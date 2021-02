Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 24.2.2021 – 711 015 euroa ekstraa

Toto86-1 Kierros starttaa tasaisella tammaryhmällä, jossa on varsin vaikea erityisesti liputtaa kenenkään puolesta. Ykkösmerkki on 5 Divane Godiva, vaikkei täysi matka ehkä olekaan sille suoranainen etu. Hallitun keulavoiton viime kerralla napannut 5-vuotias ei saanut edellisessä startissa mahdollisuutta johtavan kannasta ja Halmstadissakin väylät avautuivat vasta päätössatasella. Keulapaikka on taas mahdollinen.

2 Mad Princessin henkistä puolta on rakenneltu selkäjuoksuilla ja sen vire vaikuttaakin aika mukavalta. Viime kerralla tilaa ei tullut ja edellisessäkin vasta liian myöhään. Onnistuneella juoksulla Peter Untersteinerin suojatti voisi osallistua jo voittomatsiinkin.

Nopea 4 Frances Yoda osoitti tammikuussa myös hyvää virettä. Odensessa Rene Kjaer nosti sen 3. sisältä takasuoralla toisen radan vetäjäksi ja tamma ratkaisi varmasti lopussa. Täydellä matkalla selkäjuoksu tullee kyseeseen, mutta sopivalla sellaisella 8-vuotias on taas kärkipäässä.

Vähän pelatuista kiintoisin on jenkkikärryt peräänsä saava 1 D'Laina. Sen taulu on päässyt kehnoon jamaan, mutta viime startti kieli jo nousuvireestä, sillä tamma oli toisten takana matkalla varsin virkeän oloinen. Kärjen tuntumasta yllätysvalmis.

3 Veiled ei ole alussa nopeimpia, joten riskinä on taas vaativa reissu. Toissa kerralla se punnersi voittoon johtavan rinnaltakin, mutta täydellä matkalla sama temppu voi jäädä tekemättä.

6 Hasty Helene on hyvässä kunnossa, mutta lähtönopeuden puute tietänee tälläkin kertaa jäämistä alussa taka-alalle. Jos juoksussa pidetään tempoa, on sillä tietysti edellytykset kohota lopussa korkeallekin.

Isompaan systeemiin nostetaan mukaan myös loput kolme hevosta, vaikka 9 Diamond Hall voittaakin harvoin, 7 Procalaten kohdalla odotukset tauolta eivät ole järin suuret ja 8 In The Air Tonightin lähtöasetelmat ovat hankalat. Kun pelihevosetkaan eivät tunnu erityisen luotettavilta, on niidenkin voitto täysin mahdollinen.

Juoksunkulku: D'Laina, Mad Princess ja Frances Yoda avaavat hyvin, mutta Divane Godiva lienee silti lopulta lähdön johtohevonen. Veiledin kohtaloksi saattaa jäädä taas kuolemanpaikalle eteneminen.

Pelijakauma: D'Laina (4%) on jäänyt aliarvostetuksi, myös Mad Princess (13%) voisi olla hieman enemmän rastittu. Veiled (18%) ja Procalate (10%) ovat ylipelattuja.

Ranking: A) 5, 2 B) 4, 1, 3, 6, 9, 7, 8 C) - IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 5, 2, 4, 1 Suuri: 5, 2, 4, 1, 3, 6, 9, 7, 8

Toto86-2 9 Cactus ei noussut pari viikkoa sitten tauolta palatessaan takaa vielä kärkeen, mutta Timo Nurmoksen suojatti jätti silti miellyttävän vaikutelman. 6-vuotias liikkui kirissä alle 12-vauhtia, mutta kun matkaa voittomatsiin oli paljon, ei kuskikaan vaatinut siltä kaikkien paukkujen laittamista peliin tehtävän vaikeuden todetessaan. Vaikkei kenkiä vielä päästäkään riisumaan, voi kyvykkäältä menijältä odottaa silti jo enemmän ja voitto on mahdollinen.

