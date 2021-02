Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 23.2.2021

Toto64-1 Kierroksen todennäköisin voittaja löytyy heti avauskohteesta. 1 Ottens Hero näytti viimeistään Bollnäsissä ettei kyse ole aivan tavallisesta kauranpurijasta. Ruuna joutui tarpomaan alussa pitkään kolmatta ennen kuin pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle kierros ennen maalia. 4-vuotias vähät välitti raskaasta juoksusta, vaan marssi todella helppoon voittoon. Daniel Rédenin treenattava ei samanlaisena tule pitkään näin matalissa sarjoissa viihtymään ja illan tehtävässä kaikki puoltaa lähtöpaikkaa myöten. Varmaksi. 8 Golden Road on takamatkalaisista ainoa, joka on voittanut viimeisen puolen vuoden periodilla. Ruuna teki Kalmarissa hyvän startin pitkältä tauolta tsempatessaan vauhtijuoksussa johtavan takaa toiseksi. Toki starttiväli on taas venähtänyt yli seitsemään viikkoon. 5 Jaguar C. Boko on ollut viime starteissaan nappijuoksujen päätteeksi asiallinen. Nopea ruuna kolkuttelee nytkin totosijoja, mutta suosikin lyöminen kaipaisi otteiden terävöitymistä. 9 Jumanji Love väläytteli muutamaan otteeseen 3-vuotiaana ja ruuna on tottunut juoksemaan kokonaisuudessaan kovatasoisempia lähtöjä. Tauolta vire tuskin on ihan parhaimmillaan. Jonna Irrin tallin 4 Perfect Storm tulee pikapuolin jossain ottamaan uransa avausvoiton, mutta tuskin vielä tässä. Juoksunkulku: Vaikka Ottens Hero alussa menettäisikin keulapaikan, niin jatkossa se etenee tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Ei isompia. Ottens Hero (70%) on oikein pelattu. Golden Road (2%) on jäänyt yllättävän vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-2 3 Versace Face aloitti 4-vuotiskautensa Gävlessä lupaavalla esityksellä. Ruuna marssi ensimmäisellä takasuoralla keulaan, josta voitti leikittelevän kevyesti. Daniel Rédenin treenattava näytti huomattavasti jämäkämmältä kuin 3-vuotiaana, joten talvitauko oli tehnyt selvästi hyvää ja luvassa lieneekin rahakas kausi. Versace Faceen pätee paljolti samoja sanoja kuin avauskohteen tallikaveri Ottens Heroon. Molemmat juoksevat kykyihinsä nähden vielä väärissä sarjoissa ja myös Versace Face kelpaa hyvin todennäköisenä voittajana varmaksi. 4 Global Attention on kyvyiltään lähimpänä suosikkia ja ruuna teki viime kaudella muutaman oikeinkin hienon esityksen. 5-vuotias olisi parhaimmillaan ilman kenkiä ja muutenkin tauolta voitto tulisi tällä kertaa pienenä yllätyksenä. 6 Make It Rain pystyisi kärkikamppailuun samanlaisena kuin tammikuun alun Rommen startissaan, jolloin Jonna Irrin treenattava oli lähellä voittaaa Hooper Des Chassesin tasoisen hevosen. Tuon jälkeen onnistumisia ei ole tullut. Toissa kerralla Örebrossa ori tuli porukan hännillä voimissaan maaliin. Viimeksi Bollnäsissä loppukurvin laukkaan ei palanut menestystä. 2 Danois Simoni teki Rommessa hyvän juoksun keulasta häviten vain kovakuntoiselle Digital Luckylle. Nopea lähtijä saanee loistoreissun. Juoksunkulku: Danois Simoni on alussa vikkelin. Kukaan tuskin lähtee 2640 metrin matkalla urheilemaan Versace Facea vastaan, joka todennäköisesti tulee etenemään keulaan. Pelijakauma: Versace Face (55%) voisi olla rahtusen enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-3 Myös kolmannesta kohteesta löytyy suursuosikki. Matkalla kohti kovempia tehtäviä oleva 2 Kinky Boots on vielä näihin sarjoihin raudankova kilpahevonen. Olennaisen kertoo, että ravia polkiessaan Brad De Veluwen poika on kohdannut parempansa viimeksi huhtikuussa, Breeders' Crownin alkuerässä. Toki tuon jälkeen Kinky Boots on juossut yhdeksän kertaa ja laukannut näissä neljässä, joten mistään suoritusvarmasta tapauksesta ei ole kyse. Viimeksi Solvallassa muutenkin hieman vaikearavinen hevonen laukkasi keulasta loppusuoran alkuun. Suurempaan systeemiin Kinky Bootsille otetaan laukkariskin pelossa yksi täsmävarmistus. 7 Kaiser Southwind on kohonnut mainioon talvivireeseen. Eskilstunan pronssidivisioonassa ruuna kiri kolmannesta ulkoa pirteästi neljänneksi, eikä hävinnyt voittaja Phoenix Photollekaan kuin kymmenyksen. Sitä ennen Färjestadissa 6-vuotias oli ainoa, joka pystyi edes hiukan haastamaan Kinky Bootsia. 6 G.R.J.'s Wolverine oli hyvä varsinkin toissa kerralla Eskilstunassa, jolloin ruuna kipusi porukan hänniltä positiivisesti totoon. Mantorpissa esitys oli kuolemanpaikkakin huomioiden tasapaksumpi. Voittaminen on ollut vaikeaa ja sellainen olisi yllätys myös tänään. 8 Moon Zappa on ollut asiallinen viime kisoissaan, jotka ovat olleet 75-koitoksia. Petri Salmelan treenattava pystyisi parempaankin. Juoksunkulku: Kinky Bootsilla otetaan voltin kakkosradalta lähtö varman päälle. Keulapaikka lienee tarjolla myöhemminkin. Pelijakauma: Ei isompia. Kinky Bootsin (65%) prosenteissa ei tosin ainakaan nousun varaa enää ole. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2 Suuri: 2, 7

