksi niin poikkeuksellisen juoksijan oloinen, että karusta paikasta huolimatta se pystyy nousemaan kärkikahinoihin. Varsinaisia statisteja lähdöstä on vaikea löytää, eikä K-merkintäkään tuntuisi väärältä ratkaisulta. Suosikkinelikolle otetaan suurempaan systeemiin kaveriksi kolme yllätyshakua. Ne kohtasivat jo viime viikolla Bodenissa. 9 Alvgrim menetti täysin asemansa väsyneen keulahevosen takana, laukkasi satimesta pois päästyään (x-merkintä puuttuu tuloksista) ja kiri tuon jälkeen pirteällä potkulla maaliin ollen sijoitustaan huomattavasti parempi. Sitä ennen Umåkerissa ruuna kiri neljännestä ulkoa pirteästi toiseksi ylikylä Buska Blygin jälkeen. 11 Juliblixten sai myöhään kiritilat ja loppusuoraa se tuli todella pirteästi, kovempaa kuin kärkipari Guldhagens Kevin & Rappodina. 1 Slotts Pila laukkasi menestystään kärkikahinoista loppukurviin mentäessä, ainakin niin vauhdikkaasti tamma kiskoi kulisseissa maaliin. Juoksunkulku: Vaikea, lähes mahdoton arvioitava. Guldhagens Kevin voi paalulta päästä keulaan. Pelijakauma: Alvgrim (2,3%) on kohteen paras merkki. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2, 7, 8, 14 Suuri: 2, 7, 8, 14, 9, 11, 1

Toto64-5 13 Zorro Swingin päivän virettä ei tarvitse ainakaan arvuutella, sillä tiistain välistartissa Umåkerissa ruuna sai tulla loppusuoran alkuun asti selissä ja räväytti oikeinkin helppoon voittoon. Lyhyt starttiväli voi piristää entisestään ja vaikka vastus nyt koveneekin, niin 20 metrin etumatka pahimpiin haastajiin nähden nostaa ikiluotettavan ruunan suosikiksi. Viimeksi yllättävän laukan loppukurvissa ottanut 14 Callela Leonard kiri Umåkerissa pirteästi johtavan takaa toiseksi Magnifik Brodden jälkeen. Petteri Joen suojatilla on sikäli hämmentävä statistiikka, että 12 yrityksestä huolimatta ruuna ei ole koskaan voittanut Bodenissa. Nyt kuparisen rikkoutumiseen olisi 40 metrin pakista huolimatta hyvä sauma. Lähdön raharuhtinas 15 Hesiod palasi yhden vaisumman startin jälkeen tasolleen viimeksi Bodenissa, kun se pussista pois päästyään kiri ärhäkästi loppumetrit ennättäen toiseksi. Voittajan luulisi löytyvän suosikkikolmikosta. 1 Mr Sånnaa toki suosii paperilla moni asia ja normaalissa tapauksessa sitä voisi pitää suosikkinakin. Ruuna on kuitenkin ollut rehellisen heikko viime startteihin ja jää ylipelattuna varahevoseksi. 3 Yakari kiri viimeksi Bodenissa terävällä potkulla maaliin saatuaan sisäpareista kiritilat. Esimerkiksi Mr Sånna jäi kauas taakse ja siihen nähden aamupäivän prosenttiero 35 vs 5 tuntuu kummalliselta. Juoksunkulku: 4 B.W.L. Ruthless voi olla alussa nopein ja tuskin ihan kenelle tahansa keuloja luovutetaan. Takamatkojen hevosilla lähdetään varhain reissuun. Pelijakauma: Mr Sånna (35%) on oudon paljon pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 13, 14, 15 Suuri: 13, 14, 15

Toto64-6 Päätöskohteessa kolme hevosta erottuu muista. 1 Mellby Guava sai heikommat sijat tauluun kauden kahdessa ensimmäisessä startissaan, hevosessa ei ollut kuitenkaan mitään vikaa. Bergsåkerin Diamantstoet-karsinnassa tamma tykitti joukon viimeiseltä sijalta 09,8-vauhtia viimeiset 400 metriä. Solvallan finaalissa se jäi puolestaan umpipussiin. Viimeksi Bodenin tavallisessa lähdössä Mellby Guava suoritti kaukaa takajoukoista 1400 metrin kirin ja nousi positiivisesti toiseksi. Voittaja Helix sai vetää niin hiljaa keulassa, että sitä olisi ollut lähes mahdoton tavoittaa. Jo edellä mainituilla näytöillä Mellby Guava on ansaitusti iso suosikki ja 6-vuotias kokee vieläpä merkittävän kuskinvahvistuksen, kun ohjiin palaa valmentajan jälkeen vaihteeksi Magnus A Djuse. Pienempään lappuun varmaksi, suurempaan pari kaveria. 8 Rally Funny voi peruskyvyiltään olla hyvinkin lähdön paras hevonen. Toki pitkä tauko ja surkea lähtöpaikka verottavat odotuksia. On kuitenkin muistettava, että tamma palasi lähes päivälleen vuosi sitten vastaavalta tauolta ja voitti silloin ns. suoranmitalla. 4 Ava on suorittanut hyvin molemmissa Bodenin starteissaan taukonsa jälkeen. Tamma olisi hyvinkin voinut voittaa toissa kerralla, jos olisi saanut aiemmin kiritilat johtavan takaa. Viimeksi se matkasi kaukana kuudennessa ulkona, ilmestyi räväkällä spurtilla viimeisellä takasuoralla mukaan kärkikahinoihin ja sitkisteli positiivisesti totoon häviten vain piikkiselkä-yhdistelmälle. Nyt on käsillä kolmas startti tauolta ja nopea lähtijä juossee keulassa tai johtavan takana. Juoksunkulku: Kova kiihdytys, jossa Mellby Guavalla yritetään torjua ulkopuolen uhat. Ava voi kuitenkin päästä edelle. Pelijakauma: Ei suurempaa huomauttamista. Mellby Guava (53%) on oikein pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1 Suuri: 1, 8, 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 8, 5, 14

Toto64-2: 5

Toto64-3: 7, 3, 6

Toto64-4: 2, 7, 8, 14

Toto64-5: 13, 14, 15

Toto64-6: 1

Hinta: 10,80 €



Suuri

Toto64-1: 8, 5, 14

Toto64-2: 5

Toto64-3: 7, 3, 6

Toto64-4: 2, 7, 8, 14, 9, 11, 1

Toto64-5: 13, 14, 15

Toto64-6: 1, 8, 4

Hinta: 56,70 €