Systeemit tuplataan aamun pelijakaumassa aivan liian unohdetuksi jääneellä 8 Digital Classilla. Sen kunto on kova, mutta juoksut eivät ole menneet sujuvimmalla tavalla. Toissa kerralla Stefan Melanderin valmennettava kulki Eskilstunan pronssidivarissa takana hyvin, viimeksi kiritilat sisältä avautuivat vasta viime metreillä ja voimia säästyi. Verkkainen aloittaja jää tietysti ensi metreillä taustalle, mutta vahva tamma on voittanut lyhyellä matkalla johtavan rinnaltakin. Se paikka on tammalähdöissä usein vapaana, joten matsiin!

Potentiaalia kärkikamppailuun omaavat myös 2 Tonique ja 5 Whelk, mutta kummallakin on taukoa alla. Tonique aloitti viime kauden heti voitolla, mutta valmentajan mukaan valmistautuminen ei ole ollut tällä kertaa samanlaista. Whelkin kohdallakin tilanne paranee varmasti seuraavaan starttiin, kun kengät päästään riisumaan.

Namureissuilla kärkipäässä kolmella viime kerralla viihtynyt 1 Celinn Palema on herättänyt jo pelaajienkin huomion, muttei tamman voittosaumaa voi silti pitää merkittävästi parempana kuin ennenkään. Toki hyvä juoksu on suotuisalta paikalta taas tarjolla, eikä totoon venyminen tulisi yllätyksenä. 10 Musique d'Inverne osoitti kuun alussa pieniä elpymisen merkkejä, mutta oli kylläkin heti viikkoa myöhemmin poissa.

Juoksunkulku: Tonique tai Whelk ottaa keulapaikan hallintaansa, sillä muille eturivin ripeille avaajille kelpaa selkäjuoksu. Digital Classin mahdollisuudet paranevat eteenpäin ajettaessa, jolloin Cactuksen kortit jäävät kirin varaan.

Pelijakauma: Digital Class (7%) on pahasti aliarvostettu. Celinn Palema (16%) on kerännyt aivan liikaa kannatusta.

Ranking: A) 9, 8 B) 2, 5, 1, 10 C) 7, 4, 6, 3 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 9, 8 Suuri: 9, 8

Toto86-3 Parasta kuntoa kolmannen lähdön osallistujista esittänyt 10 Hunter Dragon saa takarivistäkin ykkösvihjeen. Kärkipäästä pääosin viime aikoina menestynyt ori osoitti joulukuun lopussa Ålborgissa pärjäävänsä takaakin, kun se ratkaisi parijonosta voiton lopussa melko varmaan tyyliin. Suosikkiasema on kuitenkin paisumassa melko isoksi, joten muitakin otetaan mukaan vihjesysteemeihin.

3 Utah Broline ei ole toistaiseksi äitynyt urallaan vielä suurtekoihin, mutta palaa nyt tauolta ruunana. Valmentajan odotukset sen suhteen ovat olleet koko ajan kohtalaisen korkealla, joten hyväkään suoritus heti tauolta ei tulisi yllätyksenä. Alla on jo pari ratahiittiäkin.

1 Valeria Wareco olisi parhaimmillaan keulasta erittäin varteenotettava voitontavoittelija oriita ja ruuniakin vastaan, mutta viime esitys jätti kovasti toivomisen varaa. Tamma esiintyi nahkeasti läpi kisan, eikä selvää syytä suoritukselle ole löytynyt jälkeenpäinkään.

2 Riley S.W. puolusti viime kerralla sisäradalta kärkipaikan ja hallitsi tapahtumia helppoon tyyliin perille saakka. Valeria Warecon ohi pääseminen ei ehkä nyt onnistu, mutta kärjen tuntumastakin ruunalla on saumat menestyä.

Kelpo suorituksella Jerry Riordanin käsistä aloittaneella 6 Philomenialla toinen startti voi tuoda jo parempaakin. Reipas avaaja voi hankkiutua suotuisiin asemiin ulompaakin. 5 Four Fifty yrittää uutta tulemista Olof Thorsonin tallista. Avauskisan lähtölaukkaan pilannut tamma ehti näyttää kykyjä viime kesänä voittamalla neljästi.