Toto64-4 11 Bold Knick kiri helmikuun alun Solvallan startissaan toisesta ulkoa viimeiset 700 metriä 14,0-kyytiä ja ruuna kipitti varmaan voittoon. Viikko sitten Gävlen stayer-matkalla se laukkasi loppukurvissa johtavan rinnalta todennäköisesti kolmannen sijan. Nyt vastus hivenen helpottuu ja 4-vuotiaalla on tuoreita kuntonäyttöjä, toisin kuin pahimmilla vastustajille, joten Bold Knick saa niukan ykkösvihjeen. 8 No Tender Spotia ja 10 Hurricanea voisi pitää perustellusti suosikkinakin, mutta niillä on takanaan pitkähkö starttiväli. Molemmat voittivat joulukuussa Mantorpissa näytöstyyliin ja samanlaisina olisivat väkisin näin kevyessä porukassa kärkimatsissa. Voittajan luulisi löytyvän suosikkikolmikosta. Isompaan kuittiin muutama lisämerkki. Viimeksi ensimmäiseen kurviin laukannut 6 Thanator teki Eskilstunassa positiivisen startin suoraan tauolta, kun ori seurasi keulassa viilettäneen Hooper Des Chassesin takaa 11-lopetuksessa toiseksi. 5 Love Your Choice on kerännyt jälleen yllättävän paljon peliä siihen nähden, että ruuna ei ole mitään erikoista esittänyt. 4 Rimini Broddan tulosrivistö ei paljoa lupaa, mutta kyvyiltään tamman pitäisi olla täysin riittävä hevonen tähän sakkiin. Juoksunkulku: Paalun kaksikosta tuskin kumpikaan lähtee vastailemaan takamatkaisille. Hurricane tai Love Your Choice on lopullinen keulahevonen. Pelijakauma: Love Your Choice (17%) on liikaa pelattu. Thanator (7%) liian vähän. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 11, 10, 8 Suuri: 11, 10, 8, 6, 5, 4

