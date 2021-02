Ravivihje: Toto64 Åby 25.2.2021 – 101 839 euroa ekstraa

Kierroksen pankki löytyy kolmoskohteesta. 3 Down Town Girl jatkoi tappiotonta uraansa myös ensiesiintymisessä Ruotsin puolella, kun tamma hallitsi Åbyssa helposti keulajuoksun jälkeen. Viisi starttia ja viisi voittoa kertovat lahjakkuudesta, mutta ainakin jatkossa siihen pitää suhtautua varauksella, sillä mitään maailmankaatajan otteita tanskalaisvieras ei ole esittänyt. Ravi ei ole järin sulavaa ja vastukset luonnollisesti kovenevat koko ajan. Illan koitos ei tosin ole edelleenkään kovimmasta päästä ja Jeppe Juelin suojatti on ansaitusti iso suosikki. Lähes 70 prosenttia lähentelevät pelipinnat kuulostavat kuitenkin niin paljolta, että Down Town Girl varmistetaan jo pienemmässä systeemissä.

1 Lovemelikeyoudo oli todella hyvä kauden avauskisassaan Åbyssa, jolloin tamma pakeni keulasta maisemiin ja mm. Bravo Tessla jäi selvästi taakse. Tuon jälkeen epävarma tamma ei ole onnistunut, Halmstadissa tuli lähtösuoralla laukka ja Åbyssa viimeisessä kurvissa vauhdikkaasta kiristä. Tänään ajava André Eklundh on kuskina ainakin hivenen ”ravivarmempi” kuin viime startit ajanut Victor Rosleff.

2 Rizzi Brodda oli varmasti taustajoukoille pettymys 3-vuotiaana, mutta toki liikaakaan ei voi moittia, sillä tamma meni kuitenkin täyden matkan tulokseen 14,1ake. Vertailuna Down Town Girlin ennätys on 16,1ake. Kehitystä on voinut tapahtua talvitauon aikana ja Peter Untersteinerin treenattava on nappipaikaltaan perusmerkkejä suosikin varmistelijoille.

5 Clear As Mud on tehnyt kelpo esitykset viime startteihin, mutta tammalla saisi olla huomattavasti enemmän tahtoa loppusuoran kamppailuihin. Optimitapauksessa Carl Johan Jepsonin ajokki saa reissun toisessa-kolmannessa sisällä ja sellaisella voittokin on mahdollinen.

10 Acredula R.L. kiri viikko sitten Åbyssa asiallisesti palatessaan parin kuukauden huililta.Todennäköisesti tamma parantaa ja ainakin kuski vahvistuu huomattavasti, kun se saa tänään kyytiinsä Mikael J Anderssonin. Alle kolme prosenttia pelattuna Acredula R.L. on kiinnostava yllätyshaku.

Juoksunkulku: Lovemelikeyoudo olisi todennäköisesti ainoa, jolla voitaisiin ajaa keulasta suosikkia vastaan, mutta ykkösradalta se tuskin on ensiaskelilla nopein. Down Town Girl edenneekin keulaan viimeistään ensimmäisellä takasuoralla. Rizzi Brodda tai Clear As Mud saa asemat sen takaa.

Pelijakauma: Down Town Girlin (69%) prosenteissa on ilmaa ja sen myötä lähes kaikki muut tuntuvat alipelatuilta.