Philomenian tavoin 8 Emma Häggenäs hakee yhä avausvoittoaan. Toissa kerralla sitä jo kovasti odoteltiin, mutta suoritus johtavan kannasta oli sillä kertaa pehmeä. Viimeksi tamma oli taas parempi. Poisjäännin myötä lähtöpaikkakin on hieman edullisempi.

Isompaan systeemiin mahtuvat vielä myös alkuvuoden starteissa erinomaiset suoritukset tehnyt 11 Typhoon Face sekä Wilhelm Paalin käsistä kahdesti epäonnistunut 9 Inox River. Sen juoksusta voisi tulla nyt suotuisampi.

Juoksunkulku: Valeria Wareco pyrkii pitämään sisältä kärkipaikan. Viime suorituksella se ei onnistu, mutta normaalilla terävyydellä varustettuna tammalla on siihen kaikki edellytykset. Riley S.W. ei luultavasti pääse rinnalta ohi, ulompaa sen sijaan Philomenia ja Emma Häggenäs voivat haastaa. Jos vauhti laskee alun jälkeen, Hunter Dragon voi tehdä takaa aikaisen ratkaisun.

Pelijakauma: Hunter Dragon (40%) on jo liikaa pelattu. Yllättäjistä ainakin Philomenia (3%) ansaitsisi enemmän peliä.

Ranking: A) 10, 3 B) 1, 2, 6, 5, 8, 11, 9 C) 4, 12 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 10, 3, 1, 2, 6 Suuri: 10, 3, 1, 2, 6, 5, 8, 11, 9

Toto86-4 2 Aragorn As ehti näyttää osaamistaan jo edellisillä valmentajilla viime syksynä, joten odotukset Timo Nurmoksen käsistä debytoidessa ovat 5-vuotiaan suhteen varsin korkealla. Syyskuun alussa se mm. kiritti johtavan rinnalta 2640 metrillä hyvin Global Agreementia, marraskuun voitto tuli keulasta. Kalmarissa tehtävä takaa oli mahdoton. Talliraportit kauden avauksen alla ovat erittäin positiivisia, joten oriilta voi odottaa heti voittoa. Suosikkiasema tulee olemaan lopulta selvä, mutta Jorma Kontion ajokki jää silti varmaksi.

Kovin vastustaja voi olla erinomaiseen talvivireeseen äitynyt 4 Baron Frontline. Kuun alussa juoksu meni sen kannalta oikein suotuisasti ja ratkaisu 2. ulkoa syntyi hallittuun tyyliin. Viime kerralla Robert Bergh nousi sillä päätöspuolikkaalla sisältä lopulta huonoksi osoittautuneeseen selkään, mutta suoran ruuna pisteli vinhasti, kun tilaa tuli. Kuolemanpaikan välttäessään korkealle nytkin.

Keulaan edellä mainituilla ei luultavasti ole asiaa, sillä 3 Mission Beachilla ei oriita ja ruuniakaan vastaan katsella nyt luultavasti selkiä, vaikka kauden avauksessa näin tapahtuikin. Magnus A. Djusen ajama tamma seurasi kovan She's Readyn takana hyvin, mutta parhaat suorituksensa 6-vuotias on tehnyt keulasta.

Tasaisesti suorittavalle 1 Raj's Oh Lordille on tällä kertaa mitä luultavimmin tarjolla selkäjuoksu, eikä ruuna ole pihalla totokuvioista. Voittaminen on osoittautunut sille hieman hankalaksi. 10 Armstrong Louisin otteet kaipaisivat myös lisäruutia, toissa kerralla hyvällä suorituksella voittaneelle 8 Knifetown Hallille paikka taitaa olla liian tukala tällä kertaa.

Juoksunkulku: Mission Beach riistänee kärkipaikan Raj's Oh Lordilta. Aragorn As pystyy avaamaan asiallisesti, mutta alku saatetaan ottaa vielä tässä korostetun tasaisesti. Juoksupaikka löytynee silti suhteellisen läheltä kärkeä.