Toto64-5 Päivän Duo-avaus on ainakin suomalaisittain illan mielenkiintoisin lähtö. 2 Burnhill's Luck on aloittanut Jonna Irrin tallista sijoitustaan paremmilla esityksillä. Solvallassa ruuna kiri hölkkävauhtisessa kisassa pirteästi loppua ja viikko sitten Gävlessä yritti pujotella takajoukoista, mutta laukkasi voimissaan olevan näköisenä loppusuoralla hakiessaan vapaita kirilatuja. Vaikka takamatkalta lähteekin kovaluokkaisia hevosia, niin varsinkin keulaan päästessään Mika Forssin ajokki olisi paha lyötävä. Ideasuosikki! 4 Marrakesh ei varsinaisesti viimeksi Solvallassa säkenöinyt palatessaan tauolta. Luokka on kuitenkin valtavan kova ja startti alla parannusta saattaa tapahtua olennaisesti. 5 Fleet Admiral on pelattu yllättävän selväksi suosikiksi siihen nähden, että ori ei ole vakuuttanut kummassakaan kisassa talvitaukonsa jälkeen ja ravin kanssa on ollut edelleen suuria ongelmia. 6 Thengilliin & 10 Zinco Jetiin pätee pitkälti samat sanat. Molemmat tuskin ovat suoraan tauolta letkeimmillään ja olisivat parhaimmillaan ilman kenkiä, mutta ei niitä tässä porukassa uskalla lapulta poiskaan jättää. Juoksunkulku: Burnhill's Luck etenee keulaan. Matkavauhti voi laskea yllättävänkin maltilliseksi. Pelijakauma: Burnhill's Luck (6%) on huippumaistuva merkki. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2, 4, 5, 10, 6 Suuri: 2, 4, 5, 10, 6

Toto64-6 3 Fighter Lady debytoi Ruotsissa lupaavalla esityksellä, kun sveitsiläistamma kiri viidennestä ulkoa pirteästi totoon. Samanlainen esitys riittää tässä porukassa korkealle ja oletettavasti Rikard N Skoglundin ajokki parantaa entisestään startti alla. 4 Västerbo Vixeniin on vaikea suhtautua, sillä tamma oli mainio molemmissa Gävlen voitoissaan, mutta viimeksi Eskilstunassa se ei suorittanut neljännestä ulkoa ohituksia ja oli suosikkina iso pettymys. 5 Global Broadcast jätti Eskilstunassa Västerbo Vixenin taakseen, mutta ei senkään esitystä voi kehua, sillä tamma oli 12-avaus huomioidenkin kirivaiheessa kesy. Tänään juostava maili iso plussa. 1 Jatzy Jazz oli Örebrossa rehellisen riittämätön palatessaan tauolta. Kykyjensä puolesta tamma on kuitenkin tähän sakkiin porukan eliittiä ja juoksee joko keulassa tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä. 12 Miss Maverick on tauluaan paremmassa iskussa. Viimeksi Eskilstunassa tamma jäi pussiin ja sitä ennen samalla radalla otti neljännestä ulkoa niin kovan spurtin viimeisellä takasuoralla, että taipui lopussa neljänneksi. Lähtöpaikka tuntui ensin toivottomalta, mutta aamun parin poisjäännin myötä osakkeet nousivat oleellisesti. Juoksunkulku: Jatzy Jazz pitää sisäradalta keulat. Sille voi kelvata esimerkiksi Fighter Ladyn tai Global Broadcastin selkä. Pelijakauma: Västerbo Vixenin (32%) ja Fighter Ladyn (23%) prosentit voisivat olla toisinpäin. Jatzy Jazz (5%) ja Miss Maverick (6%) ovat liian vähän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 3, 4, 5, 1, 12 Suuri: 3, 4, 5, 1, 12

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 1

Toto64-2: 3

Toto64-3: 2

Toto64-4: 11, 10, 8

Toto64-5: 2, 4, 5, 10, 6

Toto64-6: 3, 4, 5, 1, 12

Hinta: 7,50 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-23&track=Es&race=4&pool=T64&selections=[1],[3],[2],[11,10,8],[2,4,5,10,6],[3,4,5,1,12]&stake=0,1&price=7,5



Suuri

Toto64-1: 1

Toto64-2: 3

Toto64-3: 2, 7

Toto64-4: 11, 10, 8, 6, 5, 4

Toto64-5: 2, 4, 5, 10, 6

Toto64-6: 3, 4, 5, 1, 12

Hinta: 30,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-23&track=Es&race=4&pool=T64&selections=[1],[3],[2,7],[11,10,8,6,5,4],[2,4,5,10,6],[3,4,5,1,12]&stake=0,1&price=30