Pelijakauma: Aragorn Asin (41%) kuuluu olla selkeä suosikki ja prosentit nousevatkin vielä.

Ranking: A) 2 B) 4, 3, 1, 10, 8 C) 9, 7, 12, 5, 11, 6 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto86-5 Kolmen kierroksen kisassa 4 Arvid S.H. on luotettu selväksi suosikiksi. Ruunan otteet ovatkin viime kuukausina olleet vahvoja, viimeksi se mm. punnersi 75-finaalissa parijonosta lopussa kärkiparin tuntumaan 10-lopetuksella. Jos Fredrik Persson pääsisi luovimaan sujuvasti kärkeen, voittosaumakin ottaisi ison harppauksen ylöspäin. Toiselta radalta tehtävä voi muodostua pulmalliseksi.

Suosikkivoiton suhteen avainasemassa on 1 Happy Few, jolla ei luultavasti kumarrella takaa tulevia, mikäli alku sujuu oikealla askellajilla. Edes yksin paalulta starttaavana siitä ei tosin ole takeita. Kapasiteettinsa ori ehti näyttää jo 3-vuotiaana ja tasapainon löytyessä otteisiin isompikin menestys on mahdollista.

6 Ornello laukkasi viimeksi heti alussa, mutta tammikuun puolivälissä 75-voitto ei jäänyt vastaavalla matkalla kauas oriin edettyä puolimatkan jälkeen johtavan rinnalta kärkeen. Vitosrata tietänee jäämistä alussa taustalle, mutta eväät kärkipäähän ovat silti olemassa.

7 Totti Facen voitoton jakso on kestänyt kohta jo kaksi vuotta, mutta nykyvireen perusteella ruuna ansaitsisi jo täysosumankin. Åbyssä loppusuora kulki takaa ärhäkästi peräti 07,5-vauhtia. Sopiviin iskuasemiin juoksuradalta selvitessään mahdollinen.

2 Isco Boko on monien pelihevosten tavoin myös erittäin epävarma, mutta ravilla silläkin olisi sanansa sanottavanaan. Viimeksi päivän vire jäi jo ennen lähtölinjaa tulleen erheen takia epäselväksi, mutta edellisessä kisassa Fredrik Pedersenin ajokki kulki lopun takaa ihan juosten. Huomioitavaa on, että sillä kertaa se starttasi Ornelloa ja Totti Facea 20 metriä taaempaa.

Myös 5 Unit Brodden viime esitykset ovat olleet positiivisia, vaikka Åbyssä hänniltä ei ollutkaan saumaa kärkeen. Viimeisen ringin 10-vuotias kulki kuitenkin 12,0-kyytiä.

40 metrin hevosista mahdollisuus annetaan uusista käsistä melko positiivisten saatesanojen kanssa aloittavalle 10 Volocity de Vielle. Ravimurheista läpi uransa kärsineen jenkin edellytykset pärjäämiseen voivat varsinkin vanhemmiten olla parhaat juuri ensimmäisessä startissa tauon jälkeen, jos niitä ylipäätään enää on. Matkana kolme kierrosta sopii sille.

Juoksunkulku: Happy Few ottaa ravatessaan tahtipuikon haltuunsa, muussa tapauksessa Arvid S.H:lla on todennäköisesti Ornelloa reippaammalla aloituksella tilaisuus edetä kärkeen. 20 metrin hevosista ensi metreillä nopein voi kylläkin olla Unit Brodde.

Pelijakauma: Arvid S.H. (52%) on liian suuri suosikki. Happy Few (15%) ja Ornello (13%) ovat hieman alipelattuja, samoin yllättäjistä Totti Face (6%) ja Unit Brodde (2%).

Ranking: A) 4, 1, 6 B) 7, 2, 5, 10 C) 3, 9, 8 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 4, 1, 6, 7 Suuri: 4, 1, 6, 7, 2, 5, 10

Toto86-6 Pienestä osallistujamäärästä huolimatta varsin mielenkiintoisessa lähdössä 4 Gardner Shawn lyöminen voi osoittautua kultadivarilaisillekin kovaksi tehtäväksi, mikäli huippuvireinen 5-vuotias selviää voltin neloselta kunnialla ja metrejä suuremmin menettämättä matkaan. Pronssidivisioonafinaalissa ruuna oli viimeksi kuin eri sarjan hevonen ladattuaan 3. ulkoa 700 metrin kirillä helppoon voittoon. Parilla edellisellä kerralla voltti on sujunut ja huippukuskilla mahdollisuudet siihen ovat nytkin hyvät. Keulapaikallekaan ruunan ei välttämättä tarvitse päästä ja mahdollisuudet kovien takahevosten kontrolloimiseen vauhdinjaon suhteen voisivat itse asiassa olla jopa paremmat johtavan rinnalta. Kun peliosuuskin on laskusuunnassa, jää Gardner Shaw kierroksen toiseksi suosikkivarmaksi.

8 Antonio Trot sai kauan kaivatun onnistumisen kirittyään kultafinaaliin voittajaksi takapareista viime kerralla. Tällä kertaa ruuna voi joutua itsekin matkalla taas töihin, mutta sekään ei tietysti ole vahvalle menijälle suuri ongelma. Jos lähdössä nähdään taktikointia, sataa se kuitenkin selvästi suosikin laariin.

Jos varmistusten tielle lähtee, kannattaa lapulle mahduttaa myös edellisen vetoavusta mahdollisesti hyötyvät 7 Ferrari Sisu ja 9 Stoletheshow. Ensin mainittu pilasi kauden avauksen laukkaan lähtösuoralla, mutta yhden hevosen lähettäminen Solvallaan saakka kielii tietysti siitä, että odotuksiakin on.

Jubileumspokalenissa rajun juoksun tehnyt Stoletheshow taipui kahdessa sen jälkeisessä kisassa keulasta ja tällä kertaa oriilla ajetaan tarkoituksella takaa. Jos lähdössä pidetään vauhtia muulloinkin kuin päätöspuolikkaalla, ei isoja harppauksia viime kaudella ottaneen oriin sauma suoraan paussiltakaan ole olematon.

Parempia otteita vuodenvaihteen molemmin puolin esittänyt 2 Vikings Preacher putosi viimeksi selvästi Ivory Di Quattron kyydistä loppupuolikkaalla. Kaj Widellin ajama ruuna voi selvitä keulaan, mutta näin kovien vastustajien torjuminen loppuun asti tuntuu vaikealta tehtävältä.

1 Deede Star ei ole loistanut voittokisan jälkeen, mutta juoksutkin ovat menneet vaikeiksi. Ruunalla on ykkösradaltakin laukkariski, mutta ravilla se pystyisi avaamaan reippaastikin, eikä siinä tapauksessa totosija olisi aivan mahdoton ajatus.

Juoksunkulku: Alussa hieman ulospäin usein voltista puskevan Deede Starin ravilla matkaan selviämistä hankaloittaa rinnalta melko hyvin avaava Vikings Preacher, joka voikin olla lähdön keulahevonen. Nelosradalta alun varman päälle ottava suosikki etenee vähintään toisen radan vetäjäksi. Jos Gardner Shaw ei mene keulaan asti, takahevosten mahdollisuudet aikaisiin ratkaisuihin ovat rajallisemmat.

Pelijakauma: Gardner Shaw (58%) on hieman liikaa pelattu. Ferrari Sisu (5%) ja Stoletheshow (6%) ansaitsisivat vähän lisää.

Ranking: A) 4 B) 8, 7, 9, 2, 1 C) 3, 6, 5 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto86-7 Pelihevoset erottuvat Jägersron viimeisessä kohteessa suhteellisen selkeästi, mutta niiden järjestykseen laittaminen ei ole aivan helppoa. Niukka ykkösvihje 3 Express A.P:lle, joka voi olla lähdön keulahevonen. Viime voitot tanskalaisruuna on ottanut kylläkin takaa, viimeksi se pinnisti 2. ulkoa viime metreillä väkisin 2 Quantum Rocin ohi. Voitto-otteluun nytkin.

Quantum Rocin taistelutahdon voi viime starttien perusteella kyseenalaistaa, mutta tällä kertaa Hanna Lähdekorpi tarjoillee 5-vuotiaalle vaihteeksi selkäjuoksun, eikä ruunan mahdollisuuksia ole syytä tuomita. Åbyn 75-kisassa päätössatasella toiseksi kangistunut ruuna voi kiriä hyvistä asemista matsiin takaa, varsinkin jos keulakuviot eivät selviä aivan hetkessä.

5 Dream Kåsgård pystyy parhaimmillaan erinomaisiin suorituksiin, mutta kengät jalassa aivan huippuesitystä ei vielä ehkä nähdä. Viimeksi toisessa kaarteessa keulaan edennyt ori tuli ihan juosten maaliin saakka, vaikka pari pääsikin edelle. Oriilta löytyy lähtönopeuttakin, mutta Flemming Jensenin taktiset ratkaisut ovat usein arvoituksellisia. Joulukuun lopussa Dream Kåsgård hävisi kuolemanpaikalta Express A.P:lle.

Eniten pelillistä ideaa on 6 Mystic Momissa, joka pakotti toissa kerralla Demon Iman tasaamaan voiton kanssaan kirittyään takaa erinomaisesti. Viime kerralla sen ravi ei pysynyt johtavan rinnalla kuosissa, mutta valmentajan mukaan syy oli alustassa. Jos kaikki on tällä kertaa mallillaan, ei voittokaan yllättäisi millään lailla kokemattomammasta kuskista huolimatta.

Edellä mainitun nelikon takaa löytyy melko tasainen porukka, josta tietysti joku onnistuneella juoksulla voi pystyä kvartettia haastamaankin. Hyvin mennyt 11 Durello oli viimeksi keulassa aivan liian paineissaan ja laukkasi lyötynä loppukurvissa. Myös 4 Borups Racingilla ja 12 Dominic Wibbillä on edellytyksiä sarjoihinsa, mutta starttiväli ensin mainitulla ja mailille paha paikka jälkimmäisellä ovat miinuspuolella.

Juoksunkulku: Express A.P. lähtee suhteellisen hyvin ja voi onnistua ulkopuolelta kiihdyttävien torjumisessa. Borups Racingilta keulapaikka on tosin haettavissakin. Dream Kåsgårdin taktiikka on arvoitus, mutta keskeltä silläkin on edellytykset melko ripeään starttiin. 7 Rocky Bear voi ladata vielä ulompaa.

Pelijakauma: Dream Kåsgård (35%) on kerännyt liian vankan kannatuksen. Mystic Mom (8%) on pahasti aliarvostettu.

Ranking: A) 3, 2, 5, 6 B) 11, 4, 12, 7, 9, 1, 10 C) 8 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 3, 2, 5, 6 Suuri: 3, 2, 5, 6

Toto86-8 Jättipottikierroksen paras idea on kolmella kilometrillä ratkaistavassa päätöskohteessa starttaava 3 The Bald Eagle. Kelpo otteita 4-vuotiskaudella esittänyt ruuna palasi Åbyn 75-kisaan tauolta varsin maltillisten kommenttien kera, mutta Reijo Liljendahlin suojatin suoritus lähtölaukan jälkeen oli vahva. Sisäradalle porukan häntään edennyt ruuna kulki loppun asti mallikkaasti ja voimia taisi jäädä vielä varastoonkin. Viimeiset 2900 metriä sujuivat alle 15-vauhtia. Jenkkikärryt tällä kertaa peräänsä saava 5-vuotias pystyy panostettaessa avaamaan ripeästi ja sillä on tässä erinomainen sauma juoksuun kärjen välittömässä läheisyydessä. Viime esityksen perusteella Magnus A. Djusen ajokki on valmis menestymään ja naurettavan pienellä peliosuudella sitä kokeillaan rohkeasti ideavarmaksi!

9 Estelle Nordiquen suosikiksi luottaminen ei taulun perusteella suuresti yllätä ja tamman esitykset ovat olleetkin vahvoja. Keskipitkällä matkalla sen viime voitot ovat tulleet johtavan rinnalta. Tiedossa on mitä todennäköisemmin samanlainen reissu tässäkin, mutta voittosarjan jatkaminen ei hyvästä vireestä huolimatta ole aivan yksinkertaista. Sattumaa tai ei, mutta tamma ei ole Suomessa tai Ruotsissa yltänyt kolmella kilometrillä vielä kertaakaan kärkikolmikkoon, vaikka puolta kierrosta lyhyemmällä matkalla statistiikka on vakuuttava.

Sitä aavistuksen todennäköisemmältä voittajalta vaikuttaa eturivin 4 Danilo Brick, vaikka ykköset ovatkin kiertäneet. Ruunan esitykset ovat olleet viime aikoina useimmiten hyviä ja keulaan selvitessään Jorma Kontion ajokin mahdollisuudet kasvaisivat. Takaa tullessaan se on esiintynyt toisinaan ratkaisumetreillä hieman haluttomasti.

Viikko sitten keulaan kiertänyt ja siitä voittoon sooloillut 2 Jareth Boko pyrkii nytkin johtopaikalle, mutta lähtönopeus ei riitä siihen suoraan. Vaikka 5-vuotias on mennyt lyhyillä starttiväleillä aiemmin hyvin, oli se viimeksi kuitenkin matkalla turhan meneväinen ja se aiheuttaa tähän pieniä kysymyksiä. Voittoon riitti 15,5-lopetus, eikä lähietäisyydellä ollut yhtä hyviä hevosia kuin tässä on mukana.

Muista mielenkiintoa on eniten 7 Accoladen aloituksesta uusista käsistä. Ruuna on pohjimmiltaan kyvykäs ja pari ratahiittiä alla se voi pystyä neljän kuukauden tauoltakin heti hyvään suoritukseen. 5 Axl Brown ei saanut kauden avauksessa johtavan takaa mahdollisuutta lopussa. Stefan Arvidssonin hevoset ovat olleet helmikuussa mainiossa iskussa muutenkin.

Juoksunkulku: The Bald Eagle pystyy avaamaan satsattaessa ehkä parhaiten eturivin hevosista. Keulapaikka voi olla toisessa vaiheessa kuitenkin tarjolla kaksikosta Jareth Boko-Danilo Brick nopeammalle. Estelle Nordique kiertyy viimeistään puolimatkassa toisen radan veturiksi.

Pelijakauma: The Bald Eagle (4%) on huippuedullinen. Estelle Nordique (35%) on vielä selvästi liikaa luotettu.

Ranking: A) 4, 3, 9, 2 B) 7, 5, 8, 10 C) 1, 6 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 3 Suuri: 3

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 5, 2, 4, 1

Toto86-2: 9, 8

Toto86-3: 10, 3, 1, 2, 6

Toto86-4: 2

Toto86-5: 4, 1, 6, 7

Toto86-6: 4

Toto86-7: 3, 2, 5, 6

Toto86-8: 3

Hinta: 19,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-24&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[5,2,4,1],[9,8],[10,3,1,2,6],[2],[4,1,6,7],[4],[3,2,5,6],[3]&stake=0,05&price=32



Suuri

Toto86-1: 5, 2, 4, 1, 3, 6, 9, 7, 8

Toto86-2: 9, 8

Toto86-3: 10, 3, 1, 2, 6, 5, 8, 11, 9

Toto86-4: 2

Toto86-5: 4, 1, 6, 7, 2, 5, 10

Toto86-6: 4

Toto86-7: 3, 2, 5, 6

Toto86-8: 3

Hinta: 136,08 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-24&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[5,2,4,1,3,6,9,7,8],[9,8],[10,3,1,2,6,5,8,11,9],[2],[4,1,6,7,2,5,10],[4],[3,2,5,6],[3]&stake=0,05&price=226,8

